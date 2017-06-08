9 نصائح عليك اتباعها عند طلاء جدران منزلك

إذا كنت تواجه قريبا حملة التجديد، ثم هل يمكن أن تساعد النصائح التالية. لأن للخبراء DIY، لقد اكتسبت نصائح قيمة حول طلاء الجدران في هذه فكرة الكتاب. التحركات الخاصة بك في الأسابيع المقبلة حتى مع الفرشاة ودلو الطلاء؟ ثم لا تدع المشورة الأساسية للحصول على نتيجة ناجحة تفويتها!
ومن الأهمية بمكان أن كنت تخطط بدقة مسبقا كم الطلاء أنك سوف تحتاج إليها. لأن هناك شيء أسوأ من الاضطرار إلى التوقف في منتصف المشروع للم يعد هناك لون. قياس بالتالي أن يكون دهنت غرفة بالضرورة، قبل أن تشتري الطلاء. ثم يمكنك في العمل مباشرة بعد المعلومات للاستهلاك من قبل م مل / المظهر – التي تطبع دائما على دلو. والنظر في إمكانية أن لها ليس مرة واحدة، بل مرتين الحد الأدنى من تسطير ربما، أو تحتاج إلى إصلاح البقع الفاشلة!
ينتمي أيضا تمهيدا لديك جميع المواقع التي لا تحمل اللون قناع قبالة. هذا بالطبع يشمل التربة، ولكن أيضا يجب أن تكون بمنأى النوافذ والأبواب والمنافذ الكهربائية. يكون هذا سخية جدا، لأن خلاف ذلك سوف يكون تركت بعد حذف الزنابير اللون غير المرغوب فيها في مواقع مختلفة لاكتشاف – نتيجة غير جذابة التي يجب أن لا يكون!
، ثم بقية يجب أن تعدل السقف في أي حال قبل الجدران. لذلك سوف تأكد من أنك لا القذرة الجدران المطلية حديثا مع Farbklecksern من السقف.
حتى تحصل على مثل هذه النتيجة لطيفة كما في الصورة أعلاه، يجب عليك التأكد من أن الأسقف الخاصة بك سليمة وجافة ونظيفة خاصة. إذا كانت الجدران لها شقوق غرامة، كنت بحاجة إلى هذا شغل أو فرشاة البداية. انه نفس الشيء لركائز مختلفة – وجهت جميع هذه الأماكن، وبالتالي ضمان نقطة الانطلاق إنسيابي في الفضاء. إذا لم تكن متأكدا من أن تسأل عن بدلا عن الرسام الذي أوضح فقط أن لكم كيف تعتني أفضل أساس للطلاء.
لذا سلسلة الخاص بك تبدو نجح العمل نفس الجدار الأزرق في غرفة النوم أعلاه، يجب العمل أولا قبل مع فرشاة مسطحة أو دور صغير. حتى تتمكن من زوايا والحواف وجميع الحواف مغطاة الطلاء – إذا كنت قد سجلت سابقا الأبواب والنوافذ والمنافذ، ويمكن تطبيق الطلاء دون تردد. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا تنتظر طويلا بعد ذلك إلى اتخاذ مساحات واسعة موجهة. ينبغي بالتأكيد أن يكون لا يزال اللون في حواف وزوايا الرطب، لذلك يتم توزيع اللون بالتساوي في وقت لاحق.
بعد ذلك يجب أن تحدد لك على تعويض أي خطأ. في بعض الأحيان، وهو ما يكفي لمحو الحبر الزنبور، ولكن يمكن أن يحدث فقط كذلك أن طبقة ثانية ضروري للحصول على النتيجة المرجوة. ثم، عندما يبدو كل شيء كما هو مطلوب، يجب فتح النوافذ بسرعة – لذلك كنت تأخذ الرعاية من مشاريع صحية في الغرفة، وحتى مساعدة في التجفيف.
اسمح لنفسك عند شراء الألوان المطابقة أيضا ننصح أطول والمهنية. لأن في هذه الأيام هناك بجانب الدهانات مستحلب، وأنواع أخرى، مثل سيليكات، الغراء اللاتكس أو الدهانات. اعتمادا على الغرفة وتفضيلاتك الشخصية، يمكن للون مختلف لأغراض الخاصة بك.
تذكر، حتى بعد الضربة لأنها تحفظ كل المعلومات للون بدقة إذا كان لديك على اتصال ومتابعة مرة أخرى في أشهر أو حتى سنوات بعد التجديد.