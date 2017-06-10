استغلال مثالي لمساحة شقة استديو في موسكو

المساحات الصغيرة لا تطلب فقط اللمسات الإبداعية لجعلها تبدو أنيقة ومميزة، بل إنها تحتاج أيضًا إلى إبداع لاستغلال المساحات بأفضل صورة ولأقصى درجة، للحصول على منزل يلبي كافة الاحتياجات الأساسية والترفيهية أيضًا، وتوفير مساحات معيشية ليست أنيقة فقط بل ومريحة، وتمكنك من استقبال أصدقائك وزائريك دون حرج.
في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل شقة استديو، استطاع خبراء Best Home، أن يحولوها إلى أكثر من منزل مريح، بلمساتهم الإبداعية، واختياراتهم الدقيقة للأثاث ومراعاة أماكن ترتيبه، حتى أنك ستتسأل في كل ركن وزاوية إن كانت تلك حقًا شقة استديو صغيرة!
شاركنا جولتنا واستمد إلهامك للحصول على منزلك الصغير المريح والأنيق!
امتزج الأبيض والرمادي في بالتة محايدة زينت المدخل الذي قد يبدو لك كئيبًا بعض الشيء، إلا أن الأرضية والسقف الأبيض، مع خط الغضاءات الذي يقود الطريق إلى داخل المنزل، يمنحونه إشراقة هادئة. انتظر حتى تشاهد الخزانة مع الأبواب المرايا في الصورة التالية!
استغلال تلك المساحة من مدخل المنزل لتصميم خزانة مدمجة داخل منفذ في الجدار، مع أبواب منزلقة من المرايا، يحقق استغلال مثالي ويُضفي لمسة إبداعية لمنح ذلك المدخل كل من الوظيفية والاتساع البصري، وأيضًا المظهر الجذاب الذي يقضي على كآبة اللون الرمادي الداكن.
غرفة المعيشة لا تبدو صغيرة على الإطلاق وذلك بفضل ذكاء المصمم الذي وضع الستائر لتغطي الجدار بأكمله وليست النافذة الصغيرة المختبئة خلفه فقط، ليمنحك شعورًا بكبر واتساع الجدار، ودعم شعور الاتساع من خلال استخدام طبقة شفافة من الستائر البيضاء للسماح بنفاذ الضوء وتركه يغمر الغرفة بالإشراقة الطبيعية.
مزيج الألوان يمنح الغرفة شعور أنيق وهادئ ويجعلها مريحة برغم صغير مساحتها، بينما يُضفي الجدار الحجري خلف الشاشة المسطحة الحديثة، لمسة انيقة ودافئة ويشكل مزيج مثالي مع الأرضية الخشبية.
خلف أريكة غرفة المعيشة، يمكننا أن نرى المبخ بتصميمه الأبيض النظيف، واللمسات الخشبية بنغماتها الفاتحة، مع تصميم مفتوح وبار صغير لتناول الطعام، يُكمل التسلسل التنازلي للارفف المعلقة في الجدار الجانبي لغرفة المعيشة.
المساحة تبدو مضاءة بشكل جيد، بفضل اتحاد المصباح الجانبي المرتفع، والثريا العصرية الفريدة التصميم، وأيضًا الإضاءات البسيطة المتدلية من سقف المطبخ.
داخل المطبخ نستطيع القول بأنه قد تم تصميمه على أفضل وجه، مع الكثير من المساحات التخزينية والأجهزة الحديثة المدمجة في هيكل المطبخ، بينما تم توفير منضدة عمل خشبية مع حوض صغير. الإضاءات أعلى المنضدة تُضفي لمسة بصرية أنيقة، غضافة إلى أنها تساعد على رؤية أفضل أثناء الطهي.
في لمسة ابداعية أخرى، نجد أن الأرفف الخشبية في غرفة المعيشة تلتف مع الجدار لتكتمل في المطبخ، وتوفر المزيد من المساحات التخزينية، فوق طاولة الطعام الصغيرة المزودة بأثنين من الكراسي المرتفعة. من تلك الزاوية يمكننا رؤية الشرفة المتوحة على المطبخ بدون فاصل أو حواجز ملموسة.
في الشرفة صممت غرفة معيشة أخرى مع جلسة أرضية من الوسائد الرمادية الأنيقة، ومكتبة خشبية وشاشة تلفاز أخرى، وكذلك أرفف معلقة فوق الشاشة. الجدار الحجري خلف الوسائد يحقق وحدة التصميم في الشقة بأكملها.
من الجهة الأخرى لغرفة المعيشة، يمكننا رؤية غرفة النوم خلف الجدار الزجاجي الذي تزين بمربعات من الخطوط المعدنية السوداء، وقد تزين بستائر ثقيلة لمنح الغرفة الخصوصية وفصلها تمامًا وقت الحاجة.
غرفة النوم وإن كانت تبدو صغيرة، فهي لا تزال أنيقة وتلبي الاحتياجات الأساسية، حيث السرير الكبير الذي يبدو مريحًا مع المرتبة المرتفعة، وقد تزين الجدار خلفه باثنين من المصابيح الصغيرة التي توفر غضاءة خافتة لا تسبب الازعاج وقت النوم.
المكتبة الخشبية الجانبية التي تكمل اللوح الأمامي للسرير، إضافة رائعة لاستغلال المساحة وتفير مكتبة صغيرة لترتيب الكتب في متناول اليد، حتى يمكنك الغوص في أعماق كتابك المفضل قبل الخلود إلى النوم.
في الحمام الرئيسي يتجلى الإبداع في استغلال المساحات، حيث تصميم منضدة سيراميكية خزنت بداخلها المغسلة، واستخدام سطحها لإدارة عملية الغسيل، كما صمم سلم معدني في الجدار لتعليق ونشر المناشف وربما قطع الملابس الصغيرة.
صمم الهيكل الخارجي للمغطس من نفس مربعات السيراميك الصغيرة للمنضدة، بينما صمم حوض الاغتسال داخل طاولة خشبية مع اثنين من الأدراج للتخزين. الأضواء وألوان الحمام بنغماتها الفاتحة المناقضة للأسود، يمنحاه إشراقة تزيده اتساعًا.
حوض صغير ومرحاض ومرآة مستديرة مع خزانة خشبية في الجدار فوق المرحاض.. هكذا صمم حمام الضيوف مع أبسط الأساسيات التي تلبي الوظيفة الأساسية. لجدار الحجري يُضفي لمسة أنيقة على تصميم الحمام الصغيرة، ويحقق وحدة التصميم مع جداري الشرفة وغرفة المعيشة.
لمزيد من التصميمات المُلهمة للمنازل الصغيرة، تفضل بقراءة المقال التالي، تعلم كيفية ترتيب الأثاث في مساحة صغيرة من هذا المنزل