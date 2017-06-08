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9 نصائح عليك اتباعها عند طلاء جدران منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Interior Remodellings / Renovation, RenoBuild Algarve RenoBuild Algarve غرفة المعيشة
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إذا كنت تواجه قريبا حملة التجديد، ثم هل يمكن أن تساعد النصائح التالية. لأن للخبراء DIY، لقد اكتسبت نصائح قيمة حول طلاء الجدران في هذه فكرة الكتاب. التحركات الخاصة بك في الأسابيع المقبلة حتى مع الفرشاة ودلو الطلاء؟ ثم لا تدع المشورة الأساسية للحصول على نتيجة ناجحة تفويتها!

1. كم تحتاج من الطلاء؟!

Painting & Interior Decor , Painters Johannesburg Painters Johannesburg
Painters Johannesburg

Painters Johannesburg
Painters Johannesburg
Painters Johannesburg

ومن الأهمية بمكان أن كنت تخطط بدقة مسبقا كم الطلاء أنك سوف تحتاج إليها. لأن هناك شيء أسوأ من الاضطرار إلى التوقف في منتصف المشروع للم يعد هناك لون. قياس بالتالي أن يكون دهنت غرفة بالضرورة، قبل أن تشتري الطلاء. ثم يمكنك في العمل مباشرة بعد المعلومات للاستهلاك من قبل م مل / المظهر – التي تطبع دائما على دلو. والنظر في إمكانية أن لها ليس مرة واحدة، بل مرتين الحد الأدنى من تسطير ربما، أو تحتاج إلى إصلاح البقع الفاشلة!

2. التفاصيل

Farbe | Handwerk - Design - Kunst, FARBCOMPANY FARBCOMPANY غرفة نوم Purple/Violet
FARBCOMPANY

FARBCOMPANY
FARBCOMPANY
FARBCOMPANY

ينتمي أيضا تمهيدا لديك جميع المواقع التي لا تحمل اللون قناع قبالة. هذا بالطبع يشمل التربة، ولكن أيضا يجب أن تكون بمنأى النوافذ والأبواب والمنافذ الكهربائية. يكون هذا سخية جدا، لأن خلاف ذلك سوف يكون تركت بعد حذف الزنابير اللون غير المرغوب فيها في مواقع مختلفة لاكتشاف – نتيجة غير جذابة التي يجب أن لا يكون!

3. أولا السقف

Interior Remodellings / Renovation RenoBuild Algarve غرفة المعيشة
RenoBuild Algarve

Interior Remodellings / Renovation

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

، ثم بقية يجب أن تعدل السقف في أي حال قبل الجدران. لذلك سوف تأكد من أنك لا القذرة الجدران المطلية حديثا مع Farbklecksern من السقف.

4. أساسيات

Professional painters Builders Archway غرفة نوم
Builders Archway

Professional painters

Builders Archway
Builders Archway
Builders Archway

حتى تحصل على مثل هذه النتيجة لطيفة كما في الصورة أعلاه، يجب عليك التأكد من أن الأسقف الخاصة بك سليمة وجافة ونظيفة خاصة. إذا كانت الجدران لها شقوق غرامة، كنت بحاجة إلى هذا شغل أو فرشاة البداية. انه نفس الشيء لركائز مختلفة – وجهت جميع هذه الأماكن، وبالتالي ضمان نقطة الانطلاق إنسيابي في الفضاء. إذا لم تكن متأكدا من أن تسأل عن بدلا عن الرسام الذي أوضح فقط أن لكم كيف تعتني أفضل أساس للطلاء.

5. نتيجة ناجحة

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

لذا سلسلة الخاص بك تبدو نجح العمل نفس الجدار الأزرق في غرفة النوم أعلاه، يجب العمل أولا قبل مع فرشاة مسطحة أو دور صغير. حتى تتمكن من زوايا والحواف وجميع الحواف مغطاة الطلاء – إذا كنت قد سجلت سابقا الأبواب والنوافذ والمنافذ، ويمكن تطبيق الطلاء دون تردد. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا تنتظر طويلا بعد ذلك إلى اتخاذ مساحات واسعة موجهة. ينبغي بالتأكيد أن يكون لا يزال اللون في حواف وزوايا الرطب، لذلك يتم توزيع اللون بالتساوي في وقت لاحق.

6. العمل على ما يرام

Interior Remodellings / Renovation RenoBuild Algarve غرفة المعيشة
RenoBuild Algarve

Interior Remodellings / Renovation

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

بعد ذلك يجب أن تحدد لك على تعويض أي خطأ. في بعض الأحيان، وهو ما يكفي لمحو الحبر الزنبور، ولكن يمكن أن يحدث فقط كذلك أن طبقة ثانية ضروري للحصول على النتيجة المرجوة. ثم، عندما يبدو كل شيء كما هو مطلوب، يجب فتح النوافذ بسرعة – لذلك كنت تأخذ الرعاية من مشاريع صحية في الغرفة، وحتى مساعدة في التجفيف.

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7. اختيار اللون

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

اسمح لنفسك عند شراء الألوان المطابقة أيضا ننصح أطول والمهنية. لأن في هذه الأيام هناك بجانب الدهانات مستحلب، وأنواع أخرى، مثل سيليكات، الغراء اللاتكس أو الدهانات. اعتمادا على الغرفة وتفضيلاتك الشخصية، يمكن للون مختلف لأغراض الخاصة بك.

8. معلومات هامة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تذكر، حتى بعد الضربة لأنها تحفظ كل المعلومات للون بدقة إذا كان لديك على اتصال ومتابعة مرة أخرى في أشهر أو حتى سنوات بعد التجديد.

9. غرف سهلة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

جعل كما ترون، هناك الكثير في الاعتبار عند اللوحة – نأمل أن تستمتع وأعلم أنكم سوف نفعل كل شيء الآن!

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