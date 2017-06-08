مهام تنظيف… لا تستطيع أن تتجاهلها

فصل الربيع على نهايته وسيأتي بعده فصل الصيف، حيث تبدأ الأن عمليات التنظيف والتعزيل ومن المؤكد أنه قد تم إخماد الكثير من مهام التنظيف خلال فصلي الخريف والشتاء. لذلك قررنا في هذا المقال أن نساعدك في البدء بعملية التنظيف، سترغب في قراءة كل شيء عن مهام التنظيف التي لا يمكنك تجاهلها أكثر!
إذا سألت أي محترف تنظيف، سيجيب أن هناك بعض المهام في التنظيف والتي تبدو وكأنها من الروتين اليومي، ولكنها ستجعل في الواقع حياتك أسهل. تعالوا لنتعرف أكثر على هذه المهام واستعد للبدء بتنظيف نشيط لمنزلك!
لا تظن أنه بمجرد مسح أسطح المطبخ أنك انتهيت بالفعل من التنظيف، بل خذ بعض الوقت لتفريغ الأدراج والتحقق من نظافة الأدراج ومسحها والتأكد من سلامة الأدوات وعدم وجود أي كسور أو أعطال أو حتى بعض الأدوات المنسية وغير المستخدمة وقدم بتفريغها واحتفظ فقط بما تحتاج.
حتى مع أفضل الإرادة في العالم، لاتزال الحمامات هي الأكثر فوضى. عندما تريد البدء بالتنظيف الجذري للحمام، خصص الوقت لتنظيم فعال لمستحضراتك وأدوات الشخصية وحاول أن تجعلها خفيه وغير ظاهرة للعيان. وهذه فرصة رائعة للتخلص من المناشف القديمة كذلك!
لا تركز انتباهكم فقط على داخل منزلك، فمهما بلغت من جهود في التنظيف ستذهب هباء إذا كانت الشرفة أو الفناء فوضوي. كمهمة سنوية في تنظيف التراس عليك بمسح الجدران السقف الذي تراكمت عليه غبار من الفصول السابقة والتي تعشعشت فيه بعض الحشرات أو الطيور، تخلص منها وابدأ بزراعه النباتات والأزهار المفضلة.
من المهم عند إزالة الغبار من على الجدران، التأكد من كل شيء على الجدران من صور معلقة أو لوحات جدارية التي قد تخفي خلفها الكثير من الأوساخ والغبار، لذلك أنت بحاجة إل منفضة ريش للوصول إلى كل تلك الأركان!
هل سبق لك أن رأيت كم الغبار على كتبك؟ خلال التنظيف في فصل الربيع، لا تقم فقط بإزالة الغبار من على الكتب، بل تفكر في إعادة تنظيم مناسب لهم بحيث تمنع تجمع الغبار عليها لفترة أطول.
أولادكم كنز. كم مرة كانت أيديهم متسخة بالطين أو بالألوان أو حتى بالغراء؟ والتي ستنتقل إلى غرفهم وعلى ألعابهم. لذلك تأكد من تعليم طفلك بعض الأسس المهمة في النظافة واجعلها عادة من العادات اليومية غسل اليدين عند العودة للمنزل بهذا أنت تختصر الكثير من الوقت على نفسك في التنظيف خلف أطفالك.
الجميع يعلم أن ملابس الصيف تختلف عن الشتاء وبهذا أنت بحاجة إلى القيام بعملية تبديل بين الملابس، لذلك استغل هذه العملية في تنظيف الخزن من الداخل وقم بترتيبها وتنظيفها وكنصيحة استخدم بعض قطع الصابون بين ملابسك سيعطيها رائحة جميلة وسيطرد الحشرات الصغيرة.
مناشف تنشيف الأواني، مريول المطبخ مساكات الفرن، كلها أقمشة قد تتسخ وتمتص الدهون وتصبح قذرة ورائحتها كريهة، لذلك من المهم الانتباه لمثل هذه الأقمشة وغسلها ليس فقط في مواسم السنة بل بشكل منتظم.
فضلا عن التأكد من أن جميع أغطية السرير الخاص بك نظيفة وجديدة، قد ترغب في إعطائها قليلا من الانتعاش. فكرة رائعة، قم برش صودا الخبز وقطرات قليلة من الزيت المعطر المفضل لديك، واتركها لمدة ساعة ثم قم بكنسها، ستحصل على فراش منعش. استخدم زيت الخزامى سيساعدك على نوم هنيء!