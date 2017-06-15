تركيبات بالألوان: 19 ديكور جذاب لجدران منزلك

الكثير من المنازل لديها جدران بيضاء. ألا تجدها مملة بعض الشيء؟ لهذا السبب خصصنا لك مقال اليوم لنتعرف فيها على بعض الديكورات الملونة في المنزل، والتي من خلالها يمكنك إدخال الكثير من المرح على منزلك. من الظلام و العتمة إلى الإشراق والحيوية.

دعونا نتعرف أكثر على 19 فكرة رائعة واختر منها ما يناسب نمط منزلك وذوقك الشخصي!