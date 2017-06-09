دليلك للعناية بالأسطح الخشبية في منزلك

من منا لا يحب الأخشاب، فهي خامة طبيعية، متجددة ومتينه كما أنها تعيش لمدة كبيرة. فالأخشاب استخدمت في الماضي ومازالت مستخدمة حتى الآن ولازت مواكبة لأحدث الصيحات، فلا يمكننا انكار جمال وهيبه هذه الخامة وانتشارها حول العالم بشكل متألق.
بينما يجب أن نفرق بين الأنواع المختلفة للأخشاب لنستخدمها بشكل مثالي في التصميم، الأثاث المختلف والديكورات حول الغرف للحصول على أفضل الحلول لأفضل المنازل. لكن يأتي الجهل بطرق العناية بالأخشاب كخامة طبيعية كعائق كبير للبعض. فمن أجل الاستمتاع بممزاته من مرونته، قوته وكونه خامة معمرة. فالأخشاب تحتاج عناية خاصة للمساهمة فى تطويل عمره والحفاظ عليه. وهذا ما سنستعرضه لكم اليوم، بعض الحيل والأفكار لكيفية العناية بالخشب للحصول على أفضل حالاته.
الأرضيات الخشبية لها سحر خاص، فهي دافئة، مرحبة كما أنها لا تحتاج الكثير من العناية أو عمليات معقدة. يجب أولاً أن تستخدم منظفات خاصة فانسى المنظفات التقليدية حيث أن المنظفات التقليدية يمكنها أن تفسد الأرضيات الخشبية. أفضل الحلول هي باستخدام خامات طبيعية لتنظيفه.
- استخدام بعض الخل مع المياة سيكون كفيل بتنظيف وتطهير أرضيتك كل اسبوع ولكن إحرص على البحث عن أفضل المنظفات المناسبة لنوع الخشب الخاص بك.
- زيت الزيتون له أهمية بالغة حيث أنه يلمع الأرضيات الخشبية كما أنه يتخللها ويفيدها بشكل كبير. يمكنك تلميع أرضيتك الخشبية بزيت الزيتون كل 6 أشهر بالقليل فقط من زيت الزيتون.
تعاني الأسطح الخشبية من الاستخدام الدائم، فتتعرض للأطباق الساخنة، الأكواب المبللة والأسطح الباردة. فتعد الأسطح الخشبية تعد أسطح حساسة من أي تغيرات مفاجئة في حالتها فإذا لم نكن حريصين سينتهي بنا الحال بعلامات على الأسطح الخشبية ولكن يمكنك عمل الآتي…
- يمكنك مسح البقع باستخدام ممحاة القلم الرصاص فور تكونها.
- يمكنك أيضاً دعكها بالفيلين فهو يزيل أثار البقعة بدون التأثير على الخشب.
- قم بتغطية البقع بالمايونيز واتركها لمدة يوم ثم امسحها في اليوم التالي ثم لمع المساحة بعد ذلك.
هناك مميزات عديدة للأدوات والأواني الخشبية في المطبخ فبالمقارنة بخامة الألومنيوم أو البلاستيك فإن خامة الخشب تعد خامة مميزة وآمنة. ولكن يجب أيضاً العناية بتلك الأواني والأدوات بشكل خاص.
- لا تقم بغسلها في غسالة الأطباق
- لا يمكن نقعها في الماء أو الصابون لمدة طويلة حيث أن الأدوات الخشبية يمكنها أن تفسد بهذا التصرف كما أنها تتشرب المنظفات ويمكن نقلها للمأكولات التي تستخدم في طهيها أو تقديم الأكل فيها.
- إحرص على تلميع هذه الأدوات بزيت الطعام كل شهرين والذي بدوره سيحميها من التشقق والجفاف.
يجمع الأثاث الخشبي الأتربة والغبار فيتشقق ويتغير لونه إذا لم نقوم بالعناية المناسبة. فإليك بعض الحيل والتي يتم استخدام زيت الزيتون فيها لجعل أثاثك يبدو بأفضل حال.
- قم بمزج عصير الليمون وزيت الزيتون ونظف الأثاث باستخدام هذا المزيج والذي سيرجع الأثاث ليبدو مثل الجديد.
- خليط الزيت والكحول سيمكنك من تغطية أي بقع أو أثار للاستخدام عبر االسنين.