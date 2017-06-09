20 تصميم للاستمتاع بشرفتك في الصيف أيًا كانت مساحتها

أيام الصيف الحارة تتطلب قضاء بعض اللحظات في الهواء الطلق والاستمتاع بالنسمات المنعشة، ولكن ضيق الوقت يمنعنا أحيانًا من القدرة على الخروج من المنزل، لذا فإن شرفتك تصبح أهم جزء في المنزل في تلك الأيام، وهو ما يتطلب بعض الإعدادات للاستمتاع بها إلى أقصى درجة ممكنة.

الزهور الملونة، والأثاث المريح، ربما مع قطع ديكورية أنيقة، أو مسبح صغير في شرفة كبيرة تتسع لذلك.. كلها أفكار تحول شرفتك من مجرد مساحة في الهواء الطلق، إلى ملجأ مثالي للهرب من حرارة الصيف والاستمتاع بالنسمات العليلة خاصة مع المظلات لتجنب أشعة الشمس.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 20 تصميم أنيق ومُلهم، لشرفات تختلف مساحاتها بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وحتى الكبيرة جدًا، مع أفكار إبداعية تناسب كافة الأذواق والميزانيات. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسبك للاستمتاع بأيام الصيف في شرفة منعشة ومُشرقة!