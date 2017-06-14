أسباب تجعلك تعشق لمسة الأسود في ديكور المنزل

هل فكرت يوماً في طلاء جدران أو سقف منزلك باللون الأسود أو أن تستعين بأثاث باللون الأسود ؟ ربما يبدو الامر غريباً ولكن لما لاظ فللون الأسود رونقاً فريداً يختلف عن سائر الألوان في أطلالته الجمالية وفخامة لمسته وعلى الرغم من ذلك يخشى الكثير استخدامه في الديكور ولايمتلك الجرأة ليختاره كلون أساسي في المنزل، ولكن جراتك في اختيار الاسود يمكنها أن تجعل من منزلك لوحة فنية مفعمة بالاناقة وإليك في هذا المقال أهم الأسباب التي ستجعلك تعشق لمسةالأسود في تصميم منزلك.
استخدام تفاصيل الأسود مع لمسات من اللون الأبيض يستطيع أن يجعل الغرفة أكثر جاذبية وأناقة، فاللون الأسود يلعب دوراً هاماً في إخفاء أي عيوب في التصميم وخلق خداع واتساع بصري مع أضافة تفاصيل من الأكسسورات والأضاءة البيضاء لتضيف لمسة خاصة من الفخامة وعكس تفاصيل الديكور الأخرى بشكل أنيق وجذاب، فاللون الأسود يضيف رقياً خاصاً على تصميم المنزل ويبرزه.
طلاء الجدران باللون الأسود يمكنه أن يضيف على منزلك رقي وأناقة خاصة، خاصةً مع استخدام لونين معاً في تصميم الجدران المقلمة مع الأسود كالأبيض الحيادي أو الرمادي وتنسيقه مع تفاصيل الديكور والأكسسورات في المنزل وأيضاً تفاصيل الأثاث والمفروشات كل ذلك يجعل من اللون لمسة مفعمة بالأناقة في تصميم منزلك. كما يمكنك استخ\ام ورق الجدران باللون الأسود أيضاً ذو نقوشات بارزة، ولكن عند اختيار لون الأسود للجدران هناك بعض الحيل التي يجب أخذها في الأعتبار، وهي أن تكون مساحة الغرفة مناسبة، لأن اللون الأسود لون داكن يقنن المساحات في المنزل لذلك إذا كانت مساحة الغرفة لديك كبيرة تستطيع استخدام اللون الأسود بكل ثقة مع الحرص على أضافة قدر كافي من الأضاءة لتعكس سحر وأناقة الأسود.
الأسود في عالم الألوان هو ملك الألوان الذي يليق مع كافة درجات الألوان الأخرى، لذلك فهو يعطيك مطلق الحرية في مزجه مع أي درجة لون أخرى ويعطيك مزيجاً رائعاً، أحمر, وردي , أخضر او أحمر أياً كان اللون الذي ستختاره سينسجم مع الأسود ويعطيك أطلالة أنيقة، لكن يجب التأكد من درجة الأسود نفسه فهناك درجات تميل إلى الأزرق أو الرمادي أختار درجة من الأسود تليق مع اللون الذي ستختاره.
لا شك أن لمسة الأكسسورات من اللمسات التي تكمل أناقة وجاذبية المنزل وتصميمه، واختيار تفاصيل من الديكورات والأكسسورات باللون الأسود في منزلك، كأباجورة جذابة أو برواز أنيق تعطيك لمسة من الجمال والرقي في منزلك، فلا تترد في اختيار لمسات الديكورات والأكسسورات باللون الأسود لأنك ستحبها بالتأكيد.
اختيار الأسود ليكون اللون الرئيسي لتصميم السقف في منزلك له مميزات عديدة، فالسقف الأسود يمكنه دمج جميع عناصر الغرفة معاً، وإذا كنت تفتقد للفصل بين مكونات منزلك دعني أخبرك أن طلاء السقف باللون الأسود هو الحل الأمثل لك، فطلاء السقف باللون الأسود يعتبر قواطع بين غرف المنزل ويغنيك عن الاستعانة بالقواطع الخشبية.
لماذا الأسود؟ لأن الأسود بأختصار يمكنه أن يندمج مع أي نمط ترديه في منزلك سواء كان عصري أو كلاسيكي او كلاهما معاُ، فهو يندمج بسهولة مع تفاصيل منزلك خالقاً لك النمط الذي تريده في كل الأحوال.
الأسود ليس لوناً درامياً على الأطلاق يحمل معه الرهبة، الأسود في عالم التصميمات والديكور لوناً عصرياً يحمل معه الأناقة والجمال، خاصةًً في الأثاث ولمسات الخشب، فيمكنك الاستعانة بقطعة من الأثاث الخشبي باللون الأسود أو استخدامه في تفاصيل إطارات الأبواب والشبابيك الخشبية ليعطيك لمسة أكثر من رائعة في منزلك.
إذا كنت تريد أضافة تفاصيل عصرية في تصميم مطبخك عليك باللون الأسود، تستطيع استخدامه في تصميم خزائن مطبخك، وتنسيقها مع بقية الأثاث في المطبخ، ويفضل استخدام تفاصيل باللون الفضي في الأثاث والديكورات داخل المطبخ لخلق اطلالة عصرية مميزة.
الأسود لون قوي وجرئ ويستطيع أن يخلق تفاصيل جمالية عند استخدامه في أي تصميم لذلك لا تتردد وكن جريئاً واختار الأسود في تصميم منزلك.
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