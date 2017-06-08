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مطابخ رائعة: 12 فكرة ديكور تناسب جميع المنازل

Heba khlili Heba khlili
QUINTA DA MARINHA RESIDENCE - Where the woods meet the ocean..., DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores مطبخ
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المطبخ هو واحد من الغرف الأكثر استخداما في المنزل. وبالتالي هناك حاجة إلى مزيج رائع من الدفء والأداء الوظيفي، والتي يمكن أن تشكل تحديا للمهندسين المعماريين وخبراء التصميم الداخلي أو مخططي المطبخ.

لهذا السبب خصصنا مقال اليوم في هوميفي، عن تصميم المطابخ ووضعنا 12 مشروع لمطابخ رائعة، كل مطبخ مختلف عن الأخر وفريد من نوعه.

لن تصدق كيف كل من هذه التصاميم تجمع كل ما يحتاج مطبخ مريح!

1. كبير ومضاء جيدا

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الحاجة للجمع بين بيئات مختلفة في مساحة واحدة قد يكون تحديا، ولكنه يسمح أيضا لجميع أنواع الابتكار والإبداع. كما نرى في هذه الصورة، يمكن تشكيل المطبخ على طول الجدار بأكمله، حتى لو تم دمجه مع غرفة المعيشة. تصميم مناسب للمساحات المحدودة بحيث يوجد فصل للمساحات وبنفس الوقت يوجد تداخل بين الغرف.

2. أناقة الأسود

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

الأسود هو اللون الذي يتم تجنبه في كثير من الأحيان لأنه يمكن أن يجعل البيئة مظلمة وبلا هواء. ومع ذلك، في هذا المشروع يمكننا أن نرى كيف أن الأسود فعال جدا  في تصميم المطبخ. ساعدت اللمسات البيضاء على إضاءة نغمات الأسود، في حين أن الفسيفساء أعطت أناقة للمطبخ!

3. شكل حدوة حصان

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

يمكن أن يكون المطبخ على شكل حدوة حصان أو حرف U وسيلة فعالة جدا لتوزيع المساحات. هنا يمكننا أن نرى كيف يمكن استخدام أسطح العمل للطبخ وإعداد الطعام في حين أنه تم ترك منتصف المطبخ خالي وذلك لسهول الحركة. الطاولة المتصلة هو مكان مثالي لتناول الطعام!

4. الألوان الفاقعة

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

 الألوان الفاقعة يمكن أن تكون جميلة للمطبخ. لذلك يمكنك استخدام عناصر مثل الثلاجة لجلب الألوان وإعطاء لمسة جاذبية لمساحة الطهي.

5. مطبخ أبيض كامل

QUINTA DA MARINHA RESIDENCE - Where the woods meet the ocean..., DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores مطبخ
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores

DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores

يهمين على هذا المطبخ نغمات الأبيض، على الجدران، على الأسطح والأثاث. تم تحقيق التوازن بين والإشراق والجاذبية مع جو من النظام والنظافة.

6. نابض بالحياة

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

 في هذا المشروع نلاحظ مطبخ نابض بالحياة وملون. حيوي، وبلمسات مشرقة وشعور ساحر. يمكنك ملاحظة الجو الإبداعي البسيط في التصميم..تصميم ملهم !

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7. عملي وأنيق

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

 يضمن الخشب بيئة فعالة ودافئة، بسيطة وأنيقة بنفس الوقت. الخشب دائما مثالي للمطبخ، ويخلق بيئة جذابة.

 لا تنسى استخدام طرق التخزين، وتركيب الرفوف على الجدران بحيث يمكنك الاحتفاظ بكل الأواني، وكنصيحة استخدم بلاط السيراميك لإدخال الحياة على البيئة.

8. ظلال مختلفة

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

 إذا كنت ترغب في استخدام الخشب لمطبخك، ستجد الكثير من ظلال مختلفة للاختيار من بينها، وسيسمح بخلق بيئة حديثة دافئة. في هذا المشروع نلاحظ الجمالية في التوازن بين الخشب مع الأبيض والصلب.

9. مشواة صغيرة

Projeto de Arquitetura de Interiores - Apartamento Família, Sarah & Dalira Sarah & Dalira مطبخ
Sarah &amp; Dalira

Sarah & Dalira
Sarah &amp; Dalira
Sarah & Dalira

في المطبخ غالبا ما نشعر أننا بحاجة إلى شرفة للاستمتاع بالشواء، ولكن في حال لم تتوفر الشرفة ماذا نفعل؟ كما يمكننا أن نرى في هذا المطبخ، مشواة داخلية يمكن أن تكون فعالة وعملية. من الملاحظ في تصميم هذا المطبخ أن الجمع بين العناصر الريفية والحديثة، خلق مطبخ وظيفي وأنيق.

10. مطبخ صغير ساحر

RESIDÊNCIA - BAIRRO JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP, Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro مطبخ
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro

Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro

عندما تكون المساحة محدودة ومطبخك صغير، تحتاج إلى تكثيف العناصر في مساحة الطهي. هنا يمكننا أن نرى كيف يتم إدراج الثلاجة والفرن في نفس الجدار، مع الكثير من أماكن التخزين للحفاظ على العناصر منظمة بعناية.

11. التواصل

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

يمكن لبار المطبخ أن يجعل المطبخ فعال، ويخلق مساحة لطيفة لتناول الفطور أو شرب القهوة. مناسب للعرسان الجدد، زوج من الكراسي المرتفعة بلون أصفر ستستمتع بنهارك!

12. مطبخ صناعي

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

أخيرا وليس اخرأ ننهي هذه المقالة بالمطبخ الصناعي الحديث. تعمل الخطوط النظيفة والملحقات البسيطة في انسجام مع الجدران الخرسانية الخام، كما يلعب  الضوء دورا أساسيا في تنسيق إبراز العناصر بشكل اكثر جمالية، ويحقق التوازن بين الألوان والنغمات.

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