كيف تنظف أرضية منزلك بطريقة سليمة

تعد أرضيات المنزل عنصر أساسي في ديكور منزلك، بل وتعكس ذوق أصحاب المنزل، تختلف أنواع الأرضيات وتتوفر العديد منها في الأسواق لتتناسب مع كل المعايير اللازمة للشراء، ولكن من أهم تلك المعايير التي ننصح بوضعها في الاعتبار عند اختيار نوع أرضية المنزل، مراعاة أن تكون سهلة التنظيف، لأن هناك أنواع معينة من الأرضيات تتطلب عناية ونفقات باهظة للحفاظ عليها وتنظيفها، ومع ذلك قد جمعنا لكِ في هذا المقال طرق تنظيف جميع أنواع الأرضيات، حتى تجد هنا كل ما تحتاج ان تعرفه لتنظيف أرضيات منزلك بطريقة سليمة
السجاد من أهم عناصر الديكور التي تزين منازلنا ويكتمل المشهد بها، يتميز بتنوع أشكاله ومقاساته والنسيج المصنوع منه وبمرونة اختياراته، ولأن السجاد النظيف مهمة ليست سهلة بالتأكيد خاصة في طبيعة المناخ لبلادنا، لذا يجب أن تحافظ على تنظيفه باستمرار من الوبر والأتربة، لذا عليكِ اتباع طرق العناية المناسبة للحفاظ على السجاد نظيفًا،
ومن اهم الخطوات للحفاظ على نظافتها يجب استخدام المكنسة الكهربائية بشكل يومي ومن الممكن أكثر من مرة، حتى تتخلصي من الوبر الزائدالناتج عن الاستخدام وخاصة إن كان هناك اطفال في المنزل أو حيوانات أليفة، وللتخلص من الروائح غير المرغوبة بالسجاد، استخدام كمية من بيكربونات الصوديوم على السجاد، واتركها لمدة نصف ساعة ثم تنظف بالمكنسة الكهربائية، ومن المهم تجنب الغسل المستمر للسجاد، حيث يسبب ذلك تلف نسيجها، ويفضل غسلها مرتين في السنة فقط وعن طريق متخصصين ..
يجب من فترة لأخرى تطهير الأرضيات الخشبية حتى لا تتراكم عليها البيكتريا الضارة والميكروبات، وتصيب بعض أجزائها المعرضة للرطوبة، خاصة الأركان وتحت قطع الأثاث، تتم عملية التطهير بخلط منظف الباركيه مع كمية من الديتول او المطهر المفضل لك، ثم وضع السائل في بخاخ ورش الأرضية، وبعد ذلك يتم مسحها بقماشة قطنية جافة أو ممسحة مخصصة لذلك ..
الأرضيات الخشبية من أصعب الأنواع في التنظيف والتي تحتاج لعناية مستمرة وبشكل دائم لتبقى بمظهر جميل ذو رونق وجاذبية، لتنظيفها يجب استخدام سائل تنظيف الأرضيات المتخصص في ذلك وبالطريقة المكتوبة في إرشادات الاستخدام، يتمّ التنظيف بعد كنس الأتربة بفرشة ناعمة، وبعد هذه الخطوة يتم تجفيف الخشب مباشرة بمسحه بقطعة من القماش الناعم ثم فتح النوافذ أو أحد وسائل التهوية ، أما في حالة وجود بقع على أخشاب الباركيه يمكن تنظيفها بطريقتين: إما أن تمسح المنطقة المتسخة بقطعة قماش قطنية مبللة بالخل، ثم بقماشة مبللة بماء فاتر لتنظيفها من آثار الخل،. أو يمكن استخدام ورق صنفرة الباركيه في حالة وجود بقع شديدة، وبعد ذلك يتم النظيف بالماء والتجفيف كالمعتاد..
البلاط هو الاختيار الأكثر انتشار في منازلنا القديمة وأكثرهم امان وجمال، ويتميز بقوته الفائقة ومقاومته للاحتكاك، لذلك فاستطاع ان يتحفظ بماكنته وسط كل الانواع الحديثة إلى الآن، إلى جانب أنه لا يتطلب بذل جهد كبير في تنظيفه، فقط يمكن كنس الأرضية بالمكنسة العادية يوميا لإزالة أي أتربة ثم استخدام محلول الماء والملح في التنظيف، أو استخدام صابون المنظف المفضل لتنظيف الأرضية ومسحها، وتعقيمها أيضا.. ولتنظيف الفواصل الجيرية بين وحدات البلاط، يمكنك استخدام معجون البيكربونات الصوديوم والماء الدافئ والاستعانة بفرشة أسنان قديمة أو فرشة يد صغيرة وقم بدعك الفواصل وتركها عشر دقائق ثم مسحها بفوطة مبللة واستمتع بفواصل نظيفة مئة بالمئة ..
لإعادة إحياء أرضية خشبية قديمة قم باستخدام ورقة صنفرة ناعمة وصغيرة الحجم لتنظيف الأرضية، لا تستخدم انواع الصوف الخشن أو القصدير القاسي في عملية التنظيف لتفادي التصاق خيوط الصوف بالخشب مما يؤثر سلبا على إتمام عملية تجديد الأرضية فيما بعد، ثم استخدم المكنسة الكهربائية للتخلص من الغبار نهائيا وتعد هذه الخطوة مهمة جدا لتأثيرها على عملية تجديد الارضية حيث إن اختلاط المواد المستخدمة في عملية التجديد مع ذرات الغبار تترك أثار غير مرغوب فيها، ومن هنا ستجد طريقتين إما تنظيف الأرضية بمنظف قوي متخصص أو استخدم مادة زيتية أو مائية لإنهاء عملية تجديد الأرضية مثل البولاريثين لوضع اللمسات الأخيرة ولكن عليك حمايتها لمدة طويلة من الخدش فهي رقيقة جدا وتحتاج لعناية فائقة..
احرص ان تختار لكل نوع أرضية المنظفات والادوات المناسبة، فهي اهم خطوة للحفاظ على نظافتها وبريقها وحالتها الجيدة لاطول فترة ممكنة
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