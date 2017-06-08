مطابخ رائعة: 12 فكرة ديكور تناسب جميع المنازل

المطبخ هو واحد من الغرف الأكثر استخداما في المنزل. وبالتالي هناك حاجة إلى مزيج رائع من الدفء والأداء الوظيفي، والتي يمكن أن تشكل تحديا للمهندسين المعماريين وخبراء التصميم الداخلي أو مخططي المطبخ.
لهذا السبب خصصنا مقال اليوم في هوميفي، عن تصميم المطابخ ووضعنا 12 مشروع لمطابخ رائعة، كل مطبخ مختلف عن الأخر وفريد من نوعه.
لن تصدق كيف كل من هذه التصاميم تجمع كل ما يحتاج مطبخ مريح!
الحاجة للجمع بين بيئات مختلفة في مساحة واحدة قد يكون تحديا، ولكنه يسمح أيضا لجميع أنواع الابتكار والإبداع. كما نرى في هذه الصورة، يمكن تشكيل المطبخ على طول الجدار بأكمله، حتى لو تم دمجه مع غرفة المعيشة. تصميم مناسب للمساحات المحدودة بحيث يوجد فصل للمساحات وبنفس الوقت يوجد تداخل بين الغرف.
الأسود هو اللون الذي يتم تجنبه في كثير من الأحيان لأنه يمكن أن يجعل البيئة مظلمة وبلا هواء. ومع ذلك، في هذا المشروع يمكننا أن نرى كيف أن الأسود فعال جدا في تصميم المطبخ. ساعدت اللمسات البيضاء على إضاءة نغمات الأسود، في حين أن الفسيفساء أعطت أناقة للمطبخ!
يمكن أن يكون المطبخ على شكل حدوة حصان أو حرف U وسيلة فعالة جدا لتوزيع المساحات. هنا يمكننا أن نرى كيف يمكن استخدام أسطح العمل للطبخ وإعداد الطعام في حين أنه تم ترك منتصف المطبخ خالي وذلك لسهول الحركة. الطاولة المتصلة هو مكان مثالي لتناول الطعام!
الألوان الفاقعة يمكن أن تكون جميلة للمطبخ. لذلك يمكنك استخدام عناصر مثل الثلاجة لجلب الألوان وإعطاء لمسة جاذبية لمساحة الطهي.
يهمين على هذا المطبخ نغمات الأبيض، على الجدران، على الأسطح والأثاث. تم تحقيق التوازن بين والإشراق والجاذبية مع جو من النظام والنظافة.
في هذا المشروع نلاحظ مطبخ نابض بالحياة وملون. حيوي، وبلمسات مشرقة وشعور ساحر. يمكنك ملاحظة الجو الإبداعي البسيط في التصميم..تصميم ملهم !
يضمن الخشب بيئة فعالة ودافئة، بسيطة وأنيقة بنفس الوقت. الخشب دائما مثالي للمطبخ، ويخلق بيئة جذابة.
لا تنسى استخدام طرق التخزين، وتركيب الرفوف على الجدران بحيث يمكنك الاحتفاظ بكل الأواني، وكنصيحة استخدم بلاط السيراميك لإدخال الحياة على البيئة.
إذا كنت ترغب في استخدام الخشب لمطبخك، ستجد الكثير من ظلال مختلفة للاختيار من بينها، وسيسمح بخلق بيئة حديثة دافئة. في هذا المشروع نلاحظ الجمالية في التوازن بين الخشب مع الأبيض والصلب.
في المطبخ غالبا ما نشعر أننا بحاجة إلى شرفة للاستمتاع بالشواء، ولكن في حال لم تتوفر الشرفة ماذا نفعل؟ كما يمكننا أن نرى في هذا المطبخ، مشواة داخلية يمكن أن تكون فعالة وعملية. من الملاحظ في تصميم هذا المطبخ أن الجمع بين العناصر الريفية والحديثة، خلق مطبخ وظيفي وأنيق.
عندما تكون المساحة محدودة ومطبخك صغير، تحتاج إلى تكثيف العناصر في مساحة الطهي. هنا يمكننا أن نرى كيف يتم إدراج الثلاجة والفرن في نفس الجدار، مع الكثير من أماكن التخزين للحفاظ على العناصر منظمة بعناية.
يمكن لبار المطبخ أن يجعل المطبخ فعال، ويخلق مساحة لطيفة لتناول الفطور أو شرب القهوة. مناسب للعرسان الجدد، زوج من الكراسي المرتفعة بلون أصفر ستستمتع بنهارك!
أخيرا وليس اخرأ ننهي هذه المقالة بالمطبخ الصناعي الحديث. تعمل الخطوط النظيفة والملحقات البسيطة في انسجام مع الجدران الخرسانية الخام، كما يلعب الضوء دورا أساسيا في تنسيق إبراز العناصر بشكل اكثر جمالية، ويحقق التوازن بين الألوان والنغمات.
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