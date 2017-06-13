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منزل على النمط المغربي تتجلى فيه روح الشرق

منة اسماعيل منة اسماعيل
Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar Balconies, verandas & terracesLighting
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جولتنا اليوم في هوميفاي مختلفة ومميزة، فنحن اليوم في جولة من خلال هذا المقال مع منزل مصمم على النمط المغربي تتجلى فيه روح الشرق، فمن المعروف عن التصميم المعماري المغربي تأثره الشديد بثقافات عديدة من البلاد العربية الاسلامية والثقافة الاندلسية القديمة، وهذ المزيج في الحضارات جعل النمط المغربي متمز بأسلوب فريد في التصميمات الهندسية. دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنتعرف أكثر على تصميم هذا المنزل والتفاصيل المغربية في التصميم المعماري.

بداية مليئة بسحر الشرق

Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar Walls & flooringWall & floor coverings
Moroccan Bazaar

Private Villa, Morocco

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

البداية هنا مع مدخل المنزل من الداخل الذي بدا أكثر من رائع وملئ بالتفاصيل التي تحتاج أن تقف عند كل واحدة منها متأملاً جمالها الأخاذ، اللمسات المتعارف عليها في التصميمات المغربية للمنازل أن بنيانها دائماُ من العوارض الخشبية، ويسيطر عليها دائماً الألوان الترابية والصريحة، كما أن النوافذ والأبواب في التصميم المغربي نلا حظ  أنها مصممة على هيئة نصف قوس مع لمسات من  النقوشات العربية  المنحوته. 

مدخل المنزل هنا صمم بالألوان الترابية فنرى تداخل درجات البني مع الأبيض، صممت الأرضيات من السيراميك بلونه البني العسلي الدافئ وفي المنتصف نافورة جذابة لتشعرك بالرقي والجمال فور دخولك لهذا المنزل، الجدران مصممة بشكل متداخل ملئ بالزخارف والنقوشات العربية تحيط بها من جميع الجوانب الفوانيس المغربية لتضئ المدخل بجمال ودفئ فور غروب الشمس.

لمسات فاخرة

Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar Balconies, verandas & terracesLighting
Moroccan Bazaar

Private Villa, Morocco

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

للمسات الشرقية العربية سحرها الخاص ولا عجب في ذلك ، فكل التفاصيل تنبض بجمال خاص في التصميمات الشرقية، ولا سيما النمط المغربي في التصميم فهو يمتاز بالزخارف والمشربيات والزجاج الملون وكلها لمسات رائعة وعندما تجتمع معاً ينتج عنها لوحة فنية مفعمة بالجمال. فكما نرى هنا في تصميم هذا المنزل المغربي اعتمد المصمم على المصابيح المليئة بالزخارف والألوان الترابية الرائعة التي يمتاز بها النمط المغربي وفي الخلفية تلك المشربية من خشب الأرابيسك لتضيف على تصميم لمسة ساحرة من الجمال.

غرفة معيشة جريئة

Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar Living roomLighting
Moroccan Bazaar

Private Villa, Morocco

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

تعتمد تفاصيل الديكور المغربي على الألوان الصريحة والجريئة كالأزرق، الأحمر والأورجواني مع لمسات من الألوان الحيادية كالبيج والذهبي والأبيض مع تصميمات السقف المليئة بالنقوشات العربية والأضاءة الجذابة والمفروشات الفاخرة. 

وهذا ما تحقق بالكامل في تصميم غرفة المعيشة داخل هذا المنزل المغربي، اعتمد المصمم على الألوان الصريحة مع  التفاصيل الحيادية لبعض الألوان فنرى اندماج الأورجواني الداكن مع البيج الحيادي ولمسة البني الدافئ، السقف كما نرى عبارة عن تحفة فنية مليئة بالنقوشات العربية البارزة والألوان الجذابة تزينها تلك الثرية بتصميمها العربي الأخاذ،  إطارات الأبواب أيضاً زينت بشكل جمالي دعم اللمسة العربية في تصميم المنزل كما هو واضح أمامنا. بأختصار يمكننا القول اننا أمام لوحة فنية وليست مجرد تصميم عابر لغرفة معيشة على النمط المغربي.

ممر ساحر بتصميم أخاذ

Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar Corridor, hallway & stairsLighting
Moroccan Bazaar

Private Villa, Morocco

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

كثيراً ما نتحدث في هوميفاي على أبداعات المصممين في تصميم الممرات داخل المنزل، لكن في تصميم هذا الممر الوضع مختلف، فنحن أمام تحفة فنية وليس مجرد ممر بتصميم رائع ومبتكر، السقف مميز بنقوشات أكثر من رائعة مع استخدام الديكورات الجبسية في تزيينه والأعمدة الضخمة التي تميز النمط المغربي، فالأعمدة والأطارات الخشبية للأبواب واحدة من أكثر اللمسات التي تميز النمط المغربي وتثقله بجمال وأناقة خاصة. اختيار المصابيح كان أكثر من رائع عكست ظلال من النقوشات على السقف بطريقة مبتكرة وأنيقة.

Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar GardenLighting
Moroccan Bazaar

Private Villa, Morocco

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

وختاماً مع التصميم الأخاذ للواجهة الخارجية للمنزل، والتي تتمتع بتفاصيل مميزة من الطبيعة التي تحيط بالمنزل بشكل جميل والأضاءة الرائعة التي استعان بها المصمم من خلال تلك المصابيح الرائعة. 

بأختصار النمط المغربي من أكثر الأنماط التي سيقع في عشقها عشاق التصميمات الشرقية واللمسات  الفخمة، وأذا كنت من هؤلاء فحتما هذا المنزل سيروق لك.

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