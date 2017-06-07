20 تصميم لنوافذ مختلفة تناسب منزلك الأنيق

النوافذ ليست مجرد منفذ في الجدار كمصدر للهواء والضوء، وإنما هي أحد العناصر الديكورية التي تؤثر في النتيجة النهائية للتصميم الداخلي، وهي احد الطرق الأساسية لتزيين الجدران بأقل مجهود، فقط من خلال اختيار التصميم المناسب.

بعد الجدران تتطلب نوافذ كبيرة، وبعضها تتمتع بارتفاع عال يحتاج إلى عدة نوافذ، وربما يتطلب الأمر طريقة مبتكرة لإضافة نافذة، لذا فإن اختيار النافذة ليس بالأمر الذي يمكنك الاستهانة به.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأتي لكم بـ 20 تصميم لـ نوافذ مختلفة، تناسب كافة الأنماط التصميمة، بمظهر أنيق وأفكار مبتكرة تلائم حتى أضيق المساحات. شاهدهم معنا واختر ما يناسب تصميم منزلك وجدارنه!