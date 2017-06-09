نصائح بسيطة لتصميم منزل أنيق

دائما ما نبحث عن وسيلة بسيطة وسهلة لتصميم منزلنا بشكل أنيق ومريح، تفاصيله تحمل لنا من الحب والدفء لتجتمع كل أفراد العائلة فيه وتستمتع بصناعة ذكريات جميلة في كل ركن من أركان المنزل، فما هي الوسائل المناسبة للوصول لذلك، هوميفاي تقدم لك اليوم 14 نصيحة مميزة لتصميم منزل أنيق ومريح بنفسك دون الوقوع في أخطاء ديكورية ملحوظة ..