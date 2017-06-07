16 تصميم لخزانات مدمجة في الأسرة تناسب الغرف الصغيرة

غرفة النوم ذات المساحة الصغيرة لا تعني أن نتخلى عما نحتاجه من أثاث أو مساحة تخزينية. على الرغم من صغر المساحة وعدم سعة الغرفة لوضع كل الأثاث المطلوب إضافته ولكن ما يمكن فعله هو دمج قطعتي أثاث واستخدام قطعة واحدة مصممة بشكل ذكي كبديل عملي وأنيق.
لذلك فقد جئنا لكم اليوم بعدد من تصاميم الأسرة والتي تم تصميمها بشكل يسمح لاستغلال كل مساحتها في إضافة وحدات تخزينية بشكل ذكي. ففي هذا المقال سنأتي لكم ببعض من هذه الأمثلة المصممة بشكل رائع، أنيق وعملي أيضاً فتابعونا..
هذه الغرفة مكونة من وحدة واحدة فقط، جزء يعمل كقاعدة للمرتبة والجزء الآخر هو مساحة تخزينية مستندة على الحائط ومكونة من خزانات تمتد في أرجاء الغرفة وتضيف لأناقتها بكل بساطة.
جميعنا نستخدم المساحة السفلية للسرير ولكنها غالباً ما تظهر بشكل غير منظم وغير عملي، لذلك فقد وجد مصممي هذا السرير الحل العملي لسهولة الوصول للمساحة السفلية بدون الكثير من المعاناة في تنظيم مقتنياتك أو الوصول لها في أي وقت.
غالباً ما تكون غرف الأطفال مليئة بالفوضى من لعب، كتب أو ملابس في كل مكان. ليس من السهولة تعليم أطفالك بوضع أشيائهم في اماكنها ولكن يمكنك تحديد وتخصيص أماكن للتخزين، كما في هذا المثال بالحصول على وحدة تخزينية مدمجة في سرير الطفل تساعده في تخزين أشيائه كلها وتساهم في جعل الغرفة أكثر نظاماً وأقل فوضى.
هنا تم خلق أدراج وأرفف لاستغلالها كمساحة تخزينية للكتب، ملايات أو ملابس موسمية.
هنا تم رفع السرير بثلاث درجات لاستغلال المساحة تحته لوضع صناديق تخزينية مع استغلال المساحة العلوية وإنارتها بشكل جيد.
في هذه الغرفة الصغيرة يمكنك استخدام السرير عند الحاجة إليه أو طيه واستغلاله كرف في حالة عدم الحاجة له.
أما هنا فقد تم استغلال المساحة السفلية لعمل دولاب ذو أدراج ومساحة تخزينية وأرفف مع استغلال المساحة فوقه لعمل سرير أنيق علوي.
في هذه المساحة المفتوحة تم إقتطاع جزء لعمل ركن للنوم ولم ينسى المصمم عمل أرفف جانبية لتخدم السرير، كما أضاف أدراج سفلية أيضاً لاستغلال المساحة السفلية بشكل عملي حتى مع أضيق المساحات.
في هذا التصميم تم استغلال المساحة السفلية لتكون مكتبة خاصة بالكتب فترتبها بشكل أنيق وعملي يسهل استخدامه والوصول إلى الكتب المطلوبة.