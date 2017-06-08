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7 أماكن منسية في المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Dartmoor Farmstead, Woodford Architecture and Interiors Woodford Architecture and Interiors غرفة المعيشة النحاس / برونزية / نحاس Blue
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نسعى دائماً لخلق منازل مذهلة مفعمة بالأناقة والتفاصيل الجمالية، فنصب كل اهتمامتنا على تصميم غرفة المعيشة وباقي غرف المنزل الرئيسية وننسى أعطاء بعض الأماكن في المنزل نصيبها من الديكورات والتصميمات، لأعتقاد البعض أن تلك الأماكن لا تسمح بأضافة أي لمسات فنية لصغر مساحتها ولكن العكس صحيح تماماً فالمعجزات تكمن في المساحات الصغيرة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم من خلال هذا المقال أكثر 7 أماكن منسية ومهمة من الديكورت في المنزل.

1- الزوايا والأركان

Cosy corner Woodford Architecture and Interiors غرفة المعيشة النحاس / برونزية / نحاس Blue
Woodford Architecture and Interiors

Cosy corner

Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors

تعتبر الزاوايا والأركان في المنزل من أكثر الأماكن المنسية في التصميم والديكور، لأعتقاد البعض أن مساحتهم صغيرة لا تسمح للقيام بأي اعمال ديكورية وهو اعتقاد خاطئ تماماً، وأن كنت من هؤلاء الذين يعتقدون ذلك دعني أخبرك ببساطة أن المعجزات المعمارية تكمن في المساحات الصغيرة. ففي زوايا والأركان تستطيع عمل جلسة بسيطة مليئة باللمسات الجمالية والتفاصيل الديكورية الأنيقة، فعلى سبيل المثال في هذا الركن قام المصمم بوضع كرسي بسيط من اللون الأحمر القوي، كسر حيادية اللون الأزرق للجدران مع تلك الطاولة النحاسية التي خلقت جمالاً واضحاً في هذا الركن البسيط ولمسات الأضاءة الرائعة.

2- الدرج ليس مجرد وسيلة انتقالية

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يتعامل البعض منا مع الدرج بكونه وسيلة انتقالية فقط وربما يهمل البعض أضافة لمسات من الديكور، لذلك احرص على أضافة لمسات من الديكور الجذابة في المنطقة اعلى الدرج في منزلك، من خلال تثبيت بعض الصور على الجدار أو أضافة بعض اللمسات الديكورية لتيصبح الدرج منطقة فنية أنيقة.

3- الممرات الضيقة

Hallway Perfect Stays الممر الحديث، المدخل و الدرج
Perfect Stays

Hallway

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

قد ترى مدخل ضيق وتعتقد أنه ليس هناك مجال لأي شيء في ذلك، ولكن كما ذكرنا سايقاً ـن المعجزات تكمن في المساحات الصغيرة فأذا كان الممر لديك ضيق، يمكنك استغلاله من خلال اتباع قاعدة توزيع الديكور بشكل جانبي على مستوى خط نحيف، فهنا كما نرى استغل المصمم المنطقة في المممر التي كما نرى بدت ضيقة وصغيرة للغاية وأضاف على جانب الممر طاولة صغيرة على مستوى خط طولي نحيف وضغ عليها لمسات من الديكور وزين الجدار باللوحات فنية انيقة.

4- النوافذ

Original Stained Glass Window Blue Cottini حمام
Blue Cottini

Original Stained Glass Window

Blue Cottini
Blue Cottini
Blue Cottini

هل فكرت من قبل  في عدد النوافذ التي لديك في منزلك. انها الكثير، أليس كذلك؟ الآن تخيل كم تبدو جميلة مع بعض النباتات والزهور أو الديكورات عليها!، قد يرى البعض أن منطقة النوافذ لن تستوعب أي لمسة من الديكورات ولكن العكس كذلك، فهنا كما نرى المصمم أضاف تفاصيل من النباتات والزهور على النافذة خلقت بذلك لمسة جمالية أنيقة ومنعشة، فقط فكر كيف يمكنك استغلال تلك المنطقة دون تكدس وستحصل على الكثير من الجمال.

5- منطقة الدش

Wetroom Shower Areas, nassboards nassboards حمام
nassboards

Wetroom Shower Areas

nassboards
nassboards
nassboards

منطقة الدش من الاماكن التي يمكنك أضافت لمسات جمالية وفنية على تصميمها من خلال اختيار تصميم لبلاط مميز وانيق كالموازييك على سبيل المثال، ليعطيك بريقاً مميزاً مع الخزانة الزجاجية.

6- خزائن المطبخ

Transformed NW London Terrace , Model Projects Ltd Model Projects Ltd مطبخ
Model Projects Ltd

Transformed NW London Terrace

Model Projects Ltd
Model Projects Ltd
Model Projects Ltd

لا يلتفت الكثير منا إلى تزيين خزائن المطبخ أو ما حولها على الرغم من أن أضافة اللمسات الزخرفية الأنيقة على خزائن مطبخ تعطيك جاذبية خاصة في تصميم المطبخ، وهنا أضاف المصمم لمسة بسيطة من الديكورات فأختر هذا التابلوه الأنيق وقام بتثبيته على الجدار أعلى الخزانة.

7- فوق السرير

master bedroom Urban Creatures : Architects غرفة نوم
Urban Creatures : Architects

master bedroom

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

المنطقة اعلى السرير من المناطق المركزية في غرفة النوم، تستطيع تزيينه بلمسات مفعمة بالأناقة والجاذبية من خلال أضافة بعض سبوتات الأضاءة أو التابلوهات الأنيقة التي تعبر عن شخصيتك كما تحب أن يكون.

اعتقد كان حان الوقت للألتفات قليلاً لتلك الأماكن المهملة في المنزل ونشر اللمسات الجمالية في أركانالمنزل

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: تعلم كيفية ترتيب الأثاث في مساحة صغيرة من هذا المنزل

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شاركنا برأيك أي من تلك الأماكن اهملتها من قبل في المنزل؟

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