6 أشياء يجب عليك التخلص منها للحفاظ على نظافة منزلك

من منا لا يريد أن يحافظ على منزله أنيق ونظيف؟ ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة تحقيق الأمر نظل نحاول، حيث يبدو أنه لا مفر من بعض الفوضى. نحن البشر لدينا ميل لتجميع أشياء جديدة دون التخلص من تلك القديمة التي نرتبط بها عاطفيا أو نشعر دائمًا أننا سوف نحتاج إليها في يوم ما فتتكدس الأشياء الجديدة بجانب القديمة إلى أن يحين موعد الحصول على أشياء جديدة أخرى وهكذا..
لتحقيق حلم المنزل النظيف عليك أولًا اتخاذ القرار بالتخلص من عادة التجميع والعزم على التخلص من كل ما هو غير مستخدم. الخطوة الثانية تكمن في فرز الفوضى، ولكن كيف؟
هذا هو ما نحن بصدد إطلاعك عليه اليوم في مقالنا من هوميفاي، حيث نقدم لك قائمة من 6 أشيا قديمة، تميل إلى الحفاظ عليها في المنزل دون حاجة حقيقية. إذا استطعت التخلص من هذه الأشياء وحافظت على إصرارك في التخلص منها أولًا بأول، فأنت في طريقك إلى الحفاظ على منزل مرتب، ولكن تذكر أنه عليك اتخاذ القرار بجدية أولًا!
نبدأ القائمة بالمطبخ، حيث الاسفنج المتواضع، الذي قد يبدو لك أنه غير مؤذي، ولكنه في الحقيق من أقسى عناصر المطبخ التي قد تؤوي جيوشًا من البكتريا والميكروبات، لذا يجب استبدالها من حين لأخر مع التخلص من تلك القديمة دون الاحتفاظ بها لأغراض تنظيفية أخرى.
كذلك قطع الملابس والمناشف القديمة التي نستخدمها لتجفيف وتنظيف سطح العمل، يمكن غسلها وتنظيفها لأننا لا نستبدلها كل يوم، ولكن للاحتفاظ بالأسطح نظيفة وخالية من الملابس القديمة والإسفنج، يمكنك اتباع التصميم الأنيق لهذا المطبخ!
الأحذية القديمة هي عنصر آخر يتواجد في منازلنا فقط من أجل أن يتراكمكلما اتخذنا قرار بالتخلص من الأحذية القديمة، نعيد النظر إليها لنقنع أنفسنا بأننا سنرتيدها مرة أخرى يوما ما ولكننا في الحقيقة لا نفعل!
إذا لم تقم بارتداء الحذاء لبضعة اشهر متتالية، فاعلم أنك لن ترتديه مجددا وتخلص منه ولتنقع نفسك بأنه هناك من قد يستخدمه حقًا، وقم بالتبرع به لإحدى الجمعيات الخيرية.
المجلات والصحف لديها طريقة سحرية تجعلها تتراكم حتى كومة عالية بحيث تصبح جزءًا من الأثاث! ونحن نعتقد أنها قد تأتي في متناول اليدين في يوم من الأيام ولكن هذا لا يحدث لأن ما بها من معلومات وأخبار يُصبح قديمًا جدًا لتصفحه. المساحة التي يمكن أن تستخدمها أكوام الورق يمكنك توظيفها بسهولة لاستيعاب أشياء أخرى. لذلك لا تتردد في التخلص من تلك الأوراق اليوم!
من منا لا يحتفظ بالأواني والقدور القديمة حتى بعد شراء واحدة جديدة؟ أو ترتيب مجموعة جديدة من الكاسات والأكواب جنبًا إلى جنب مع مجموعة قديمة متصدعة؟ حان الوقت لتولي المسؤولية! قم بفرز أدوات المطبخ مرتين في السنة بهدف إزالة جميع العناصر التي لم تستخدم منذ آخر تنظيف والتبرع بهم للمحتاجين.
نحن نميل إلى تجنب الخزانات واستخدام المساحة الخارجية عند تخزين الأشياء الجيدة. التوابل، الكوكيز، المايونيز والمربى وأكثر من ذلك بكثير! في كثير من الأحيان، يتم تكديس الخزانات لتفيض حتى يمر تاريخ انتهاء صلاحيتها! خصص اليوم السبق لعملية التسوق لفرز الخزانات، والتعرف على احتياجاتك الفعلية وشراء كميات تناسب حاجتك فقط دون زيادة، وعليك تخصيص يومًا من كل شهر لتفقد صلاحية مخزونك والتخلص من الفاسد.
المناشف وأغطية السرير والمفارش.. نحن نتحدث عن أن انفجار الخزانة! لماذا تبقى كل تلك القطع الرثة لبعض المناسبات المستقبلية الغامضة التي قد لا تأتي حتى؟ حان الوقت الذي تقوم به بفرز الخزانة والتخلصت من الأشياء غير الضرورية!
اتبع هذه النصائح الـ 6 وعليك أن تكون حازمًا في التخلص من الاشياء القديمة حتى تضع قدميك على الطريق الصحيح للحفاظ على منزل نظيف خالي من الفوضى!
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