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أضف الجمال لغرفة نومك مع هذة التصميمات

منة اسماعيل منة اسماعيل
SANTO ANDRÉ I, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة الاطفال
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غرفة النوم من الأماكن التي تحتاج عناية في اختيار تفاصيل تصميمها وديكوراتها، فيجب أن تنبض كل اللمسات داخل تلك الغرفة بالراحة والاسترخاء، ومن أهم الاساسيات في غرفة النوم هو السرير وتصميمه، واليوم في هوميفاي نحن في جولة مع تصمميات مميزة لغرف النوم لنتعرف على تفاصيلها وتفاصيل تصميم السرير وخاصةً ظهر السرير لتحصل على ما تريد من راحة واسترخاء في غرفتك.

1- لمسة وردية أنثوية

SANTO ANDRÉ I, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة الاطفال
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

ربما لا يميل الكثير إلى استخدام اللون الوردي في التصميم ويراه البعض لوناً مزعجاً، لكن تلك الغرفة الوردية ستجعلك تغير رأيك بالتأكيد حول هذا اللون، غرفة نوم مصممة بالكامل باللون الوردي الرائع وهو من الألوان التي تمنحك شعوراً بالاسترخاء والرومانسية وينصح به الخبراء في التصميم، استعان المصمم بلمسات من اللون الأخضر والأبيض لخلق استراتيجية لونية رائعة داخل الغرفة ولكسر حدة اللون الوردي بعض الشي. صمم ظهر السرير كما نرى بطريقة مبطنة من اللون الوردي ليمنحك شعوراً بالراحة اثناء الجلوس على السرير وقام المصمم بخلق انسجام بين ظهر السرير والجدار خلفه كما نرى.

2-للأبيض حضور خاص

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

للأبيض حضور خاص دائماً ويلعب دوراً كبيراً في خلق تفاصيل مريحة داخل غرف النوم، بالأضافة إلى قدرته على الأنسجام بسهولة مع أي نمط تريده كلاسيكياً كان أو عصرياً، وهنا صمم المصمم تلك الغرفة باللون الأبيض مع لمسات من الرمادي الحيادي لتشعر براحة وهدوء بمجرد مرورك من الغرفة، صمم ظهر السرير باللون الأبيض أيضاً وجاء مبطنا كما نرى ليمنحك شعوراً بالراحة.

3- تصميم خاص

Bedroom Interior Design Lena Lobiv Interior Design غرفة نوم bedroom interior design
Lena Lobiv Interior Design

Bedroom Interior Design

Lena Lobiv Interior Design
Lena Lobiv Interior Design
Lena Lobiv Interior Design

تصميم خاص ولمسات أنيقة جداً استعان بها المصمم في تصميم تلك الغرفة، بداية من اختيار الالوان الحيادية الدافئة التي غمرت الغرفة مروراً بتفاصيل الديكور المميزة ولمساته الخاصة في اختيار الأضاءة ونشرها في غرفة النوم. أما تصميم ظهر السرير فكان عبقرياً كما نرى لتشعر وكأنه مظله فوق رأسك تمنحك لحظات من الهدوء والراحة اثناء النوم .

4- لمسات فخمة

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

وهنا تصميم لغرفة مفعمة بالفخامة والجمال معاً، اعتمد المصمم على لمسات وعناصر تبث رقي وأناقة في تصميمه لتلك الغرفة فنرى اللمسة المخملية في تصميم ظهر السرير مع اختيار تصميمات رائعة للسجاد ومفارش السرير اجتمعت معاً لخلق الكلاسيكية والفخامة داخل تلك الغرفة كما نرى، فحقاً نحن أمام غرفة مزينة بالكامل بلمسات فخمة وأبداع من المصمم.

5- غرفة حديثة

Parisian style Pixers غرفة نوم Beige dots,wall mural,wallpaper
Pixers

Parisian style

Pixers
Pixers
Pixers

تصميم حديث ورائع وملئ بالدفئ في تلك الغرفة، بداية من أختيار الألوان التي اعتمد المصمم بالكامل على اللون البني والبيج في التصميم كما هو واضح لنشر تفاصيل دافئة داخل الغرفة مع لمسات من اللون الأبيض في بعض الديكورات لكسر الحيادية وخلق لمسة فنية بسيطة، تصميم ظهر سرير كما نرى مصمم بعبقرية وفنية شديدة يشبه لوحة مفاتيح البيانو،فأذا كنت منحبي الموسيقى ستعشق هذا السرير وستعشق لحظات نومك على ألحان موسيقى البيانو في أحلامك.

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