7 أماكن منسية في المنزل

نسعى دائماً لخلق منازل مذهلة مفعمة بالأناقة والتفاصيل الجمالية، فنصب كل اهتمامتنا على تصميم غرفة المعيشة وباقي غرف المنزل الرئيسية وننسى أعطاء بعض الأماكن في المنزل نصيبها من الديكورات والتصميمات، لأعتقاد البعض أن تلك الأماكن لا تسمح بأضافة أي لمسات فنية لصغر مساحتها ولكن العكس صحيح تماماً فالمعجزات تكمن في المساحات الصغيرة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم من خلال هذا المقال أكثر 7 أماكن منسية ومهمة من الديكورت في المنزل.
تعتبر الزاوايا والأركان في المنزل من أكثر الأماكن المنسية في التصميم والديكور، لأعتقاد البعض أن مساحتهم صغيرة لا تسمح للقيام بأي اعمال ديكورية وهو اعتقاد خاطئ تماماً، وأن كنت من هؤلاء الذين يعتقدون ذلك دعني أخبرك ببساطة أن المعجزات المعمارية تكمن في المساحات الصغيرة. ففي زوايا والأركان تستطيع عمل جلسة بسيطة مليئة باللمسات الجمالية والتفاصيل الديكورية الأنيقة، فعلى سبيل المثال في هذا الركن قام المصمم بوضع كرسي بسيط من اللون الأحمر القوي، كسر حيادية اللون الأزرق للجدران مع تلك الطاولة النحاسية التي خلقت جمالاً واضحاً في هذا الركن البسيط ولمسات الأضاءة الرائعة.
يتعامل البعض منا مع الدرج بكونه وسيلة انتقالية فقط وربما يهمل البعض أضافة لمسات من الديكور، لذلك احرص على أضافة لمسات من الديكور الجذابة في المنطقة اعلى الدرج في منزلك، من خلال تثبيت بعض الصور على الجدار أو أضافة بعض اللمسات الديكورية لتيصبح الدرج منطقة فنية أنيقة.
قد ترى مدخل ضيق وتعتقد أنه ليس هناك مجال لأي شيء في ذلك، ولكن كما ذكرنا سايقاً ـن المعجزات تكمن في المساحات الصغيرة فأذا كان الممر لديك ضيق، يمكنك استغلاله من خلال اتباع قاعدة توزيع الديكور بشكل جانبي على مستوى خط نحيف، فهنا كما نرى استغل المصمم المنطقة في المممر التي كما نرى بدت ضيقة وصغيرة للغاية وأضاف على جانب الممر طاولة صغيرة على مستوى خط طولي نحيف وضغ عليها لمسات من الديكور وزين الجدار باللوحات فنية انيقة.
هل فكرت من قبل في عدد النوافذ التي لديك في منزلك. انها الكثير، أليس كذلك؟ الآن تخيل كم تبدو جميلة مع بعض النباتات والزهور أو الديكورات عليها!، قد يرى البعض أن منطقة النوافذ لن تستوعب أي لمسة من الديكورات ولكن العكس كذلك، فهنا كما نرى المصمم أضاف تفاصيل من النباتات والزهور على النافذة خلقت بذلك لمسة جمالية أنيقة ومنعشة، فقط فكر كيف يمكنك استغلال تلك المنطقة دون تكدس وستحصل على الكثير من الجمال.
منطقة الدش من الاماكن التي يمكنك أضافت لمسات جمالية وفنية على تصميمها من خلال اختيار تصميم لبلاط مميز وانيق كالموازييك على سبيل المثال، ليعطيك بريقاً مميزاً مع الخزانة الزجاجية.
لا يلتفت الكثير منا إلى تزيين خزائن المطبخ أو ما حولها على الرغم من أن أضافة اللمسات الزخرفية الأنيقة على خزائن مطبخ تعطيك جاذبية خاصة في تصميم المطبخ، وهنا أضاف المصمم لمسة بسيطة من الديكورات فأختر هذا التابلوه الأنيق وقام بتثبيته على الجدار أعلى الخزانة.
المنطقة اعلى السرير من المناطق المركزية في غرفة النوم، تستطيع تزيينه بلمسات مفعمة بالأناقة والجاذبية من خلال أضافة بعض سبوتات الأضاءة أو التابلوهات الأنيقة التي تعبر عن شخصيتك كما تحب أن يكون.
اعتقد كان حان الوقت للألتفات قليلاً لتلك الأماكن المهملة في المنزل ونشر اللمسات الجمالية في أركانالمنزل
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