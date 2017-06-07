16 تصميم لخزانات مدمجة في الأسرة تناسب الغرف الصغيرة

غرفة النوم ذات المساحة الصغيرة لا تعني أن نتخلى عما نحتاجه من أثاث أو مساحة تخزينية. على الرغم من صغر المساحة وعدم سعة الغرفة لوضع كل الأثاث المطلوب إضافته ولكن ما يمكن فعله هو دمج قطعتي أثاث واستخدام قطعة واحدة مصممة بشكل ذكي كبديل عملي وأنيق.

لذلك فقد جئنا لكم اليوم بعدد من تصاميم الأسرة والتي تم تصميمها بشكل يسمح لاستغلال كل مساحتها في إضافة وحدات تخزينية بشكل ذكي. ففي هذا المقال سنأتي لكم ببعض من هذه الأمثلة المصممة بشكل رائع، أنيق وعملي أيضاً فتابعونا..