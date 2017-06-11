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8 فوائد صحية لنباتات المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Les idées déco Alterego Design, Alterego Design Alterego Design Study/officeDesks Black
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نباتات المنزل ليست بالأمر الجديد فهي مستخدمة داخل البيوت منذ زمن بعيد. لكن هذه الأيام كما نرى فتزين بيتك باستخدام النباتات يعد مواكباً لصيحات الديكور. في الأعوام الأخيرة تم ابتكار تكنولوجية حديدثة في عالم زراعة النباتات المنزلية، لتساهم في تسهيل العناية بالنباتات المنزلية أو في طريقة ريها أو عرضها مثل الحائط الأخضر الحي.

لكن للنباتات فوائد عديدة ولا تقتصر أهميتها على كونها عنصر ديكوري ذات شكل جميل، فهي عامل أساسي لتحسين الصحة العامة، وما نعتقده في هيوميفاي أنها يجب أن تكون في منزلك طوال الوقت وليس فقط لعنصر مواكب للموضة.

جئنا لكم بعدد من الفوائد العامة للنباتات والتي ستقنعكم بملئ بيوتكم بالنباتات لتزين منازلكم وتحسين صحتكم.

1.تساهم في التنفس بشكل أفضل

Using plants to add life to living areas Custom Media Dining roomAccessories & decoration الألياف الطبيعية Green
Custom Media

Using plants to add life to living areas

Custom Media
Custom Media
Custom Media

في أثناء عملية التمثيل الضوئي فإن النباتات تنتج الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، والذي يجعل من النباتات شريك سكن مثالي للإنسان. فعندما يزيد نسبة الأكسجين في الهواء فإنها تحسن من عملية التنفس.

Oakland 5 Drawer Tall Chest The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland 5 Drawer Tall Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

علينا أن ننتبه لأن عملية التمثيل الضوئي تتوقف في المساء فتمتص أغلب النباتات الأكسجين في المساء وتنتج ثاني أكسيد الكربون مثل الإنسان، لكن بعض النباتات الخاصة مثل زهرة الأوركيد والصبار تستمر في إنتاج الأكسجين ليلاً، والذي يجعلها نباتات مثالية لغرف النوم.

2.تقلل الحساسية

Die Zimmerbäume – Zimmerpflanzen des Monats Januar 2016, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Interior landscaping
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

تمتص أوراق النباتات الأتربة والغبار وتشارك في تنقية الهواء من أية رواسب فتناسب الأماكن التي تحتوى على الكثير من الأتربة.

3.​تنظف الهواء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من منا لا يحب أن يكون الهواء في منزله نقي، نظيف وصحي؟ حيث تشارك النباتات في تعقيم الهواء لما لها من إمكانية لتنقية الهواء من السموم. كما أنها تخلص الهواء الداخلي من بقايا رائحة دخان السجائر.

4.ترطب الأجواء

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Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

في الأجواء الجافة فإن النباتات تعمل على زيادة الرطوبة في غرف منزلك حيث أن بعض أنواع النباتات تفرز رطوبة تشبه التعرق لتساهم في خلق أجواء رائعة في المنزل.

5.​تحد من التوتر

Die fleischfressenden Pflanzen sind Zimmerpflanzen des Monats September, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Living roomAccessories & decoration
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

تساعد النباتات على الإسترخاء، فوجود النباتات في نفس الغرفة أو النظر إليها يعمل على إفراز الأدرينالين والذي يؤدي بالتبعية لزيادة الطاقة وزيادة مستوى الأكسجين في المخ والذي يساعدك على الراحة والإسترخاء.

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6.تحسن الصحة

Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens حديقة
LC Vertical Gardens

LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens

من شأن النباتات أن تمنع الصداع المتكون من تنفس هواء غير نقي أو نظيف، كما أنها تشفي العين من الضغط الحادث من التحديق مدة كبيرة في التلفاز أو الكومبيوتر.

7.​علاج سحري للمرضى

Pot plants in design Custom Media Interior landscaping
Custom Media

Pot plants in design

Custom Media
Custom Media
Custom Media

عند زيارتك لمرضين المرة القادمة فإحرص على جلب هدية عبارة عن نبتة صغيرة. حيث أنها تساهم في تسريع الشفاء، خفض مستوى الألم والقلق وتنظيم ضغط الدم. لا نرى هذا الفارق ليس فقط عند وجود النبات مع المرضى في نفس الغرفة ولكن فإن اهتمام المريض بالنبات وتفاعله معها يشارك في العلاج أيضاً.

8.عمل بكفاءة أكبر

Les idées déco Alterego Design, Alterego Design Alterego Design Study/officeDesks Black
Alterego Design

Alterego Design
Alterego Design
Alterego Design

يساهم وجود النباتات في مساحة عملك على زيادة الإبداع، لذلك يتم استخدام النباتات على المكاتب فهي تحفز المخ على التركيز والإبداع. كما يشارك في تحسين الذاكرة وزيادة الإنتاجية.

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