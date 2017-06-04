اتبع قاعدة مثلث العمل لتوزيع المساحة في مطبخك

يجب أن يتم توزيع مساحة المطبخ بطريقة صحيحة وفعالة، حتى يمكن استخدامها بشكل مريح. ومن أجل تحقيق هذا التخطيط الفعال، يمكن اتباع قاعدة مثلث العمل، والتي تشمل أجهزة تمكنك من الطهي بأريحية واحترافية، وهي الموقد، والفرن، والثلاجة وغسالة صحون. مناطق التخزين أيضًا ضرورية لاسيما مع توفير مساحة خاصة للبهارات والأواني حتى يسهل الوصول إليها.

يجب أن يتضمن التخزين خزانات منخفضة وأخرى عالية، عمود أو نصف عمود بعض الأدراج المنخفضة، والأدراج عالية، وعدة أمور أخرى. ينبغي أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار حجم كل عنصر هو جزء من المطبخ لكي تكون البيئة متناسبة. وينبغي أيضا أن تجيب على بعض الأسئلة قبل تجهيز الفضاء: كم عدد الأفراد الذين يعيشون في المنزل؟ ما هو ذوقك للطبخ؟ هل تستقبل الكثير من الضيوف؟

للإجابة على تلك الأسئلة، والتعرف على الطريقة الصحيحة لتقسيم مساحة المطبخ، نقدم لك بعض الاقتراحات في 6 تصميمات مُلهمة لمطابخ تم تقسيمها بطريقة مثالية. شاهد معنا ودون ملاحظاتك!