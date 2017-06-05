12 لمسة ديكورية ساحرة عليك أن تعرفهم

إن كنت ترغب في تصميم منزل مريح تعود إليه بعد يوم طويل من العمل المرهق، فالأثاث الباهظ والملحقات الثمينة أو القطع الفريدة ليسوا الحل الصحيح، بل الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللطيفة الملونة، سواء كانت نباتات، أو وسائد صغيرة، وربما ستائر، هي حقًا ما تبحث عنه من أجل منزلك المثالي.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 12 لمسة ديكورية سحرية يعتمد عليها خبراء التصميم الداخلي في أعمالهم. شاهدهم واستمد إلهامك لتختار ما يناسب ذوقك لتحويل منزلك إلى مساحة مًريحة ودافئة!
إن كنت تشعر بأن غرفتك أصبحت مساحة مملة، فعليك التفكير في طريقة بسيطة لإنعاشها ومنحها الحيوية من جديد. الستائر الملونة ستفاجئك بتأثيرها الرائع على أجواء الغرفة إذا ما احسنت اختيار الألوان.
يمكنك الاعتماد على المفارش والبطانيات الخفيفة من المنسوجات الناعمة، سواء من الكتان أو الصوف، أو القطن أو الكشمير، مع اختيار ألوان ونقوش جميلة، فهي تُضفي شعور بالراحة على أية مساحة، ويمكنك استخدامها في غرفة المعيشة على الأريكة أو الكرسي، وفي غرفة النوم، وأيضًا في غرفة المكتب.
الستائر أحد عناصر الديكور الهامة، ولكن عندما تمنع ضوء الشمس تمامًا، تُصبح من الأخطاء الديكورية الفادحة. يمكنك استخدام الستائر الثقيلة للحفاظ على الخصوصية ولكن مع ترك مساحة ينفذ منها الضوء، كما في هذا المثال.
بدون الوسائد الصغيرة الملونة، تصبح كل غرفة المعيشة باردة وخالية من الطابع الشخصي، فالجمال الذي تُضفيه تلك الوسائد يُشبه تمامًا الزينة التي توضع على الكعكة، بالإضافة إلى قدرتها على منح الغرفة إطلالة جديدة كاملة بسرعة وسهولة.
اتباع النمط العصري في منزلك يبدو رائعًا وأنيقًا، ولكن عليك أن تحذر من الوقوع في خطأ التشبه بمتاجر الأثاث فتصبح غرفتك خالية من الدفء والراحة، في بعض الأحيان يُصبح من المريح أن تضيف قطعة من نمط أخر ولكن مع الحفاظ على التوازن والتناسق البصري.
راحة الغرفة تعتمد على سهولة الحركة واستخدام كل قطعة فيها، لذا يجب مراعاة ترتيب الاثاث بطريقة صحيحة تجعل من السهل التحرك بين قطعه واستخدامها بأريحية ووظيفية.
طاولة الطعام الخاصة بك عادة ما تبدو فارغة أو عارية وسط غرفة السفرة، ولكن هل مفرش الطاولة خارج حساباتك؟ يمكنك تجربة مفرش صغير في مساحة بسيطة من منتصف الطاولة!
لا يمكن انكار حقيقة أن النباتات الخضراء مهما كان حجمها، تعيد الحياة إلى أركان وزوايا المنزل، الذي يبدو كالصحراء القاحلة بدونها. عليك البدء في وضع النباتات ضمن قائمة أولوياتك الديكورية للمنزل!
تخلص فورًا من الاشياء التي تُشعرك بعدم الراحة، لا يهم إذا كان الكرسي القديم، والملابس الزائدة، والأطباق أو الديكورات العصرية، فقط احتفظ بتلك القطع التي تُشعرك بالرضا والسعادة، وتجعلك تشعر بالراحة أثناء التجول في أرجاء المنزل.
مع المرايا يمكنك الحصول على أكثر الحلو ذكاءًا للمساحات الضيقة، حتى أصغر المساحات في أضيق وأظلم غرفة، يمكن أن تكون أكبر بصريًا، وأكثر إشراقًا من خلال استخدام مرآة تعكس الضوء.
النغمات المحايدة تتمتع بأناقة لا تنافس، ولكنها ليست دائمًا خيارًأ مرضيًا للجميع، البعض يقف حائرًا أمام الجدران الهادئة ويشعر بأنه بحاجة إلى لون صارخ نابض بالحياة. يمكنك إدخال اللمسات اللونية الجريئة بنسب متوازنة من خلال طلاء جدار واحد رئيسي، وقطعة من الأثاث الفريدة التصميم، أو قطع ديكورية صغيرة تزين بعض الأسطح.
تجنب الملل واجذب الأنظار إلى ديكور منزلك من خلال استخدام القوام ذو الملمس الواضح، كما في الجدران الحجرية، أو تصميمات الجبس البارزة، فهي تمنح غرفتك إطلالة فريدة وساحرة مع اللمسات الصحيحة والإضاءات الموظفة جيدًا.
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