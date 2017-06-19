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قواعد أدخال التصميمات المخططة في ديكور منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
​Mutluluğa uyanan evler için…, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
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موضة الديكورات والتصميمات المخططة ليست جديدة في عالم الديكورات، فطالما وجدت لمسة الديكور المخطط  مكانتها الخاصة في التصميمات بشكل كبير، فيستطيع الديكور المخطط أن يضيف على منزلك أطلالة جمالية خاصة، ولكنه قد يفسد رونق منزلك إذا لم تتبع القواعد الأساسية الصحيحة في تصميمه. لذا نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك نصائح والقواعد الخاصة  من وحي الخبراء لأدخال التصميمات المخططة في ديكور منزلك.

1- تفاصيل حيادية

​Mutluluğa uyanan evler için…, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

عند اختيار تصميماً لجدار مخطط في غرفة المعيشة أو في غرفة السفرة يجب انتقاء أثاث حيادي اللون ويفضل أن يكون بلون واحد, أو أن يكون الأثاث مزيجاً من الألوان المتناسقة معاً، كي لا تشعر بأنزعاج بصري.

هنا استعان المصمم بلمسة من اللون الأبيض والرمادي في تصميمه للجدران، مع اختيار أثاث حيادي التصميم بلمسات بسيطة.

2- انتبه لفوضى الخطوط

​Mutluluğa uyanan evler için…, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

إذا أردت أن تتبع لمسات الديكور المخطط في منزلك فيجب الأخذ في الأعتبار البعد عن فوضى الخطوط في كل مكان في المنزل، فعلى سبيل المثال لا تعتمد اختيار أثاث مخطط مع وسائد مخططة وتنظر في الجدار الخلفي لتجد تصميماً لجداراً يحمل خطوطاً عريضة في الخلفية، كل هذا سيفسد المنظر بشكل كبير.

3- لا تخلط بين الاثاث المخطط

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Roselind Wilson Design

Kitchen – Belsize Park

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

لون واحد يكفي في تصميم الأثاث المخطط لذلك لا تعتمد على أكثر من لونين أو ثلاثة في تصميم واحد، بمعنى إذا كان لديك كنبة مقلمة بالأبيض والأسود مثل الصورة، لا تضيف تصميماً  لجدار أو اختياراً لوسائد باللون الأحمر والأبيض مثلاً، بلى يمكنك تغيير الخطوط من طولية إلى عرضية وتغيير شكل الخطوط ولكن بنفس الألوان حتى لا تشعر بالفوضى والملل.

نرى هنا تصميماً لغرفة معيشة لعبت التصميمات المخططة دوراً كبيراً في تصميم الأثاث باللون الأبيض والأسود مع التفاصيل البسيطة والحيادية للون الأبيض التي غمرت جدران الغرفة مع لمسة الخشبية الدافئة للأرضيات.

4- ألوان وتقليمات مناسبة

Fabulous striped runner Warp & Weft (uk) Ltd مطبخ
Warp &amp; Weft (uk) Ltd

Fabulous striped runner

Warp & Weft (uk) Ltd
Warp &amp; Weft (uk) Ltd
Warp & Weft (uk) Ltd

اختار ألواناً لتقليمات مناسبة لكل غرفة على حدا، فعلى سبيل المثال تناسب التقليمات باللون الأزرق والأخضر والأزرق مع الأصفر غرف النوم،  بينما يتماشى اللون البيج والبني مع البرتقالي غرف المعيشة والطعام، ويمكنك أيضاً أضافة لمسة خاصة من تقليمات الخشب الدافئة، فكما نرى في تصميم المطبخ امامنا اعتمد المصمم على الواح الخشب لخلق لمسة مقلمة جذابة انسجمت مع السجادة المخططة في الأرضيات.

5- جاذبية وأناقة خاصة

Hem doğal, hem ışıltılı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

لمسة الديكور المخطط تعطيك جاذبية خاصة في منزلك على تصميم الجدران، وتضيف جواً خاصاُ على كل غرفة من غرف المنزل، وإذا كنت تريد أضفاء لمسة مميزة في منزلك اختار تقليمات كل غرفة من غرف المنزل مختلفة عن الأخرى.

أمامنا تصميم لكن من أركان المنزل استعان المصمم فيه بالجدران المقلمة باللون الكافية الداكن مع أضافة تفاصيل من الأثاث والديكور باللون النحاسي الدافئ فنرى الطاولة المستديرة الصغيرة باللون النحاسي مع مصابيح نحاسية متدلية من السقف.

