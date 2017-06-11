كيف تنظف أرضية منزلك بطريقة سليمة

السجاد من أهم عناصر الديكور التي تزين منازلنا ويكتمل المشهد بها، يتميز بتنوع أشكاله ومقاساته والنسيج المصنوع منه وبمرونة اختياراته، ولأن السجاد النظيف مهمة ليست سهلة بالتأكيد خاصة في طبيعة المناخ لبلادنا، لذا يجب أن تحافظ على تنظيفه باستمرار من الوبر والأتربة، لذا عليكِ اتباع طرق العناية المناسبة للحفاظ على السجاد نظيفًا،

ومن اهم الخطوات للحفاظ على نظافتها يجب استخدام المكنسة الكهربائية بشكل يومي ومن الممكن أكثر من مرة، حتى تتخلصي من الوبر الزائدالناتج عن الاستخدام وخاصة إن كان هناك اطفال في المنزل أو حيوانات أليفة، وللتخلص من الروائح غير المرغوبة بالسجاد، استخدام كمية من بيكربونات الصوديوم على السجاد، واتركها لمدة نصف ساعة ثم تنظف بالمكنسة الكهربائية، ومن المهم تجنب الغسل المستمر للسجاد، حيث يسبب ذلك تلف نسيجها، ويفضل غسلها مرتين في السنة فقط وعن طريق متخصصين ..