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10 أفكار لغرفة معيشة مثيرة باستخدام الأقمشة والمنسوجات

Eman Rifaat Eman Rifaat
SS15, The Cotswold Company The Cotswold Company Living roomStorage
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إذا كنت تعتقد أن المنسوجات والأقمشة يتوقف استخدامها على الوسائد في غرفة المعيشة فأنت مخطيء للغاية! يمكنك استخدام النسيج والأقمشة في تصميم منزل دافيء وجذّاب في جميع المساحات ولكنها مهمة صعبة مما لا شك فيه، ولذلك قمنا بتجميع بعض الطرق العظيمة التي تستخدم المنسوجات والأقمشة في غرفة المعيشة بمنازلكم لنعطيكم بعضًا من الأسرار في هذا المجال.

من قماش على الجدار وستائر جميلة ومفاجآت أخرى مختلفة، ستندهشون من الأفكار المختلفة التي استخدمت الأقمشة لإضافة الإثارة إلى غرفة المعيشة..

1- لا تخف من استخدام السجادة

Natural Hide Rocking Chair puji Living roomSofas & armchairs
puji

Natural Hide Rocking Chair

puji
puji
puji

لماذا ننسى دائمًا أن السجاد من المنسوجات والأقمشة المستخدمة في المنزل؟ حسنا، السجاد كذلك بالفعل ولن نحتاج إلى التأكيد على التأثير الكبير الذي تتركه السجادة على الغرفة، من الأقمشة الصوف بأحجام كبيرة إلى السجاد الصغير من الجلود المختلفة، كل أنواعها تستطيع تحويل المساحة بالكامل إلى بيئة طبيعية ومتناغمة كما نرى مع أول تصميم. 

2- أغطية الأريكة المناسبة

Wohnen Skandinavian 99chairs Living roomSofas & armchairs
99chairs

Wohnen Skandinavian

99chairs
99chairs
99chairs

هذه ليست مهمة سهلة تعطيها لخياط هاوي، إن كنت حريص بالفعل على تغيير شكل غرفة المعيشة وتريد أن تشعر بأنها أريكة جديدة تمامًا، لماذا لا تحاول الحصول على أغطية جديدة للأريكة بخامات رائعة ومميزة؟  وسيكون من الأفضل شراء الأغطية القابلة للغسيل والتنظيف بطريقة سهلة. 

3- كل العيون على هذه الستائر!

Cushions, Sian Elin Sian Elin Living roomAccessories & decoration
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

في اعتقادنا الدائم أن الستائر يجب أن تكون سادة بلا نقوش فهذا أكثر ما رأيناه في منازلنا، ولكن ما رأيك في إضافة بعض الزخارف والأنماط في ستائر منزلك؟ ستكون فرصة عظيمة لإضافة شكل جميل، وبهذا يمكن أن تصبح الستائر هي العنصر الأهم في الغرفة وميزة للنمط المستخدم في التصميم. 

4- استبدل الوسائد القديمة

Richmond , kt-id kt-id Living roomShelves
kt-id

Richmond

kt-id
kt-id
kt-id

لا يمكننا الحديث عن الأقمشة والمنسوجات وتجاهل الوسائد! إذا كنت تريد استخدام الوسائد الصغيرة في إضافة تنوع وإثارة لغرفتك فتأكد من الحصول على نوعية أقمشة جيدة وملفتة للانتباه، فيمكن لأي شخص الحصول على وسائد جديدة ولكن العين ستقع دائمًا على تلك الوسائد المزخرفة الزاهية. 

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٥- استخدام البطانية

The Norman Day bench homify Living roomSofas & armchairs
homify

The Norman Day bench

homify
homify
homify

من المتعارف عليه استخدام الوسادات لتزيين الأرائك بغرف المعيشة، ولكن قليل من يستخدم البطانيات الصغيرة، استخدم بطانية أنيقة على أحد أذرع الأريكة وستتغير شكل الغرفة بالكامل.

6- أقمشة للحيوانات الأليفة

Balmoral large sofa in Chestnut faux leather homify Living roomSofas & armchairs جلد مزيف dog bed
homify

Balmoral large sofa in Chestnut faux leather

homify
homify
homify

قد يكون لديهم فراء على أجسامهم ولكن الحيوانات الأليفة -إن كنت تمتلك إحداها- سوف تحب قطعة من القماش المميز المخصص لها، أو يمكن تخصيص فرش جيد في سريرها الخاص من الفراء، بالتأكيد وجود حيوان أليف في المنزل يضيف بهجة وروح جيدة لأي غرفة يتواجد فيها وبالتالي راحته مهمة. 

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7- فكرة رائعة!

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest The Cotswold Company Living roomStorage
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

يوجد كثير من الخيارات الغير تقليدية للأقمشة والمنسوجات ولكن كيف يمكن ربطها معًا؟ القماش هنا استخدم في تغطية المصباح بطريقة رائعة وهذه فكرة جيدة ويمكن استخدامها في أي غرفة لربط التصميم ببعضه، وفي نفس الوقت طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. 

8- مقعد مميز

Caterina Ikat Wing Chair, A Rum Fellow A Rum Fellow Living roomSofas & armchairs
A Rum Fellow

Caterina Ikat Wing Chair

A Rum Fellow
A Rum Fellow
A Rum Fellow

إضافة مقعد مميز بشخصية فريدة في أي غرفة سيكون وسيلة رائعة للحصول على بعض الإثارة مع الأقمشة المستخدمة في تنجيده، وهنا يمكنك الذهاب بخيالك إلى التصميم الذي تريد! الغرفة باردة أو كلاسيكية ودافئة فالمقعد الغريب بألوان نابضة بالحياة سيكون حتمًا اختيار مميز.. 

9- الذهاب إلى القرون الوسطى!

"THE GARDEN OF TAL" Eco design: renovation expertise, Talva D. Talva D. HouseholdAccessories & decoration
Talva D.

THE GARDEN OF TAL Eco design: renovation expertise

Talva D.
Talva D.
Talva D.

يمكن أن تأخذ القليل من الإلهام من المنسوجات التقليدية القديمة الموجودة كمنسوجات على الجدران، هناك كثير من الفنانين المعاصرين يستعينوا بهذه الأنماط لتصميم النسيج المعاصر، وإن كنت ترغب في استخدام الأنسجة الثقيلة في غرفتك عليك بالتواصل مع الخبراء ليقدموا لك أفضل الحلول والأفكار. 

10- احتفالات على الجدار!

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball Living roomFireplaces & accessories
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

وأخيرًا إن كنت تبحث عن أجواء احتفالية فيجب عليك التفكير في إضافة بعض المنسوجات في غرفة المعيشة،ما رأيكم بهذه الجوارب المزينة فوق المدفأة أو مركز الغرفة؟! فكرة مختلفة..

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8 أفكار مختلفة لإضافة شخصية مميزة لجدران منزلك
ما رأيكم في هذه الأفكار؟ 

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