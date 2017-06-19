قواعد أدخال التصميمات المخططة في ديكور منزلك

موضة الديكورات والتصميمات المخططة ليست جديدة في عالم الديكورات، فطالما وجدت لمسة الديكور المخطط مكانتها الخاصة في التصميمات بشكل كبير، فيستطيع الديكور المخطط أن يضيف على منزلك أطلالة جمالية خاصة، ولكنه قد يفسد رونق منزلك إذا لم تتبع القواعد الأساسية الصحيحة في تصميمه. لذا نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك نصائح والقواعد الخاصة من وحي الخبراء لأدخال التصميمات المخططة في ديكور منزلك.
عند اختيار تصميماً لجدار مخطط في غرفة المعيشة أو في غرفة السفرة يجب انتقاء أثاث حيادي اللون ويفضل أن يكون بلون واحد, أو أن يكون الأثاث مزيجاً من الألوان المتناسقة معاً، كي لا تشعر بأنزعاج بصري.
هنا استعان المصمم بلمسة من اللون الأبيض والرمادي في تصميمه للجدران، مع اختيار أثاث حيادي التصميم بلمسات بسيطة.
إذا أردت أن تتبع لمسات الديكور المخطط في منزلك فيجب الأخذ في الأعتبار البعد عن فوضى الخطوط في كل مكان في المنزل، فعلى سبيل المثال لا تعتمد اختيار أثاث مخطط مع وسائد مخططة وتنظر في الجدار الخلفي لتجد تصميماً لجداراً يحمل خطوطاً عريضة في الخلفية، كل هذا سيفسد المنظر بشكل كبير.
لون واحد يكفي في تصميم الأثاث المخطط لذلك لا تعتمد على أكثر من لونين أو ثلاثة في تصميم واحد، بمعنى إذا كان لديك كنبة مقلمة بالأبيض والأسود مثل الصورة، لا تضيف تصميماً لجدار أو اختياراً لوسائد باللون الأحمر والأبيض مثلاً، بلى يمكنك تغيير الخطوط من طولية إلى عرضية وتغيير شكل الخطوط ولكن بنفس الألوان حتى لا تشعر بالفوضى والملل.
نرى هنا تصميماً لغرفة معيشة لعبت التصميمات المخططة دوراً كبيراً في تصميم الأثاث باللون الأبيض والأسود مع التفاصيل البسيطة والحيادية للون الأبيض التي غمرت جدران الغرفة مع لمسة الخشبية الدافئة للأرضيات.
اختار ألواناً لتقليمات مناسبة لكل غرفة على حدا، فعلى سبيل المثال تناسب التقليمات باللون الأزرق والأخضر والأزرق مع الأصفر غرف النوم، بينما يتماشى اللون البيج والبني مع البرتقالي غرف المعيشة والطعام، ويمكنك أيضاً أضافة لمسة خاصة من تقليمات الخشب الدافئة، فكما نرى في تصميم المطبخ امامنا اعتمد المصمم على الواح الخشب لخلق لمسة مقلمة جذابة انسجمت مع السجادة المخططة في الأرضيات.
لمسة الديكور المخطط تعطيك جاذبية خاصة في منزلك على تصميم الجدران، وتضيف جواً خاصاُ على كل غرفة من غرف المنزل، وإذا كنت تريد أضفاء لمسة مميزة في منزلك اختار تقليمات كل غرفة من غرف المنزل مختلفة عن الأخرى.
أمامنا تصميم لكن من أركان المنزل استعان المصمم فيه بالجدران المقلمة باللون الكافية الداكن مع أضافة تفاصيل من الأثاث والديكور باللون النحاسي الدافئ فنرى الطاولة المستديرة الصغيرة باللون النحاسي مع مصابيح نحاسية متدلية من السقف.
إذا كان سقف الغرفة منخفض استعن بالخطوط الطولية في التصميم بألوان فاتحة، اما أذا أردت منح الغرفة مزيداً من الأتساع، اختار الخطوط العريضة بمزبج من الألوان الداكنة والفاتحة معاً وستعطيك شعوراً بالاتساع داخل غرف المنزل.
تصميم جذاب لجدار مصمم بالخطوط العريضة من تدريجات لونية من الأورجواني الداكن مع الأبيض والرمادي.
الديكور المخطط والتقليمات لا تقتصر فقط على الأقمشة والسجاد، بل تستطيع عمل تقليمات من الضوء أيضاً كأختيار الستارة المفرغة كما نرى في هذا التصميم ستعطيك لمسة جمالية وفي نفس الوقت ستنشر الضوء في الغرفة ولن تقيدك بأي اختيارات في تصميم الأثاث والديكورات.
دائماً تأتي لمسة الوسائد لتكمل أي لمسة جمالية في منزلك، لذا هي أفضل اختيار بالنسبة إليك إذا كنت تريد أضفاء لمسة بسيطة من التصميمات المخططة في منزلك، يمكنك الاستعانة بها مع مراعاة التصميم العام للغرفة والألوان المختارة أن تكون متناسقة وحيادية مع اختيارك لتقليمات الوسائد حتى لا تشعر بفوضى لونية وتفسد تصميم الغرفة.
أحرص دائماً على الأختيار اللمسة المخططة في التصميم بين الأثاث أو الجدران، فعلى سبيل المثال إذا استعنت بأثاث مخطط في الغرفة يجب أن تكون الجدران بلون واحد فقط من من تقليمات الأثاث والعكس صحيح ويفضل أن يكون اللون الحيادي في التقليمات أن وجد، فكما نرى هنا اختار المصمم لأثاث غرفة المعيشة تقليمات من اللون السماوي والأرجواني مع البيج الحيادي واستعان بلمسة البيج الحيادية في التقليمات لتغمر جدران الغرفة وديكوراتها، ليكمل بذلك اللوحة الفنية للتصميم.
وأخيراً هناك بعض التفاصيل التي يجب أخذها في الأعتبار دائماً عند اختيار للديكور المخطط لتسهل عليك اختيار التصميمات في منزلك وهي:
1- عدم الجمع بين كلاً من الأثاث والستائر و، والسجاد أو الجدران المخططة اختياراً واحداً منهم يكفي.
2- لا تجمع بين تيمات مختلفة في تصميم واحد كأختيار تصميمات مقلمة وتصميمات من الورود معاً.
3- لا تطبق التصميمات المخططة على كل جدران الغرفة، أكتفي بالجدار الرئيسي فقط.
وفي الختام اللمسات المخططة في التصميم من أجمل اللمسات التي يمكنك أضافتها في منزلك، استعن بها وستحبها كثيراً.
ننصحك بقراءة هذا المقال أيضاً: 20 تصميم رائع للحمامات باستخدام الخشب