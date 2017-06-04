10 تصميمات مُلهمة لحمام حديث

هل تحلمون أيضا بحمام حديث يجمع بين الأناقة والرقي والأداء الوظيفي؟ نجد أن التصميم على النمط التبسيطي مع خطوط نظيفة ومواد عالية الجودة هو ببساطة أناقة لا تقبل المنافسة.
الخشب الراقي، أوالكروم اللامع أو الرخام الفاخر، كلها خامات يمكنها أن تمنحكم تصميم حمام عصري، ويمكن الجمع بين مجموعة واسعة من المواد دون فقدان الهدوء والانسجام.
لكل هؤلاء المتحمسون للحصول على الإلهام من تصميمات الخبراء الحديثة، إليكم 10 تصميمات مُلهمة مع تفاصيل امتزجت في لوحة فنية رائعة. لا يفوتك مشاهدتهم جميعًا!
في هذا المثال نرى حمام مفتوح يمكن الوصول إليه مباشرة من غرفة النوم. مزيج من الضوء الرمادي والأبيض فضلًا عن مرآة كبيرة تجعل من مساحة مُشرقة وفاخرة، في حين أن الأرضية الخشبية الداكنة تُضفي أجواء دافئة.
تناقضات الألوان الكلاسيكية مثل مزيج من الأسود والأبيض تسلط الضوء على التصميم الحديث ودائمًا تبدو أنيقة. كما تتمتع بجاذبية عالية خاصة عند الاحتفاظ بمثل هذا التناقض اللوني في الملحقات مثل مناشف اليد. بينما يمكن الحصول على لمسة لونية حيوية من خلال بعض النباتات في الحمام.
بعض الأفراد يبحثون دائمًا عن التفرد ولا يرضون بتقليد التصاميم الجيدة. هذا التصميم يعود لأحدهم، حيث انتقاء اثنين من المغاسل أشبه بقطع ديكورية لا يمكن تمييزها إلا من خلال الصنابير.
مزيج ناجح من مواد مختلفة يمكن أن يجعل تصميم الحمام فريد من نوعه حقًا. في هذا المثال، نحن نرى الكثير من الأخشاب الجميلة، التيي تناسب تمامًا الباب لبريفي. بقية الغرفة صممت من هي الحجر الطبيعي الداكن، الذي يصنع تباين مميز مع البلاطات الرمادية.
إن حوض الاستحمام الأنيق والمريح أمر لا بد منه عندما يتعلق الأمر بالاسترخاء بعد يوم طويل. حتى في الحمام الصغير، كما هو الحال في هذا المثال، فإنه يدمج ويزين الغرفة بأكملها مع تصميمها الحديث ويقوم بدور البطولة.
في الحمام الحديث لا تحتاج عادة زخرفة كثيرة، في كثير من الأحيان يكفيك تغطية فريدة وجيدة لجدار خاص، مما يجعل الحمام فريد من نوعه. في هذا المثال، يتكون جدار الحمام من بلاطات الموزاييك الصغيرة، والتي تنسجم تماما مع البلاط الرخامي الخفيف.
حتى لو كنت تفضل بسيطة ومحفوظة، وإضاءة جميلة لا يمكن أن يكون في عداد المفقودين. لأنه يحول الحمام إلى واحة مريحة التي يمكن للمرء أن الاسترخاء في أي وقت. ماذا عن الثريا الرائعة التي تجلب المزيد من الأناقة والأناقة إلى حمامك؟
هذا الحمام فقط أنيق، وذلك بفضل مزيج من الرخام والزجاج والكروم. حتى التفاصيل الصغيرة مثل المنافذ في الجدار، والتي تم تجهيزها مع إضاءة رائعة، تمنح الحمام ذوق خاص جدا.
هل كنت تعتقد أن الحمام باللون الأسود يبدو قاتم وضيق؟ إذًا عليك إلقاء نظرة على هذا الحمام الجميل! من خلال عناصر الكروم وجدار مميز مع مرآة كبيرة، يمكنك أن تحصل على حمام أنيق مع أجواء فاخرة تبهر زائريك.
الألوان الزاهية المحايدة مثل الأبيض أو البيج قد تمثل أي شيء فيما عدا أن تكون مملة، فهي قادرة على إعطاء الحمام إطلالة مثاليةالأناقة. في هذا المثال، غطاء الجدار والمرآة فوق الحوضيعملان على جعلى المساحة أكثر اتساعًا، أما شكل المغاسل، فهو مميز بدرجة تخطف الأبصارعلى الفور.
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