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12 لمسة ديكورية ساحرة عليك أن تعرفهم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Sundown, Widemouth Bay, Cornwall, The Bazeley Partnership The Bazeley Partnership غرفة المعيشة
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إن كنت ترغب في تصميم منزل مريح تعود إليه بعد يوم  طويل من العمل المرهق، فالأثاث الباهظ والملحقات الثمينة أو القطع الفريدة ليسوا الحل الصحيح، بل الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللطيفة الملونة، سواء كانت نباتات، أو وسائد صغيرة، وربما ستائر، هي حقًا ما تبحث عنه من أجل منزلك المثالي.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 12 لمسة ديكورية سحرية يعتمد عليها خبراء التصميم الداخلي في أعمالهم. شاهدهم واستمد إلهامك لتختار ما يناسب ذوقك لتحويل منزلك إلى مساحة مًريحة ودافئة!

1. الستائر الملونة

ROMAN BLIND NEAT PLEAT BathroomTextiles & accessories
NEAT PLEAT

ROMAN BLIND

NEAT PLEAT
NEAT PLEAT
NEAT PLEAT

إن كنت تشعر بأن غرفتك أصبحت مساحة مملة، فعليك التفكير في طريقة بسيطة لإنعاشها ومنحها الحيوية من جديد. الستائر الملونة ستفاجئك بتأثيرها الرائع على أجواء الغرفة إذا ما احسنت اختيار الألوان.

2. البطانيات لمزيد من الراحة

Evelena Emerald Green Throw The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Evelena Emerald Green Throw

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

 يمكنك الاعتماد على المفارش والبطانيات الخفيفة من المنسوجات الناعمة، سواء من الكتان أو الصوف، أو القطن أو الكشمير، مع اختيار ألوان ونقوش جميلة، فهي  تُضفي شعور بالراحة على أية مساحة، ويمكنك استخدامها في غرفة المعيشة على الأريكة أو الكرسي، وفي غرفة النوم، وأيضًا في غرفة المكتب.

3. ترك منفذ للضوء

Window Furniture & Tie Backs Clayton Munroe Windows & doorsWindow decoration الحديد / الصلب clayton munroe,window stay,window fastener,curtain tie back
Clayton Munroe

Window Furniture & Tie Backs

Clayton Munroe
Clayton Munroe
Clayton Munroe

 الستائر أحد عناصر الديكور الهامة، ولكن عندما تمنع ضوء الشمس تمامًا، تُصبح من الأخطاء الديكورية الفادحة. يمكنك استخدام الستائر الثقيلة للحفاظ على الخصوصية ولكن مع ترك مساحة ينفذ منها الضوء، كما في هذا المثال.

4. الوسائد الصغيرة.. تماما كزينة الكعكة

Tamasyn Gambell X Forest London Collaboration Tamasyn Gambell Living roomAccessories & decoration
Tamasyn Gambell

Tamasyn Gambell X Forest London Collaboration

Tamasyn Gambell
Tamasyn Gambell
Tamasyn Gambell

بدون الوسائد الصغيرة الملونة، تصبح كل غرفة المعيشة باردة وخالية من الطابع الشخصي، فالجمال الذي تُضفيه تلك الوسائد يُشبه تمامًا الزينة التي توضع على الكعكة، بالإضافة إلى قدرتها على منح الغرفة إطلالة جديدة كاملة بسرعة وسهولة.

5. المزج بين الأنماط

Living Room and Music room Gullaksen Architects غرفة المعيشة
Gullaksen Architects

Living Room and Music room

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

اتباع النمط العصري في منزلك يبدو رائعًا وأنيقًا، ولكن عليك أن تحذر من الوقوع في خطأ التشبه بمتاجر الأثاث فتصبح غرفتك خالية من الدفء والراحة، في بعض الأحيان يُصبح من المريح أن تضيف قطعة من نمط أخر ولكن مع الحفاظ على التوازن والتناسق البصري.

