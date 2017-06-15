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تركيبات بالألوان: 19 ديكور جذاب لجدران منزلك

Heba khlili Heba khlili
schuppen, brandt+simon architekten brandt+simon architekten منازل سيراميك Green
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الكثير من المنازل لديها جدران بيضاء. ألا تجدها مملة بعض الشيء؟ لهذا السبب خصصنا لك مقال اليوم لنتعرف فيها على بعض الديكورات الملونة في المنزل، والتي من خلالها يمكنك إدخال الكثير من المرح على منزلك. من الظلام و العتمة إلى الإشراق والحيوية.

 دعونا نتعرف أكثر على 19 فكرة رائعة واختر منها ما يناسب نمط منزلك وذوقك الشخصي!

1. التنوب الأخضر

Dark Moody Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Green
Gracious Luxury Interiors

Dark Moody Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

 لا تخاف من النغمات الداكنة. هنا يمكنك أن ترى كيف أنه بإمكانك أن تجلب الأناقة والراحة لبيئة منزلك.

2. الرمادي والأرجواني

Fleur -Variation- Wallpaper La Aurelia Walls & flooringWallpaper Purple/Violet wallart,wallcovering,wallcoverings,wallpaper,flowers,floral,design,mural,walldesign,la aurelia
La Aurelia

Fleur -Variation- Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

إذا كانت العتمة تجلب لك الاكتئاب، استخدم مجموعة من النغمات كما ترى في الصورة. أنماط الأزهار واللون الأرجواني أعطت مظهر أنيقة هادئ.

3. الأزرق الرمادي

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة السفرة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

الأزرق الرمادي هو اللون المثالي لأولئك الذين يتطلعون لإضافة القليل من اللون إلى الجدران، وبنفس الوقت ليس مشرق جدا. تصميم جديد ناعم.

4. نغمات الذهب

Edwardian dining room Style Within غرفة السفرة edwardian dining,dining room,traditional dining,fireplace surround,dark wooden floor,old dining room,classic dining room
Style Within

Edwardian dining room

Style Within
Style Within
Style Within

المذهب يشع بالطاقة الإيجابية. استخدامها بحكمة!

5. الرمادي الداكن

Contemporary Interior for an apartment, Sofia Inspiria Interiors غرفة نوم scandinavian bedroom,walk-in closet,bedroom lounge,cozy bedroom,contemporary bedroom,neutral colors,taupe colors,modern bedroom,reading corner,integrated tv wall,container house
Inspiria Interiors

Contemporary Interior for an apartment, Sofia

Inspiria Interiors
Inspiria Interiors
Inspiria Interiors

هو مزيج من الرمادي والبني، والتي لا تبدو مثيرة للغاية للوهلة الأولى. ومع ذلك، مرة واحدة تستخدم على الجدران، يمكن أن يكون نبيلة بشكل لا يصدق وجذابة جماليا.

6. الأزرق الداكن

Dining Room Grey Soft Furnishings غرفة السفرة
Grey Soft Furnishings

Dining Room

Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings

 الجدران الزرقاء الداكنة تخلق جو من الأناقة والرقي. لديها أيضا تأثير مهدئ، والذي يوفر الصفاء ويترك لنك شعور بالراحة.

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7. العشب الأخضر

Sala comedor. Radrizzani Rioja Arquitectos غرفة السفرة الخرسانة Green dining table,dining room,wood table
Radrizzani Rioja Arquitectos

Sala comedor.

Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos

 لمحبي الألوان الزاهية يمكنهم استخدام لون العشب الأخضر للتعزيز اللون على الجدران. هذا اللون يعمل بشكل مدهش مع الألوان الأخرى، ويناسب جميع العناصر والمواد.

8. الفراولة الحمراء

Dining Room Fisher ID غرفة السفرة
Fisher ID

Dining Room

Fisher ID
Fisher ID
Fisher ID

إذا كنت من محبي الألوان الجريئة اختر اللون الأحمر النابض بالحياة!

9. الرمادي الغامق

ARCHITECT'S OWN HOUSE, Human Voice Architects Human Voice Architects حمام
Human Voice Architects

Human Voice Architects
Human Voice Architects
Human Voice Architects

لتعطي بعض الغموض والسحر لتصميم الحمام، ظلال من الرمادي الداكن في الحمام ستكون مدهشة.

10. الباذنجان الأرجواني

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE مكتب عمل أو دراسة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

نغمة مخملية يجلب شيء خاص إلى أي غرفة.

11. الروز

Higienópolis, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores مكتب عمل أو دراسة
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

الوردي ليس لون فقط لغرفة نوم الفتاة، بل يمكنك استخدامه لبيئة حديثة سيعطي شعور بالانتعاش.

12. النعناع

Die neue Moderne, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE مكتب عمل أو دراسة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

 النعناع الأخضر هو لون لأولئك الذين يحبون الانتعاش والمتعة والشخصية الفريدة. استخدمه مع الأبيض للحصول على نتيجة مثيرة.

13. الطماطم الحمراء

Projekt mieszkania w stylu glamour, Katarzyna Wnęk Katarzyna Wnęk حمام Red
Katarzyna Wnęk

Katarzyna Wnęk
Katarzyna Wnęk
Katarzyna Wnęk

هذا اللون الأحمر المكثف هو خاص جدا! اختره للغرف التي تحتاج إلى كم من الشخصية مثل الحمام.

14. الشمس الصفراء

Tęczowe M5, Kraupe Studio Kraupe Studio غرفة نوم
Kraupe Studio

Kraupe Studio
Kraupe Studio
Kraupe Studio

هذا اللون يجعل البيئة إيجابي ومرحة ومبهجة. كيف يمكنك أن لا تكون في مزاج جيد في هذه الغرفة؟

15. التيركواز

Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

لا شيء خاطئ مع اللون التيركواز مزيج الأخضر والأزرق الجذاب!

16. موف

Интерьер в белом, NDubchenko NDubchenko غرفة المعيشة
NDubchenko

NDubchenko
NDubchenko
NDubchenko

لنتيجة ملكية وراقية الموف اختيارك الأمثل.

17. ظلال خضراء

schuppen, brandt+simon architekten brandt+simon architekten منازل سيراميك Green
brandt+simon architekten

brandt+simon architekten
brandt+simon architekten
brandt+simon architekten

من قال أن جدرانك الخارجية يجب أن تكون لونا محايد؟ هنا يمكنك أن ترى كيف تتجمع درجات مختلفة من الأخضر لخلق نظرة رائعة جدا.

18. ظلال البحر الأبيض المتوسط

Big Blue Pixers حمام wall mural,wallpaper,abstract,geometrical
Pixers

Big Blue

Pixers
Pixers
Pixers

ظلال بحرية تخلق نظرة جميلة وأنيقة جدا.

19. اللون المحايد

Wohnwelt Classic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون نظرة أكثر حزم، هذه خلفية مثالية للأثاث والاكسسوارات!

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