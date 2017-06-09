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منزل كلاسيكي عنوان للفخامة

آية منير آية منير
Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة السفرة
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الكلاسيكية سيمفونية من الجمال تُعزف على أوتار التفاصيل والعناصر الديكورية الأنيقة في كل ركن من أركان منازلنا، ومحبي الكلاسيكية هم دائما أصحاب الذوق الرفيع والراقي، لذا اليوم هوميفاي تقدم لنا نموذج رائع لمنزل كلاسيكي كعنوان للفخامة والأناقة، تزينه نقوش وزخارف رائعة، وفي كل ركن تترك الكلاسيكية بصمتها وتضيف جمالا لا مثيل له، سيلهمك كثيرا في تصميم منزلك لبساطة تفاصيله وسهولة تنفيذها ..

غرفة معيشة وجلسة للتليفزيون ..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة المعيشة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

غرفة معيشة عائلية عنوانها الأبيض بنقوش وزخارف أنيقة، مكتبة بسيطة للتليفزيون بتصميم كلاسيكي وورق جدران مميز يكسو كل جدران الفراغ، مشهد متوازن لجلسة خاصة بالتليفزيون لتقضي العائلة اجمال الأوقات ..

اثاث كلاسيكي أنيق ..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة المعيشة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

الأثاث الكلاسيكي وجماله تفاصيله بأرجل خشبية باللون الأبيض واستخدام أقمشة ناعمة ذات نقوش هادئة وألوان حيادية تتناسب مع هدوء التصميم، وحدات اللإضاءة في المنزل ككل تتسم بجمالها وأناقتها ..

مدفأة باللون الأبيض..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة المعيشة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

المدفأة عنصر مهم في المنازل الكلاسيكية وخاصة إن كانت على الطراز الانجليزي، ومن الممكن أن تعتبرها إضافة ديكورية فقط، حيث قام المصمم بإضافتها بشكل مميز في منزلنا اليوم إلى جانبها مقعد خاص ..

التفاصيل وجمالها..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة المعيشة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

أجمل ما في الكلاسيكية تفاصيلها والجمال الكامن فيها، زهور جميلة وزخارف أنيقة وخطوط متناسقة، لوحة فنية كلاسيكية وسيمفونية رائعة..

غرفة سفرة متكاملة ..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة السفرة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

غرفة سفرة متكاملة مشرقة بإضاءة طبيعية قوية، وستائر ذات تصميم بسيط وورق جدران كلاسيكي مميز، وضع المائدة بشكل مائل أضاف حركة جديدة للفرفة وخلص ركن مميز للتليفزيون، ولا ننس السجادة ذات التصميم الهادئ بكل ما تحمله من تفاصيل..

مطبخ كلاسيكي ..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА مطبخ
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

المطابخ الكلاسيكية تتمثل في وحدات تخزين بسيطة منها المغلق والمفتوح والمزين بزجاج شفاف، وأسطح لامعة جذابة، يتألق اللون الأبيض مع لمسة بسيطة من لون البني برخام لامع ونقوش تزين الجدران ..

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غرفة نوم باللون الأبيض والبنفسجي الزاهي ..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة نوم
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

غرفة النوم لمنزلنا اليوم جاءت على طراز الفنادق، باللون الأبيض مع البنفسجي الزاهية في لوحة حالمة هادئة تتزين جدرانها بنقوش وورود جميلة ونجفة كلاسيكية بلون وردي جميل ..

ورود جميلة في حمام أنيق ..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА حمام
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

حمام باللون الأبيض تتزين جدار ركن الاستحمام بورود رومانسية جميلة، ومرحاض ذو تصميم جديد ولمسة من الذهب تتألق وسط تصميم هادئ ..

حوض وخزانتين ..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА حمام
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

من اتجاه آخر يأتي ركن خاص للحمام بشكل تقليدي وأثاث بسيط جدا مزين بنباتات جميلة، وزخارف على الجدران تتناغمة مع الزهور الجميلة عند منطقة الاستحمام ..

غرفة مكتب ..

Дом в стиле прованс, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА مكتب عمل أو دراسة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

غرفة المكتب من اهم الفراغات إن كانت لها مساحة متاحة بمنزلك، هنا جاءت كصرح كبير مزود بمكتبة ومقعدين لجلسة ثنائية متميزة، ومكتب للعمل تبتصميم كلاسيكي مميز يسيطر عليه اللون البني والإضاءة الدافئة ..

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