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حلول التخزين: 10 أفكار عملية للحفاظ على غرفة نومك مرتبة

Heba khlili Heba khlili
Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
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واحدة من القواعد الذهبية لمنزل جميل هو أن يبقي مرتب ومنظم، ولكي تنجح في إنشاء مساحة مرتبه ومنظمة، يجب أن يكون لديك مساحة تخزين كافية. إذا كانت المشكلة لديك تكمن في المساحة، فأنت بحاجة إلى أن تكون خلاق ومبتكر، وتستفيد من حلول التخزين الذكية، وقد تحتاج أيضا إلى استخدام عناصر وظيفية – مثل السرير – للتخزين!

في مقال اليوم في هوميفاي سنتعرف على 10 حلول عملية للتخزين في غرف نومك ستجعلها عملية وأنيقة بنفس الوقت!

1. السرير الكبير

DUGAR HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. BedroomBeds & headboards
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

هذا النوع من الأسرة لا غنى عنه في غرفة النوم! سرير مريح كبير ويحتل مساحة كبيرة من الغرفة. فلماذا لا تستخدمه للتخزين أيضا! من خلال الصورة يمكنك أن ترى طريقة فتح السرير السهلة وكيف يمكنك تخزين جميع العناصر من ملابس ومفارش ووسائد وغيرها من العناصر!

2. خزانة في الجدار

homify غرفة الملابس الخشب البلاستيك المركب White
homify

homify
homify
homify

 بالقرب من السرير إذا كان بإمكانك تثبيت خزانة كبيرة بالقرب من سريرك، افعل ذلك، فإنها لن تأخذ مساحة كبيرة. استخدام الألوان المحايدة بحيث تندمج في تصميم غرفة نومك بشكل لطيف وناعم.

3. رف فوق السرير

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

مسند السرير الخلفي عادة يكون له وظيفة واحدة وهي إما للديكور وللراحة. ومع ذلك يمكن أن يكون له وظيفة أخرى وهي التخزين! اختر المسند الخلفي للسرير مع رفوف وأدراج أو خزائن.

4. الكل في واحد

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio غرفة نوم
Polovets design studio

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

هنا خزانة ولكن بنفس الوقت هي مكتب أيضا! حل بارع لأولئك الذين يريدون استخدام سطح المكتب وبنفس الوقت أن يبقى سري. هي خزانة لسطح مكتب مع كرسي ومكتبة لكتبك المفضلة أيضا.

5. للأطفال

Kişiye Özel Ranza Tasarımı, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA غرفة الاطفال خشب White
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

هذا الأثاث مثالي للأطفال كما أنه يتميز بوجود اثنين من الأسرة الصغيرة، ثلاثة أدراج، خزانة والمزيد الأدراج في السلم.

6. خزانة كبيرة مع باب سحاب

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

هذه الخزانة المطلية باللون الأبيض تمتزج تماما في بيئة غرفة النوم العصرية هذه. إذا كنت من محبي الأزياء، هذا هو نوع الخزن الذي تحتاج، كما تتكون من مقصورات من أحجام مختلفة، مما يتيح مساحة واسعة للملابس والاكسسوارات. الباب السحاب مناسب لتوفير مساحة في الغرفة!

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7. الأبواب الزجاجية المنزلقة

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

 بالحديث عن الأبواب المنزلقة، تعتبر الأبواب الزجاجية المنزلقة لمساحة صغيرة ،وظيفية بشكل لا يصدق، أما الزجاج يلعب دور مهم في تكبير مساحة الغرفة بصريا ويجعلها تبدو أكثر إشراق.

8. سرير بطابقين

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

هذا السرير العالي لديه ميزة كبيرة، وهي السماح بحلول للتخزين أسفله، سواء كرفوف أو أدراج أو خزانة. طريقة الاستفادة من الفضاء العامودي طريقة ذكية!

9. الأدراج الكبيرة تحت السرير

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

هنا حل تخزين أخر والتي يمكن دمجها في السرير الخاص بك، وهي الأدراج السفلية! هذه الأدراج الكبيرة تتميز بسهولة الوصول إليها، وبسهولة التخزين فيها وبقائها بعيدة عن الأنظار.

10. السلال

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

سلال التخزين هي من أحذ الحلول، تتميز بأسعار معقولة ومن السهل أن تدمج في غرفة النوم الخاصة بك. ضعها تحت سريرك أو على الرفوف.

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