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20 تصميم لنوافذ مختلفة تناسب منزلك الأنيق

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Executive power screens, Phantom Screens Phantom Screens HouseholdRoom dividers & screens
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النوافذ ليست مجرد منفذ في الجدار كمصدر للهواء والضوء، وإنما هي أحد العناصر الديكورية التي تؤثر في النتيجة النهائية للتصميم الداخلي، وهي احد الطرق الأساسية لتزيين الجدران بأقل مجهود، فقط من خلال اختيار التصميم المناسب.

بعد الجدران تتطلب نوافذ كبيرة، وبعضها تتمتع بارتفاع عال يحتاج إلى عدة نوافذ، وربما يتطلب الأمر طريقة مبتكرة لإضافة نافذة، لذا فإن اختيار النافذة ليس بالأمر الذي يمكنك الاستهانة به.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأتي لكم بـ 20 تصميم لـ نوافذ مختلفة، تناسب كافة الأنماط التصميمة، بمظهر أنيق وأفكار مبتكرة تلائم حتى أضيق المساحات. شاهدهم معنا واختر ما يناسب تصميم منزلك وجدارنه!

1. نوافذ منزلقة لأعلى وأسفل مثالية للشرفات الخارجية

Executive power screens, Phantom Screens Phantom Screens HouseholdRoom dividers & screens
Phantom Screens

Executive power screens

Phantom Screens
Phantom Screens
Phantom Screens

2. مبهجة وأنيقة مع زخارف ملونة

Witraż na okno, GAWITR GAWITR Living roomAccessories & decoration بلاستيك Multicolored
GAWITR

GAWITR
GAWITR
GAWITR

3. مع شبابيك خشبية لحجب بعض الضوء

Sitting room The Wood Window Alliance شبابيك خشب White
The Wood Window Alliance

Sitting room

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

4. تصميم مرن لملائمة المساحة

Bathroom The Wood Window Alliance حمام خشب Grey
The Wood Window Alliance

Bathroom

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

5. في النوافذ المرتفعة يمكن الاستعانة باثنين من المقابض

The Maple Building Clement Windows Group مساحات تجارية فلز محلات تجارية
Clement Windows Group

The Maple Building

Clement Windows Group
Clement Windows Group
Clement Windows Group

6. نهايات مزخرفة لأناقة كلاسيكية

Steel Windows at The Sanctuary, Battersea, London, Clement Windows Group Clement Windows Group شبابيك
Clement Windows Group

Steel Windows at The Sanctuary, Battersea, London

Clement Windows Group
Clement Windows Group
Clement Windows Group

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7. نوافذ تفتح للخارج.. مثالية للجدران المائلة

Fakro Standart Pivot Çatı Pencereleri, Fakro Pivot Çatı Pencereleri Fakro Pivot Çatı Pencereleri Windows & doorsWindows
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

8. تناسب أيضًا الجدران العادية!

I camini e le stufe di FAPIR, FAPIR srl FAPIR srl Living roomFireplaces & accessories
FAPIR srl

FAPIR srl
FAPIR srl
FAPIR srl

9. نافذة ذكية مع عدة ألواح تطوى خلف بعضها البعض

Glashaus: Wind und Wetter, bitte draußen warten!, Solarlux GmbH Solarlux GmbH بلكونة أو شرفة
Solarlux GmbH

Solarlux GmbH
Solarlux GmbH
Solarlux GmbH

10. مع حاجز معدني من الخارج لمظهر ريفي على طريقة الفاينتيج

Latest work, Architectural Bronze Ltd Architectural Bronze Ltd Windows & doorsWindows فلز Black
Architectural Bronze Ltd

Latest work

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

11. قطعة ديكورية غير قابلة للفتح

Aluminios en Ventanas y Puertas, JPM Aluminios Bogotá JPM Aluminios Bogotá شبابيك
JPM Aluminios Bogotá

JPM Aluminios Bogotá
JPM Aluminios Bogotá
JPM Aluminios Bogotá

12. تصميم مبتكر لتوفير المساحة في النوافذ الصغيرة

Bazı Montajlarımızdan Kareler.., TUNALI YAPI DEKOR TUNALI YAPI DEKOR بلكونة أو شرفة
TUNALI YAPI DEKOR

TUNALI YAPI DEKOR
TUNALI YAPI DEKOR
TUNALI YAPI DEKOR

13. مع تفاصيل خشبية أنيقة لحجب بعض الضوء

dolny manhattan penthouse, Zbigniew Winiarczyk Zbigniew Winiarczyk بلكونة أو شرفة
Zbigniew Winiarczyk

Zbigniew Winiarczyk
Zbigniew Winiarczyk
Zbigniew Winiarczyk

14. للمساحات الكبيرة، نوافذ منزلقة مع إطارات من الألوميتال

Serramenti casa, Serramenti Milano Serramenti Milano Windows & doorsDoors
Serramenti Milano

Serramenti Milano
Serramenti Milano
Serramenti Milano

15. زجاج قاتم مع اطر وفواصل معدنية

Ogrody zimowe, Alpina Design Alpina Design منازل
Alpina Design

Alpina Design
Alpina Design
Alpina Design

16. عدة نوافذ مع زخارف من الدانتيل الناعم

Nottingham Lace window shutters with mirrors for modern interiors Mirror & Light Shutters Windows & doorsBlinds & shutters فلز White
Mirror &amp; Light Shutters

Nottingham Lace window shutters with mirrors for modern interiors

Mirror & Light Shutters
Mirror &amp; Light Shutters
Mirror & Light Shutters

17. أطر سوداء مع ثقوب دائرية مضيئة

Black window shutters with lights in perforated circles design Mirror & Light Shutters Windows & doorsBlinds & shutters فلز Black
Mirror &amp; Light Shutters

Black window shutters with lights in perforated circles design

Mirror & Light Shutters
Mirror &amp; Light Shutters
Mirror & Light Shutters

18. نوافذ من المرايا تليق بصالون كلاسيكي أنيق

Black mirror window shutters in a contemporary beauty salon in Winchester Mirror & Light Shutters Windows & doorsBlinds & shutters فلز Black
Mirror &amp; Light Shutters

Black mirror window shutters in a contemporary beauty salon in Winchester

Mirror & Light Shutters
Mirror &amp; Light Shutters
Mirror & Light Shutters

19. نوافذ مزينة بلوحات ملونة مرسومة يدويًا

homify غرفة المعيشة زجاج
homify

homify
homify
homify

20. نوافذ خشبية ملونة بطابع ريفي فلكلوري

Colourful window shutters, London Window Cleaning London Window Cleaning Windows & doorsWindows
London Window Cleaning

Colourful window shutters

London Window Cleaning
London Window Cleaning
London Window Cleaning

لمزيد من التصميمات والافكار المُلهمة لاتمام تصميم منزلك الأنيق، تفضل بقراءة المقال التالي، 25 فكرة لتزيين جدار الغرفة باللوحات الفنية المختلفة

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