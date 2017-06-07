أضف الجمال لغرفة نومك مع هذة التصميمات

تصميم حديث ورائع وملئ بالدفئ في تلك الغرفة، بداية من أختيار الألوان التي اعتمد المصمم بالكامل على اللون البني والبيج في التصميم كما هو واضح لنشر تفاصيل دافئة داخل الغرفة مع لمسات من اللون الأبيض في بعض الديكورات لكسر الحيادية وخلق لمسة فنية بسيطة، تصميم ظهر سرير كما نرى مصمم بعبقرية وفنية شديدة يشبه لوحة مفاتيح البيانو،فأذا كنت منحبي الموسيقى ستعشق هذا السرير وستعشق لحظات نومك على ألحان موسيقى البيانو في أحلامك.

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