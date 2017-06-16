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أفكار وتصميمات سجاد أنيقة ستعشقها في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Handtufted alpaca carpets, Miyabi casa Miyabi casa
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السجاد من تفاصيل الديكور الجمالية ومن الكماليات الأساسية في منزلك، فلا يوجد منزل يخلو من السجاد الذي يضيف له أناقة ورونقاً خاصاُ، فيسيتطيع السجاد بأنواعه وتصميماته المختلفة من السجاد التركي والعجمي والقوقازي وغيرها من أنواع السجاد المختلفة التي سنتحدث عنها تفصيلياً في مقالأ آخر أن تضفي رونقاً ولمسة جمالية خاصة على الغرفة، لذلك اختيار السجاد له وأسس يجب أخذها في الأعتبار، ونحن اليوم في هوميفاي من خلال هذا المقال سنقدم لكم نصائح بعض الخبراء وأفكار لتصميماد سجاد مبدعة ستعشقها حتماً في منزلك وستسهل عليك عملية اختيار السجاد.

1- عند اختيارك لسجاد منزلك ركز دائماً على مقاسات السجادة وقارن بينها وبين مساحة الغرفة، فيجب أن لا تكون السجادة كبيرة فتغطي الأرضيات بالكامل وتغطي جمالية المنظر الفني في الغرفة، وأن لا تكون صغيرة فتفقد أناقتها.

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage غرفة المعيشة
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

2- عند اختيار سجاد لغرف المنزل أحرص على اختيار سجاد مختلف عن لون الجدران حتى لاتشعر ببهتان في ألوان الغرفة، فيجب أن تكون ألوان السجاد معاكسة تماماً للون الجدران والأثاث.

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

3- السجاد الدائري يفضل استخدامه عند الفواصل بين الغرف، فهو يستطيع أن يعطيك فاصلاً بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة، فهنا كما نرى استعان المصمم بسجادة دائرية بألوان الغرفة وكانت فاصلا جيداً في تلك المنطقة.

Özel Tasarım, ZEN HALI ZEN HALI Walls & flooringCarpets & rugs
ZEN HALI

ZEN HALI
ZEN HALI
ZEN HALI

4- اعتمد على السجاد المنقوش إذا كان اثاث الغرفة سادة وبلا نقوشات أو زخرفة والعكس صحيح، فالسجاد المزخرف يتماشى بشكل كبير مع الغرف ذات الأثاث البسيط والألوان الهادئة.

Rugs, The Rug Studio The Rug Studio غرفة المعيشة
The Rug Studio

Rugs

The Rug Studio
The Rug Studio
The Rug Studio

5- استخدام قطع السجاد الصغيرة في أركان المنزل وفي الممرات يضيف لمسة من الدفئ والجاذبية الخاصة على المنزل.

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

6- إذا كانت السجادة تحتوي على نقوشات ورسومات في منتصفها لا تضع أي قطعة من الأثاث فوقها حتى لا تخفي تلك النقوشات.

Desarrollo de Interiorísmo , LA RORA Interiorismo & Arquitectura LA RORA Interiorismo & Arquitectura غرفة المعيشة
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura

LA RORA Interiorismo & Arquitectura
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura
LA RORA Interiorismo & Arquitectura

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7- السجاد المصنوع من الصوف من الخيارات العملية في غرف المعيشة وعند مدخل المنزل، لأنه سهل التنظيف ولا يتسخ بسهولة، على عكس السجاد المصنوع من خيوط الحرير.

Fulya Daire, Udesign Architecture Udesign Architecture غرفة المعيشة
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

8- ينصح خبراء الديكور دائماً اختيار السجاد أولاً قي المنزل قبل اختيار الأثاث والأكسسورات وتجعل تصميم السجادة يلهمك بتصميم الاثاث والديكورات.

フキの家, H建築スタジオ H建築スタジオ غرفة المعيشة
H建築スタジオ

H建築スタジオ
H建築スタジオ
H建築スタジオ

9- سجادة مخملية باللون البرتقالي الدافئ انسجمت مع ألون الغرفة الحيادية.

Lonavla Bungalow, JAYESH SHAH ARCHITECTS JAYESH SHAH ARCHITECTS غرفة المعيشة
JAYESH SHAH ARCHITECTS

JAYESH SHAH ARCHITECTS
JAYESH SHAH ARCHITECTS
JAYESH SHAH ARCHITECTS

10- تصميم دافئ لسجادة باللون البني، الذي بعث دفي وجاذبية خاصة على تصميم الغرفة، وتماشت مع لون الكرسي في هذا الركن، الدمج بين لون السجادة والأثاث يخلق أناقة خاصة على التصميم.

