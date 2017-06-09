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20 تصميم للاستمتاع بشرفتك في الصيف أيًا كانت مساحتها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Siesta White House, Zucchero Architects Zucchero Architects بلكونة أو شرفة
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أيام الصيف الحارة تتطلب قضاء بعض اللحظات في الهواء الطلق والاستمتاع بالنسمات المنعشة، ولكن ضيق الوقت يمنعنا أحيانًا من القدرة على الخروج من المنزل، لذا فإن شرفتك تصبح أهم جزء في المنزل في تلك الأيام، وهو ما يتطلب بعض الإعدادات للاستمتاع بها إلى أقصى درجة ممكنة.

الزهور الملونة، والأثاث المريح، ربما مع قطع ديكورية أنيقة، أو مسبح صغير في شرفة كبيرة تتسع لذلك.. كلها أفكار تحول شرفتك من مجرد مساحة في الهواء الطلق، إلى ملجأ مثالي للهرب من حرارة الصيف والاستمتاع بالنسمات العليلة خاصة مع المظلات لتجنب أشعة الشمس.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 20 تصميم أنيق ومُلهم، لشرفات تختلف مساحاتها بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وحتى الكبيرة جدًا، مع أفكار إبداعية تناسب كافة الأذواق والميزانيات. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسبك للاستمتاع بأيام الصيف في شرفة منعشة ومُشرقة!

1. تصميم ساحر مع مسبح صغير ومقاعد وشيزلونجات من الخرسانة تزينها الوسائد الملونة الصغيرة

Siesta White House, Zucchero Architects Zucchero Architects بلكونة أو شرفة
Zucchero Architects

Siesta White House

Zucchero Architects
Zucchero Architects
Zucchero Architects

2. بساطة أنيقة في شرفة صغيرة مع اثنين من الكراسي الملونة ومنضدة خشبية تتناسب مع الأرضية

Apto Barranquilla, marisagomezd marisagomezd بلكونة أو شرفة Turquoise
marisagomezd

marisagomezd
marisagomezd
marisagomezd

3. فخامة الأسود لا يمكن مقارنتها خاصة عندما تمتزج مع أرضية من البلاطات الرمادية ووسائد ملونة مبهجة

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio بلكونة أو شرفة
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

4. طاولة كبيرة لتناول وجبة عائلية في الهواء الطلق مع الاستمتاع بالإطلالة الخضراء المريحة

Apto Barranquilla, marisagomezd marisagomezd بلكونة أو شرفة White
marisagomezd

marisagomezd
marisagomezd
marisagomezd

5. لما لا تنقل غرفة معيشتك إلى الشرفة لتستمتع بالهواء الطلق والإطلالة الجذابة طوال اليوم؟!

Студия в стиле лофт в Москве , Best Home Best Home بلكونة أو شرفة
Best Home

Best Home
Best Home
Best Home

6. كراسي ومنضدة بتصميم معدني بسيط وسط إطار أخضر منعش يجدد الهواء وينقيه

industriële tuin, BMT BMT حديقة
BMT

BMT
BMT
BMT

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7. إذا كانت شرفتك تتمتع بمثل تلك الإطلالة لا تفوت فرصة الاستمتاع بافطار منعش على طاولة أنيقة

Home Staging en villa de alquiler vacacional, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía بلكونة أو شرفة Beige
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

8. عريشة من الخوص يمكنها منحك شرفة رائعة للاستمتاع بالنسمات الصباحية دون الاحتراق باشعة الشمس

RUSTICASA | Casa do Brezo | Paredes de Coura, RUSTICASA RUSTICASA بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

9. ماذا عن القيام بالتمارين الرياضية في شرفة كلاسيكية فاخرة؟!

Кабинет писателя с большой лоджией, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN بلكونة أو شرفة Green
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

10. أثاث مختلف وأرجوحة عصرية.. لست بحاجة إلى المزيد للاستمتاع بشرفتك

Дом «ART HOUSE», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction بلكونة أو شرفة
ART Studio Design &amp; Construction

ART Studio Design & Construction
ART Studio Design &amp; Construction
ART Studio Design & Construction

11. برجولة من الخشب والخصو وأريكة من البالتات الخشبية مع نباتات خضراء وستائر ناعمة.. تبدو ساحرة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

12. الاستمتاع بصباح منعش وسط حديقة صغيرة مليئة بالزهور والألوان

CASA C, Giandomenico Florio Architetto Giandomenico Florio Architetto بلكونة أو شرفة
Giandomenico Florio Architetto

Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto

13. قطع الأثاث المصممة خصيصًا مع تفاصيل فريدة لتستمتع بشرفة واحدة من نوعها

Ático en Valencia, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo بلكونة أو شرفة
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

14. الإضاءات الموزعة على الاشجار تهيء أجواء لطيفة للاستمتاع بأمسية رومانسية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

15. متعة المزج بين نمطين مختلفين في مساحة واحدة

Casa BT , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

16. إضفة قطع غير متوقعة كالمرآة الكبيرة، يمنحك مساحة خاصة مميزة

ABITAZIONE PRIVATA - OSTUNI, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl بلكونة أو شرفة
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

17. مع مظلة قماشية للاستمتاع بساعات النهار دون الانزعاج من أشعة الشمس الحارقة

Dachgeschoss: Wintergarten & Küche, raum.4 - Die Meisterdesigner raum.4 - Die Meisterdesigner بلكونة أو شرفة خشب
raum.4 – Die Meisterdesigner

raum.4 - Die Meisterdesigner
raum.4 – Die Meisterdesigner
raum.4 - Die Meisterdesigner

18. المظلة المبتكرة لا توفر فقط الظل بل أيضًا مظهر جذاب وعصري لشرفتك الصيفية

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich بلكونة أو شرفة خشب
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

19. سور زجاجي للاستمتاع بالإطلالة الساحرة..وإطار من المزروعات والصخور خارجه

Casa de Cascais. Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores بلكونة أو شرفة
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

20. مع تلك الإطلالة، لا تحتاج إلى أكثر من اثنين من الشيزلونجات للاسترخاء والتأمل

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich بلكونة أو شرفة خشب
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

لمزيد من الأفكار التي تنعش شرفة منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 12 نموذج لبرجولات ساحرة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك

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