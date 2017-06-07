استعد للصيف مع 7 تصاميم لمسابح مسبقة الصنع

إذا لم تفكر بعد في كيفية تجهيز حديقتك لقضاء الصيف والاستمتاع به، أنت مخطئ! الآن هو الوقت المناسب للبدء في تخطيط لمشاريع جديدة ومثيرة، أنت فقط بحاجة لمساعدة من مهندس المساحات الخارجية، لتكون على أتم استعاد لاستقبال الصيف ليكون لديك المساحة المثالية للاستمتاع.
إذا كنت تفكر في تجهيز حمام السباحة في المساحة الخارجية لمنزلك، فقد وصلت إلى المقال المناسب الذي خصصناه لك لعرض حمامات سباحة مذهله مسبقة الصنع. لنتعرف سويا على 7 تصاميم لحمامات سباحة مسبقة الصنع، ستدهشك!
على نحو سلس، مثالي للكبار والصغار، بلونه الأبيض المشع ومحاط بالعشب الأخضر الذي يجعلك تشعر بالطبيعة من حولك وتشم رائحة الأرض الرطبة. هل خطر ببالك أن يكون هذا المسبح مسبق الصنع؟ أنه حقا كذلك، حفرة في الأرض مملوءة بالماء، رائعة حقا!
قد تحدنا المساحة المتوفرة من تصميم مسبح كبير،÷ ولكن لا شيء يضاهي الاستمتاع مع العائلة. تصميم يناسب العائلة مع جدران عالية لإعطاء الخصوصية، مع لمسة استوائية لبعض الأنواع النباتية، تصميم مناسب للأطفال مع درجات.
هل تخيلت نفسك تسبح في مثل هذا المسبح؟ الطبيعة تحيطك من كل الجهات، مع النباتات المتسلقة والأحواض النباتية والأزهار. لن تشعر إلا أنك في بحيرة في وسط الطبيعة، بالطبع مع جزء خرساني للتنشيف.
إذا كنت تحب الرحلات البحرية والسطح العلوي هو مكانك المفضل، لماذا لا تجعل الحلم حقيقة؟ احفر حفرة في الأرض أملئها بالماء ولا تنسى أهم عنصر المظلة بلون ابيض فوق المسبح. الأرضية الخشبية المحيطة بالمسح غاية في الروعة.
صغير ولكن مصمم بدقة. حواف خشبية رائعة تحيط المسبح، وبالتالي لا حاجة لاستخدام البلاط، وبالطبع لا يخلو الأمر من الأحواض النباتية.
إذا كنت تعتقد أن حمامات السباحة مسبقة الصنع لن تكون مطابقة للمسابح العادية، من حيث الراحة أو ميزات السلامة، أنت على خطأ. تصميم هذا المسبح صديق للبيئة مع عدة درجات وإضاءة جميلة ستجعله مثالي للعائلة. والأهم الجدار الشلال الذي أعطى تلك اللمسة الرائعة.
هل تلاحظ هذا التناسق غير المتوقع في تدرجات اللون الأزرق بين لون السماء ومياه المسبح مع لون الأثاث الأزرق والأبيض. تصميم متعدد الاستخدامات يمكنك الجلوس أو التمدد حول المسبح بمساعدة تلك المساند المثبتة على طرف المسبح.
اقرأ أيضا13 تصميم مميز لحمامات السباحة استقبل بها هذا الصيف