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ديكور لمدخل منزلك: 7 طرق لخلق انطباع مميز

Heba khlili Heba khlili
O hall da Catarina, Cássia Lignéa Cássia Lignéa الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لتزيين مدخل منزلك القاعة، أنت بحاجة للتفكير مليا في العديد من الأمور، فمساحة  المنزل ونمطه، والذوق الشخصي وغيرها من المواصفات تلعب دور في اختيار الديكور. وللأسف غالبا ما يكون المدخل مهمل. ومن المهم أن تعرفه عزيزي القارئ أن مدخل المنزل هو الصورة الأولى لمنزلك فهي واحدة من أهم المناطق، التي تستقبل الضيوف والأصدقاء والعائلة، كما أنها منطقة نستخدمها كل يوم عند دخول المنزل أو الخروج منه. وبالتالي لابد أن يكون تصميمه وظيفي ويعكس شخصيتنا.

مقال اليوم في هوميفي، سيقدم لكم بعض الاقتراحات الاقتصادية الرائعة لمدخل وظيفي مفعم بالكاريزما. استكشف الصور التالية واجعلها مصدر إلهام!

1. مدخل ريفي الهيئة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

يمكننا أن نرى كم من السهل تحقيق مدخل بسيط وفريد وذو شخصية منفردة. تصميم غير تقليدي، قاعة المدخل محشورة في زاوية صغيرة، ولكنها مفتوحه على غرفة المعيشة، وقد تم تأثيثها بمقعد خشبي وطاولة شفافة وصندوق خشبي أعطى الطابع الريفي.

2. مرآة!

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

لأن قاعة المدخل هذه بسيطة، يمكنك بتفاصيل صغيرة أن تجعل منها مكان خاص. مرآة كبيرة على سبيل المثال، ستظهر المدخل بشكل يبدو أوسع وأكثر إشراق، كما أنها مثاليه للتأكد من مظهرنا قبل الخروج. فكرة سهلة التنفيذ واقتصادية جدا وتعطي نتائج مذهلة.

3. الأثاث العتيق

Casa particular, Gavetão- Decoração de Interiores Gavetão- Decoração de Interiores ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Gavetão- Decoração de Interiores

Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores

 إذا كان لديك بعض الأثاث العتيق ولا تريد التخلص منه لما له من قيمة، يمكنك استخدامه بطريقة فنية في تزيين وديكور قاعة المدخل سيخلق مظهر ريفي جذاب. بالإضافة لذلك يمكنك الجمع بينه وبين العناصر الحديثة لتحقيق مظهر متميز ومتنوع. كما في الصورة نرى المدخل المختلط من عدة عناصر ريفيه وحديثه.

4. الحد الأدنى

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

تصميم فريد ومختلف ومناسب لمحبي اللون الأبيض والهدوء. هذا المدخل مشرق مع نظرة يغالبها الأبيض، اللون الأخضر للنباتات يخلق تباين دراماتيكي.

5. سجادة!

Apartamento Castilho, FEMMA Interior Design FEMMA Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
FEMMA Interior Design

FEMMA Interior Design
FEMMA Interior Design
FEMMA Interior Design

بتفاصيل صغيرة ولمسات قليلة ولكن واضحة تعطي انطباع جذاب، سجادة حمراء كبيرة مع خزانة فكرة عملية للغاية.

6. العناصر الطبيعية

O hall da Catarina, Cássia Lignéa Cássia Lignéa الممر الحديث، المدخل و الدرج
Cássia Lignéa

Cássia Lignéa
Cássia Lignéa
Cássia Lignéa

 يكشف المثال التالي تصميم جريء جدا. استخدام عناصر بنقشات من جلد الحيوانات للسجادة والكراسي مع الوسائد الخضراء أعطى تناقض جذاب وأنيق. وتكمل الأرضية الخشبية والكسوة الخشبية المظهر المريح. هل سبق لك أن رأيت شيئا ديناميكي لهذه الدرجة؟

7. مع مكتبة مصغرة

NEAR Architecture Eur, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo الممر والمدخل
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

ستواجه فور دخولك المنزل تلك المكتبة المصغرة، ستعطيك انطباع عن ثقافة سكان المنزل غير أنها طريقة لاستغلال المساحات بطريقة ذكية!

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