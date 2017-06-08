10 أشياء وعادات غير ضروية في منزلك

عند تجهيز المطبخ يتجه البعض أحيانا إلى شراء اغراض وأواني عديدة من الفخار والاستانلس والسيراميك وغيرها من الأغراض، اعتقاداً منهم أن قد يحتاجونها يوماً ما، لتنصدم بالواقع وتجدها مركونة في مطبخك لسنوات دون استخدام، ولم تنال منها سوى أهدار المال والمساحات فقط في مطبخك. لذلك أحرص على شراء الأشياء الضروية والأواني المؤكد استخدامها فقط حتى لا تنفق اموالاً وتربك مساحات المطبخ بأشياء غير ضروية بالمرة.