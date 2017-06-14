أسباب تجعلك تعشق لمسة الأسود في ديكور المنزل

طلاء الجدران باللون الأسود يمكنه أن يضيف على منزلك رقي وأناقة خاصة، خاصةً مع استخدام لونين معاً في تصميم الجدران المقلمة مع الأسود كالأبيض الحيادي أو الرمادي وتنسيقه مع تفاصيل الديكور والأكسسورات في المنزل وأيضاً تفاصيل الأثاث والمفروشات كل ذلك يجعل من اللون لمسة مفعمة بالأناقة في تصميم منزلك. كما يمكنك استخ\ام ورق الجدران باللون الأسود أيضاً ذو نقوشات بارزة، ولكن عند اختيار لون الأسود للجدران هناك بعض الحيل التي يجب أخذها في الأعتبار، وهي أن تكون مساحة الغرفة مناسبة، لأن اللون الأسود لون داكن يقنن المساحات في المنزل لذلك إذا كانت مساحة الغرفة لديك كبيرة تستطيع استخدام اللون الأسود بكل ثقة مع الحرص على أضافة قدر كافي من الأضاءة لتعكس سحر وأناقة الأسود.