Hem doğal, hem ışıltılı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

11- السجاد المخملى والشرقي يتماشى كثيراً مع التصميمات الكلاسيكية.

Classical Entrance Hall, White Linen Interiors Ltd White Linen Interiors Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
White Linen Interiors Ltd

Classical Entrance Hall

White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd

12- إذا كنت تفضل عدم التقييد، فأختيار السجاد السادة أو الذي يحتوي على الوان محايدة هو أنسب اختيار بالنسبة لك، فهو لن يقف عائقاً أمامك بالمرة عند تغيير الأثاث أو الديكورات في منزلك.

​Art Deco Inspired Geometry a Must! Sweetpea and Willow® London Ltd Living roomSofas & armchairs الكتان / كتان Grey
Sweetpea and Willow® London Ltd

​Art Deco Inspired Geometry a Must!

Sweetpea and Willow® London Ltd
Sweetpea and Willow® London Ltd
Sweetpea and Willow® London Ltd

13- السجاد المقلم من تصميمات السجاد المميزة جداً والمفضلة في الديكور ولكن كن حريصاً على أن يكون الأثاث بشكل عام أحادي اللون كي لا تشعر بفوضى من الألوان في الغرفة.

Handtufted alpaca carpets, Miyabi casa Miyabi casa
Miyabi casa

Handtufted alpaca carpets

Miyabi casa
Miyabi casa
Miyabi casa

14- عند اختيار سجادة للدرج منزلك تذكر دائماً ان تختار سجادة سميكة ويفضل ان تكون ألوانها داكنة حتى لا تتسخ بسهولة.

Drone view of these tribal inspired colourful stairs Wools of New Zealand إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج صوف Multicolored
Wools of New Zealand

Drone view of these tribal inspired colourful stairs

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

15- يفضل اختيار السجاد العجمي صغير الحجم عند مدخل المنزل وذو ألوان داكنة ونقوشات واضحة بعض الشئ حتى لا يتعرض للأتساخ ويضيف رؤية جمالية على الغرفة.

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

16- إذا كنت من محبي الفخامة فأنصحك بأختيار السجاد الكبير في غرف المنزل وخاصةً المصنوع من الصوف وسيغمرك بلمسات دفئ وفخامة لا مثيل لها.

Teppichböden aus Wolle., Teppichkontor Teppichkontor جدران
Teppichkontor

Teppichkontor
Teppichkontor
Teppichkontor

17- السجاد المخطط والذي يحتوي على نقوشات عصرية من الخيوط القطنية والصوفية هو أنسب اختيار للتصيمات الحداثية في منزلك.

Biscayne Stripe Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Biscayne Stripe

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

18- اعتمد اختيار السجاد ذو الألوان الفاتحة في الغرف الضيقة ليعطيك شعوراً بالأتساع.

Fabulous Rug Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Fabulous Rug

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

19- يفضل اختيار السجاد الكبير في تصميمات غرف النوم ليمنحها شعوراً بالفخامة والدفئ. وليغطي أكبر مساحة من الغرفة.

Portland - Fossil Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Portland – Fossil

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

20- السجاد البدوي والكليم يستطيع ان يضيف لك لمسة شرقية رائعة في منزلك.

homify BathroomTextiles & accessories
homify

homify
homify
homify

21- أختر ألوان ورسومات سجاد مبهجة وزاهية لغرفة نوم طفلك، لتضيف للغرفة لمسات مرحة ومبهجة.

İsimli Halılar, Golden Carpet Golden Carpet Walls & flooringCarpets & rugs
Golden Carpet

Golden Carpet
Golden Carpet
Golden Carpet

22- إذا كان منزلك على النمط الكلاسيكي فأختار الواناُ قوية وصريحة للسجاد، وتذكر النقوشات الفارسية لللسجاد تليق بشكل كبير مع التصميمات الكلاسيكية في منزلك.

Гостиная загородного дома, Authors carpets "Palazzo Design" Authors carpets 'Palazzo Design'
Authors carpets <q>Palazzo Design</q>

Authors carpets "Palazzo Design"
Authors carpets <q>Palazzo Design</q>
Authors carpets "Palazzo Design"

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: نصائح للحصول على ديكور فاخر من داخل أحد القصور الكلاسيكية

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