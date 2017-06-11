14 تصميم مبتكر لجدران منزلك

يظهر كل عام صيحات جديدة في الديكور، وخاصة فيما يتعلق بتصميم الجدران الداخلية لمنازلنا وعلى العكس ما نعتقد ان الديكور المتميز يعتمد على اختيار قطع الأثاث فقط بعناية ولكن الجدران والأرضيات والأسقف هي ملامح أي تصميم تحتاج لاهتمام بشكل كبير بتصميمها ، ويحمل هذا العام الكثير من الأفكار غير التقليدية لتضيف لمنازلنا جمال وأناقة وتجعل من جدرانها الرئيسية قطعة فنية ، و تضيف طابعا مختلفا وتعكس ذوقك الخاص وشخصيتك على كل ركن فيه، إليك اليوم 14 تصميم مميز ومبتكر لجدران منزلك .. نمتنى لكم قراءة ممتعة ..
قد تعودنا على تصميم الأرضيات من الألواح الخشبية
الباركيه بشكل مختلف ومتعدد الأنماط والخامات، ولكن ما رأيك أن تضيف لمنزلك جدار رائع بلمسة مشابهة ومتميزة ..
الخشب مادة تشطيبية مرنة تسمح بالتشكيل فيها، وتتميز بتوافر ألوان وخاماات مختلفة ومتعددة، قام المصمم هنا بتجميعها وتشكيلها بشكل جديد ومبتكر واعتمد على عنصر الإضاءة وانعكاسها لتعتقد أن هناك أكثر من مستوى للتصميم..
تصميم الأخشاب لم يتوقف على تشكيلها أو استخدامها كألواح متساوية، ولكن ابتكر المصممون طرق أخرى لاستخدامه، فبدلا من ألواح الجيبسوم بورد وهي عبارة عن ألواح جبسية مضغوطة ومصنعة يمكن تشكيلها وتصميمها بكل الأشكال، استخدم المصمم الخشب هنا بنفس الفكر والأيلوب، ليقدم لنا نموذج مميز ومبتكر وشيك في نفس الوقت ..
جدار نباتي يترك بصمة ريفية مميزة في منزلك، نباتات الظل أو الزينة تحتاج لعناية بشكل خاص، حتى وإن كانت مصنعة فمثل هذه الجدران يعد كقطعة فنية تحتاج للاهتمام بشكل دوري لتظل محتفظة برونقها لأطول فترة ممكنة ..
شرائح معدنية بمقاسات مختلفة تتجمع لتقدم لنا جدار خاص بمنزلك يتوسطه مستويات مختلفة من النباتات، تصميم جميل يجمع بين الريفية والصناعية معا في آن واحد ..
بحر من الصغور صغيرة الحجم تتجمع لتقدم لنا جدار مميز بتفاصيل جميلة، يتميز الحجز برونقه وجماله رغم اختلاف ألوان وأنواعه، ويحتاج لعناية شديدة ومن نوع خاص للحفاظ عليه فترة طويلة ..
عالم الدهانات في تطور والتجديد فيه لا يتوقف، بل ستجد كل يوم ما يبهرك ويجعلك تتأكد أن لم تعد الدهان هو الاختيار الأسهل والأقل جمالا، ولكنه من الممكن أن يحول جدار بسيط في منزلك إلى لوحة فنية فقط بتفكير ومجهود بسيط ..
من قلب الطبيعة جدار يشبه تربة صخرية تخرج من بين شقوقها النباتات الخضراء، تصميم نادر وفريد من نوعه لمحبي الطبيعة والباحثين عن التغيير..
عالم ورق الجدران ظهرت فيه طفرة رائعة في التصميمات، وأصبحت مليئة بالتأثيرات واللمسات الفنية الجذابة، والتي يكمن فيها الجمال والدقة في تفاصيلها، مثل هذه اللوحة المميزة والمرسومة بريشة فنان عبقري، ستحيي جدران بيتك من جديد..
الطوب الصناعي ذو التصميمات المختلفة أصبح اختيار شائع في منازلنا وخاصة مع ظهور ورق جدران مجسم على هيئة أحجار وطوب وبنفس الملمس الطبيعي، من الممكن استخدامهم في المطابخ والحمامات لمقاومتهم للحرارة والرطوبة ..
جدار جبسي مميز بملمس خاص باللون الأبيض، يأتي كقطعة ديكورية تتوسط منزلك ولا حاجة لشئ معها لتضيف جمال وأناقة لا مثيل لها وتجعل من هذا الركن حالة مختلفة ..
كما ذكرنا عالم ورق الجدران تطور بشك ملحوظ وظهرت التصميمات المجسمة وذات الملمس الخاص، لتملأ منزلك بالتفاصيل وتخطف عيناك لتأملها..
الدهانات من الممكن أن تقوم بدور ورق الجدران إذا كنت تبحث عن ذلك، فتوفرت في الأونة الأخيرة أنواع داهانت مميزة تضيف لجدران منزلك حالة خاصة كتأثير القطيفة والرخام والأخشاب .. لن تصدق الدقة والجمال ..
لمحبي الزخارف والجمال والبهجة يأتي هذا النوع من السيراميك المميز ليسمح لك بتلوين جدران منزلك بأجمال وأشيك الزخارف والنقوش، لتضيف لمنزلك جدار مميز يخطف قلب قبل عيناك لتأمله وتأمل تفاصيله ..
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