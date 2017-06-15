ديكور لمدخل منزلك: 7 طرق لخلق انطباع مميز

لتزيين مدخل منزلك القاعة، أنت بحاجة للتفكير مليا في العديد من الأمور، فمساحة المنزل ونمطه، والذوق الشخصي وغيرها من المواصفات تلعب دور في اختيار الديكور. وللأسف غالبا ما يكون المدخل مهمل. ومن المهم أن تعرفه عزيزي القارئ أن مدخل المنزل هو الصورة الأولى لمنزلك فهي واحدة من أهم المناطق، التي تستقبل الضيوف والأصدقاء والعائلة، كما أنها منطقة نستخدمها كل يوم عند دخول المنزل أو الخروج منه. وبالتالي لابد أن يكون تصميمه وظيفي ويعكس شخصيتنا.

مقال اليوم في هوميفي، سيقدم لكم بعض الاقتراحات الاقتصادية الرائعة لمدخل وظيفي مفعم بالكاريزما. استكشف الصور التالية واجعلها مصدر إلهام!