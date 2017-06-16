15 تصميم لفواصل ديكورية داخل منزلك

نحتاج أحيانا للجوء لأفكار جديدة تُغير من التصميم الهندسي لمنازلنا ولكن ما يعوق بيننا وبين مثل هذه الخطوة هي مشقة البناء والهدم والفوضى الناتجة عن ذلك، ولكن مع ظهور الفواصل الديكورية أصبح الأمر سهل للغاية ويمكن تنفيذه بكل مرونة، تستطيع من الآن تقسيم الفراغات المشتركة بشكل رائع وبسيط وخلق نوع من الخصوصية بين الغرف المفتوحة، والاستفادة القصوى من المساحة المتاحة خاصة تحت الظروف الاقتصادية الحالية، نقدم لكم اليوم 15 نموذج رائع لفواصل ديكورية مميزة ستحب ان تضيفها لمنزلك..
مكتبة بسيطة بتصميم جديد ومبتكر، تعمل على فصل الفراغات وتقسيمها بل وأضاف المصمم لها جانب وظيفي لترتيب كتبك المفضلة وقطع ديكورية تُزين الفراغ ككل..
من أسهل الأفكار واكثر انتشارا، هي الستارة من أكثر ما يميزها أنه برغم انتشارها وتكلفتها القليلة إلا أنها فعالة جدا في تنفيذ مهمتها بل وتقوم بدور رائع في توفير الخصوصية بشكل مميز وجميل..
فقط يمكنك تنفيذ فاصل ديكوري في منزلك لتنجح في تقسيم فراغ مفتوح بشكل مميز عن طريق تصميم مجموعة ألواح خشبية بشكل رأسي ومتوازي مع بعضها بشكل أفقي وعشوائي نوعا ما، لتسمح بتزيينه بمزهريات وقطع ديكورية خفيفة ومميزة ..
التصميمات الديكورية والمبتكرة للفواصل متنوعة وتسمح لك باختيار ما يناسبك بشكل كبير، مثل هذا التصميم المكون من وحدات سداسية الشكل مفتوحة ومغلقة بشكل عشوائي، مزود بقاعدة ثابتة لضمان فاصل قوي يدوم فترة طويلة، يمكنك الاستعانة به في غرفة النوم أو في فراغ الاستقبال حسب الطراز المستخدم..
بالمثل هنا ياتي تصميم مختلف وبلمسة فنية هادئة على ذوقك الخاص ..
الجيبسوم بورد عبارة عن ألواح جبسية مضغوطة خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، يستطيع المصمم توظيفها بشكل سريع دون الحاجة للبناء والهدم ..
تصميم آخر لمكتبة بسيطة ولكن بشكل مختلف ومميز، لمحبي القراءة والمهتمين بها، يأتي هذا التصميم ليوفر لكم ما تحتاجونه مع نجاح في تقسيم فراغ مفتوح وتوزيع مميز لمنزلك من الداخل..
من الممكن تقسيم فراغات منزلك بعدة طرق، دون الحاجة لخصوصية أو حجب وفصل تام، عن طريق تغيير المواد التشطيبية في الأرضيات أو لون الأسقف ومستواهم، أو إضافة قطعة ديكورية كبيرة ومميزة كسلسلة أنيقة من الجبس تقوم بدورها بكل هدوء وبساطة ولكن يظل الفراغ واحد ولكن يقوم بدورين ..
حائط خشبي مفرغ متوفر بعدة تصميمات، اختار ما يناسب تصميمك وطراز منزلك، والأهم المصنوع من نوع خشب جيد يدوم فترة طويلة ببريقه وحالته الأولى ..
تصميم من قلب الطبيعة ينقل لمنزلك حالة مختلفة ومميزة، جدار خشبي يتكون من أرفف مفتوحة حاملا نباتات خضراء ذات رائحة جميلة ..
من الممكن تصميم خزانة من الخشب أو الجيبسوم بورد كفاصل أنيق بين غرفة نوم ومعيشة أو مطبخ مفتوح وغرفة معيشة مشتركة ..
الأبواب المنزلقة أحد اهم الفواصل الديكورية سهلة التنفيذ ومتنوعة في تصميماتها، منها الخشبي والمعدني والزجاجي وغيرها من النماذج المتوفرة في الأسواق والمختلفة من حيث التركيب والاستخدام ..
تصميم جرئ بفكر مختلف لأصحاب الذوق الراقي، فاصل أنيق من مجموعة أخشاب متداخلة كلمسة طبيعية داخل حمام منزلك ..
أرجوحة من القماش كفاصلة ديكوري مميز في المنزل، اصنعها بنفسك واستمتع باجواء رائعة بين فراغ مقسم بشكل جديد ..
في النهاية ستحتاج بالتأكيد في منزلك لتصميم أرفف عملية تتيح لك فرصة لتنظيم منزلك بشكل أكثر فعالية، لذا فجدار كامل من الأرفف يفصل بين فراغاتك هو الاختيار الأمثل ..
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