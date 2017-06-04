اتبع قاعدة مثلث العمل لتوزيع المساحة في مطبخك

يجب أن يتم توزيع مساحة المطبخ بطريقة صحيحة وفعالة، حتى يمكن استخدامها بشكل مريح. ومن أجل تحقيق هذا التخطيط الفعال، يمكن اتباع قاعدة مثلث العمل، والتي تشمل أجهزة تمكنك من الطهي بأريحية واحترافية، وهي الموقد، والفرن، والثلاجة وغسالة صحون. مناطق التخزين أيضًا ضرورية لاسيما مع توفير مساحة خاصة للبهارات والأواني حتى يسهل الوصول إليها.
يجب أن يتضمن التخزين خزانات منخفضة وأخرى عالية، عمود أو نصف عمود بعض الأدراج المنخفضة، والأدراج عالية، وعدة أمور أخرى. ينبغي أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار حجم كل عنصر هو جزء من المطبخ لكي تكون البيئة متناسبة. وينبغي أيضا أن تجيب على بعض الأسئلة قبل تجهيز الفضاء: كم عدد الأفراد الذين يعيشون في المنزل؟ ما هو ذوقك للطبخ؟ هل تستقبل الكثير من الضيوف؟
للإجابة على تلك الأسئلة، والتعرف على الطريقة الصحيحة لتقسيم مساحة المطبخ، نقدم لك بعض الاقتراحات في 6 تصميمات مُلهمة لمطابخ تم تقسيمها بطريقة مثالية. شاهد معنا ودون ملاحظاتك!
واحدة من أفضل الإعدادات للمطبخ، تلك التصميمات التي تتخذ شكل حرف U، مع هذا التوزيع، حيث يوفر كل الاحتياجات المطلوبة، ويسهل تطبيق قاعدة مثلث العمل المذكورة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مركز الفضاء يسهل التحرك، ويسمح لأكثر من شخص واحد استخدام المطبخ دون إحراج.
إذا كان ذلك ممكنا، يمكن إضافة بعض الأدراج أو الخزائن المفتوحة لمنضدة مركز المطبخ، وفي الوقت نفسه فتحه على الغرفة المجاورة كما في هذا المشروع.
إذا كان لديك مساحة واسعة، مثل الصورة، يمكنك تثبيت منضدة مركزية في المطبخ الخاص بك للحصول على مساحة للعمل وتناول الطعام. يجب أن يكون على الأقل عرض المنضدة 90 سم؛ لتسهيل الحركة دون قيود.
في هذا المطبخ، يمتد الجزء العلوي من المنضدة ليصنع منطقة غير رسمية لتناول الطعام، ولاستغلال كل سنتيمتر في المطبخ، تم ترتيب الأجهزة في عمود رأسي، مع تصميم أرفف في الجانب الخارجي للخزانة.
للمساحات المستطيلة، يمكن اتباع تصميم بشكل حرف L، الذي يسمح لك بتنظيم المنطقة في أفضل طريقة. هذا المطبخ هو الهجين بين L و U، لأن المنضدة الخشبية يمكن أن ينظر إليها بالفعل على أنها إضافية. هذه المساحة الصغيرة المضاءة جيدًا، مثالية لتناول الطعام يومًا بعد يوم.
المنضدة المركزية أو شبه المنضدة، هي الهياكل الحديثة التي تضيف إلى مطبخك العديد من الوظائف. ويمكن استخدامها كسطح للوجبات والطهي، للتخزين، لتحديد المساحات واستيعاب الأجهزة المنزلية، وهي الموقد والفرن ومروحة العادم. إذا كان لديك مساحة لمثل هذا، لا تتردد. انها استثمار جيد.
إذا كان المطبخ ضيقًا، ولكن يتمتع بمساحة طولية، يمكن اختيار التوزيع خطي. لزيادة سعة التخزين، واستغلال السقف المرتفع للحصول على المزيد من المساحات التخزينية، كما أنه اختيار مثالي في المساحات المفتوحة للشقق الصغيرة كما في هذا المثالي، لاستغلال أحد الجدران دون التأثير على المساحة المخصصة لمنضدة العمل.
لا تترك المساحة فوق الثلاجة فارغة. يمكن أن تستوعب خزانة. يمكن تخزين الأشياء التي لا تستخدمها كثير ولا تحتاج على مساحة كبيرة للتخزين ولكنك تحتاج إلى إبقائها في المطبخ. يمكنك الاستعانة بهذا التصميم للحصول على الإلهام!
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