6- الخطوط وسقف الغرفة

Java Plum Purple and Cream Stripe Wallpaperking Walls & flooringWallpaper
Wallpaperking

Java Plum Purple and Cream Stripe

Wallpaperking
Wallpaperking
Wallpaperking

إذا كان سقف الغرفة منخفض استعن بالخطوط الطولية في التصميم بألوان فاتحة، اما أذا أردت منح الغرفة مزيداً من الأتساع، اختار الخطوط العريضة بمزبج من الألوان الداكنة والفاتحة معاً وستعطيك شعوراً بالاتساع داخل غرف المنزل.

تصميم جذاب لجدار مصمم بالخطوط العريضة من تدريجات لونية من الأورجواني الداكن مع الأبيض والرمادي.

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7- تقليمات من الضوء

Zebra Window Blinds / Shades, Louverline Blinds Louverline Blinds Living roomAccessories & decoration
Louverline Blinds

Louverline Blinds
Louverline Blinds
Louverline Blinds

الديكور المخطط والتقليمات لا تقتصر فقط على الأقمشة والسجاد، بل تستطيع عمل تقليمات من الضوء أيضاً كأختيار الستارة المفرغة كما نرى في هذا التصميم ستعطيك لمسة جمالية وفي نفس الوقت ستنشر الضوء في الغرفة ولن تقيدك بأي اختيارات في تصميم الأثاث والديكورات.

8- للوسائد المقلمة جمال آخر

Linen Ticking Cushions, Loop the Loop Loop the Loop Living roomAccessories & decoration
Loop the Loop

Linen Ticking Cushions

Loop the Loop
Loop the Loop
Loop the Loop

دائماً تأتي لمسة الوسائد لتكمل أي لمسة جمالية في منزلك، لذا هي أفضل اختيار بالنسبة إليك إذا كنت تريد أضفاء لمسة بسيطة من التصميمات المخططة في منزلك، يمكنك الاستعانة بها مع مراعاة التصميم العام للغرفة والألوان المختارة أن تكون متناسقة وحيادية مع اختيارك لتقليمات الوسائد حتى لا تشعر بفوضى لونية وتفسد تصميم الغرفة.

9- أحسن الأختيار

Expanding Family Home, White Linen Interiors Ltd White Linen Interiors Ltd غرفة المعيشة
White Linen Interiors Ltd

Expanding Family Home

White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd

أحرص دائماً على الأختيار اللمسة المخططة في التصميم بين الأثاث أو الجدران، فعلى سبيل المثال إذا استعنت بأثاث مخطط في الغرفة يجب أن تكون الجدران بلون واحد فقط من من تقليمات الأثاث والعكس صحيح ويفضل أن يكون اللون الحيادي في التقليمات أن وجد، فكما  نرى هنا  اختار المصمم  لأثاث غرفة المعيشة تقليمات من اللون السماوي والأرجواني مع البيج الحيادي واستعان بلمسة  البيج الحيادية في التقليمات لتغمر جدران الغرفة وديكوراتها،  ليكمل بذلك اللوحة الفنية للتصميم.

10- تفاصيل أخيرة

Chucklefoot rug homify Walls & flooringCarpets & rugs rug,new,stripy,neutral,soft
homify

Chucklefoot rug

homify
homify
homify

وأخيراً هناك بعض التفاصيل التي يجب أخذها في الأعتبار دائماً عند اختيار للديكور المخطط لتسهل عليك اختيار التصميمات في منزلك وهي:

1- عدم الجمع بين كلاً من الأثاث والستائر و، والسجاد أو الجدران المخططة اختياراً واحداً منهم يكفي.

2- لا تجمع بين تيمات مختلفة في تصميم واحد كأختيار تصميمات مقلمة وتصميمات من الورود معاً.

3- لا تطبق التصميمات المخططة على كل جدران الغرفة، أكتفي بالجدار الرئيسي فقط.

Catalina Estrada Wallpaper ref 1280045, Paper Moon Paper Moon Walls & flooringWallpaper
Paper Moon

Catalina Estrada Wallpaper ref 1280045

Paper Moon
Paper Moon
Paper Moon

وفي الختام اللمسات المخططة في التصميم من أجمل اللمسات التي يمكنك أضافتها في منزلك، استعن بها وستحبها كثيراً.

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