حلول التخزين: 10 أفكار عملية للحفاظ على غرفة نومك مرتبة

واحدة من القواعد الذهبية لمنزل جميل هو أن يبقي مرتب ومنظم، ولكي تنجح في إنشاء مساحة مرتبه ومنظمة، يجب أن يكون لديك مساحة تخزين كافية. إذا كانت المشكلة لديك تكمن في المساحة، فأنت بحاجة إلى أن تكون خلاق ومبتكر، وتستفيد من حلول التخزين الذكية، وقد تحتاج أيضا إلى استخدام عناصر وظيفية – مثل السرير – للتخزين!
في مقال اليوم في هوميفاي سنتعرف على 10 حلول عملية للتخزين في غرف نومك ستجعلها عملية وأنيقة بنفس الوقت!
هذا النوع من الأسرة لا غنى عنه في غرفة النوم! سرير مريح كبير ويحتل مساحة كبيرة من الغرفة. فلماذا لا تستخدمه للتخزين أيضا! من خلال الصورة يمكنك أن ترى طريقة فتح السرير السهلة وكيف يمكنك تخزين جميع العناصر من ملابس ومفارش ووسائد وغيرها من العناصر!
بالقرب من السرير إذا كان بإمكانك تثبيت خزانة كبيرة بالقرب من سريرك، افعل ذلك، فإنها لن تأخذ مساحة كبيرة. استخدام الألوان المحايدة بحيث تندمج في تصميم غرفة نومك بشكل لطيف وناعم.
مسند السرير الخلفي عادة يكون له وظيفة واحدة وهي إما للديكور وللراحة. ومع ذلك يمكن أن يكون له وظيفة أخرى وهي التخزين! اختر المسند الخلفي للسرير مع رفوف وأدراج أو خزائن.
هنا خزانة ولكن بنفس الوقت هي مكتب أيضا! حل بارع لأولئك الذين يريدون استخدام سطح المكتب وبنفس الوقت أن يبقى سري. هي خزانة لسطح مكتب مع كرسي ومكتبة لكتبك المفضلة أيضا.
هذا الأثاث مثالي للأطفال كما أنه يتميز بوجود اثنين من الأسرة الصغيرة، ثلاثة أدراج، خزانة والمزيد الأدراج في السلم.
هذه الخزانة المطلية باللون الأبيض تمتزج تماما في بيئة غرفة النوم العصرية هذه. إذا كنت من محبي الأزياء، هذا هو نوع الخزن الذي تحتاج، كما تتكون من مقصورات من أحجام مختلفة، مما يتيح مساحة واسعة للملابس والاكسسوارات. الباب السحاب مناسب لتوفير مساحة في الغرفة!
بالحديث عن الأبواب المنزلقة، تعتبر الأبواب الزجاجية المنزلقة لمساحة صغيرة ،وظيفية بشكل لا يصدق، أما الزجاج يلعب دور مهم في تكبير مساحة الغرفة بصريا ويجعلها تبدو أكثر إشراق.
هذا السرير العالي لديه ميزة كبيرة، وهي السماح بحلول للتخزين أسفله، سواء كرفوف أو أدراج أو خزانة. طريقة الاستفادة من الفضاء العامودي طريقة ذكية!
هنا حل تخزين أخر والتي يمكن دمجها في السرير الخاص بك، وهي الأدراج السفلية! هذه الأدراج الكبيرة تتميز بسهولة الوصول إليها، وبسهولة التخزين فيها وبقائها بعيدة عن الأنظار.
سلال التخزين هي من أحذ الحلول، تتميز بأسعار معقولة ومن السهل أن تدمج في غرفة النوم الخاصة بك. ضعها تحت سريرك أو على الرفوف.
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