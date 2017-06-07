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16 تصميم لخزانات مدمجة في الأسرة تناسب الغرف الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة نوم
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غرفة النوم ذات المساحة الصغيرة لا تعني أن نتخلى عما نحتاجه من أثاث أو مساحة تخزينية. على الرغم من صغر المساحة وعدم سعة الغرفة لوضع كل الأثاث المطلوب إضافته ولكن ما يمكن فعله هو دمج قطعتي أثاث واستخدام قطعة واحدة مصممة بشكل ذكي كبديل عملي وأنيق.

  لذلك فقد جئنا لكم اليوم بعدد من تصاميم الأسرة والتي تم تصميمها بشكل يسمح لاستغلال كل مساحتها في إضافة وحدات تخزينية بشكل ذكي. ففي هذا المقال سنأتي لكم ببعض من هذه الأمثلة المصممة بشكل رائع، أنيق وعملي أيضاً فتابعونا..

1.​أناقة وبساطة

homify
homify

homify
homify
homify

هذه الغرفة مكونة من وحدة واحدة فقط، جزء يعمل كقاعدة للمرتبة والجزء الآخر هو مساحة تخزينية مستندة على الحائط ومكونة من خزانات تمتد في أرجاء الغرفة وتضيف لأناقتها بكل بساطة.

2.​رفع المرتبة بسهولة

Sofa Beds, THE STORAGE BED THE STORAGE BED BedroomBeds & headboards
THE STORAGE BED

Sofa Beds

THE STORAGE BED
THE STORAGE BED
THE STORAGE BED

جميعنا نستخدم المساحة السفلية للسرير ولكنها غالباً ما تظهر بشكل غير منظم وغير عملي، لذلك فقد وجد مصممي هذا السرير الحل العملي لسهولة الوصول للمساحة السفلية بدون الكثير من المعاناة في تنظيم مقتنياتك أو الوصول لها في أي وقت.

​3.غرفة الأطفال

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

غالباً ما تكون غرف الأطفال مليئة بالفوضى من لعب، كتب أو ملابس في كل مكان. ليس من السهولة تعليم أطفالك بوضع أشيائهم في اماكنها ولكن يمكنك تحديد وتخصيص أماكن للتخزين، كما في هذا المثال بالحصول على وحدة تخزينية مدمجة في سرير الطفل تساعده في تخزين أشيائه كلها وتساهم في جعل الغرفة أكثر نظاماً وأقل فوضى.

4.أرفف وأدراج

Minimal Project, DA-Design DA-Design غرفة نوم
DA-Design

DA-Design
DA-Design
DA-Design

هنا تم خلق أدراج وأرفف لاستغلالها كمساحة تخزينية للكتب، ملايات أو ملابس موسمية.

5.استغلال الإرتفاعات

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

هنا تم رفع السرير بثلاث درجات لاستغلال المساحة تحته لوضع صناديق تخزينية مع استغلال المساحة العلوية وإنارتها بشكل جيد.

6.سرير متعدد الاستخدامات

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

في هذه الغرفة الصغيرة يمكنك استخدام السرير عند الحاجة إليه أو طيه واستغلاله كرف في حالة عدم الحاجة له.

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7.سرير علوي

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

أما هنا فقد تم استغلال المساحة السفلية لعمل دولاب ذو أدراج ومساحة تخزينية وأرفف مع استغلال المساحة فوقه لعمل سرير أنيق علوي.

8.ركن النوم

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten غرفة نوم
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

في هذه المساحة المفتوحة تم إقتطاع جزء لعمل ركن للنوم ولم ينسى المصمم عمل أرفف جانبية لتخدم السرير، كما أضاف أدراج سفلية أيضاً لاستغلال المساحة السفلية بشكل عملي حتى مع أضيق المساحات.

9.لهواة الكتب

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

في هذا التصميم تم استغلال المساحة السفلية لتكون مكتبة خاصة بالكتب فترتبها بشكل أنيق وعملي يسهل استخدامه والوصول إلى الكتب المطلوبة.

10.مكتبة أم ظهر للسرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استغلال مساحة ما تحت السرير ليست الطريقة الوحيدة لاستغلال المساحة فكما نرى من هذا المثال فقد تم عمل مكتبه علوية ذات أرفف وخزانات مغلقة تصلح لتخزين الكتب، المفروشات وكل الأغراض الخاصة حتى. فهي طريقة ذكية لاستغلال مساحة الحائط بدون خلق إزدحام في الغرفة الصغيرة.

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