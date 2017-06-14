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أسباب تجعلك تعشق لمسة الأسود في ديكور المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Sofa design, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture Living roomSofas & armchairs
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هل فكرت يوماً في طلاء جدران أو سقف منزلك باللون الأسود أو أن تستعين  بأثاث باللون الأسود ؟ ربما يبدو الامر غريباً ولكن لما لاظ فللون الأسود رونقاً فريداً يختلف عن سائر الألوان في أطلالته الجمالية وفخامة لمسته وعلى الرغم من ذلك يخشى الكثير استخدامه في الديكور ولايمتلك الجرأة ليختاره كلون أساسي في المنزل، ولكن جراتك في اختيار الاسود يمكنها أن تجعل من منزلك لوحة فنية مفعمة بالاناقة وإليك في هذا المقال أهم الأسباب التي ستجعلك تعشق  لمسةالأسود في تصميم  منزلك.

1- الأسود والأبيض لمسة من الأناقة المتناهية

Desarrollo de Interiorísmo , LA RORA Interiorismo & Arquitectura LA RORA Interiorismo & Arquitectura غرفة المعيشة
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura

LA RORA Interiorismo & Arquitectura
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura
LA RORA Interiorismo & Arquitectura

استخدام تفاصيل الأسود مع لمسات من اللون الأبيض يستطيع أن يجعل الغرفة أكثر جاذبية وأناقة، فاللون الأسود يلعب دوراً هاماً في إخفاء أي عيوب في التصميم وخلق خداع واتساع بصري مع أضافة تفاصيل من الأكسسورات والأضاءة البيضاء لتضيف لمسة خاصة من الفخامة وعكس تفاصيل الديكور الأخرى بشكل أنيق وجذاب، فاللون الأسود يضيف رقياً خاصاً على تصميم المنزل ويبرزه.

الأسود جاذبية خاصة في تصميم الجدران

“Liaison”; bir duvar kağıdından çok daha fazlası… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

طلاء الجدران باللون الأسود يمكنه أن يضيف على منزلك رقي وأناقة خاصة، خاصةً مع استخدام لونين معاً في تصميم الجدران المقلمة مع الأسود كالأبيض الحيادي أو الرمادي  وتنسيقه مع تفاصيل الديكور والأكسسورات في المنزل وأيضاً تفاصيل الأثاث والمفروشات كل ذلك يجعل من اللون لمسة مفعمة بالأناقة في تصميم منزلك. كما يمكنك استخ\ام ورق الجدران باللون الأسود أيضاً ذو نقوشات بارزة، ولكن عند اختيار لون الأسود للجدران هناك بعض الحيل التي يجب أخذها في الأعتبار، وهي أن تكون مساحة الغرفة مناسبة، لأن اللون الأسود لون داكن يقنن المساحات في المنزل لذلك إذا كانت مساحة الغرفة لديك كبيرة تستطيع استخدام اللون الأسود بكل ثقة مع الحرص على أضافة قدر كافي من الأضاءة لتعكس سحر وأناقة الأسود.

الأسود والألوان الأخرى

Sofa design, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture Living roomSofas & armchairs
SolidART Digital Architecture

SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture

الأسود في عالم الألوان هو ملك الألوان الذي يليق مع كافة درجات الألوان الأخرى، لذلك فهو يعطيك مطلق الحرية في مزجه مع أي درجة لون أخرى ويعطيك مزيجاً رائعاً، أحمر, وردي , أخضر او أحمر أياً كان اللون الذي ستختاره سينسجم مع الأسود ويعطيك أطلالة أنيقة، لكن يجب التأكد من درجة الأسود نفسه فهناك درجات تميل إلى الأزرق أو الرمادي أختار درجة من الأسود تليق مع اللون الذي ستختاره.

تفاصيل واكسسورات أنيقة

36591 Candeeiro de Mesa s/ abajur, Obscuraluz Obscuraluz HouseholdAccessories & decoration زجاج Black
Obscuraluz

Obscuraluz
Obscuraluz
Obscuraluz

لا شك أن لمسة الأكسسورات من اللمسات التي تكمل أناقة وجاذبية المنزل وتصميمه، واختيار تفاصيل من الديكورات والأكسسورات باللون الأسود في منزلك، كأباجورة جذابة أو برواز أنيق تعطيك لمسة من الجمال والرقي في منزلك، فلا تترد في اختيار لمسات الديكورات والأكسسورات باللون الأسود لأنك ستحبها بالتأكيد.

الأسود وتصميم السقف

Black Jack, Arch Nouveau Studio Arch Nouveau Studio غرفة السفرة
Arch Nouveau Studio

Arch Nouveau Studio
Arch Nouveau Studio
Arch Nouveau Studio

اختيار الأسود ليكون اللون الرئيسي لتصميم السقف في منزلك له مميزات عديدة، فالسقف الأسود يمكنه دمج جميع عناصر الغرفة معاً، وإذا كنت تفتقد للفصل بين مكونات منزلك دعني أخبرك أن طلاء السقف باللون الأسود هو الحل الأمثل لك، فطلاء السقف باللون الأسود يعتبر قواطع بين غرف المنزل ويغنيك عن الاستعانة بالقواطع الخشبية.

لماذا الأسود؟

Black Jack, Arch Nouveau Studio Arch Nouveau Studio غرفة المعيشة
Arch Nouveau Studio

Arch Nouveau Studio
Arch Nouveau Studio
Arch Nouveau Studio

 لماذا الأسود؟ لأن الأسود بأختصار يمكنه أن يندمج مع أي نمط ترديه في منزلك سواء كان عصري أو كلاسيكي او كلاهما معاُ، فهو يندمج بسهولة مع تفاصيل منزلك خالقاً لك النمط الذي تريده في كل الأحوال.

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الأسود ليس لوناً درامياً؟

GRANGE X GREG NATALE COLLECTION, Grange México Grange México Dining roomAccessories & decoration خشب متين Black
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

الأسود ليس لوناً درامياً على الأطلاق يحمل معه الرهبة، الأسود في عالم التصميمات والديكور لوناً عصرياً يحمل معه الأناقة والجمال، خاصةًً في الأثاث ولمسات الخشب، فيمكنك الاستعانة بقطعة من الأثاث الخشبي باللون الأسود أو استخدامه في تفاصيل إطارات الأبواب والشبابيك الخشبية ليعطيك لمسة أكثر من رائعة في منزلك.

الأسود في المطابخ العصرية

Italienische Designerküchen mit Küchenoberflächen aus edlem Echtholz , Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH مطبخ
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

إذا كنت تريد أضافة تفاصيل عصرية في تصميم مطبخك عليك باللون الأسود، تستطيع استخدامه في تصميم خزائن مطبخك، وتنسيقها مع بقية الأثاث في المطبخ، ويفضل استخدام تفاصيل باللون الفضي في الأثاث والديكورات داخل المطبخ لخلق اطلالة عصرية مميزة.

الأسود أطلالة من الفخامة

Rose Quartz interiors Litecraft Living roomLighting Litecraft,lighting,interior,rose quartz,modern ceiling light,contemporary light,chandelier,black chandelier,interior lights,modern chandeliers,lighting products,lighting collections
Litecraft

Rose Quartz interiors

Litecraft
Litecraft
Litecraft

الأسود لون قوي وجرئ ويستطيع أن يخلق تفاصيل جمالية  عند استخدامه في أي تصميم لذلك لا تتردد وكن جريئاً واختار الأسود في تصميم منزلك.

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كيف تؤثث البيت ببساطة متناهية مع الألوان
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