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15 تصميم لفواصل ديكورية داخل منزلك

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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نحتاج أحيانا للجوء لأفكار جديدة تُغير من التصميم الهندسي لمنازلنا ولكن ما يعوق بيننا وبين مثل هذه الخطوة هي مشقة البناء والهدم والفوضى الناتجة عن ذلك، ولكن مع ظهور الفواصل الديكورية أصبح الأمر سهل للغاية ويمكن تنفيذه بكل مرونة، تستطيع من الآن تقسيم الفراغات المشتركة بشكل رائع وبسيط وخلق نوع من الخصوصية بين الغرف المفتوحة، والاستفادة القصوى من المساحة المتاحة خاصة تحت الظروف الاقتصادية الحالية، نقدم لكم اليوم 15 نموذج رائع لفواصل ديكورية مميزة ستحب ان تضيفها لمنزلك..

1. مكتبة بتصميم جديد..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

مكتبة بسيطة بتصميم جديد ومبتكر، تعمل على فصل الفراغات وتقسيمها بل وأضاف المصمم لها جانب وظيفي لترتيب كتبك المفضلة وقطع ديكورية تُزين الفراغ ككل..

2. ستارة أنيقة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من أسهل الأفكار واكثر انتشارا، هي الستارة من أكثر ما يميزها أنه برغم انتشارها وتكلفتها القليلة إلا أنها فعالة جدا في تنفيذ مهمتها بل وتقوم بدور رائع في توفير الخصوصية بشكل مميز وجميل..

3. ألواح خشبية ..

3D VISUALIZATION, FREELANCE FREELANCE غرفة المعيشة الطوب White
FREELANCE

FREELANCE
FREELANCE
FREELANCE

فقط يمكنك تنفيذ فاصل ديكوري في منزلك لتنجح في تقسيم فراغ مفتوح بشكل مميز عن طريق تصميم مجموعة ألواح خشبية بشكل رأسي ومتوازي مع بعضها بشكل أفقي وعشوائي نوعا ما، لتسمح بتزيينه بمزهريات وقطع ديكورية خفيفة ومميزة ..

4. تصميم مميز ..

Медовая геометрия, CO:interior CO:interior غرفة المعيشة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

التصميمات الديكورية والمبتكرة للفواصل متنوعة وتسمح لك باختيار ما يناسبك بشكل كبير، مثل هذا التصميم المكون من وحدات سداسية الشكل مفتوحة ومغلقة بشكل عشوائي، مزود بقاعدة ثابتة لضمان فاصل قوي يدوم فترة طويلة، يمكنك الاستعانة به في غرفة النوم أو في فراغ الاستقبال حسب الطراز المستخدم..

5. لمسة فنية ..

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors غرفة المعيشة
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

بالمثل هنا ياتي تصميم مختلف وبلمسة فنية هادئة على ذوقك الخاص ..

6. حائط من الجيبسوم بورد ..

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

الجيبسوم بورد عبارة عن ألواح جبسية مضغوطة خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، يستطيع المصمم توظيفها بشكل سريع دون الحاجة للبناء والهدم ..

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7. مكتبة بتصميم بسيط ..

Casa T, MAT architettura e design MAT architettura e design غرفة المعيشة
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

تصميم آخر لمكتبة بسيطة ولكن بشكل مختلف ومميز، لمحبي القراءة والمهتمين بها، يأتي هذا التصميم ليوفر لكم ما تحتاجونه مع نجاح في تقسيم فراغ مفتوح وتوزيع مميز لمنزلك من الداخل..

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

8. سلسلة بسيطة ..

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

من الممكن تقسيم فراغات منزلك بعدة طرق، دون الحاجة لخصوصية أو حجب وفصل تام، عن طريق تغيير المواد التشطيبية في الأرضيات أو لون الأسقف ومستواهم، أو إضافة قطعة ديكورية كبيرة ومميزة كسلسلة أنيقة من الجبس تقوم بدورها بكل هدوء وبساطة ولكن يظل الفراغ واحد ولكن يقوم بدورين ..

9. حائط خشبي مفرغ ..

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

حائط خشبي مفرغ متوفر بعدة تصميمات، اختار ما يناسب تصميمك وطراز منزلك، والأهم المصنوع من نوع خشب جيد يدوم فترة طويلة ببريقه وحالته الأولى ..

10. مزيج بين الخشب والنباتات ..

Showroom , Sgabello Interiores Sgabello Interiores غرفة السفرة زجاج Black
Sgabello Interiores

Sgabello Interiores
Sgabello Interiores
Sgabello Interiores

تصميم من قلب الطبيعة ينقل لمنزلك حالة مختلفة ومميزة، جدار خشبي يتكون من أرفف مفتوحة حاملا نباتات خضراء ذات رائحة جميلة ..

11. خزانة ..

Portfolio, Loft Factory Loft Factory الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

من الممكن تصميم خزانة من الخشب أو الجيبسوم بورد كفاصل أنيق بين غرفة نوم ومعيشة أو مطبخ مفتوح وغرفة معيشة مشتركة ..

12. باب خشبي منزلق ..

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الأبواب المنزلقة أحد اهم الفواصل الديكورية سهلة التنفيذ ومتنوعة في تصميماتها، منها الخشبي والمعدني والزجاجي وغيرها من النماذج المتوفرة في الأسواق والمختلفة من حيث التركيب والاستخدام ..

13. تصميم جرئ ..

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors حمام خشب Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

تصميم جرئ بفكر مختلف لأصحاب الذوق الراقي، فاصل أنيق من مجموعة أخشاب متداخلة كلمسة طبيعية داخل حمام منزلك ..

14. لمسة حالمة ..

Vivienda zona Malasaña, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

أرجوحة من القماش كفاصلة ديكوري مميز في المنزل، اصنعها بنفسك واستمتع باجواء رائعة بين فراغ مقسم بشكل جديد ..

15. أرفف عملية ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في النهاية ستحتاج بالتأكيد في منزلك لتصميم أرفف عملية تتيح لك فرصة لتنظيم منزلك بشكل أكثر فعالية، لذا فجدار كامل من الأرفف يفصل بين فراغاتك هو الاختيار الأمثل ..

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