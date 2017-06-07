10 أفكار لغرفة معيشة مثيرة باستخدام الأقمشة والمنسوجات

إذا كنت تعتقد أن المنسوجات والأقمشة يتوقف استخدامها على الوسائد في غرفة المعيشة فأنت مخطيء للغاية! يمكنك استخدام النسيج والأقمشة في تصميم منزل دافيء وجذّاب في جميع المساحات ولكنها مهمة صعبة مما لا شك فيه، ولذلك قمنا بتجميع بعض الطرق العظيمة التي تستخدم المنسوجات والأقمشة في غرفة المعيشة بمنازلكم لنعطيكم بعضًا من الأسرار في هذا المجال.

من قماش على الجدار وستائر جميلة ومفاجآت أخرى مختلفة، ستندهشون من الأفكار المختلفة التي استخدمت الأقمشة لإضافة الإثارة إلى غرفة المعيشة..