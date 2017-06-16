غرف معيشة جريئة التصميم

للألوان دائماً دوراً خاصاً في نشر الجمال، وهذا ما نراه بوضوح في تلك الغرفة، فلعبت الألوان الصريحة المشرقة دوراً كبيراً في تصميم غرفة المعيشة الذي اختار المصمم الأثاث بالكامل بلمسة جيادية مفعمة بالبساطة من اللون الرمادي والأبيض لتأتي تفاصيل الديكور بألوانها المشرقة لتكسر القاعدة وتضيف على الغرفة جمالاً خاصاً.

لا تتردد في استخدام الألوان بقوة في تصميم منزلك فتكمن البهجة والأناقة في الألوان يا عزيزي.

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