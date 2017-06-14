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كيف تؤثث البيت ببساطة متناهية مع الألوان

Marwa Hasan Marwa Hasan
Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home BedroomAccessories & decoration
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جولتنا اليوم في فيلا بسيطة ذات مساحة 250 متر مربع، تقع في منتجع على الشواطئ الجانبية في لازيو في ايطاليا. هذا المنزل يتميز بالبساطة والأناقة والإختيار المبهر للألوان. بداية إختار الألوان كانت في إختيار خامة الأرضيات والتي هي من سيراميك ملون يدوياً فيبدو سحره في تفاوت درجات الألوان مع باقي اللمسات الفنية والمريحة في هذه الفيلا الصيفية الأنيقة. تم تأثيث وترتيب الفيلا من قبل فريق عمل مكتب MAKEUP YOUR HOME وهو مكتب في روما.

فتعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل هذه الفيلا الساحرة ونتعلم منها كيفية تأثيث منازل عطلاتنا.

غرفة المعيشة

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home Living roomFireplaces & accessories
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

نبدأ بغرفة المعيشة والتي تم تحديدها عن طريق تحديد مساحة الأرضية بإطار يأخذ لون مختلف عن اللون الأزرق الأنيق. النقطة البصرية في هذه الغرفة هي المدفئة والتي تأخذ لون إضافي باستخدام الطوب الأحمر وتعطي تباين رائع للمساحة. فوق المدفئة تم إضافة رف لوضع الأغراض المختلفة والمقتنيات ولتزين الغرفة بشكل ساحر.

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home Living roomSofas & armchairs
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

تنتشر الألوان في باقي الغرفة بداية من طاولة القهوة والوسائد على الأريكة بالإضافة للنباتات والزهور المنتشرة حول الغرفة.

غرفة السفرة

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home غرفة السفرة
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

ننتقل لمساحة غرفة السفرة والتي تقع في نفس المساحة المفتوحة للاستقبال مع تحديد مساحتها أيضاً باستخدام بلاطات الأرضية.

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home غرفة السفرة
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

الطاولة من الخشب حولها كراسي من الخشب والقش، ما يميز هذه المساحة هي النوافذ المفتوحة والتي تتيح غمر الغرفة بالضوء الطبيعي الرائع. لم ينسى المصمم إضافة وحدة إضاءة ملونة لتكون مسلطة بروعة فوق الطاولة.

استغلال الأركان

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home غرفة المعيشة
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

في أحد أركان مساحة الاستقبال تم إضافة أريكة حمراء من خامة الجلد لتعبر عن شخصية جريئة ومنطلقة.

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home Dining roomAccessories & decoration
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

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غرف النوم

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home غرفة نوم
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

ندخل الآن لغرف النوم والتي لم تأخذ الكثير من المساحة حيث أنه في بيوت العطلات يكون التركيز الأكبر على المساحة الخارجية والتي يكون بها التجمعات العائلية، بينما تكون غرف النوم غير مستخدمة إلا في النوم فقط. غرفة النوم ذات تصميم بسيط من البامبو يعطي انطباع بالخفة والأناقة.

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home غرفة نوم
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home BedroomAccessories & decoration
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home غرفة نوم
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

تم إضافة كل وحدات التخزين المطلوبة لجعل الغرفة عملية وخالية من الفوضى.

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home BedroomAccessories & decoration
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

غرف الأطفال

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home غرفة نوم
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

تم وضع سرير من دورين في هذه الغرفة لتوفير مساحة الغرفة وإعطاء الفرصة لوضع أريكة يمكن استخدامها كسرير إضافي يصلح كمساحة للنوم في حالة استضافة العائلة والاصدقاء. مع تزين الغرفة ببعض الملصقات البسيطة وتوفير مساحة تخزينية.

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home غرفة نوم
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

غرفة الضيوف

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home BedroomSofas & chaise longue
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

لا يمكنك إغفال إمكانية مجئ الضيوف لزيارتك في بيت عطلتك لذلك يجب الإهتمام بعمل غرفة للضيوف تتيح إمكانية استخدامها في الجلوس مع مرونة تكويل الأريكة لسريرعند الحاجة مع تأثيث الغرفة بباقي الاساسيات مثل الخزانات والكراسي والتي توفر لضيوفك الحرية والراحة التامة.

الحمام

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home BathroomDecoration
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

أخيراً فإن الحمام قد تم تصميمه بشكل تقليدي وتم تكسية حوائطه بالكامل باستخدام بلاطات سيراميكية ملونة بألوان صرحة ومبهجة، أما الأرضية فقد تم تكسيتها بلون برتقالي مصمت ليتناسب مع طاقم الحمام الأبيض ذو التصميم التقليدي.

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