6. الترتيب الصحيح للأثاث

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة المعيشة
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

راحة الغرفة تعتمد على سهولة الحركة واستخدام كل قطعة فيها، لذا يجب مراعاة ترتيب الاثاث بطريقة صحيحة تجعل من السهل التحرك بين قطعه واستخدامها بأريحية ووظيفية.

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7. مفرش طاولة الطعام

Mesa, Linho de Cerva e Limões Linho de Cerva e Limões Dining roomAccessories & decoration الكتان / كتان Beige
Linho de Cerva e Limões

Linho de Cerva e Limões
Linho de Cerva e Limões
Linho de Cerva e Limões

طاولة الطعام الخاصة بك عادة ما تبدو فارغة أو عارية وسط غرفة السفرة، ولكن هل مفرش الطاولة خارج حساباتك؟ يمكنك تجربة مفرش صغير في مساحة بسيطة من منتصف الطاولة! 

8. النباتات لمزيد من الحياة

TERA, tera-italy tera-italy Balconies, verandas & terracesPlants & flowers
tera-italy

tera-italy
tera-italy
tera-italy

لا يمكن انكار حقيقة أن النباتات الخضراء مهما كان حجمها، تعيد الحياة إلى أركان وزوايا المنزل، الذي يبدو كالصحراء القاحلة بدونها. عليك البدء في وضع النباتات ضمن قائمة أولوياتك الديكورية للمنزل!

9. احتفظ فقط بما يجلب لك السعادة

Fireplace Ruth Noble Interiors غرفة المعيشة
Ruth Noble Interiors

Fireplace

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

تخلص فورًا من الاشياء التي تُشعرك بعدم الراحة، لا يهم إذا كان الكرسي القديم، والملابس الزائدة، والأطباق أو الديكورات العصرية، فقط احتفظ بتلك القطع التي تُشعرك بالرضا والسعادة، وتجعلك تشعر بالراحة أثناء التجول في أرجاء المنزل.

10. مرآة لمزيد من الاتساع البصري

Fletcher's Cottage Bathroom Aitken Turnbull Architects منتجع
Aitken Turnbull Architects

Fletcher's Cottage Bathroom

Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects

مع المرايا يمكنك الحصول على أكثر الحلو ذكاءًا للمساحات الضيقة، حتى أصغر المساحات في أضيق وأظلم غرفة، يمكن أن تكون أكبر بصريًا، وأكثر إشراقًا من خلال استخدام مرآة تعكس الضوء.

11. الألوان المفضلة لمساحة اكثر متعة

Bossington House, Adisham Kent, Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Lee Evans Partnership

Bossington House, Adisham Kent

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

النغمات المحايدة تتمتع بأناقة لا تنافس، ولكنها ليست دائمًا خيارًأ مرضيًا للجميع، البعض يقف حائرًا أمام الجدران الهادئة ويشعر بأنه بحاجة إلى لون صارخ نابض بالحياة. يمكنك إدخال اللمسات اللونية الجريئة بنسب متوازنة من خلال طلاء جدار واحد رئيسي، وقطعة من الأثاث الفريدة التصميم، أو قطع ديكورية صغيرة تزين بعض الأسطح.

12. استخدام قوام ذو ملمس

Stone Wall Mural ref 8-727, Paper Moon Paper Moon Walls & flooringWallpaper
Paper Moon

Stone Wall Mural ref 8-727

Paper Moon
Paper Moon
Paper Moon

تجنب الملل واجذب الأنظار إلى ديكور منزلك من خلال استخدام القوام ذو الملمس الواضح، كما في الجدران الحجرية، أو تصميمات الجبس البارزة، فهي تمنح غرفتك إطلالة فريدة وساحرة مع اللمسات الصحيحة والإضاءات الموظفة جيدًا.

لمزيد من النصائح الديكورية، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، نصائح ديكورية مميزة للمساحات الصغيرة

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