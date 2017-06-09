الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

نصائح بسيطة لتصميم منزل أنيق

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

دائما ما نبحث عن وسيلة بسيطة وسهلة لتصميم منزلنا بشكل أنيق ومريح، تفاصيله تحمل لنا من الحب والدفء لتجتمع كل أفراد العائلة فيه وتستمتع بصناعة ذكريات جميلة في كل ركن من أركان المنزل، فما هي الوسائل المناسبة للوصول لذلك، هوميفاي تقدم لك اليوم 14 نصيحة مميزة لتصميم منزل أنيق ومريح بنفسك دون الوقوع في أخطاء ديكورية ملحوظة ..

1. أبواب منزلقة ..

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

اختر الأبواب المناسبة لمنزلك، واحرص على أن يكون تصميمها مميز ومتناغم مع الديكور الداخلي لمنزلك، وخاصة الأبواب المنزلقة فهي أكثر النماذج أناقة وجاذبية وتوفير للمساحة، اختر منها ما يناسب منزلك واحتياجاتك ..

2. قطع أثاث مميزة ..

Mieszkanie w Gdańsku, Arte Dizain. Agnieszka Hajdas-Obajtek Arte Dizain. Agnieszka Hajdas-Obajtek غرفة المعيشة
Arte Dizain. Agnieszka Hajdas-Obajtek

Arte Dizain. Agnieszka Hajdas-Obajtek
Arte Dizain. Agnieszka Hajdas-Obajtek
Arte Dizain. Agnieszka Hajdas-Obajtek

اختر قطع أثاث مميزة ومتناسقة معا، فمثلا لا تختار كل أثاث غرفة معيشتك من المقاعد ذات مساند لليد والعكس، بل احرص على التنوع واجعل منهم ألوان ونقوش متناغمة ..

3. لمسة من الذهب والنحاس ..

Vasche in ghisa, Gentry Home Gentry Home BathroomBathtubs & showers
Gentry Home

Gentry Home
Gentry Home
Gentry Home

الذهب والنحاس من أحدث صيحات الموضة في عالم الديكور لعام 2017، قم بترك لمسات منهما في أركان مميزة في منزلك، واستمتع بأناقة وجمال لا مثيل لهم ..

4. الأبيض ..

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الأبيض يعود بقوة وخاصة الجلود والخامات القوية، ويمكنك الاستعانة به بشكل كامل في منزلك مع لمسات بسيطة وأرضيات خشبية واكسسوارات وألوان جدران محايدة إن كنت تبحث عن منزل هادئ ..

5. خشب البامبو ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

خشب البامبو من قطع الأثاث الأكثر أناقة على الإطلاق وتضيف جمال وشياكة للمنزل سواء كان بالداخل أو الخارج، أضف مقعد بسيط ثابت أو غير ذلك مع طاولة صغيرة خاصة به واخلق ركن مميز في منزلك ..

6. الأرفف المفتوحة ..

So wird Ihr Wohnzimmer zum Lieblingsplatz!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة المعيشة خشب White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

استخدم  الأرفف المفتوحة بدون زجاج سواء كان للمطبخ أو الكتب فهي ريفية الطابع وأنيقة ورومانسية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. التفاصيل ..

Acacias, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

اهتم بكل تفاصيل منزلك، بداية من المزهرية وقطع الديكور على الأرفف والوسادات والأباجورة، كل ذلك قادر على صُنع فارق مميز ..

8. بلا أرجل خشبية ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأرجل الخشبية للأثاث جميلة وأنيقة ومميزة، ولكن الإفراط منها يجعل المشهد العام مُربك ومزعج أحيانا، لذا تجنب ذلك واختر مقاعد ثابتة على الأرض ولا تنس أن تُضيف لصقات مطاطية للأرجل الخشبية لتحافظ على أرضية منزلك من الخدوش اثناء تحريكها… .

9. مائدة طعام بمقاعد مناسبة ..

Musterwohnung maritim/klassisch/klassisch, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة السفرة
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

لا تتقيد باختيار 8 كراسي متماثلة لطاولة الطعام بل يمكن ان تدمج بين المقاعد والكراسي ليكون الديكور مميزاً..وابتكر في اختيار المقعد مثل الأريكة الخشبية الذي تعد صيحة ريفية دافئة..

10. خامات جريئة ..

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

لا تتردد في أن تختر خامات جريئة ومميزة وجديدة، واحرص على تجديد أثاث منزلك بشكل دوري عن طريق طلاءه أو تغيير أقمشته أو حتى طريقة ترتيبه ..

11. استخدم باليتة محددة ..

Pastel clouds Pixers غرفة المعيشة Pink wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

اختر الباليتة المستخدمة داخل منزلك مسبقا، واجعلها متناغمة وقم بتوزيعها بشكل متوازن يجعل من المشهد العام مريح ..

12. احترم مساحة منزلك ..

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة المعيشة Pink
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

احتر مساحة منزلك واختر أثاث ذو حجم مناسب حتى لا تتسبب في أزمة ما بين فوضى عارمة وازدحام وضيق، وحتى تجعل منزلك يبدو مرتبا ومنظما…

13. لكل ركن استخدام ..

Pequeños Baños, Villeroy & Boch Villeroy & Boch حمام
Villeroy &amp; Boch

Villeroy & Boch
Villeroy &amp; Boch
Villeroy & Boch

لا تهمل أي ركن بمنزلك وتعتقد أنه بلا استخدام، بل ستجد بالتأكيد له حيلة رائعة لتجعل منه إضافة مميزة لمنزلك ..

14. لا تخجل من اختياراتك ..

Pastel triangles Pixers غرفة المعيشة Multicolored pastel,pastels,triangles,wall mural,wallpaper
Pixers

Pastel triangles

Pixers
Pixers
Pixers

لا تخجل من اختياراتك خاصة وإن كانت مجنونة وجريئة، بل أضف لمنزلك ما يجعله يعبر عن ذوقك الخاص وشخصيتك ..

يمكنك قراءة .. استبدل نيش سفرتك بأفكار جديدة ومبتكرة

18 فكرة مبتكرة وأنيقة لغرف نوم صغيرة مميزة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً