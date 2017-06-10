قبل وبعد ستتفاجئ كيف أصبحت تلك الشقة

هنا نظرة على غرفة المعيشة بعد لمسات الديكور والأثاث لنرى كيف أصبحت أكثر سطوعاً وأناقة، على الرغم من أن اللمسات التي أضافها المصمم كانت مليئة بالبساطة إلا أنها كانت كفيلة لخلق الراحة والجمال داخل الغرفة ، استعان المصمم بأريكة بسيطة من اللون الأبيض الهادئ وزينها بلمسات رائعة من الوسائد بألوان الباستيل الرقيقة من الروز والرمادي، واستعان في الأرضيات بسجادة من الكليم البسيط تعلوها طاولات قهوة خشبية لم تخلو من البساطة أيضاً. أما تفاصيل الديكور فحدث ولا حرج عن الجمال البسيط والكامن في تفاصيلها فنرى النباتات تغمر الغرفة مع قصاري الخوص وتلك القطعة المستديرة اعلى الأريكة من الخوص أيضاً. تفاصيل الغرفة وتصميمها يذكرنا كثيراً نمط البحر الأبيض المتوسط في التصميم الذي يعتمد على البساطة والمواد الطبيعية في التصميم.