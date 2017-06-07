10 أفكار لغرفة معيشة مثيرة باستخدام الأقمشة والمنسوجات

إذا كنت تعتقد أن المنسوجات والأقمشة يتوقف استخدامها على الوسائد في غرفة المعيشة فأنت مخطيء للغاية! يمكنك استخدام النسيج والأقمشة في تصميم منزل دافيء وجذّاب في جميع المساحات ولكنها مهمة صعبة مما لا شك فيه، ولذلك قمنا بتجميع بعض الطرق العظيمة التي تستخدم المنسوجات والأقمشة في غرفة المعيشة بمنازلكم لنعطيكم بعضًا من الأسرار في هذا المجال.
من قماش على الجدار وستائر جميلة ومفاجآت أخرى مختلفة، ستندهشون من الأفكار المختلفة التي استخدمت الأقمشة لإضافة الإثارة إلى غرفة المعيشة..
لماذا ننسى دائمًا أن السجاد من المنسوجات والأقمشة المستخدمة في المنزل؟ حسنا، السجاد كذلك بالفعل ولن نحتاج إلى التأكيد على التأثير الكبير الذي تتركه السجادة على الغرفة، من الأقمشة الصوف بأحجام كبيرة إلى السجاد الصغير من الجلود المختلفة، كل أنواعها تستطيع تحويل المساحة بالكامل إلى بيئة طبيعية ومتناغمة كما نرى مع أول تصميم.
هذه ليست مهمة سهلة تعطيها لخياط هاوي، إن كنت حريص بالفعل على تغيير شكل غرفة المعيشة وتريد أن تشعر بأنها أريكة جديدة تمامًا، لماذا لا تحاول الحصول على أغطية جديدة للأريكة بخامات رائعة ومميزة؟ وسيكون من الأفضل شراء الأغطية القابلة للغسيل والتنظيف بطريقة سهلة.
في اعتقادنا الدائم أن الستائر يجب أن تكون سادة بلا نقوش فهذا أكثر ما رأيناه في منازلنا، ولكن ما رأيك في إضافة بعض الزخارف والأنماط في ستائر منزلك؟ ستكون فرصة عظيمة لإضافة شكل جميل، وبهذا يمكن أن تصبح الستائر هي العنصر الأهم في الغرفة وميزة للنمط المستخدم في التصميم.
لا يمكننا الحديث عن الأقمشة والمنسوجات وتجاهل الوسائد! إذا كنت تريد استخدام الوسائد الصغيرة في إضافة تنوع وإثارة لغرفتك فتأكد من الحصول على نوعية أقمشة جيدة وملفتة للانتباه، فيمكن لأي شخص الحصول على وسائد جديدة ولكن العين ستقع دائمًا على تلك الوسائد المزخرفة الزاهية.
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من المتعارف عليه استخدام الوسادات لتزيين الأرائك بغرف المعيشة، ولكن قليل من يستخدم البطانيات الصغيرة، استخدم بطانية أنيقة على أحد أذرع الأريكة وستتغير شكل الغرفة بالكامل.
قد يكون لديهم فراء على أجسامهم ولكن الحيوانات الأليفة -إن كنت تمتلك إحداها- سوف تحب قطعة من القماش المميز المخصص لها، أو يمكن تخصيص فرش جيد في سريرها الخاص من الفراء، بالتأكيد وجود حيوان أليف في المنزل يضيف بهجة وروح جيدة لأي غرفة يتواجد فيها وبالتالي راحته مهمة.
يوجد كثير من الخيارات الغير تقليدية للأقمشة والمنسوجات ولكن كيف يمكن ربطها معًا؟ القماش هنا استخدم في تغطية المصباح بطريقة رائعة وهذه فكرة جيدة ويمكن استخدامها في أي غرفة لربط التصميم ببعضه، وفي نفس الوقت طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية.
إضافة مقعد مميز بشخصية فريدة في أي غرفة سيكون وسيلة رائعة للحصول على بعض الإثارة مع الأقمشة المستخدمة في تنجيده، وهنا يمكنك الذهاب بخيالك إلى التصميم الذي تريد! الغرفة باردة أو كلاسيكية ودافئة فالمقعد الغريب بألوان نابضة بالحياة سيكون حتمًا اختيار مميز..
يمكن أن تأخذ القليل من الإلهام من المنسوجات التقليدية القديمة الموجودة كمنسوجات على الجدران، هناك كثير من الفنانين المعاصرين يستعينوا بهذه الأنماط لتصميم النسيج المعاصر، وإن كنت ترغب في استخدام الأنسجة الثقيلة في غرفتك عليك بالتواصل مع الخبراء ليقدموا لك أفضل الحلول والأفكار.
وأخيرًا إن كنت تبحث عن أجواء احتفالية فيجب عليك التفكير في إضافة بعض المنسوجات في غرفة المعيشة،ما رأيكم بهذه الجوارب المزينة فوق المدفأة أو مركز الغرفة؟! فكرة مختلفة..
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