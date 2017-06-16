أفكار وتصميمات سجاد أنيقة ستعشقها في منزلك

السجاد من تفاصيل الديكور الجمالية ومن الكماليات الأساسية في منزلك، فلا يوجد منزل يخلو من السجاد الذي يضيف له أناقة ورونقاً خاصاُ، فيسيتطيع السجاد بأنواعه وتصميماته المختلفة من السجاد التركي والعجمي والقوقازي وغيرها من أنواع السجاد المختلفة التي سنتحدث عنها تفصيلياً في مقالأ آخر أن تضفي رونقاً ولمسة جمالية خاصة على الغرفة، لذلك اختيار السجاد له وأسس يجب أخذها في الأعتبار، ونحن اليوم في هوميفاي من خلال هذا المقال سنقدم لكم نصائح بعض الخبراء وأفكار لتصميماد سجاد مبدعة ستعشقها حتماً في منزلك وستسهل عليك عملية اختيار السجاد.