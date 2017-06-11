6 دروس من البساطة والأناقة نتعلمها من شقة ستوديو رائعة

جولتنا اليوم في شقة صغيرة مكونة من غرفتين نوم وصالة استقبال صغيرة نسبياً ومفتوحة. تم استخدامها لتأثيث غرفة المعيشة والمطبخ بأناقة و بساطة. الشقة تأخذ طابع مودرن لما يتميز به من عملية، وهي من تصميم DESIGN STUDIO SPACE DESIGN في Chelyabinsk في شمال شرق روسيا. فتعالوا معنا لنتعرف على طريقة تأثيث هذه الشقة لنتعلم منها دروس في التأثيث والديكور.
نبدأ بفراغ الاستقبال والذي كما ذكرنا من قبل فهو يجمع بين غرفتي المعيشة والمطبخ فقد يسع الفراغ لأثاث أكبر وأكثر، ولكن قد فضل فريق التصميم أن يضعوا فقط قطع الأثاث الاساسية مع ترك مساحة للحركة بحرية. ما يميز هذا الفراغ هو وحدات الإضاءة المستقلبية في طرزها فهي ملفته للأنظار على الرغم من بساطتها فهي ترسي الأجواء العامة في هذه الغرف الأنيقة. تم توزيع بعض المصابيح المعلقة على جزيرة المطبخ والتي تخدم أيضاً كطاولة لتناول الطعام لتفصل بين الفراغي وتعلن عن وجود هذا البار يمنتهى الأناقة.
تم الفصل بين الفراغين باستخدامات خامات مختلفة، فكسيت أرضية غرفة المعيشة باستخدام الخشب، أما المطبخ فقد أخذت أرضيته خامة بلاطات سيراميكية بيضاء تتناسب مع الأجواء العامة المشرقة له.
تم تكسية الحائط الأساسي في غرفة المعيشة بأعصاب خشبية متجاورة لتكون بؤرة بصرية مثالية، فيعلق عليها التلفاز كما تناسبها وحدة ميديا بعرض الغرفة وبلون فاتح يتناسب معها بمنتهى الأناقة والرقي.
كما نرى هنا فإن المدخل يقع في منتصف الشقة وبجانب غرفة الاستقبال مع سهولة الوصول من خلاله للغرف الداخلية.
بالدخول لفراغ المطبخ نرى سوياً أنه مجهز بشكل متكامل كما أنه أخذ لون أبيض على إختلاف الخامات، فالحائط الخلفي للخزانات تم تكسيته بالرخام فأضاف رونقاً خاصاً. أيضاً تم استخدام الخشب كسطح للعمل. أما بالنسبة للإضاءة فقد وزعت السبوتات على السقف ببراعة، كما تم إضافة إضاءة ليد تحت الخزانة العلوية لتضئ مساحة إعداد الطعام بالكامل. أيضاً تم إضافة نجفة مشابهه لتلك التي نراها في غرفة المعيشة فوق طاولة تناول الطعام.
الطاولة بسيطة أخذت لون المطبخ الأبيض، لكن الكراسي المحيطة بها فأخذت لون باستيل جميل يتناسب مع رونق المطبخ العام.
في هذه الغرفة تم تخصيص مساحة لكل شئ، مكان للنوم، تخزين الملابس، الكتب والألعاب، مساحة للجلوس ومساحة للعب.
تم أيضاً تزين الغرفة بالألوانات، النقوشات، ورق الحائط واللوحات الفنية.
لم يكن صغر المساحة عائق أمام المصممين لتصميم غرفة النوم بشكل فاخر وفاره، فببعض المحددات التصميمة يمكنك الحصول على الأجواء الفاخرة المطلوبة. فقد تم تكسية الحائط الخلفي للسرير بالقماش القطيفة المنجد لعمل ظهر قوي وفخم للسرير وعلى جانبيه نلاحظ وجود مرآتين بطول الحائط، يضيفان سحراً للغرفة بالإضافة لعامل العمق والاتساع.
لا يمكننا أن نغفل الدور الذي يلعبه وحدة الإضاءة سواء كانت الإضاءة الرئيسية أو الوحدات الجانبية والمتدلية أمام المرآتين.