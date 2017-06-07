11 فكرة بسيطة لتحويل شرفتك الصغيرة إلى مساحة جميلة

إذا كنت تعيش في المدينة المزدحمة، من المرجح أن تكون شرفتك واحدة من الأماكن الأكثر شعبية والعزيزة في منزلك. حيث أن تصميم شرفة مع حديقة يوفر لك مساحة من الهدوء والصفاء، للهرب من المدينة الصاخبة. والخبر السار هو، ان إعداد شرفة أنيقة ومنعشة في مساحة صغيرة لا يأخذ حتى الكثير من الجهد.
في مقال اليوم من هوميفاي، قمنا بجمع 11 فكرة بسيطة لجعل شرفتك الصغيرة تبدو جميلة، سواء كان من خلال إضافة الأثاث أو زراعة المساحات الخضراء. نحن على يقين أنك ستجد شيئا يناسب المساحة الخاصة بك. هل أنت على استعداد للحصول على نظرة خاطفة على أهم نصائحنا؟ راجعها أدناه…
هذه الشرفة الرائعة تتزين بالأثاث المنجد الأنيق والأرضيات الخشبية، ولكن أناقتها تكتمل مع اللمسات الخضراء التي تجعلها مُشرقة ومُنعشة، وتُضفي إليها بعض الحيوية.
في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى أريكة بسيطة لإنتاج مساحة جميلة في شرفتك الصغيرة، يمكنك اختيار أريكة أنيقة والأهم من ذلك كله أن تكون دافئة، مع وسائد مُريحة وهيكل خفيف يسهل نقله أثناء التنظيف.
المساحات الصغيرة تحتاج إلى أفكار مبتكرة. هذه المقاعد المدمجة هي تمامًا الحل المثالي لتوفير مساحة، في حين أن الوسائد الملونة تمنحها إطلالة مشرقة إضافة إلى الإثارة والطابع الفريد.
الأخشاب هي الخيار المثالي لتغطية المساحات الخارجية سواء الجدران أو الأرضية، فهي تندمج جيدًا مع الإطلالة الطبيعية، وتعزز الأجواء الدافئة، كما أنها توفر الأناقة الكافية التي تمكنك من استخدام أثاث بسيط مصمم بشكل جيد.
على الرغم من أن هذه الشرفة صغيرة، إلا أنها تتمتع بمساحة نظيفة، مع منطقة مثالية لقراءة كتاب جيد مع كوب من الشاي، فقط تتضمن كرسي مريح وطاولة صغيرة مع أرفف معدنية بسيطة لترتيب الكتب.
هذه الشرفة أكبر إلى حد ما من المثال الأخير، كما أنها مثيرة للإعجاب، وتتمتع بجمال ساحر بفضل الأثاث الخشبي، وقد حددت ملامحها المساحات الخضراء مع أوراقها الكثيفة.
مجموعة من النباتات والأوعية ذات التصميمات المميزة، من المؤكد ستكون أكثر من كافية لتحسين وتعزيز الأجواء في شرفتك الصغيرة، وجعلها أكثر إشراقة وحيوية.
الطلاء الجذاب يلعب دورًا بارزًا في منح هذه الشرفة التصميم الأنيق، حيث اللون الباذنجاني الفاخر، فيما يعزز الأثاث الخشبي والنباتات الداخلية الإطلالة الساحرة، مع توفير مساحة طعام جميلة للأصدقاء والعائلة.
إن كنا سنختار أحد التصميمات لتشجيعها، فنحن نختار هذا التصميم البسيط، حيث الشرفة المغلقة مع جدار من الزجاج المنزلق، للاحتفاظ بنظاتها من الأتربة، والسماح بتجدد الهواء ونفاذ الضوء في الوقت ذاته، مع توفير مساحة صغيرة لتناول الطعام مع إطلالة مميزة.
الأثاث المريح والفخم هو الأفضل للشرفة الهادئة. يمكنك الاستعانة بهذا التصميم للحصول على الإلهام في تصميم شرفتك الخاصة.
لنلقي نظرة على تلك الشرفة التي نعتبرها واحدة من المساحات الخارجية المفضلة لدينا، والتي تزينت بالأخشاب جميلة، بينما صمم سور مرتفع من النباتات المتسلقة لحجب الشمس ومنح الشرفة إطلالة خضراء رائعة.
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