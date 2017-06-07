11 فكرة بسيطة لتحويل شرفتك الصغيرة إلى مساحة جميلة

إذا كنت تعيش في المدينة المزدحمة، من المرجح أن تكون شرفتك واحدة من الأماكن الأكثر شعبية والعزيزة في منزلك. حيث أن تصميم شرفة مع حديقة يوفر لك مساحة من الهدوء والصفاء، للهرب من المدينة الصاخبة. والخبر السار هو، ان إعداد شرفة أنيقة ومنعشة في مساحة صغيرة لا يأخذ حتى الكثير من الجهد.

في مقال اليوم من هوميفاي، قمنا بجمع 11 فكرة بسيطة لجعل شرفتك الصغيرة تبدو جميلة، سواء كان من خلال إضافة الأثاث أو زراعة المساحات الخضراء. نحن على يقين أنك ستجد شيئا يناسب المساحة الخاصة بك. هل أنت على استعداد للحصول على نظرة خاطفة على أهم نصائحنا؟ راجعها أدناه…