12 لمسة ديكورية ساحرة عليك أن تعرفهم

إن كنت ترغب في تصميم منزل مريح تعود إليه بعد يوم طويل من العمل المرهق، فالأثاث الباهظ والملحقات الثمينة أو القطع الفريدة ليسوا الحل الصحيح، بل الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللطيفة الملونة، سواء كانت نباتات، أو وسائد صغيرة، وربما ستائر، هي حقًا ما تبحث عنه من أجل منزلك المثالي.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 12 لمسة ديكورية سحرية يعتمد عليها خبراء التصميم الداخلي في أعمالهم. شاهدهم واستمد إلهامك لتختار ما يناسب ذوقك لتحويل منزلك إلى مساحة مًريحة ودافئة!