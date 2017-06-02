7 أفكار رائعة لتضيف التليفزيون لغرفة نومك

بما أن غرفة نومك هي ملاذك الأخير وعالمك الخاص، فبالتأكيد ستحب أن تجمع لك كل احتياجاتك وتتيح لك الفرصة بالاستمتاع بكل الأنشطة المحببة لك كقراءة الكتب ومشاهدة التليفزيون وتوفر لك جو هادئ لترتاح قليلا وتتمتع بقسط مناسب من النوم والاسترخاء، لذا فيجب الاهتمام باختيار كل عناصر الغرفة، لتنجح في تحقيق كل احتياجاتك بشكل مميز، ومن ثم جئنا لك اليوم ب 7 أفكار بسيطة وسهلة التنفيذ لتضيف ركن خاص بالتليفزيون لغرفة نومك .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..
تصميم بسيط لمكتبة عملية سهلة التنفيذ، عبارة عن مجموعة من الأرفف المفتوحة غير متساوية باللونين الأبيض والأحمر، لتنظيم كتبك وأفلامك المفضلة وأدواتك الخاصة، وتقوم بدور طاولة مناسبة لتثبيت التليفزيون بشكل رائع مباشرة أمام السرير ..
تصميم بسيط للجدار المقابل للسرير يتوسطه التليفزيون معلق ومثبت بشكل آمن، وقام المصمم بتصميم مجموعة أرفف مغلقة لاستغلال الجدار بالكامل وإخفاء الوصلات والأسلاك الخاصة بالتليفزيون ..
ستقف أمام هذا التصميم تتأمله لعدة دقائق لتتأكد هل هو عبارة عن جدار للتليفزيون على هيئة مرايا كبيرة، أم هو خزانة مكونة من أبواب منزلقة واستغل المصمم أحداهما لتثبيت التليفزيون بشكل أنيق، فكر جديد وذكي لاستغلال المساحة على أكمل وجه، وتحقيق عدة أغراض من عنصر واحد ..
الطراز الحديث دائما ما يقدم لنا نموذج للبساطة والهدوء وتوفير الموارد وتلبية الاحتياجات بأقل الامكانيات، لذا فاكتفى المصمم بتثبيت شاشة التليفزيون على الحائط المقابل للسرير واهتم بأن يكون في مستوى مناسب للنظر أثناء النوم، ولم ينس الإضاءة المناسبة ليساعدك على مشاهدة مريحة وممتعة ..
إن كنت لا تمتلك لمساحة مناسبة لتصميم جدار مستقل خاص بالتليفزيون، فمن الممكن أن تكتفي بتثبيت تليفزيون صغير في ركن مناسب ومقارب لسريرك وبذلك تنجح في إضافة رائعة لغرفتك رغم ضيق المساحة وعدم توفر إمكاانيات…
كل ما أنت بحاجة له مجموعة من قطع الخشب المجهزة والمهونة مسبقا، وقم بتثبيتها بشكل آمن وقوي، بشكل رسي متوازي وبشكل أفقي عشوائي واختر مساحة خاصة تتوسطها للتليفزيون، واستمتع بكرن بسيط في غرفتك سيغير من شكلها تماما ..
جميعا نواجه أزمة تصميم ,تجهيز مكتبة خاصة بالتليفزيون بسبب معداته الكثيرة ووصلاته وأسلاكه والتي تتسبب في تشويه المنظر العام، لذا فجئنا لك بالحل المميز، قم بتصميم المكتبة على هيئة ضلفة ودرج ذكي لتجميع الأسلاك فيه، وكل المعدات الخاصة بالتليفزيون، حيث أن في النهاية المشهد يأتي مرتبا ومنظما ..
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