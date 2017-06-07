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11 فكرة بسيطة لتحويل شرفتك الصغيرة إلى مساحة جميلة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Ed. City Hall, Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura بلكونة أو شرفة
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إذا كنت تعيش في المدينة المزدحمة، من المرجح أن تكون شرفتك واحدة من الأماكن الأكثر شعبية والعزيزة في منزلك. حيث أن تصميم شرفة مع حديقة يوفر لك مساحة من الهدوء والصفاء، للهرب من المدينة الصاخبة. والخبر السار هو، ان إعداد شرفة أنيقة ومنعشة في مساحة صغيرة لا يأخذ حتى الكثير من الجهد.

في مقال اليوم من هوميفاي، قمنا بجمع 11 فكرة بسيطة لجعل شرفتك الصغيرة تبدو جميلة، سواء كان من خلال إضافة الأثاث أو زراعة المساحات الخضراء. نحن على يقين أنك ستجد شيئا يناسب المساحة الخاصة بك. هل أنت على استعداد للحصول على نظرة خاطفة على أهم نصائحنا؟ راجعها أدناه…

1. اللمسات الخضراء

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حديقة خشب Green balcony
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

هذه الشرفة الرائعة تتزين بالأثاث المنجد الأنيق والأرضيات الخشبية، ولكن أناقتها تكتمل مع اللمسات الخضراء التي تجعلها مُشرقة ومُنعشة، وتُضفي إليها بعض الحيوية.

2. أريكة مُريحة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى أريكة بسيطة لإنتاج مساحة جميلة في شرفتك الصغيرة، يمكنك اختيار أريكة أنيقة والأهم من ذلك كله أن تكون دافئة، مع وسائد مُريحة وهيكل خفيف يسهل نقله أثناء التنظيف.

3. مقاعد مدمجة

ÁTICO IVORRA, Molins Design Molins Design بلكونة أو شرفة
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

المساحات الصغيرة تحتاج إلى أفكار مبتكرة. هذه المقاعد المدمجة هي تمامًا الحل المثالي لتوفير مساحة، في حين أن الوسائد الملونة تمنحها إطلالة مشرقة إضافة إلى الإثارة والطابع الفريد.

4. جدران وأرضية خشبية

Y's HOUSE, dwarf dwarf بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

الأخشاب هي الخيار المثالي لتغطية المساحات الخارجية سواء الجدران أو الأرضية، فهي تندمج جيدًا مع الإطلالة الطبيعية، وتعزز الأجواء الدافئة، كما أنها توفر الأناقة الكافية التي تمكنك من استخدام أثاث بسيط مصمم بشكل جيد.

5. ركن للقراءة

Однокомнатная квартира 40м2 в Гринпарке., Оксана Хартэк Оксана Хартэк بلكونة أو شرفة
Оксана Хартэк

Оксана Хартэк
Оксана Хартэк
Оксана Хартэк

على الرغم من أن هذه الشرفة صغيرة، إلا أنها تتمتع بمساحة نظيفة، مع منطقة مثالية لقراءة كتاب جيد مع كوب من الشاي، فقط تتضمن كرسي مريح وطاولة صغيرة مع أرفف معدنية بسيطة لترتيب الكتب.

6. أثاث خشبي

The Courtyards - " Os Pátios", STILL urban design STILL urban design بلكونة أو شرفة
STILL urban design

STILL urban design
STILL urban design
STILL urban design

هذه الشرفة أكبر إلى حد ما من المثال الأخير، كما أنها مثيرة للإعجاب، وتتمتع بجمال ساحر بفضل الأثاث الخشبي، وقد حددت ملامحها المساحات الخضراء مع أوراقها الكثيفة.

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7. مجموعة من النباتات

RESIDÊNCIA TM, Lá Fora | arquitetura da paisagem Lá Fora | arquitetura da paisagem بلكونة أو شرفة
Lá Fora | arquitetura da paisagem

Lá Fora | arquitetura da paisagem
Lá Fora | arquitetura da paisagem
Lá Fora | arquitetura da paisagem

مجموعة من النباتات والأوعية ذات التصميمات المميزة،  من المؤكد ستكون أكثر من كافية لتحسين وتعزيز الأجواء في شرفتك الصغيرة، وجعلها أكثر إشراقة وحيوية.

8. طلاء جذاب

Ed. City Hall, Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura بلكونة أو شرفة
Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura

Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura
Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura
Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura

الطلاء الجذاب يلعب دورًا بارزًا في منح هذه الشرفة التصميم الأنيق، حيث اللون الباذنجاني الفاخر، فيما يعزز الأثاث الخشبي والنباتات الداخلية الإطلالة الساحرة، مع توفير مساحة طعام جميلة للأصدقاء والعائلة.

9. ضوء كيثف وهواء متجدد

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

إن كنا سنختار أحد التصميمات لتشجيعها، فنحن نختار هذا التصميم البسيط، حيث الشرفة المغلقة مع جدار من الزجاج المنزلق، للاحتفاظ بنظاتها من الأتربة، والسماح بتجدد الهواء ونفاذ الضوء في الوقت ذاته، مع توفير مساحة صغيرة لتناول الطعام مع إطلالة مميزة.

10. الأثاث المريح

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo بلكونة أو شرفة
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

 الأثاث المريح  والفخم هو الأفضل للشرفة الهادئة. يمكنك الاستعانة بهذا التصميم للحصول على الإلهام في تصميم شرفتك الخاصة. 

11. سور من النباتات

Duplex Penthouse in Tel Aviv, toledano + architects toledano + architects بلكونة أو شرفة خشب
toledano + architects

toledano + architects
toledano + architects
toledano + architects

لنلقي نظرة على تلك الشرفة التي نعتبرها واحدة من المساحات الخارجية المفضلة لدينا، والتي تزينت بالأخشاب جميلة، بينما صمم سور مرتفع من النباتات المتسلقة لحجب الشمس ومنح الشرفة إطلالة خضراء رائعة.

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