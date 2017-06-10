استغلال مثالي لمساحة شقة استديو في موسكو

المساحات الصغيرة لا تطلب فقط اللمسات الإبداعية لجعلها تبدو أنيقة ومميزة، بل إنها تحتاج أيضًا إلى إبداع لاستغلال المساحات بأفضل صورة ولأقصى درجة، للحصول على منزل يلبي كافة الاحتياجات الأساسية والترفيهية أيضًا، وتوفير مساحات معيشية ليست أنيقة فقط بل ومريحة، وتمكنك من استقبال أصدقائك وزائريك دون حرج.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل شقة استديو، استطاع خبراء Best Home، أن يحولوها إلى أكثر من منزل مريح، بلمساتهم الإبداعية، واختياراتهم الدقيقة للأثاث ومراعاة أماكن ترتيبه، حتى أنك ستتسأل في كل ركن وزاوية إن كانت تلك حقًا شقة استديو صغيرة!

شاركنا جولتنا واستمد إلهامك للحصول على منزلك الصغير المريح والأنيق!