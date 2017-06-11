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14 تصميم مبتكر لجدران منزلك

آية منير آية منير
Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
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يظهر كل عام صيحات جديدة في الديكور، وخاصة فيما يتعلق بتصميم الجدران الداخلية لمنازلنا وعلى العكس ما نعتقد ان الديكور المتميز يعتمد على اختيار قطع الأثاث فقط بعناية ولكن الجدران والأرضيات والأسقف هي ملامح أي تصميم تحتاج لاهتمام بشكل كبير بتصميمها ، ويحمل هذا العام الكثير من الأفكار غير التقليدية لتضيف لمنازلنا جمال وأناقة وتجعل من جدرانها الرئيسية قطعة فنية ، و تضيف طابعا مختلفا وتعكس ذوقك الخاص وشخصيتك على كل ركن فيه، إليك اليوم 14 تصميم مميز ومبتكر لجدران منزلك .. نمتنى لكم قراءة ممتعة ..

1. جدار من ألواح خشبية ..

Panaget, Rochene Floors Rochene Floors جدران خشب
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

قد تعودنا على تصميم الأرضيات من الألواح الخشبية الباركيه بشكل مختلف ومتعدد الأنماط والخامات، ولكن ما رأيك أن تضيف لمنزلك جدار رائع بلمسة مشابهة ومتميزة ..

2. تشكيلات خشبية خاصة ..

Westfield Headquarters, Giles Miller Studio Giles Miller Studio جدران
Giles Miller Studio

Westfield Headquarters

Giles Miller Studio
Giles Miller Studio
Giles Miller Studio

الخشب مادة تشطيبية مرنة تسمح بالتشكيل فيها، وتتميز بتوافر ألوان وخاماات مختلفة ومتعددة، قام المصمم هنا بتجميعها وتشكيلها بشكل جديد ومبتكر واعتمد على عنصر الإضاءة وانعكاسها لتعتقد أن هناك أكثر من مستوى للتصميم..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

3. تصميم مميز ..

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

تصميم الأخشاب لم يتوقف على تشكيلها أو استخدامها كألواح متساوية، ولكن ابتكر المصممون طرق أخرى لاستخدامه، فبدلا من ألواح الجيبسوم بورد وهي عبارة عن ألواح جبسية مضغوطة ومصنعة يمكن تشكيلها وتصميمها بكل الأشكال، استخدم المصمم الخشب هنا بنفس الفكر والأيلوب، ليقدم لنا نموذج مميز ومبتكر وشيك  في نفس الوقت ..

4. نباتات خضراء على هيئة جدار ..

CasaCor | 2011 | Arqtº Ricardo Rossi, Folha Paisagismo Folha Paisagismo حديقة
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

جدار نباتي يترك بصمة ريفية مميزة في منزلك، نباتات الظل أو الزينة تحتاج لعناية بشكل خاص، حتى وإن كانت مصنعة فمثل هذه الجدران يعد كقطعة فنية تحتاج للاهتمام بشكل دوري لتظل محتفظة برونقها لأطول فترة ممكنة ..

5. شرائح معدنية ..

CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

شرائح معدنية بمقاسات مختلفة تتجمع لتقدم لنا جدار خاص بمنزلك يتوسطه مستويات مختلفة من النباتات، تصميم جميل يجمع بين الريفية والصناعية معا في آن واحد ..

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6. صخور صغيرة ..

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura حديقة خشب Wood effect
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

بحر من الصغور صغيرة الحجم تتجمع لتقدم لنا جدار مميز بتفاصيل جميلة، يتميز الحجز برونقه وجماله رغم اختلاف ألوان وأنواعه، ويحتاج لعناية شديدة ومن نوع خاص للحفاظ عليه فترة طويلة ..

Bona PowerScrubber & Bona Deep Clean Solution, Bona Bona جدران
Bona

Bona
Bona
Bona

7. دهانات وألوان مبهجة ..

