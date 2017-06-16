غرف معيشة جريئة التصميم

غرفة المعيشة تعد من أهم الغرف داخل المنزل بما تتمتع به خصائص مختلفة عن باقي غرف المنزل، فهي المكان الذي يتجمع فيه أفراد العائلة يتبادلون الأحاديث، يشاهدون التلفاز أو يستقبلون الأهل والأصدقاء، لذلك يجب أن يتحقق في تصميمها الأبداع والراحة والتفاصيل الجمالية في أن واحد، وهو ما نسعى أن نقدمه لكم في هوميفاي من خلال هذا المقال، سنطرح لكم أفكار مختلفة ورائعة لغرفة معيشة جريئة في تصميمها ومفعمة بالأناقة والرقي الخاص لتناسب كل الأذواق.
غرفة معيشة مصممة ببساطة شديدة من بالتة ألوان الباستيل الرقيقة، تفاصيل تلك الغرفة يغمرها البساطة والأناقة معاً، فنجد اختيار الأثاث باللون السماوي من بالتة ألون الباستيل الهادئة تغمرها لمسات رقيقة من الألوان الصريحة في تصميم المخدات الصغيرة على الأريكة التي غمرتها الألوان المبهجة لتشعرك انها فراشات تتراقص فرحاً ورقة على الأريكة. التفاصيل الحشبية لعبت دوراً رئعاً في تصميم غرفة المعيشةأيضاً، بدايةً من اختيار طاولات القهوة من الخشب إلى اختيار تلك الأرفف المثبتة على الجدار لتخزين أغراضك عليها بشكل أنيق.
الفن البوهيمي في الديكور من اللمسات الرائعة جداً التي يمكنك أضافتها وتغمرك بجاذبية، فجمال النمط البوهيمي في التصميم هو الحرية المطلقة في اختيار تفاصيل الغرفة وعدم التقييد بأي قيود في التصميم، وهنا نحن أمام تصميم لغرفة معيشة على النمط البوهيمي، نرى اختيار التابلوهات الفنية على الجدار مميزة بروحها الخاصة التي اندمجت مع الغرفة وألوانها وتعكس التفاصيل الشخصية لصاحب المنزل وذوقه الفني. اختار المصمم الأريكة على شكل حرف
L وهو أنسب اختيار للمساحات الصغيرة ليجعلها تبدو أكثر اتساعاً. اكثر ما يميز تلك الغرفة هي الألوان النارية وانسجامها مع لمسة الرمادي الحيادية فنرى لمسات الوردي والبرتقالي تتجلي بجمالها الدافئ وسطوع ألوانها داخل الغرفة.
غرفة على النمط الاسكندينافي الدافئ، أرضيات وسقف خشبي أنيق يبعث دفئاً وروحاً خاصة على الغرفة، اختار المصمم الأثاث هنا باللون الرمادي الحيادي مع لمسة مبهجة من اللون البرتقالي في الجدار أخر الغرفة الذي أضاف أناقة وأبداع كما نرى. لعبت الأضاءة دوراً رئيسياً في تصميم تلك الغرفة من خلال تلك المصابيح التي دعمت وبشدة تفاصيل النمط الاسكندينافي.
تصميم لغرفة معيشة غمرتها اللمسة الخشبية واللون الجملي الدافئ جمالاً ورقياً خاصاً، إذا كنت من هؤلاء الذين يفضلون إطلالات مختلفة في التصميم ننصحك بأختيار تصميماً موحداً للأرضيات والسقف والجدران مثلما فعل المصمم في تصميمه لتلك الغرفة، فقد اختار الخشب بتدريجاته ليكون التصميم الموحد لكلاً من الأرضيات والجدران والسقف، توحيد التصميم يضفيف شعوراُ بالأتساع خاصةً في الغرف ذات المساحات الصغيرة. اختار المصمم اثاث الغرفة مصمم بالجلد بالكامل، استخدام الجلد في الأثاث أضاف دفئ وجاذبية خاصة على الغرفة بالأضافة إلى عملية الجلد فهو سهل التنظيف ولا يتعرض للأتساخ بسهولة.
مرة أخرى نرى الجلد في تصميم أثاث غرفة المعيشة، لكن بتصميم مختلف وتفاصيل استوائية رائعة، فتارة نرى الخشب في بعض اللمسات ليضيف دفئاً على الغرفة ويندمج مع الأثاث وتارةً أخرى نرى التفاصيل الجمالية الطبيعية المحيطة بالغرفة من خلال تلك النافذة الزجاجية الكبيرة المطلة على الطبيعة من الخارج.
غرفة أخرى كلمة رائعة أقل ما يقال عنها على النمط العصري الحداثي، استعان المصمم بلمسة الأبيض والرمادي الحيادي في تصميم الأثاث، مع تفاصيل الأزرق والأخضر المبهجة التي أضافت جمال ورقي خاص على تصميم. لعبت تفاصيل الديكور البسيطة أيضاً دوراً كبيراً في نشر الجمال.
أن تمتلك جداراً واحداً مختلفاً ومميزاً في غرفة المعيشة يعني أن تمتلك جمالاً وجاذبية خاصة، وفي تصميم تلك الغرفة أعتمد المصمم على تصميم الجدار الرئيسي خلف الأركية بتصميم مختلفمن ورق الجدران لتشعر انك وسط السماء بسحابها الخلاب وليست مجرد غرفة معيشة تقليدية، اختار المصمم تفاصيل الأثاث مليئة بالعصرية والبساطة وبألوان مبهجة كما نرى.
للألوان دائماً دوراً خاصاً في نشر الجمال، وهذا ما نراه بوضوح في تلك الغرفة، فلعبت الألوان الصريحة المشرقة دوراً كبيراً في تصميم غرفة المعيشة الذي اختار المصمم الأثاث بالكامل بلمسة جيادية مفعمة بالبساطة من اللون الرمادي والأبيض لتأتي تفاصيل الديكور بألوانها المشرقة لتكسر القاعدة وتضيف على الغرفة جمالاً خاصاً.
لا تتردد في استخدام الألوان بقوة في تصميم منزلك فتكمن البهجة والأناقة في الألوان يا عزيزي.
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