8 فوائد صحية لنباتات المنزل

نباتات المنزل ليست بالأمر الجديد فهي مستخدمة داخل البيوت منذ زمن بعيد. لكن هذه الأيام كما نرى فتزين بيتك باستخدام النباتات يعد مواكباً لصيحات الديكور. في الأعوام الأخيرة تم ابتكار تكنولوجية حديدثة في عالم زراعة النباتات المنزلية، لتساهم في تسهيل العناية بالنباتات المنزلية أو في طريقة ريها أو عرضها مثل الحائط الأخضر الحي.
لكن للنباتات فوائد عديدة ولا تقتصر أهميتها على كونها عنصر ديكوري ذات شكل جميل، فهي عامل أساسي لتحسين الصحة العامة، وما نعتقده في هيوميفاي أنها يجب أن تكون في منزلك طوال الوقت وليس فقط لعنصر مواكب للموضة.
جئنا لكم بعدد من الفوائد العامة للنباتات والتي ستقنعكم بملئ بيوتكم بالنباتات لتزين منازلكم وتحسين صحتكم.
في أثناء عملية التمثيل الضوئي فإن النباتات تنتج الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، والذي يجعل من النباتات شريك سكن مثالي للإنسان. فعندما يزيد نسبة الأكسجين في الهواء فإنها تحسن من عملية التنفس.
علينا أن ننتبه لأن عملية التمثيل الضوئي تتوقف في المساء فتمتص أغلب النباتات الأكسجين في المساء وتنتج ثاني أكسيد الكربون مثل الإنسان، لكن بعض النباتات الخاصة مثل زهرة الأوركيد والصبار تستمر في إنتاج الأكسجين ليلاً، والذي يجعلها نباتات مثالية لغرف النوم.
تمتص أوراق النباتات الأتربة والغبار وتشارك في تنقية الهواء من أية رواسب فتناسب الأماكن التي تحتوى على الكثير من الأتربة.
من منا لا يحب أن يكون الهواء في منزله نقي، نظيف وصحي؟ حيث تشارك النباتات في تعقيم الهواء لما لها من إمكانية لتنقية الهواء من السموم. كما أنها تخلص الهواء الداخلي من بقايا رائحة دخان السجائر.
في الأجواء الجافة فإن النباتات تعمل على زيادة الرطوبة في غرف منزلك حيث أن بعض أنواع النباتات تفرز رطوبة تشبه التعرق لتساهم في خلق أجواء رائعة في المنزل.
تساعد النباتات على الإسترخاء، فوجود النباتات في نفس الغرفة أو النظر إليها يعمل على إفراز الأدرينالين والذي يؤدي بالتبعية لزيادة الطاقة وزيادة مستوى الأكسجين في المخ والذي يساعدك على الراحة والإسترخاء.
من شأن النباتات أن تمنع الصداع المتكون من تنفس هواء غير نقي أو نظيف، كما أنها تشفي العين من الضغط الحادث من التحديق مدة كبيرة في التلفاز أو الكومبيوتر.
عند زيارتك لمرضين المرة القادمة فإحرص على جلب هدية عبارة عن نبتة صغيرة. حيث أنها تساهم في تسريع الشفاء، خفض مستوى الألم والقلق وتنظيم ضغط الدم. لا نرى هذا الفارق ليس فقط عند وجود النبات مع المرضى في نفس الغرفة ولكن فإن اهتمام المريض بالنبات وتفاعله معها يشارك في العلاج أيضاً.
يساهم وجود النباتات في مساحة عملك على زيادة الإبداع، لذلك يتم استخدام النباتات على المكاتب فهي تحفز المخ على التركيز والإبداع. كما يشارك في تحسين الذاكرة وزيادة الإنتاجية.