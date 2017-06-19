قواعد أدخال التصميمات المخططة في ديكور منزلك

عند اختيار تصميماً لجدار مخطط في غرفة المعيشة أو في غرفة السفرة يجب انتقاء أثاث حيادي اللون ويفضل أن يكون بلون واحد, أو أن يكون الأثاث مزيجاً من الألوان المتناسقة معاً، كي لا تشعر بأنزعاج بصري.

هنا استعان المصمم بلمسة من اللون الأبيض والرمادي في تصميمه للجدران، مع اختيار أثاث حيادي التصميم بلمسات بسيطة.