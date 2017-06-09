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منزل بألوان باستيل تناسب الصيف.. ستبهرك غرف النوم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة المعيشة
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نمط البحر الأبيض المتوسط يتمتع بسحر ناعم مُشرق ومنعش، يليق بمثالية مع أيام الصيف الحارة، حيث الألوان والتصاميم التي تتمتع بالخفة والأناقة، ولاسيما مع ادخال نغمات الباستيل التي تتمتع بقدرة سحرية على إضفاء الاناقة والجمال النابض بالحياة على أية مساحة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة منعشة، في أرجاء منزل كبير أنيق وفاخر، صمم على نمط البحر الأبيض المتوسط، مع لمسات كلاسيكية أنيقة، ونغمات باستيل رائعة، ستشعر ببهجة غير عادية وانت تشاهد الصور فقط، تخيل شعور من يعيشون بداخله!!

شاهد تفاصيل المنزل في 24 صورة يمكنك الحصول منها على الإلهام لتصميم منزل منعش، خاصة غرف النوم!

1. ​تصميم الواجهة جذابًا وأنيقًا مع الأبواب البيضاء والمرايا العاكسة.. القرميد الملزن يوفر استقبال مُبهر للزائرين

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА منازل
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дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

2. ألوان الباستيل تجعل من غرفة المعيشة مساحة مُشرقة ومنعشة خاصة مع الضوء الطبيعي الكثيف

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة المعيشة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

3. المدفأة والمرايا والثريا والسجاد الدائري الصغير.. تفاصيل كلاسيكية تمنح هذا الركن من المنزل أناقة فاخرة ودافئة

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة المعيشة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

4. إطار المرأة يكمل اللوحة الكلاسيكية للشموع.. تداخل الأبيض مع الأزرق يخلق أجواء مريحة للغاية

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة المعيشة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

5. استغلال مثالي للمساحة اسفل الشرفة مع منضدة خشبية مزدوجة واثنين من الكراسي الوردية المنقوشة

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة المعيشة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

6. غرفة السفرة فاخرة مع طاولة طعام كبيرة والكثير من الكراسي لاستقبال أكبر عدد من المدعويين

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة السفرة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

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7. مطبخ متواضع مقارنة بتفاصيل المنزل، ولكنه لا يزال ناعم وأنيق خاصة مع الثريات الكلاسيكية

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА مطبخ
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

8. غرفة نوم على الطريقة الملكية مع الكثير من التفاصيل الزخرفية المتناسقة.. تأمل الجدار خلف رأس السرير!

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة نوم
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

9. جلسة جانبية في غرفة النوم مع أجواء هادئة ورومانسية حيث الشموع والنغمات الزرقاء الناعمة

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة نوم
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

10. خلف الجدار الوهمي نجد التسريحة مع تصميم أنيق وبسيط وموقع يغمره الضوء الطبيعي

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة نوم
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

11. غرفة نوم بالأزرق والوردي في مزيج ناعم ومبهج.. الرف المعلق أعلى السرير أضاف لمسة ديكورية رائعة

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة نوم
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

12. النغمات الخضراء في الستائر ومفروشات السرير تكمل اللوحة النابضة بالحياة في تلك الغرفة

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة نوم
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

13. غرفة المكتب اتخذت طابعًا جديًا مع التصاميم الخشبية والأريكة الجلدية

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА مكتب عمل أو دراسة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

14. غرفة وردية تليق بأميرة.. اللوح الأمامي للسرير والناموسية المتدلية من السقف يُضفيان نعومة أنيقة

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة الاطفال
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

15. مزيج الأبيض والوردي مع الأثاث الخفيف يجعلون الغرفة تبدو وكأنها جزء من قصة خرافية

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة الاطفال
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

16. في جزء من غرفة الأميرات صمم مكتب مع طاولة ممتدة وكرسي وردي وستائر قصيرة ناعمة

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة الاطفال
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

17. مع اتساع مساحة المنزل خصصت غرفة كمرسم لممارسة الهواية المفضلة وسط مساحة مثالية للإبداع

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА مكتب عمل أو دراسة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

18. جدار مبتكر ورائع من الأبواب التي تفتح عن طريق الالتفاف مع لون أبيض وزخارف أنيقة تؤطرها

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА مكتب عمل أو دراسة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

19. ألوان الباستيل مع الجدار المليء بالإطارات يصنعان مساحة رائعة لقضاء بعض لحظات الاسترخاء

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА مكتب عمل أو دراسة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

20. في مرسم تتلوث به الايدي بالكثير من الالوان والمواد يصبح حوض صغير وأنيق، قطعة وظيفية للغاية

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА مكتب عمل أو دراسة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

21. منضدة خشبية مع زخارف حفرية والكثير من اللمسات الفنية تزين الجدران والأرضية

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА مكتب عمل أو دراسة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

22. غرفة لقضاء بعض الأوقات الممتعة بصحبة الأصدقاء ولعب البلياردو بين جدران خشبية أنيقة ودافئة

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة الميديا
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

23. لتكتمل غرفة المرخ وضعت أريكة مريحة مع منضدة صغيرة للاستلقاء وتناول مروب اثناء تبادل الأحاديث وصنع الذكريات التي لا تنسى

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة الميديا
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

24. غرفة جيم مع المعدات الأساسية وشاشة تلفاز لعدم الشعور بالملل أثناء التمرين.. ورق الحائط يبدو أنيق ومميز

Дом, в котором живёт счастье, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА صالة الرياضة
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

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