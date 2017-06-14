كيف تؤثث البيت ببساطة متناهية مع الألوان

جولتنا اليوم في فيلا بسيطة ذات مساحة 250 متر مربع، تقع في منتجع على الشواطئ الجانبية في لازيو في ايطاليا. هذا المنزل يتميز بالبساطة والأناقة والإختيار المبهر للألوان. بداية إختار الألوان كانت في إختيار خامة الأرضيات والتي هي من سيراميك ملون يدوياً فيبدو سحره في تفاوت درجات الألوان مع باقي اللمسات الفنية والمريحة في هذه الفيلا الصيفية الأنيقة. تم تأثيث وترتيب الفيلا من قبل فريق عمل مكتب MAKEUP YOUR HOME وهو مكتب في روما.

فتعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل هذه الفيلا الساحرة ونتعلم منها كيفية تأثيث منازل عطلاتنا.