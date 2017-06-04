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10 تصميمات مُلهمة لحمام حديث

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Bathroom by Moda Interiors, Perth, Western Australia, Moda Interiors Moda Interiors حمام
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هل تحلمون أيضا بحمام حديث يجمع بين الأناقة والرقي والأداء الوظيفي؟ نجد أن التصميم على النمط التبسيطي مع خطوط نظيفة ومواد عالية الجودة هو ببساطة  أناقة لا تقبل المنافسة.

الخشب الراقي، أوالكروم اللامع أو الرخام الفاخر، كلها خامات يمكنها أن تمنحكم تصميم حمام عصري، ويمكن الجمع بين مجموعة واسعة من المواد دون فقدان الهدوء والانسجام.

لكل هؤلاء المتحمسون للحصول على الإلهام من تصميمات الخبراء الحديثة، إليكم 10 تصميمات مُلهمة مع تفاصيل امتزجت في لوحة فنية رائعة. لا يفوتك مشاهدتهم جميعًا!

1. الجمع بين غرفة النوم والحمام

Bathrooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors حمام
Moda Interiors

Bathrooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

في هذا المثال نرى حمام مفتوح يمكن الوصول إليه مباشرة من غرفة النوم. مزيج من الضوء الرمادي والأبيض فضلًا عن مرآة كبيرة تجعل من مساحة مُشرقة وفاخرة، في حين أن الأرضية الخشبية الداكنة تُضفي أجواء دافئة.

2. تناقضات قوية

Modern En Suite Design homify حمام
homify

Modern En Suite Design

homify
homify
homify

تناقضات الألوان الكلاسيكية مثل مزيج من الأسود والأبيض تسلط الضوء على التصميم الحديث ودائمًا تبدو أنيقة. كما تتمتع بجاذبية عالية خاصة عند الاحتفاظ بمثل هذا التناقض اللوني في الملحقات مثل مناشف اليد. بينما يمكن الحصول على لمسة لونية حيوية من خلال بعض النباتات في الحمام.

3. تصميم فريد

EXCLUSIVE WASCHBECKEN, Bad Campioni Bad Campioni BathroomSinks
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

بعض الأفراد يبحثون دائمًا عن التفرد ولا يرضون بتقليد التصاميم الجيدة. هذا التصميم يعود لأحدهم، حيث انتقاء اثنين من المغاسل أشبه بقطع ديكورية لا يمكن تمييزها إلا من خلال الصنابير.

4. الجمع بين المواد

Modern bathroom Affleck Property Services حمام
Affleck Property Services

Modern bathroom

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

مزيج ناجح من مواد مختلفة يمكن أن يجعل تصميم الحمام فريد من نوعه حقًا. في هذا المثال، نحن نرى الكثير من الأخشاب الجميلة، التيي تناسب تمامًا الباب لبريفي. بقية الغرفة صممت من هي الحجر الطبيعي الداكن، الذي يصنع تباين مميز مع البلاطات الرمادية.

5. حوض الاستحمام بطل التصميم

Ensuite bathroom Affleck Property Services حمام
Affleck Property Services

Ensuite bathroom

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

إن حوض الاستحمام الأنيق والمريح أمر لا بد منه عندما يتعلق الأمر بالاسترخاء بعد يوم طويل. حتى في الحمام الصغير، كما هو الحال في هذا المثال، فإنه يدمج ويزين الغرفة بأكملها مع تصميمها الحديث ويقوم بدور البطولة.

6. تغطية فريدة للجدران

Modern Family Bathroom homify حمام White bathroom,ensuite,freestanding bathtub,bath,walk-in shower,shower room,family bathroom,tiles
homify

Modern Family Bathroom

homify
homify
homify

في الحمام الحديث لا تحتاج عادة زخرفة كثيرة، في كثير من الأحيان يكفيك تغطية فريدة وجيدة لجدار خاص، مما يجعل الحمام فريد من نوعه. في هذا المثال، يتكون جدار الحمام من بلاطات الموزاييك الصغيرة، والتي تنسجم تماما مع البلاط الرخامي الخفيف.

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7. إضاءة فعالة

Bathrooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors حمام
Moda Interiors

Bathrooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

حتى لو كنت تفضل بسيطة ومحفوظة، وإضاءة جميلة لا يمكن أن يكون في عداد المفقودين. لأنه يحول الحمام إلى واحة مريحة التي يمكن للمرء أن الاسترخاء في أي وقت. ماذا عن الثريا الرائعة التي تجلب المزيد من الأناقة والأناقة إلى حمامك؟

8. لمسة من الفخامة

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

هذا الحمام فقط أنيق، وذلك بفضل مزيج من الرخام والزجاج والكروم. حتى التفاصيل الصغيرة مثل المنافذ في الجدار، والتي تم تجهيزها مع إضاءة رائعة، تمنح الحمام ذوق خاص جدا.

9. نقية وقوية

Bathroom Keir Townsend Ltd. حمام
Keir Townsend Ltd.

Bathroom

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

هل كنت تعتقد أن الحمام باللون الأسود يبدو قاتم وضيق؟ إذًا عليك إلقاء نظرة على هذا الحمام الجميل! من خلال عناصر الكروم وجدار مميز مع مرآة كبيرة، يمكنك أن تحصل على حمام أنيق مع أجواء فاخرة  تبهر زائريك.

10. الألوان المحايدة

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

الألوان الزاهية المحايدة مثل الأبيض أو البيج قد تمثل أي شيء فيما عدا أن تكون مملة، فهي قادرة على إعطاء الحمام إطلالة مثاليةالأناقة. في هذا المثال، غطاء الجدار والمرآة فوق الحوضيعملان على جعلى المساحة أكثر اتساعًا، أما  شكل المغاسل، فهو مميز بدرجة تخطف الأبصارعلى الفور.

لمزيد من تصميمات الحمامات المميزة، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، 15 تصميم فندقي لحمامات مميزة

اتبع قاعدة مثلث العمل لتوزيع المساحة في مطبخك

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