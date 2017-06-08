10 أشياء وعادات غير ضروية في منزلك

هناك بعض الأشياء والعادات الغير ضرورية في المنزل ولا تفيد بشئ سوى استهلاك مساحات بلا فائدة في المنزل، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك من خلال هذا المقال أكثر 10 أشياء وعادات غير ضرورية في المنزل.
يتجه الكثير في غرف النوم لوضع اغطية السرير كاللحاف والبطانية فوق السرير وهو من الأمورالغير مفضلة بالمرة في ترتيب غرفة النوم، لأنه يستهلك من مساحات السرير ويشعرك بالفوضى وعدم النظام بعض الشئ داخل الغرفة، لذلك يفضل أن توضع أغطية السرير في الخزانة وتوضع على السرير في أوقات النوم فقط، حتى تحافظ على غرفة النوم لديك مرتبة ونظيفة وفي نفس الوقت تحافظ على أغطية السرير من الأتربة.
عند تجهيز المطبخ يتجه البعض أحيانا إلى شراء اغراض وأواني عديدة من الفخار والاستانلس والسيراميك وغيرها من الأغراض، اعتقاداً منهم أن قد يحتاجونها يوماً ما، لتنصدم بالواقع وتجدها مركونة في مطبخك لسنوات دون استخدام، ولم تنال منها سوى أهدار المال والمساحات فقط في مطبخك. لذلك أحرص على شراء الأشياء الضروية والأواني المؤكد استخدامها فقط حتى لا تنفق اموالاً وتربك مساحات المطبخ بأشياء غير ضروية بالمرة.
النظافة وأدوات التنظيف شئ ضروري بلا شك، لكن هذا لا يعني بالمرة أن تقتني قطعة تنظيف لكل مكان وغرفة في المنزل وينتهي بك الأمر بأحتلال ادوات التنظيف لمنزلك وتبدأ تشتكي من الفوضى وعدم النظام. أحرص على اختيار أدوات تنظيف عملية ومتعددة الاستخدامات لغرف المنزل بأكملها، ليسهل عليك تخزينها.
الأضاءة مهمة بالتأكيد، لكن لا تجعل منزلك يبدو كقاعة أفراح مليئة بالأنوار، فكثرة المصابيح والأضاءة خاصةً المطابقة لبعضها البعض تشعرك بالأزعاج داخل المنزل، لذا أحرص على توزيع الأضاءة والمصابيح بطريقة مناسبة.
هناك الكثير من السكاكين متعددة الأشكال والأغراض، تتسم بالعملية بالتأكيد، لكن ما فائدة اقتناء كل تلك السكاكين أن كنت لن تستخدمهم؟؟!
الوسائد لطيفة ومريحة بالتأكيد، لكنها لن تصبح كذلك أذا وجدت سريرك مكدس بالوسائد ولا تجد مساحة مناسبة للنوم المريح في هذة الحالة ما الفائدة من راحة الوسائد إذا كنت لا تستطيع أن تنام براحة، أحرص على وجود وسادتين فقط على السرير وليس أكثر من ذلك.
اختيار عش الجداول أو الطاولات المتداخلة ليس خباراً صائباً في المنزل، فيمكنك على سبيل المثال استخدام طاولة قهوة صغيرة وبسيطة وستفي بغرض عش الجداول ولن تأخذ الكثير من المساحات في منزلك.
الحمام من الأماكن التي تحتاج إلى لمسات ديكورية مثل باقي المنزل لاشك في ذلك، لكن هناك بعض التفاصيل من الديكور لن تحتاجها في الحمام، كالصور والتابلوهات غير مفضلة على جدران الحمام، ويمكنك عوضاً عن ذلك استخدام لمسات الديكور من الطبيعة كالزهور والنباتات على سبيل المثال.
الكتب والمجلات مصدر بهجة لا شك في ذلك، لكن ما فائدة الكتب والمجلات القديمة التي عفا عليها الزمن وفقدت مظهرها في مكتبتك سوى استهلاك مساحات بلا فائدة، تخلص منها على الفور واجعل مكتبتك أنيقة ومرتبة.
النباتات والزهور مهمة في المنزل لكن استخدامها بكثرة يؤدي إلى الشعور بالفوضى في المنزل وغير مفضلة.
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