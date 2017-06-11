8 فوائد صحية لنباتات المنزل

نباتات المنزل ليست بالأمر الجديد فهي مستخدمة داخل البيوت منذ زمن بعيد. لكن هذه الأيام كما نرى فتزين بيتك باستخدام النباتات يعد مواكباً لصيحات الديكور. في الأعوام الأخيرة تم ابتكار تكنولوجية حديدثة في عالم زراعة النباتات المنزلية، لتساهم في تسهيل العناية بالنباتات المنزلية أو في طريقة ريها أو عرضها مثل الحائط الأخضر الحي.

لكن للنباتات فوائد عديدة ولا تقتصر أهميتها على كونها عنصر ديكوري ذات شكل جميل، فهي عامل أساسي لتحسين الصحة العامة، وما نعتقده في هيوميفاي أنها يجب أن تكون في منزلك طوال الوقت وليس فقط لعنصر مواكب للموضة.

جئنا لكم بعدد من الفوائد العامة للنباتات والتي ستقنعكم بملئ بيوتكم بالنباتات لتزين منازلكم وتحسين صحتكم.