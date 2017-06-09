منزل بألوان باستيل تناسب الصيف.. ستبهرك غرف النوم

نمط البحر الأبيض المتوسط يتمتع بسحر ناعم مُشرق ومنعش، يليق بمثالية مع أيام الصيف الحارة، حيث الألوان والتصاميم التي تتمتع بالخفة والأناقة، ولاسيما مع ادخال نغمات الباستيل التي تتمتع بقدرة سحرية على إضفاء الاناقة والجمال النابض بالحياة على أية مساحة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة منعشة، في أرجاء منزل كبير أنيق وفاخر، صمم على نمط البحر الأبيض المتوسط، مع لمسات كلاسيكية أنيقة، ونغمات باستيل رائعة، ستشعر ببهجة غير عادية وانت تشاهد الصور فقط، تخيل شعور من يعيشون بداخله!!

شاهد تفاصيل المنزل في 24 صورة يمكنك الحصول منها على الإلهام لتصميم منزل منعش، خاصة غرف النوم!