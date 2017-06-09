نصائح بسيطة لتصميم منزل أنيق

دائما ما نبحث عن وسيلة بسيطة وسهلة لتصميم منزلنا بشكل أنيق ومريح، تفاصيله تحمل لنا من الحب والدفء لتجتمع كل أفراد العائلة فيه وتستمتع بصناعة ذكريات جميلة في كل ركن من أركان المنزل، فما هي الوسائل المناسبة للوصول لذلك، هوميفاي تقدم لك اليوم 14 نصيحة مميزة لتصميم منزل أنيق ومريح بنفسك دون الوقوع في أخطاء ديكورية ملحوظة ..
اختر الأبواب المناسبة لمنزلك، واحرص على أن يكون تصميمها مميز ومتناغم مع الديكور الداخلي لمنزلك، وخاصة الأبواب المنزلقة فهي أكثر النماذج أناقة وجاذبية وتوفير للمساحة، اختر منها ما يناسب منزلك واحتياجاتك ..
اختر قطع أثاث مميزة ومتناسقة معا، فمثلا لا تختار كل أثاث غرفة معيشتك من المقاعد ذات مساند لليد والعكس، بل احرص على التنوع واجعل منهم ألوان ونقوش متناغمة ..
الذهب والنحاس من أحدث صيحات الموضة في عالم الديكور لعام 2017، قم بترك لمسات منهما في أركان مميزة في منزلك، واستمتع بأناقة وجمال لا مثيل لهم ..
الأبيض يعود بقوة وخاصة الجلود والخامات القوية، ويمكنك الاستعانة به بشكل كامل في منزلك مع لمسات بسيطة وأرضيات خشبية واكسسوارات وألوان جدران محايدة إن كنت تبحث عن منزل هادئ ..
خشب البامبو من قطع الأثاث الأكثر أناقة على الإطلاق وتضيف جمال وشياكة للمنزل سواء كان بالداخل أو الخارج، أضف مقعد بسيط ثابت أو غير ذلك مع طاولة صغيرة خاصة به واخلق ركن مميز في منزلك ..
استخدم الأرفف المفتوحة بدون زجاج سواء كان للمطبخ أو الكتب فهي ريفية الطابع وأنيقة ورومانسية.
اهتم بكل تفاصيل منزلك، بداية من المزهرية وقطع الديكور على الأرفف والوسادات والأباجورة، كل ذلك قادر على صُنع فارق مميز ..
الأرجل الخشبية للأثاث جميلة وأنيقة ومميزة، ولكن الإفراط منها يجعل المشهد العام مُربك ومزعج أحيانا، لذا تجنب ذلك واختر مقاعد ثابتة على الأرض ولا تنس أن تُضيف لصقات مطاطية للأرجل الخشبية لتحافظ على أرضية منزلك من الخدوش اثناء تحريكها… .
لا تتقيد باختيار 8 كراسي متماثلة لطاولة الطعام بل يمكن ان تدمج بين المقاعد والكراسي ليكون الديكور مميزاً..وابتكر في اختيار المقعد مثل الأريكة الخشبية الذي تعد صيحة ريفية دافئة..
لا تتردد في أن تختر خامات جريئة ومميزة وجديدة، واحرص على تجديد أثاث منزلك بشكل دوري عن طريق طلاءه أو تغيير أقمشته أو حتى طريقة ترتيبه ..
اختر الباليتة المستخدمة داخل منزلك مسبقا، واجعلها متناغمة وقم بتوزيعها بشكل متوازن يجعل من المشهد العام مريح ..
احتر مساحة منزلك واختر أثاث ذو حجم مناسب حتى لا تتسبب في أزمة ما بين فوضى عارمة وازدحام وضيق، وحتى تجعل منزلك يبدو مرتبا ومنظما…
لا تهمل أي ركن بمنزلك وتعتقد أنه بلا استخدام، بل ستجد بالتأكيد له حيلة رائعة لتجعل منه إضافة مميزة لمنزلك ..
لا تخجل من اختياراتك خاصة وإن كانت مجنونة وجريئة، بل أضف لمنزلك ما يجعله يعبر عن ذوقك الخاص وشخصيتك ..
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