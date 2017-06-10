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قبل وبعد ستتفاجئ كيف أصبحت تلك الشقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
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أعادة الترميم من جديد من اكثر العمليات المعمارية التي تبرز روعة و أبداع المصممن وكيف يمكنه أن يخلق من شئ باهت وعفا عليه الزمن، ومنزل مفعم باللمسات الجمالية، بعد أن كان باهتاً وعفا عليه الزمن، واليوم نحن في جولة داخل منزل أضاف له المصمم لمسات من الرقي والجمال بعد أعادة تجديده.

قبل: غرفة معيشة باهتة

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

هنا نظرة على غرفة المعيشة قبل أضافة أي لمسات ديكورية وقبل وضع الأثاث بها ، الجدران باللون الأبيض الحيادي الذي أضاف رقي وأناقة على الفراغ في المنزل بالأضافة على قدرته في خلق راحة واتساع بصري لغرفة المعيشة كما نرى، اختيار الأرضيات الخشبية من الخبراء كان خياراً صائباً أعطى للغرفة جمالاً خاصاً.ترى كيف ستصبح تلك الغرفة بعد أضافة تفاصيل الأثاث والديكور بها؟ دعونا نرى.

بعد: غرفة معيشة أكثر سطوعاً

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

هنا نظرة على غرفة المعيشة بعد لمسات الديكور والأثاث لنرى كيف أصبحت أكثر سطوعاً وأناقة، على الرغم من أن اللمسات التي أضافها المصمم كانت مليئة بالبساطة إلا أنها كانت كفيلة لخلق الراحة والجمال داخل الغرفة ، استعان المصمم بأريكة بسيطة من اللون الأبيض الهادئ وزينها بلمسات رائعة من الوسائد بألوان الباستيل الرقيقة من الروز والرمادي، واستعان في الأرضيات بسجادة من الكليم البسيط تعلوها طاولات قهوة خشبية لم تخلو من البساطة أيضاً. أما تفاصيل الديكور فحدث ولا حرج عن الجمال البسيط والكامن في تفاصيلها فنرى النباتات تغمر الغرفة مع قصاري الخوص وتلك القطعة المستديرة اعلى الأريكة من الخوص أيضاً. تفاصيل الغرفة وتصميمها يذكرنا كثيراً نمط البحر الأبيض المتوسط في التصميم الذي يعتمد على البساطة والمواد الطبيعية في التصميم.

قبل: منطقة خالية من التفاصيل

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

هنا نحن أمام منطقة التراس في غرفة المعيشة بمساحتها قبل أضافة أي تفاصيل بها، ولكن دعونا نخمن كيف سيستغل المصمم تلك المنطقة بعد التصميم، دعونا نرى ذلك.

بعد: منطقة مشتركة

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

بعد فرش الغرفة ووضع اللمسات الفنية للديكور من قبل المصم، نرى كيف أصبحت تلك المنطقة  الفارغة منطقة استراتيجية مشتركة مقسمة بطريقة فريدة ومميزة للغاية توضح لنا حقاً ذكاء المصمم وقدرته البارعة على تقسيم المساحات الصغيرة داخل المنزل بذكاء شديد، ففي الجهة المجاورة لغرفة المعيشة كانت غرفة السفرة بتصميم جذاب وبسيطة يقابلها في الجهة الأخرى تصميم المطبخ الذي سنمر عليه فيما بعد. اختار المصمم الألون الهادئة من بالتة الباستيل لتغمر الغرفة، فنجد الأثاث يمزج بين هدوء الأبيض ودفئ وأناقة الخشب مع تفاصيل الروز الهادئ في تصميم الستائر التي ساعدت على نشر الأضاءة الطبيعية داخل الغرفة بطريقة مشرقة كما نرى.

منطقة طعام دافئة

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

هنا نرى منطقة الطعام بتصميمها المشرق وولمسات الديكور الدافئة، استعان المصمم بتلك الطاولة الخشبية على نمط الشابي شيك تحاوطها بعض الكراسي البسيطة، موقع منطقة الطعام مميزة جداً يطل على الطبيعة من الخارج بطريقة رائعة تجعلك تستمتع بلحظات تناول طعامك وسط الطبيعة من الخارج.

قبل: مطبخ فارغ

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

نرى هنا الفراغ في تلك المنطقة المطلة على الطبيعة من الخارج، دعونا نتخيل كيف سيستغل المصمم تلك المنطقة ليضيف بها اللمسات الجمالية والتفاصيل الجذابة بطؤيقة أنيقة ومميزة.

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بعد: مطبخ بسيط وجذاب

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

ببساطة أصبحت منطقة المطبخ منطقة مميزة بأطلالة جذابة واستغلال رائع للمساحات، لم يتخلى المصمم عن اللون الأبيض هنا كما نرى ليعطيك شعوراً بالأتساع البصري في تلك المنطقة الصغيرة ، اعتمد أيضاً على اختيار مطبخ بتصميم على حرف L الأختيار الأنسب للمساحات الصغيرة.

قبل: غرفة نوم من الفراغ

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

وبعد مرورنا من منطقة المعيشة والمطبخ بالداخل وجدنا غرفة النوم قبل وضع الأثاث بها، ونرى كيف كانت منطقة فارغة من كل شئ كما هو واضح أمامنا.

بعد: غرفة هادئة وبسيطة

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

غرفة نوم مريحة وهادئة بلا شك كما نرى، تناسق الألوان وتنوعها مع  تفاصيل الديكور المختلفة كانت مميزة ورائعة كما نرى، الألوان جاءت مشابهة لباقي ألوان المنزل فنرى تداخل الأبيض مع الرمادي والروز الهادئ بطريقة جمالية رائعة.

الحمامات قبل التجديد

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

نرى حمامات المنزل قبل التجديد وأضافة اللمسات الفنية، هنا الحمام الرئيسي بدا باهتاً تماماً وخالي من اي لمسات جمالية>

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

حمام الضيوف أيضاً لم يختلف كثيراً عن الحمام الرئيسي من حيث البهتان والالوان الحيادية القاتمة.

الحمامات بعد التجديد

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

بعد التجديد نرى الحمام الرئيسي أصبح مختلف تماماً، على الرغم من التزام المصمم بالألوان الحياديةن لكن بلمسة أكثر أشراقاً وسطوعاً من خلال تفاصيل الأضاءة واستخدام المرايات التي عكست الأضاءة بشكل مميز في الحمام.

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

حمام الضيوف أيضاً أصبح أكثر أشراقاً، فقد استخدم المصمم الألوان الحيادية مع تفاصيل الأضاءة والديكورات البسيطة.

المكتب بعد التجديد

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

لم ينسى المصمم أضافة منطقة للعمل داخل هذا المنزل ليثبت أن تصميمه لهذا المنزل متكاملاً، هنا ترى تصميم لمكتب بسيط وكرسي مريح، وكلاهما على نمط الشابي شيك، لعبت الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة دوراً في خلق لمسات من الجمال ونشر الأضاءة وتجديد الهواء ليصبح جو الغرفة صحياً مع لمسة النباتات المتناثرة في أرجاء الغرفة.

التراس قبل التجديد

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

تراس المنزل قبل التجديد بدى باهتاً تماماً وخالي من أي لمسات جمالية تحقق لك غاية التراس في الشعور بالراحة والاسترخاء.

التراس بعد التجديد

Home Staging einer Luxus-Penthouse-Wohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

لمسات التجديد أعادت الحياة لتراس المنزل من جديد وأضافت له تفاصيل جمالية جعلته حقاً منطقة مميزة للاسترخاء وقضاء بعض الأوقات.

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