Fabien Charuau - Architectural and Interiors Photography - Recent Projects, Fabien Charuau Photography Fabien Charuau Photography غرفة السفرة
Fabien Charuau Photography

Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography

عالم الدهانات في تطور والتجديد فيه لا يتوقف، بل ستجد كل يوم ما يبهرك ويجعلك تتأكد أن لم تعد الدهان هو الاختيار الأسهل والأقل جمالا، ولكنه من الممكن أن يحول جدار بسيط في منزلك إلى لوحة فنية فقط بتفكير ومجهود بسيط ..

8. جدار من قلب الطبيعة ..

JARDINES VERTICALES, Elementum Arquitectos SAS Elementum Arquitectos SAS جدران
Elementum Arquitectos SAS

Elementum Arquitectos SAS
Elementum Arquitectos SAS
Elementum Arquitectos SAS

من قلب الطبيعة جدار يشبه تربة صخرية تخرج من بين شقوقها النباتات الخضراء، تصميم نادر وفريد من نوعه لمحبي الطبيعة والباحثين عن التغيير..

9.

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs جدران
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

9. لوحة فنية ..

Secret Garden Wallpaper Collection by La Aurelia Art & Walls, La Aurelia La Aurelia Walls & flooringWallpaper Green
La Aurelia

Secret Garden Wallpaper Collection by La Aurelia Art & Walls

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

عالم ورق الجدران ظهرت فيه طفرة رائعة في التصميمات، وأصبحت مليئة بالتأثيرات واللمسات الفنية الجذابة، والتي يكمن فيها الجمال والدقة في تفاصيلها، مثل هذه اللوحة المميزة والمرسومة بريشة فنان عبقري، ستحيي جدران بيتك من جديد..

Squirrel Pose Wallpaper in Soft Sorbet Mitas & Co. Wallpapers & Textiles Walls & flooringWallpaper
Mitas &amp; Co. Wallpapers &amp; Textiles

Squirrel Pose Wallpaper in Soft Sorbet

Mitas & Co. Wallpapers & Textiles
Mitas &amp; Co. Wallpapers &amp; Textiles
Mitas & Co. Wallpapers & Textiles

10. طوب صناعي ..

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

الطوب الصناعي ذو التصميمات المختلفة أصبح اختيار شائع في منازلنا وخاصة مع ظهور ورق جدران مجسم على هيئة أحجار وطوب وبنفس الملمس الطبيعي، من الممكن استخدامهم في المطابخ والحمامات لمقاومتهم للحرارة والرطوبة ..

11. ملمس مميز ..

PAREDES EN 3D , dekora2013 dekora2013 جدران خيزران White
dekora2013

dekora2013
dekora2013
dekora2013

جدار جبسي مميز بملمس خاص باللون الأبيض، يأتي كقطعة ديكورية تتوسط منزلك ولا حاجة لشئ معها لتضيف جمال وأناقة لا مثيل لها وتجعل من هذا الركن حالة مختلفة ..

12. ورق جدران فريد من نوعه..

Sugestões, Aprifer Aprifer جدران
Aprifer

Aprifer
Aprifer
Aprifer

كما ذكرنا عالم ورق الجدران تطور بشك ملحوظ وظهرت التصميمات المجسمة وذات الملمس الخاص، لتملأ منزلك بالتفاصيل وتخطف عيناك لتأملها..

13. دهانات ذات تأثير خاص ..

質感設計打造年輕人最愛現代風格, 拾雅客空間設計 拾雅客空間設計 جدران
拾雅客空間設計

拾雅客空間設計
拾雅客空間設計
拾雅客空間設計

الدهانات من الممكن أن تقوم بدور ورق الجدران إذا كنت تبحث عن ذلك، فتوفرت في الأونة الأخيرة أنواع داهانت مميزة تضيف لجدران منزلك حالة خاصة كتأثير القطيفة والرخام والأخشاب .. لن تصدق الدقة والجمال ..

14. زخارف وألوان ..

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

لمحبي الزخارف والجمال والبهجة يأتي هذا النوع من السيراميك المميز ليسمح لك بتلوين جدران منزلك بأجمال وأشيك الزخارف والنقوش، لتضيف لمنزلك جدار مميز يخطف قلب قبل عيناك لتأمله وتأمل تفاصيله ..

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