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10 أشياء وعادات غير ضروية في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
HARE COLLECTION, Sophie Allport Sophie Allport Dining roomAccessories & decoration قطن Beige
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هناك بعض الأشياء والعادات الغير ضرورية في المنزل ولا تفيد بشئ سوى استهلاك مساحات بلا فائدة في المنزل، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك من خلال هذا المقال أكثر 10 أشياء وعادات غير ضرورية في المنزل.

1-أغطية السرير

Sahara Bed Natural Bed Company BedroomBeds & headboards
Natural Bed Company

Sahara Bed

Natural Bed Company
Natural Bed Company
Natural Bed Company

يتجه الكثير في غرف النوم لوضع اغطية السرير كاللحاف والبطانية فوق السرير وهو من الأمورالغير مفضلة بالمرة في ترتيب غرفة النوم، لأنه يستهلك من مساحات السرير ويشعرك بالفوضى وعدم النظام بعض الشئ داخل الغرفة،  لذلك يفضل أن توضع أغطية السرير في الخزانة وتوضع على السرير في أوقات النوم فقط، حتى تحافظ على غرفة النوم لديك مرتبة ونظيفة وفي نفس الوقت تحافظ على أغطية السرير من الأتربة.

2- كثرة الأواني والفخار

Sophie Allport Hare Table Setting Sophie Allport Dining roomAccessories & decoration قطن Beige hare,animal,china,porcelin,table,dining,tableware,tabletop,crockery,country,home,kitchen,entertaining,easter,bunny,rabbit,cream,neutral,beige
Sophie Allport

Sophie Allport Hare Table Setting

Sophie Allport
Sophie Allport
Sophie Allport

عند تجهيز المطبخ يتجه البعض أحيانا إلى شراء اغراض وأواني عديدة من الفخار والاستانلس والسيراميك وغيرها من الأغراض، اعتقاداً منهم أن قد يحتاجونها يوماً ما، لتنصدم بالواقع وتجدها مركونة في مطبخك لسنوات دون استخدام، ولم تنال منها سوى أهدار المال والمساحات فقط في مطبخك. لذلك أحرص على شراء الأشياء الضروية والأواني المؤكد استخدامها فقط حتى لا تنفق اموالاً وتربك مساحات المطبخ بأشياء غير ضروية بالمرة.

3- أدوات التنظيف

homify
homify

homify
homify
homify

النظافة وأدوات التنظيف شئ ضروري بلا شك، لكن هذا لا يعني بالمرة أن تقتني قطعة تنظيف لكل مكان وغرفة في المنزل وينتهي بك الأمر بأحتلال ادوات التنظيف لمنزلك وتبدأ تشتكي من الفوضى وعدم النظام. أحرص على اختيار أدوات تنظيف عملية ومتعددة الاستخدامات لغرف المنزل بأكملها، ليسهل عليك تخزينها.

4- كثرة المصابيح

Lavu Lamp, Lavu Lamp Lavu Lamp Living roomLighting
Lavu Lamp

Lavu Lamp

Lavu Lamp
Lavu Lamp
Lavu Lamp

الأضاءة مهمة بالتأكيد، لكن لا تجعل منزلك يبدو كقاعة أفراح مليئة بالأنوار، فكثرة المصابيح والأضاءة خاصةً المطابقة لبعضها البعض تشعرك بالأزعاج داخل المنزل، لذا أحرص على توزيع الأضاءة والمصابيح بطريقة مناسبة. 

5- السكاكين

set of 3 chef knives Fate London KitchenKitchen utensils
Fate London

set of 3 chef knives

Fate London
Fate London
Fate London

هناك الكثير من السكاكين متعددة الأشكال والأغراض، تتسم بالعملية بالتأكيد، لكن ما فائدة اقتناء كل تلك السكاكين أن كنت لن تستخدمهم؟؟!

6- كثرة الوسائد لا تعطيك الراحة

Digs daybed Loaf BedroomBeds & headboards فلز Grey bed,metal bed,linen mattress,comfy daybed,industrial bed
Loaf

Digs daybed

Loaf
Loaf
Loaf

الوسائد لطيفة ومريحة بالتأكيد، لكنها لن تصبح كذلك أذا وجدت سريرك مكدس بالوسائد ولا تجد مساحة مناسبة للنوم المريح في هذة الحالة ما الفائدة من راحة الوسائد إذا كنت لا تستطيع أن تنام براحة، أحرص على وجود وسادتين فقط على السرير وليس أكثر من ذلك.

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7- عش الجداول

Comma table, colour SPARKLED WHITE Curvalinea Dining roomTables white,coffee,side,table
Curvalinea

Comma table, colour SPARKLED WHITE

Curvalinea
Curvalinea
Curvalinea

اختيار عش الجداول أو الطاولات المتداخلة ليس خباراً صائباً في المنزل، فيمكنك على سبيل المثال استخدام طاولة قهوة صغيرة وبسيطة وستفي بغرض عش الجداول ولن تأخذ الكثير من المساحات في منزلك.

8- التابلوهات والصور في الحمام

Kinmoo : The Thai Noodle House, Y&T Pte Ltd Y&T Pte Ltd مساحات تجارية White مطاعم
Y&amp;T Pte Ltd

Y&T Pte Ltd
Y&amp;T Pte Ltd
Y&T Pte Ltd

الحمام من الأماكن التي تحتاج إلى لمسات ديكورية مثل باقي المنزل لاشك في ذلك، لكن هناك بعض التفاصيل من الديكور لن تحتاجها في الحمام، كالصور والتابلوهات غير مفضلة على جدران الحمام، ويمكنك عوضاً عن ذلك استخدام لمسات الديكور من الطبيعة كالزهور والنباتات على سبيل المثال.

9- الكتب والمجلات القديمة

Projekt X, Schreinerei Gürr GmbH Schreinerei Gürr GmbH غرفة المعيشة
Schreinerei Gürr GmbH

Schreinerei Gürr GmbH
Schreinerei Gürr GmbH
Schreinerei Gürr GmbH

الكتب والمجلات  مصدر بهجة لا شك في ذلك، لكن ما فائدة الكتب والمجلات القديمة التي عفا عليها الزمن وفقدت مظهرها في مكتبتك سوى استهلاك مساحات بلا فائدة، تخلص منها على الفور واجعل مكتبتك أنيقة ومرتبة.

10- كثرة النباتات

Petite Hydrangea Plant Appleyard London GardenPlants & flowers
Appleyard London

Petite Hydrangea Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

النباتات والزهور مهمة في المنزل لكن استخدامها بكثرة يؤدي إلى الشعور بالفوضى في المنزل وغير مفضلة.

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أضف الجمال لغرفة نومك مع هذة التصميمات
شاركنا برأيك هل قمت بأحد تلك العادات في المنزل؟

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