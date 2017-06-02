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7 أفكار رائعة لتضيف التليفزيون لغرفة نومك

آية منير آية منير
LA | Home, Marina Ortiz - mo arquitetura Marina Ortiz - mo arquitetura غرفة نوم
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بما أن غرفة نومك هي ملاذك الأخير وعالمك الخاص، فبالتأكيد ستحب أن تجمع لك كل احتياجاتك وتتيح لك الفرصة بالاستمتاع بكل الأنشطة المحببة لك كقراءة الكتب ومشاهدة التليفزيون وتوفر لك جو هادئ لترتاح قليلا وتتمتع بقسط مناسب من النوم والاسترخاء، لذا فيجب الاهتمام باختيار كل عناصر الغرفة، لتنجح في تحقيق كل احتياجاتك بشكل مميز، ومن ثم جئنا لك اليوم ب 7 أفكار بسيطة وسهلة التنفيذ لتضيف ركن خاص بالتليفزيون لغرفة نومك .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..

1. مكتبة ومجموعة أرفف ولمسة من الأحمر ..

Paugui, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

تصميم بسيط لمكتبة عملية سهلة التنفيذ، عبارة عن مجموعة من الأرفف المفتوحة غير متساوية باللونين الأبيض والأحمر، لتنظيم كتبك وأفلامك المفضلة وأدواتك الخاصة، وتقوم بدور طاولة مناسبة لتثبيت التليفزيون بشكل رائع مباشرة أمام السرير ..

2. تليفزيون معلق ..

Apartamento Buritis, Nayla Diniz Arquitetura Nayla Diniz Arquitetura غرفة نوم
Nayla Diniz Arquitetura

Nayla Diniz Arquitetura
Nayla Diniz Arquitetura
Nayla Diniz Arquitetura

تصميم بسيط للجدار المقابل للسرير يتوسطه التليفزيون معلق ومثبت بشكل آمن، وقام المصمم بتصميم مجموعة أرفف مغلقة لاستغلال الجدار بالكامل وإخفاء الوصلات والأسلاك الخاصة بالتليفزيون ..

3. جدار خاص بالتليفزيون أم خزانة ام..

LA | Home, Marina Ortiz - mo arquitetura Marina Ortiz - mo arquitetura غرفة نوم
Marina Ortiz – mo arquitetura

Marina Ortiz - mo arquitetura
Marina Ortiz – mo arquitetura
Marina Ortiz - mo arquitetura

ستقف أمام هذا التصميم تتأمله لعدة دقائق لتتأكد هل هو عبارة عن جدار للتليفزيون على هيئة مرايا كبيرة، أم هو خزانة مكونة من أبواب منزلقة واستغل المصمم أحداهما لتثبيت التليفزيون بشكل أنيق، فكر جديد وذكي لاستغلال المساحة على أكمل وجه، وتحقيق عدة أغراض من عنصر واحد ..

4. تصميم بسيط ..

CASA RGV , GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos غرفة نوم حجر Black
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

الطراز الحديث دائما ما يقدم لنا نموذج للبساطة والهدوء وتوفير الموارد وتلبية الاحتياجات بأقل الامكانيات، لذا فاكتفى المصمم بتثبيت شاشة التليفزيون على الحائط المقابل للسرير واهتم بأن يكون في مستوى مناسب للنظر أثناء النوم، ولم ينس الإضاءة المناسبة ليساعدك على مشاهدة مريحة وممتعة ..

5. ركن صغير ..

Bedroom Temza design and build BedroomWardrobes & closets
Temza design and build

Bedroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

إن كنت لا تمتلك لمساحة مناسبة لتصميم جدار مستقل خاص بالتليفزيون، فمن الممكن أن تكتفي بتثبيت تليفزيون صغير في ركن مناسب ومقارب لسريرك وبذلك تنجح في إضافة رائعة لغرفتك رغم ضيق المساحة وعدم توفر إمكاانيات…

6. اصنع التصميم بنفسك..

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة نوم
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

كل ما أنت بحاجة له مجموعة من قطع الخشب المجهزة والمهونة مسبقا، وقم بتثبيتها بشكل آمن وقوي، بشكل رسي متوازي وبشكل أفقي عشوائي واختر مساحة خاصة تتوسطها للتليفزيون، واستمتع بكرن بسيط في غرفتك سيغير من شكلها تماما ..

7. تصميم ذكي ..

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة نوم خشب رقائقي Beige
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

جميعا نواجه أزمة تصميم ,تجهيز مكتبة خاصة بالتليفزيون بسبب معداته الكثيرة ووصلاته وأسلاكه والتي تتسبب في تشويه المنظر العام، لذا فجئنا لك بالحل المميز، قم بتصميم المكتبة على هيئة ضلفة ودرج ذكي لتجميع الأسلاك فيه، وكل المعدات الخاصة بالتليفزيون، حيث أن في النهاية المشهد يأتي مرتبا ومنظما ..

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