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مهام تنظيف… لا تستطيع أن تتجاهلها

Heba khlili Heba khlili
Casa Las Flores, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura بلكونة أو شرفة
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فصل الربيع على نهايته وسيأتي بعده فصل الصيف، حيث تبدأ الأن عمليات التنظيف والتعزيل ومن المؤكد أنه قد تم إخماد الكثير من مهام التنظيف خلال فصلي الخريف والشتاء. لذلك قررنا في هذا المقال أن نساعدك في البدء بعملية التنظيف، سترغب في قراءة كل شيء عن مهام التنظيف التي لا يمكنك تجاهلها أكثر!

إذا سألت أي محترف تنظيف، سيجيب أن هناك بعض المهام في التنظيف والتي تبدو وكأنها من الروتين اليومي، ولكنها ستجعل في الواقع حياتك أسهل. تعالوا لنتعرف أكثر على هذه المهام واستعد للبدء بتنظيف نشيط لمنزلك!

1. نظافة أدوات المطبخ

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces مطبخ
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

 لا تظن أنه بمجرد مسح أسطح المطبخ أنك انتهيت بالفعل من التنظيف، بل خذ بعض الوقت لتفريغ الأدراج والتحقق من نظافة الأدراج ومسحها والتأكد من سلامة الأدوات وعدم وجود أي كسور أو أعطال أو حتى بعض الأدوات المنسية وغير المستخدمة وقدم بتفريغها واحتفظ فقط بما تحتاج.

2. إعادة تنظيم الحمام

Casa JC, The Interiorlist The Interiorlist BathroomSinks
The Interiorlist

The Interiorlist
The Interiorlist
The Interiorlist

حتى مع أفضل الإرادة في العالم، لاتزال الحمامات هي الأكثر فوضى. عندما تريد البدء بالتنظيف الجذري للحمام، خصص الوقت لتنظيم فعال لمستحضراتك وأدوات الشخصية وحاول أن تجعلها خفيه وغير ظاهرة للعيان. وهذه فرصة رائعة للتخلص من المناشف القديمة كذلك!

3. رتب الشرفة

Casa Las Flores, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura بلكونة أو شرفة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

لا تركز انتباهكم فقط على داخل منزلك، فمهما بلغت من جهود في التنظيف ستذهب هباء إذا كانت الشرفة أو الفناء  فوضوي. كمهمة سنوية في تنظيف التراس عليك بمسح الجدران السقف الذي تراكمت عليه غبار من الفصول السابقة والتي تعشعشت فيه بعض الحشرات أو الطيور، تخلص منها وابدأ بزراعه النباتات والأزهار المفضلة.

4. غبار الجدار!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من المهم عند إزالة الغبار من على الجدران، التأكد من كل شيء على الجدران من صور معلقة أو لوحات جدارية التي قد تخفي خلفها الكثير من الأوساخ والغبار، لذلك أنت بحاجة إل منفضة ريش للوصول إلى كل تلك الأركان!

5. إعادة تنظيم كل الكتب

Escalera de pintor vintage, Ein Mamëll Ein Mamëll Living roomShelves
Ein Mamëll

Ein Mamëll
Ein Mamëll
Ein Mamëll

هل سبق لك أن رأيت كم الغبار على كتبك؟ خلال التنظيف في فصل الربيع، لا تقم فقط بإزالة الغبار من على الكتب، بل تفكر في إعادة تنظيم مناسب لهم بحيث تمنع تجمع الغبار عليها لفترة أطول.

6. تنظيف الألعاب

Ideas para decorar una habitación infantil de estilo industrial. , BEL AND SOPH BEL AND SOPH BedroomBeds & headboards
BEL AND SOPH

BEL AND SOPH
BEL AND SOPH
BEL AND SOPH

 أولادكم كنز. كم مرة كانت  أيديهم متسخة بالطين أو بالألوان أو حتى  بالغراء؟ والتي ستنتقل إلى غرفهم وعلى ألعابهم. لذلك تأكد من تعليم طفلك بعض الأسس المهمة في النظافة واجعلها عادة من العادات اليومية غسل اليدين عند العودة للمنزل بهذا أنت تختصر الكثير من الوقت على نفسك في التنظيف خلف أطفالك.

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7. نظف خزانة الملابس

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

الجميع يعلم أن ملابس الصيف تختلف عن الشتاء وبهذا أنت بحاجة إلى القيام بعملية تبديل بين الملابس، لذلك استغل هذه العملية في تنظيف الخزن من الداخل وقم بترتيبها وتنظيفها وكنصيحة استخدم بعض قطع الصابون بين ملابسك سيعطيها رائحة جميلة وسيطرد الحشرات الصغيرة.

8. غسل منسوجات المطبخ

homify KitchenSinks & taps
homify

homify
homify
homify

مناشف تنشيف الأواني، مريول المطبخ مساكات الفرن، كلها أقمشة قد تتسخ وتمتص الدهون وتصبح قذرة ورائحتها كريهة، لذلك من المهم الانتباه لمثل هذه الأقمشة وغسلها ليس فقط في مواسم السنة بل بشكل منتظم.

9. أغطية سرير منعشة

Textiles para dormitorios infantiles, Nbe Nbe Nursery/kid's roomAccessories & decoration
Nbe

Nbe
Nbe
Nbe

 فضلا عن التأكد من أن جميع أغطية السرير الخاص بك نظيفة وجديدة، قد ترغب في إعطائها قليلا من الانتعاش. فكرة رائعة، قم برش صودا الخبز وقطرات قليلة من الزيت المعطر المفضل لديك، واتركها لمدة ساعة ثم قم بكنسها، ستحصل على فراش منعش. استخدم زيت الخزامى سيساعدك على نوم هنيء!

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