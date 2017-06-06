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6 أشياء يجب عليك التخلص منها للحفاظ على نظافة منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Projekt mieszkania pod Toruniem, poziom3. poziom3. مطبخ
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من منا لا يريد أن يحافظ على منزله أنيق ونظيف؟ ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة تحقيق الأمر نظل نحاول، حيث يبدو أنه لا مفر من بعض الفوضى. نحن البشر لدينا ميل لتجميع أشياء جديدة دون التخلص من تلك القديمة التي نرتبط بها عاطفيا أو نشعر دائمًا أننا سوف نحتاج إليها في يوم ما فتتكدس الأشياء الجديدة بجانب القديمة إلى أن يحين موعد الحصول على أشياء جديدة أخرى وهكذا.. 

لتحقيق حلم المنزل النظيف عليك أولًا اتخاذ القرار بالتخلص من عادة التجميع والعزم على التخلص من كل ما هو غير مستخدم. الخطوة الثانية تكمن في فرز الفوضى، ولكن كيف؟

هذا هو ما نحن بصدد إطلاعك عليه اليوم في مقالنا من هوميفاي، حيث نقدم لك قائمة من 6 أشيا قديمة، تميل إلى الحفاظ عليها في المنزل دون حاجة حقيقية. إذا استطعت التخلص من هذه الأشياء وحافظت على إصرارك في التخلص منها أولًا بأول، فأنت في طريقك إلى الحفاظ على منزل مرتب، ولكن تذكر أنه عليك اتخاذ القرار بجدية أولًا!

1. الاسفنج وقطع الملابس القديمة

Y8-house「木と石の家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd مطبخ
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

نبدأ القائمة بالمطبخ، حيث الاسفنج المتواضع، الذي قد يبدو لك أنه غير مؤذي، ولكنه في الحقيق من أقسى عناصر المطبخ التي قد تؤوي جيوشًا من البكتريا والميكروبات، لذا يجب استبدالها من حين لأخر مع التخلص من تلك القديمة دون الاحتفاظ بها لأغراض تنظيفية أخرى.

كذلك قطع الملابس والمناشف القديمة التي نستخدمها لتجفيف وتنظيف سطح العمل، يمكن غسلها وتنظيفها لأننا لا نستبدلها كل يوم، ولكن للاحتفاظ بالأسطح نظيفة وخالية من الملابس القديمة والإسفنج، يمكنك اتباع التصميم الأنيق لهذا المطبخ!

2. الأحذية

Closet Space homify غرفة الملابس
homify

Closet Space

homify
homify
homify

 الأحذية القديمة هي عنصر آخر يتواجد في منازلنا فقط من أجل أن يتراكمكلما اتخذنا قرار بالتخلص من الأحذية القديمة، نعيد النظر إليها لنقنع أنفسنا بأننا سنرتيدها مرة أخرى يوما ما ولكننا في الحقيقة  لا نفعل!

إذا لم تقم بارتداء الحذاء لبضعة اشهر متتالية، فاعلم أنك لن ترتديه مجددا وتخلص منه ولتنقع نفسك بأنه هناك من قد يستخدمه حقًا، وقم بالتبرع به لإحدى الجمعيات الخيرية.

3. جبل من المجلات

ほんとのいえ, スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office غرفة المعيشة خشب
スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office

スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office
スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office
スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office

المجلات والصحف لديها طريقة سحرية تجعلها تتراكم حتى كومة عالية بحيث تصبح جزءًا من الأثاث! ونحن نعتقد أنها قد تأتي في متناول اليدين في يوم من الأيام ولكن هذا لا يحدث لأن ما بها من معلومات وأخبار يُصبح قديمًا جدًا لتصفحه. المساحة التي يمكن أن تستخدمها أكوام الورق يمكنك توظيفها بسهولة لاستيعاب أشياء أخرى. لذلك لا تتردد في التخلص من تلك الأوراق اليوم!

4. الأواني القديمة

50.2cm pull-out organiser simplehuman KitchenStorage
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

من منا لا يحتفظ بالأواني والقدور القديمة حتى بعد شراء واحدة جديدة؟ أو ترتيب مجموعة جديدة من الكاسات والأكواب جنبًا إلى جنب مع مجموعة قديمة متصدعة؟  حان الوقت لتولي المسؤولية! قم بفرز أدوات المطبخ مرتين في السنة بهدف إزالة جميع العناصر التي لم تستخدم منذ آخر تنظيف والتبرع بهم للمحتاجين.

5. تدوير الأطعمة

Projekt mieszkania pod Toruniem, poziom3. poziom3. مطبخ
poziom3.

poziom3.
poziom3.
poziom3.

نحن نميل إلى تجنب الخزانات واستخدام المساحة الخارجية عند تخزين الأشياء الجيدة. التوابل، الكوكيز، المايونيز والمربى وأكثر من ذلك بكثير! في كثير من الأحيان، يتم تكديس الخزانات لتفيض حتى يمر تاريخ انتهاء صلاحيتها! خصص اليوم السبق لعملية التسوق لفرز الخزانات، والتعرف على احتياجاتك الفعلية وشراء كميات تناسب حاجتك فقط دون زيادة، وعليك تخصيص يومًا من كل شهر لتفقد صلاحية مخزونك والتخلص من الفاسد.

6. الأغطية والمفارش الرثة

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

المناشف وأغطية السرير والمفارش.. نحن نتحدث عن أن انفجار الخزانة! لماذا تبقى كل تلك القطع الرثة لبعض المناسبات المستقبلية الغامضة التي قد لا تأتي حتى؟ حان الوقت الذي تقوم به بفرز الخزانة والتخلصت من الأشياء غير الضرورية!

اتبع هذه النصائح الـ 6 وعليك أن تكون حازمًا في التخلص من الاشياء القديمة حتى تضع قدميك على الطريق الصحيح للحفاظ على منزل نظيف خالي من الفوضى!

لمزيد من الأفكار والنصائح المُلهمة، يمكنك قراءة المقال التالي: 8 نصائح للحصول على غرفة نوم صحية

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