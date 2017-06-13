منزل على النمط المغربي تتجلى فيه روح الشرق

البداية هنا مع مدخل المنزل من الداخل الذي بدا أكثر من رائع وملئ بالتفاصيل التي تحتاج أن تقف عند كل واحدة منها متأملاً جمالها الأخاذ، اللمسات المتعارف عليها في التصميمات المغربية للمنازل أن بنيانها دائماُ من العوارض الخشبية، ويسيطر عليها دائماً الألوان الترابية والصريحة، كما أن النوافذ والأبواب في التصميم المغربي نلا حظ أنها مصممة على هيئة نصف قوس مع لمسات من النقوشات العربية المنحوته.

مدخل المنزل هنا صمم بالألوان الترابية فنرى تداخل درجات البني مع الأبيض، صممت الأرضيات من السيراميك بلونه البني العسلي الدافئ وفي المنتصف نافورة جذابة لتشعرك بالرقي والجمال فور دخولك لهذا المنزل، الجدران مصممة بشكل متداخل ملئ بالزخارف والنقوشات العربية تحيط بها من جميع الجوانب الفوانيس المغربية لتضئ المدخل بجمال ودفئ فور غروب الشمس.