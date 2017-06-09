الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

دليلك للعناية بالأسطح الخشبية في منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Pink
Loading admin actions …

من منا لا يحب الأخشاب، فهي خامة طبيعية، متجددة ومتينه كما أنها تعيش لمدة كبيرة. فالأخشاب استخدمت في الماضي ومازالت مستخدمة حتى الآن ولازت مواكبة لأحدث الصيحات، فلا يمكننا انكار جمال وهيبه هذه الخامة وانتشارها حول العالم بشكل متألق.

 بينما يجب أن نفرق بين الأنواع المختلفة للأخشاب لنستخدمها بشكل مثالي في التصميم، الأثاث المختلف والديكورات حول الغرف للحصول على أفضل الحلول لأفضل المنازل. لكن يأتي الجهل بطرق العناية بالأخشاب كخامة طبيعية كعائق كبير للبعض. فمن أجل الاستمتاع بممزاته من مرونته، قوته وكونه خامة معمرة. فالأخشاب تحتاج عناية خاصة للمساهمة فى تطويل عمره والحفاظ عليه. وهذا ما سنستعرضه لكم اليوم، بعض الحيل والأفكار لكيفية العناية بالخشب للحصول على أفضل حالاته.

الأرضيات الخشبية

Oak Premier Parquet The Natural Wood Floor Company Walls & flooringWall & floor coverings
The Natural Wood Floor Company

Oak Premier Parquet

The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company

الأرضيات الخشبية لها سحر خاص، فهي دافئة، مرحبة كما أنها لا تحتاج الكثير من العناية أو عمليات معقدة. يجب أولاً أن تستخدم منظفات خاصة فانسى المنظفات التقليدية حيث أن المنظفات التقليدية يمكنها أن تفسد الأرضيات الخشبية. أفضل الحلول هي باستخدام خامات طبيعية لتنظيفه.

Harlech Smoked Oak Woodpecker Flooring جدران الخشب هندسيا Amber/Gold oak flooring,wood floor,natural oak flooring,hardwood flooring,real wood flooring,real oak flooring,engineered flooring,engineered oak floor
Woodpecker Flooring

Harlech Smoked Oak

Woodpecker Flooring
Woodpecker Flooring
Woodpecker Flooring

- استخدام بعض الخل مع المياة سيكون كفيل بتنظيف وتطهير أرضيتك كل اسبوع ولكن إحرص على البحث عن أفضل المنظفات المناسبة لنوع الخشب الخاص بك.

- زيت الزيتون له أهمية بالغة حيث أنه يلمع الأرضيات الخشبية كما أنه يتخللها ويفيدها بشكل كبير. يمكنك تلميع أرضيتك الخشبية بزيت الزيتون كل 6 أشهر بالقليل فقط من زيت الزيتون.

الطاولات الخشبية

'Pascal' sabby chic aged fir table by Sedit homify Dining roomTables
homify

'Pascal' sabby chic aged fir table by Sedit

homify
homify
homify

تعاني الأسطح الخشبية من الاستخدام الدائم، فتتعرض للأطباق الساخنة، الأكواب المبللة والأسطح الباردة. فتعد الأسطح الخشبية تعد أسطح حساسة من أي تغيرات مفاجئة في حالتها فإذا لم نكن حريصين سينتهي بنا الحال بعلامات على الأسطح الخشبية ولكن يمكنك عمل الآتي…

homify جدران رخام
homify

homify
homify
homify

- يمكنك مسح البقع باستخدام ممحاة القلم الرصاص فور تكونها. 

- يمكنك أيضاً دعكها بالفيلين فهو يزيل أثار البقعة بدون التأثير على الخشب. 

- قم بتغطية البقع بالمايونيز واتركها لمدة يوم ثم امسحها في اليوم التالي ثم لمع المساحة بعد ذلك.

أدوات وأواني المطبخ الخشبية

Macetas estampado "Liberty", Mi Jardín Fantástico Mi Jardín Fantástico HouseholdAccessories & decoration صناعة الفخار Multicolored
Mi Jardín Fantástico

Mi Jardín Fantástico
Mi Jardín Fantástico
Mi Jardín Fantástico

هناك مميزات عديدة للأدوات والأواني الخشبية في المطبخ فبالمقارنة بخامة الألومنيوم أو البلاستيك فإن خامة الخشب تعد خامة مميزة وآمنة. ولكن يجب أيضاً العناية بتلك الأواني والأدوات بشكل خاص.

Cravina set of bamboo bowls homify KitchenCutlery, crockery & glassware
homify

Cravina set of bamboo bowls

homify
homify
homify

- لا تقم بغسلها في غسالة الأطباق

- لا يمكن نقعها في الماء أو الصابون لمدة طويلة حيث أن الأدوات الخشبية يمكنها أن تفسد بهذا التصرف كما أنها تتشرب المنظفات ويمكن نقلها للمأكولات التي تستخدم في طهيها أو تقديم الأكل فيها. 

- إحرص على تلميع هذه الأدوات بزيت الطعام كل شهرين والذي بدوره سيحميها من التشقق والجفاف.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الأثاث الخشبي

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Pink
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

يجمع الأثاث الخشبي الأتربة والغبار فيتشقق ويتغير لونه إذا لم نقوم بالعناية المناسبة. فإليك بعض الحيل والتي يتم استخدام زيت الزيتون فيها لجعل أثاثك يبدو بأفضل حال.  

Family Home in Tunbridge Wells, Smartstyle Interiors Smartstyle Interiors غرفة المعيشة
Smartstyle Interiors

Family Home in Tunbridge Wells

Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors

- قم بمزج عصير الليمون وزيت الزيتون ونظف الأثاث باستخدام هذا المزيج والذي سيرجع الأثاث ليبدو مثل الجديد. 

- خليط الزيت والكحول سيمكنك من تغطية أي بقع أو أثار للاستخدام عبر االسنين.

منزل كلاسيكي عنوان للفخامة
هل جربت أحد هذه الحيل؟ شاركنا تجربتك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً