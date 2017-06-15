ديكور لمدخل منزلك: 7 طرق لخلق انطباع مميز

لتزيين مدخل منزلك القاعة، أنت بحاجة للتفكير مليا في العديد من الأمور، فمساحة المنزل ونمطه، والذوق الشخصي وغيرها من المواصفات تلعب دور في اختيار الديكور. وللأسف غالبا ما يكون المدخل مهمل. ومن المهم أن تعرفه عزيزي القارئ أن مدخل المنزل هو الصورة الأولى لمنزلك فهي واحدة من أهم المناطق، التي تستقبل الضيوف والأصدقاء والعائلة، كما أنها منطقة نستخدمها كل يوم عند دخول المنزل أو الخروج منه. وبالتالي لابد أن يكون تصميمه وظيفي ويعكس شخصيتنا.
مقال اليوم في هوميفي، سيقدم لكم بعض الاقتراحات الاقتصادية الرائعة لمدخل وظيفي مفعم بالكاريزما. استكشف الصور التالية واجعلها مصدر إلهام!
يمكننا أن نرى كم من السهل تحقيق مدخل بسيط وفريد وذو شخصية منفردة. تصميم غير تقليدي، قاعة المدخل محشورة في زاوية صغيرة، ولكنها مفتوحه على غرفة المعيشة، وقد تم تأثيثها بمقعد خشبي وطاولة شفافة وصندوق خشبي أعطى الطابع الريفي.
لأن قاعة المدخل هذه بسيطة، يمكنك بتفاصيل صغيرة أن تجعل منها مكان خاص. مرآة كبيرة على سبيل المثال، ستظهر المدخل بشكل يبدو أوسع وأكثر إشراق، كما أنها مثاليه للتأكد من مظهرنا قبل الخروج. فكرة سهلة التنفيذ واقتصادية جدا وتعطي نتائج مذهلة.
إذا كان لديك بعض الأثاث العتيق ولا تريد التخلص منه لما له من قيمة، يمكنك استخدامه بطريقة فنية في تزيين وديكور قاعة المدخل سيخلق مظهر ريفي جذاب. بالإضافة لذلك يمكنك الجمع بينه وبين العناصر الحديثة لتحقيق مظهر متميز ومتنوع. كما في الصورة نرى المدخل المختلط من عدة عناصر ريفيه وحديثه.
تصميم فريد ومختلف ومناسب لمحبي اللون الأبيض والهدوء. هذا المدخل مشرق مع نظرة يغالبها الأبيض، اللون الأخضر للنباتات يخلق تباين دراماتيكي.
بتفاصيل صغيرة ولمسات قليلة ولكن واضحة تعطي انطباع جذاب، سجادة حمراء كبيرة مع خزانة فكرة عملية للغاية.
يكشف المثال التالي تصميم جريء جدا. استخدام عناصر بنقشات من جلد الحيوانات للسجادة والكراسي مع الوسائد الخضراء أعطى تناقض جذاب وأنيق. وتكمل الأرضية الخشبية والكسوة الخشبية المظهر المريح. هل سبق لك أن رأيت شيئا ديناميكي لهذه الدرجة؟
ستواجه فور دخولك المنزل تلك المكتبة المصغرة، ستعطيك انطباع عن ثقافة سكان المنزل غير أنها طريقة لاستغلال المساحات بطريقة ذكية!
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