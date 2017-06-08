الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

18 فكرة مبتكرة وأنيقة لغرف نوم صغيرة مميزة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
House Snyman, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors غرفة نوم Metallic/Silver
Loading admin actions …

غرفة النوم هي أكثر المساحات خصوصية في المنزل، وجميعنا نسعى لجعلها أكثر راحة وأناقة، لقضاء ساعات الاسترخاء فيها براحة وهدوء، إلا أن صغر المساحة قد يحول دون تحقق ذلك في بعض الأحيان، خاصة وسط انتشار المنازل الصغيرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 18 نصيحة فعالة ومبتكرة، لإضفاء شعور الراحة والأناقة على غرفة النوم الصغيرة، وجعلها أكثر تميزًا بل وتبدو أكثر اتساعًا. تعرف عليهم معنا واختر ما يناسب ذوقك وتصميم غرفتك!

1. اختيار الألوان الخفيفة يمنح غرفتك الصغيرة شعور بالانفتاح والإشراقة مما يجعلك تراها فسيحة وأكثر اتساعًا

House Snyman, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors غرفة نوم Metallic/Silver
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

2. إضافة مرآة قائما بذاته هو خيار جريء وشجاع لتعزيز مساحة الغرفة بصريًا فضلًا عن إضفاء الفخامة والرقي

The Pearl, Joe Ginsberg Design Joe Ginsberg Design غرفة نوم Multicolored
Joe Ginsberg Design

Joe Ginsberg Design
Joe Ginsberg Design
Joe Ginsberg Design

3. الحفاظ على قدر من الفضاء في نمط تبسيطي أنيق وجدار مخشبي مميز يمنح غرفتك الصغيرة أجواء أنيقة وهادئة

方寸之間, 樸暘室內裝修有限公司 樸暘室內裝修有限公司 غرفة نوم
樸暘室內裝修有限公司

樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司

4. الجدران البيضاء مع لوحة فنية بطابع عصري، هي خيار لطيف يمكنه مساعدتك على منح غرفتك شعور مريح وفسيح.

Roncesvalles Accessible House, Solares Architecture Solares Architecture غرفة نوم
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

5. ألوان الباستيل خاصة في الأشكال المختلفة من الوسائد الصغيرة هي خيار رائع لغرف النوم الصغيرة، يمكنك استخدامها وسط مفروشات بيضاء مُشرقة

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة نوم
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

6. في غرفة نوم صغيرة، يمكن تركيب المصابيح الجانبية على اللوح الأمامي لتوفير مساحة، فضلا عن توفير بعض الأنماط الجديدة!

House Oranjezicht, ATTIK Design ATTIK Design غرفة نوم
ATTIK Design

ATTIK Design
ATTIK Design
ATTIK Design

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. اختيار اكسسوارات غرفتك يحتاج إلى الاهتمام خاصة من حيث العدد الصحيح من التجهيزات لأن المبالغة قد تؤدي إلى تأثير عكسي!

Urban Retreat, Brett Nicole Interiors Brett Nicole Interiors غرفة نوم
Brett Nicole Interiors

Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors

8. الإضاءة الصحيحة تصنع فرقا كبيرا في غرفة نوم صغيرة. كن مبدعًا واجمع بين الإضاءة مع ديكور فني للجدار للحصول على تأثير فريد من نوعه!

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS غرفة نوم الطوب White neon
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

9. أثاث مفصل خصيصا مع وحدات تخزين تبدو أنيقة وعملية لاستغلال كل سنتيمتر من المساحة بكفاءة

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

10. فقط لأن لديك غرفة صغيرة لا يعني أنه لا يمكن أن تكون مشرقة! يمكنك اختيار لون مميز للجدار وطلائه بنفسك لخلق عمق وأصالة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

11. فتح نافذة الحمام إلى غرفة النوم لخلق اتصال بين الغرف والسماح بنفاذ الضوء من جانب واحد إلى الآخر بشكل دائم!

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة نوم
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

12. وجود حوض وصنبور في غرفة النوم على بعد خطوتين من السرير يجعلها متكاملة حتى لا تضطر إلى التجول في المنزل

HOSTAL ECOZENTRIC, 02_BASSO Arquitectos 02_BASSO Arquitectos غرفة نوم White
02_BASSO Arquitectos

02_BASSO Arquitectos
02_BASSO Arquitectos
02_BASSO Arquitectos

13. في المساحات الصغيرة يصبح الدمج لا مفر منه. وبالتالي ما رأيك في غرفة نوم تتضمن غرفة معيشة على غرار جناح في فندق فاخر؟

Room for him, 3DYpslon 3DYpslon غرفة نوم خشب Blue
3DYpslon

3DYpslon
3DYpslon
3DYpslon

14. هل لديك افراد موهوبين في الأسرة؟ حسنًا يمكنك جمع عناصر هواياتهم واستخدامها كديكور مميز ذو طابع شخصي

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

15. بدلا من مصابيح الطاولة التقليدية يمكنك اختيار مصابيح السقف التي تتدلى على جانبي السرير للحصول على نفس الإضاءة ولكن بطريقة مبتكرة أنيقة

S. BENTO, Arkstudio Arkstudio غرفة نوم
Arkstudio

Arkstudio
Arkstudio
Arkstudio

16. يمكنك إنشاء بيئة استوائية من خلال مزهريات معلقة على الجدار مع نباتات خضراء تجلب نضارة البرية إلى غرفة نومك

BLOSSOM, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores غرفة نوم
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

17. الاستفادة القصوى من المساحة العمودية للغرفة من خلال أرفف لمساحة تخزين إضافية ولمسة ديكورية أنيقة

Casa em Leça da Palmeira, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design غرفة نوم
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

18. الأسقف أيضًا تحتاج إلى لمسة ديكورية لتقدم إطلالة مميزة لغرفة نومك دون الحاجة إلى أية مساحات إضافية

FOOTBALL BEDROOM FOR 360 INTERIOR DESIGN, COOPER BESPOKE JOINERY LTD COOPER BESPOKE JOINERY LTD غرفة نوم
COOPER BESPOKE JOINERY LTD

FOOTBALL BEDROOM FOR 360 INTERIOR DESIGN

COOPER BESPOKE JOINERY LTD
COOPER BESPOKE JOINERY LTD
COOPER BESPOKE JOINERY LTD

لمزيد من الأفكار الديكورية المبتكرة، تفضل بقراءة المقال التالي، 8 نصائح للحصول على غرفة نوم صحية

9 نصائح عليك اتباعها عند طلاء جدران منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً