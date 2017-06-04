10 تصميمات مُلهمة لحمام حديث

هل تحلمون أيضا بحمام حديث يجمع بين الأناقة والرقي والأداء الوظيفي؟ نجد أن التصميم على النمط التبسيطي مع خطوط نظيفة ومواد عالية الجودة هو ببساطة أناقة لا تقبل المنافسة.

الخشب الراقي، أوالكروم اللامع أو الرخام الفاخر، كلها خامات يمكنها أن تمنحكم تصميم حمام عصري، ويمكن الجمع بين مجموعة واسعة من المواد دون فقدان الهدوء والانسجام.

لكل هؤلاء المتحمسون للحصول على الإلهام من تصميمات الخبراء الحديثة، إليكم 10 تصميمات مُلهمة مع تفاصيل امتزجت في لوحة فنية رائعة. لا يفوتك مشاهدتهم جميعًا!