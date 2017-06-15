تركيبات بالألوان: 19 ديكور جذاب لجدران منزلك

الكثير من المنازل لديها جدران بيضاء. ألا تجدها مملة بعض الشيء؟ لهذا السبب خصصنا لك مقال اليوم لنتعرف فيها على بعض الديكورات الملونة في المنزل، والتي من خلالها يمكنك إدخال الكثير من المرح على منزلك. من الظلام و العتمة إلى الإشراق والحيوية.
دعونا نتعرف أكثر على 19 فكرة رائعة واختر منها ما يناسب نمط منزلك وذوقك الشخصي!
لا تخاف من النغمات الداكنة. هنا يمكنك أن ترى كيف أنه بإمكانك أن تجلب الأناقة والراحة لبيئة منزلك.
إذا كانت العتمة تجلب لك الاكتئاب، استخدم مجموعة من النغمات كما ترى في الصورة. أنماط الأزهار واللون الأرجواني أعطت مظهر أنيقة هادئ.
الأزرق الرمادي هو اللون المثالي لأولئك الذين يتطلعون لإضافة القليل من اللون إلى الجدران، وبنفس الوقت ليس مشرق جدا. تصميم جديد ناعم.
المذهب يشع بالطاقة الإيجابية. استخدامها بحكمة!
هو مزيج من الرمادي والبني، والتي لا تبدو مثيرة للغاية للوهلة الأولى. ومع ذلك، مرة واحدة تستخدم على الجدران، يمكن أن يكون نبيلة بشكل لا يصدق وجذابة جماليا.
الجدران الزرقاء الداكنة تخلق جو من الأناقة والرقي. لديها أيضا تأثير مهدئ، والذي يوفر الصفاء ويترك لنك شعور بالراحة.
لمحبي الألوان الزاهية يمكنهم استخدام لون العشب الأخضر للتعزيز اللون على الجدران. هذا اللون يعمل بشكل مدهش مع الألوان الأخرى، ويناسب جميع العناصر والمواد.
إذا كنت من محبي الألوان الجريئة اختر اللون الأحمر النابض بالحياة!
لتعطي بعض الغموض والسحر لتصميم الحمام، ظلال من الرمادي الداكن في الحمام ستكون مدهشة.
نغمة مخملية يجلب شيء خاص إلى أي غرفة.
الوردي ليس لون فقط لغرفة نوم الفتاة، بل يمكنك استخدامه لبيئة حديثة سيعطي شعور بالانتعاش.
النعناع الأخضر هو لون لأولئك الذين يحبون الانتعاش والمتعة والشخصية الفريدة. استخدمه مع الأبيض للحصول على نتيجة مثيرة.
هذا اللون الأحمر المكثف هو خاص جدا! اختره للغرف التي تحتاج إلى كم من الشخصية مثل الحمام.
هذا اللون يجعل البيئة إيجابي ومرحة ومبهجة. كيف يمكنك أن لا تكون في مزاج جيد في هذه الغرفة؟
لنتيجة ملكية وراقية الموف اختيارك الأمثل.
من قال أن جدرانك الخارجية يجب أن تكون لونا محايد؟ هنا يمكنك أن ترى كيف تتجمع درجات مختلفة من الأخضر لخلق نظرة رائعة جدا.
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون نظرة أكثر حزم، هذه خلفية مثالية للأثاث والاكسسوارات!