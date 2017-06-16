15 تصميم لفواصل ديكورية داخل منزلك

نحتاج أحيانا للجوء لأفكار جديدة تُغير من التصميم الهندسي لمنازلنا ولكن ما يعوق بيننا وبين مثل هذه الخطوة هي مشقة البناء والهدم والفوضى الناتجة عن ذلك، ولكن مع ظهور الفواصل الديكورية أصبح الأمر سهل للغاية ويمكن تنفيذه بكل مرونة، تستطيع من الآن تقسيم الفراغات المشتركة بشكل رائع وبسيط وخلق نوع من الخصوصية بين الغرف المفتوحة، والاستفادة القصوى من المساحة المتاحة خاصة تحت الظروف الاقتصادية الحالية، نقدم لكم اليوم 15 نموذج رائع لفواصل ديكورية مميزة ستحب ان تضيفها لمنزلك ..