9 نصائح عليك اتباعها عند طلاء جدران منزلك

حتى تحصل على مثل هذه النتيجة لطيفة كما في الصورة أعلاه، يجب عليك التأكد من أن الأسقف الخاصة بك سليمة وجافة ونظيفة خاصة. إذا كانت الجدران لها شقوق غرامة، كنت بحاجة إلى هذا شغل أو فرشاة البداية. انه نفس الشيء لركائز مختلفة – وجهت جميع هذه الأماكن، وبالتالي ضمان نقطة الانطلاق إنسيابي في الفضاء. إذا لم تكن متأكدا من أن تسأل عن بدلا عن الرسام الذي أوضح فقط أن لكم كيف تعتني أفضل أساس للطلاء.