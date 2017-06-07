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استعد للصيف مع 7 تصاميم لمسابح مسبقة الصنع

Heba khlili Heba khlili
Garden Projects completed by Red Daffodil, Red Daffodil Red Daffodil مسبح
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إذا لم تفكر بعد في كيفية تجهيز حديقتك لقضاء الصيف والاستمتاع به، أنت مخطئ! الآن هو الوقت المناسب للبدء في تخطيط لمشاريع جديدة ومثيرة، أنت فقط بحاجة لمساعدة من مهندس المساحات الخارجية، لتكون على أتم استعاد لاستقبال الصيف ليكون لديك المساحة المثالية للاستمتاع.
إذا كنت تفكر في تجهيز حمام السباحة في المساحة الخارجية لمنزلك، فقد وصلت إلى المقال المناسب الذي خصصناه لك لعرض حمامات سباحة مذهله مسبقة الصنع. لنتعرف سويا على 7 تصاميم لحمامات سباحة مسبقة الصنع، ستدهشك!

1. التصميم الحديث أنيق

Piscinas varias, Piscinas Scualo Piscinas Scualo مسبح حجر White
Piscinas Scualo

Piscinas Scualo
Piscinas Scualo
Piscinas Scualo

على نحو سلس، مثالي للكبار والصغار، بلونه الأبيض المشع ومحاط بالعشب الأخضر الذي يجعلك تشعر بالطبيعة من حولك وتشم رائحة الأرض الرطبة. هل خطر ببالك أن يكون هذا المسبح مسبق الصنع؟ أنه حقا كذلك، حفرة في الأرض مملوءة بالماء، رائعة حقا!

2. استمتع مع العائلة

Residencia São Carlos , Luciano Esteves Arquitetura e Design Luciano Esteves Arquitetura e Design مسبح
Luciano Esteves Arquitetura e Design

Luciano Esteves Arquitetura e Design
Luciano Esteves Arquitetura e Design
Luciano Esteves Arquitetura e Design

قد تحدنا المساحة المتوفرة من تصميم مسبح كبير،÷ ولكن لا شيء يضاهي الاستمتاع مع العائلة. تصميم يناسب العائلة مع جدران عالية لإعطاء الخصوصية، مع لمسة استوائية لبعض الأنواع النباتية، تصميم مناسب للأطفال مع درجات.

3. مسبح في الحديقة!

PATIO CON PILETA, milena oitana milena oitana حديقة
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

هل تخيلت نفسك تسبح في مثل هذا المسبح؟ الطبيعة تحيطك من كل الجهات، مع النباتات المتسلقة والأحواض النباتية والأزهار. لن تشعر إلا أنك في بحيرة في وسط الطبيعة، بالطبع مع جزء خرساني للتنشيف.

4. بحر في بيتي!

Garden Projects completed by Red Daffodil, Red Daffodil Red Daffodil مسبح
Red Daffodil

Red Daffodil
Red Daffodil
Red Daffodil

إذا كنت تحب الرحلات البحرية والسطح العلوي هو مكانك المفضل، لماذا لا تجعل الحلم حقيقة؟ احفر حفرة في الأرض أملئها بالماء ولا تنسى أهم عنصر المظلة بلون ابيض فوق المسبح. الأرضية الخشبية المحيطة بالمسح غاية في الروعة.

5. المسبح المربع

Die Kunst steckt im Kleinen, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG مسبح
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

صغير ولكن مصمم بدقة. حواف خشبية رائعة تحيط المسبح، وبالتالي لا حاجة لاستخدام البلاط، وبالطبع لا يخلو الأمر من الأحواض النباتية.

6. مع شلال

Proyecto Residencial "La Ramona.", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مسبح
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

إذا كنت تعتقد أن حمامات السباحة مسبقة الصنع لن تكون مطابقة للمسابح العادية، من حيث الراحة أو ميزات السلامة، أنت على خطأ. تصميم هذا المسبح صديق للبيئة مع عدة درجات وإضاءة جميلة ستجعله مثالي للعائلة. والأهم الجدار الشلال الذي أعطى تلك اللمسة الرائعة.

7. رائع ومشرق

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ مسبح
архитектурная мастерская МАРТ

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

هل تلاحظ هذا التناسق غير المتوقع في تدرجات اللون الأزرق بين لون السماء ومياه المسبح مع لون الأثاث الأزرق والأبيض. تصميم متعدد الاستخدامات يمكنك الجلوس أو التمدد حول المسبح بمساعدة تلك المساند المثبتة على طرف المسبح.

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