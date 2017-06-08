7 أماكن منسية في المنزل

المنطقة اعلى السرير من المناطق المركزية في غرفة النوم، تستطيع تزيينه بلمسات مفعمة بالأناقة والجاذبية من خلال أضافة بعض سبوتات الأضاءة أو التابلوهات الأنيقة التي تعبر عن شخصيتك كما تحب أن يكون.

اعتقد كان حان الوقت للألتفات قليلاً لتلك الأماكن المهملة في المنزل ونشر اللمسات الجمالية في أركانالمنزل

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