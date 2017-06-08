18 فكرة مبتكرة وأنيقة لغرف نوم صغيرة مميزة

غرفة النوم هي أكثر المساحات خصوصية في المنزل، وجميعنا نسعى لجعلها أكثر راحة وأناقة، لقضاء ساعات الاسترخاء فيها براحة وهدوء، إلا أن صغر المساحة قد يحول دون تحقق ذلك في بعض الأحيان، خاصة وسط انتشار المنازل الصغيرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 18 نصيحة فعالة ومبتكرة، لإضفاء شعور الراحة والأناقة على غرفة النوم الصغيرة، وجعلها أكثر تميزًا بل وتبدو أكثر اتساعًا. تعرف عليهم معنا واختر ما يناسب ذوقك وتصميم غرفتك!