6 دروس من البساطة والأناقة نتعلمها من شقة ستوديو رائعة

نبدأ بفراغ الاستقبال والذي كما ذكرنا من قبل فهو يجمع بين غرفتي المعيشة والمطبخ فقد يسع الفراغ لأثاث أكبر وأكثر، ولكن قد فضل فريق التصميم أن يضعوا فقط قطع الأثاث الاساسية مع ترك مساحة للحركة بحرية. ما يميز هذا الفراغ هو وحدات الإضاءة المستقلبية في طرزها فهي ملفته للأنظار على الرغم من بساطتها فهي ترسي الأجواء العامة في هذه الغرف الأنيقة. تم توزيع بعض المصابيح المعلقة على جزيرة المطبخ والتي تخدم أيضاً كطاولة لتناول الطعام لتفصل بين الفراغي وتعلن عن وجود هذا البار يمنتهى الأناقة.

تم الفصل بين الفراغين باستخدامات خامات مختلفة، فكسيت أرضية غرفة المعيشة باستخدام الخشب، أما المطبخ فقد أخذت أرضيته خامة بلاطات سيراميكية بيضاء تتناسب مع الأجواء العامة المشرقة له.