ربيع-صيف: طرق جميلة لتحديث غرفة نومك

باقتراب موسم الربيع والصيف تبدأ الالوان الزاهية بالانتشار، مما يعني أنك تبدأ بالبحث لإعطاء غرفة نومك متعة والقليل من التحديث. لدينا لك بعض الأفكار العظيمة لكيفية القيام بذلك! لا تقلق، لن نقدم لك قائمة بالمشاريع التي ستستغرق وقتا طويلا، لدينا بعض الاقتراحات المذهلة المستوحاة من المصممين الداخليين، والتي نعتقد أنها ستعجبك! لنلقي نظرة!
فكرة سريعة وبسيطة وغير مكلفة، الفراش الجديد سينعش غرفة نومك ويجعلها مناسبة للربيع. الأزهار والباستيل تعمل دائما بشكل جيد!
كما تسطع شمس الربيع في السماء، تحتاج بعض البريق في ليسطع في غرفة النوم، كيف؟ الأثاث العاكس للإضاءة والمصابيح البراقة.
ماذا عن إضافة مرآة رائعة على حائط غرفة النوم، أمام النافذة، ستعكس أشعة شمس الربيع في كل زاوية وركن، فكرة بسيطة وفعالة.
إضافة بعض الصور الجديدة وتغيير الصور القديمة بصور جديدة ويمكنك دائما تبديل اطار الصور وبالتالي ستعمل تغير وتحافظ على نفس الصور!
لماذا لا تضيف مقعد جميل إلى البيئة في غرفة نومك، والتي ستكون مثالية للجلوس، اختر الأقمشة الفاخرة ذات النوعية الممتازة، التي ستبدو جميلة على مدار السنة!
هذا ما يحتاجه الربيع في كل غرفة في منزلك، وليس فقط غرفة نومك. أضف بعض الأصناف الكبيرة، مثل يوكاس أو النخيل وتمتع بالهواء المنعش!
الأشهر الباردة تتطلب بعض الستائر الثقيلة، للمساعدة في الحفاظ على الحرارة، ولكن في فصل الربيع، يمكنك غزالة هذه الستائر وعلق ستائر أخف قليل وبألوان زاهية.
فكرة مثالية لتغيير واضح. إذا كنت قد تفكر في إطار سرير جديد في الربيع، يمكنك إما التجديد في الإطار القديم نفسه وإضافة بعض اللمسان أو تغيير جذري للإطار.
يمكنك بكل بساطة أن تستبدل اللوح الأمامي. قد تبدو الفكرة مكلفة ولكن بذكائك يمكنك تفصيل قطعة قماش بنفس حجم المسند الأساسي وتغليف المسند بها طيلة فترة الربيع والصيف بذلك ستحافظ على القديم وستعطي لمسة جديدة للربيع.
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