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ربيع-صيف: طرق جميلة لتحديث غرفة نومك

Heba khlili Heba khlili
Bedrooms, Casa Più Arredamenti Casa Più Arredamenti
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باقتراب موسم الربيع والصيف تبدأ الالوان الزاهية بالانتشار، مما يعني أنك تبدأ بالبحث لإعطاء غرفة نومك متعة والقليل من التحديث. لدينا لك بعض الأفكار العظيمة لكيفية القيام بذلك! لا تقلق، لن نقدم لك قائمة بالمشاريع التي ستستغرق وقتا طويلا، لدينا بعض الاقتراحات المذهلة المستوحاة من المصممين الداخليين، والتي نعتقد أنها ستعجبك! لنلقي نظرة!

1. تحديث الفراش الخاص بك

427 Canals, Sonata Design Sonata Design غرفة نوم
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

 فكرة سريعة وبسيطة وغير مكلفة، الفراش الجديد سينعش غرفة نومك ويجعلها مناسبة للربيع. الأزهار والباستيل تعمل دائما بشكل جيد!

2. إضافة البريق

Statement Headboards Graeme Fuller Design Ltd غرفة نوم
Graeme Fuller Design Ltd

Statement Headboards

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

 كما تسطع شمس الربيع في السماء، تحتاج بعض البريق في ليسطع في غرفة النوم، كيف؟ الأثاث العاكس للإضاءة والمصابيح البراقة.

3. ضوء الربيع

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors غرفة نوم
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

ماذا عن إضافة مرآة رائعة على حائط غرفة النوم، أمام النافذة، ستعكس أشعة شمس الربيع في كل زاوية وركن، فكرة بسيطة وفعالة.

4. إضافة بعض الفن

homify غرفة نوم خشب White
homify

homify
homify
homify

إضافة بعض الصور الجديدة وتغيير الصور القديمة بصور جديدة ويمكنك دائما تبديل اطار الصور وبالتالي ستعمل تغير وتحافظ على نفس الصور!

5. ماذا عن مقعد صغير؟

Art Deco Inspired Home, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة نوم
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

لماذا لا تضيف مقعد جميل إلى البيئة في غرفة نومك، والتي ستكون مثالية للجلوس، اختر الأقمشة الفاخرة ذات النوعية الممتازة، التي ستبدو جميلة على مدار السنة!

6. بعض الطبيعة النباتات!

Modern New Home in Hampstead - master bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomBeds & headboards bedroom,master bedroom,headboard,natural fibres
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – master bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

هذا ما يحتاجه الربيع في كل غرفة في منزلك، وليس فقط غرفة نومك. أضف بعض الأصناف الكبيرة، مثل يوكاس أو النخيل وتمتع بالهواء المنعش!

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7. جدد الستائر

12 Tommy Prince Road SW, Sonata Design Sonata Design غرفة نوم
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

الأشهر الباردة تتطلب بعض الستائر الثقيلة، للمساعدة في الحفاظ على الحرارة، ولكن في فصل الربيع، يمكنك غزالة هذه الستائر وعلق ستائر أخف قليل وبألوان زاهية.

8. إطار سرير جديد

Teak meubels, Teak & Wood Teak & Wood BedroomBeds & headboards
Teak &amp; Wood

Teak & Wood
Teak &amp; Wood
Teak & Wood

فكرة مثالية لتغيير واضح. إذا كنت قد تفكر في إطار سرير جديد في الربيع، يمكنك إما التجديد في الإطار القديم نفسه وإضافة بعض اللمسان أو تغيير جذري للإطار.

9. استبدال اللوح الأمامي

King of Cotton's Beds & Headboards King of Cotton BedroomBeds & headboards
King of Cotton

King of Cotton's Beds & Headboards

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

 يمكنك بكل بساطة أن تستبدل اللوح الأمامي. قد تبدو الفكرة مكلفة ولكن بذكائك يمكنك تفصيل قطعة قماش بنفس حجم المسند الأساسي وتغليف المسند بها طيلة فترة الربيع والصيف بذلك ستحافظ على القديم وستعطي لمسة جديدة للربيع.

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