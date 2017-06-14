كيف تؤثث البيت ببساطة متناهية مع الألوان

جولتنا اليوم في فيلا بسيطة ذات مساحة 250 متر مربع، تقع في منتجع على الشواطئ الجانبية في لازيو في ايطاليا. هذا المنزل يتميز بالبساطة والأناقة والإختيار المبهر للألوان. بداية إختار الألوان كانت في إختيار خامة الأرضيات والتي هي من سيراميك ملون يدوياً فيبدو سحره في تفاوت درجات الألوان مع باقي اللمسات الفنية والمريحة في هذه الفيلا الصيفية الأنيقة. تم تأثيث وترتيب الفيلا من قبل فريق عمل مكتب MAKEUP YOUR HOME وهو مكتب في روما.
فتعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل هذه الفيلا الساحرة ونتعلم منها كيفية تأثيث منازل عطلاتنا.
نبدأ بغرفة المعيشة والتي تم تحديدها عن طريق تحديد مساحة الأرضية بإطار يأخذ لون مختلف عن اللون الأزرق الأنيق. النقطة البصرية في هذه الغرفة هي المدفئة والتي تأخذ لون إضافي باستخدام الطوب الأحمر وتعطي تباين رائع للمساحة. فوق المدفئة تم إضافة رف لوضع الأغراض المختلفة والمقتنيات ولتزين الغرفة بشكل ساحر.
تنتشر الألوان في باقي الغرفة بداية من طاولة القهوة والوسائد على الأريكة بالإضافة للنباتات والزهور المنتشرة حول الغرفة.
ننتقل لمساحة غرفة السفرة والتي تقع في نفس المساحة المفتوحة للاستقبال مع تحديد مساحتها أيضاً باستخدام بلاطات الأرضية.
الطاولة من الخشب حولها كراسي من الخشب والقش، ما يميز هذه المساحة هي النوافذ المفتوحة والتي تتيح غمر الغرفة بالضوء الطبيعي الرائع. لم ينسى المصمم إضافة وحدة إضاءة ملونة لتكون مسلطة بروعة فوق الطاولة.
في أحد أركان مساحة الاستقبال تم إضافة أريكة حمراء من خامة الجلد لتعبر عن شخصية جريئة ومنطلقة.
ندخل الآن لغرف النوم والتي لم تأخذ الكثير من المساحة حيث أنه في بيوت العطلات يكون التركيز الأكبر على المساحة الخارجية والتي يكون بها التجمعات العائلية، بينما تكون غرف النوم غير مستخدمة إلا في النوم فقط. غرفة النوم ذات تصميم بسيط من البامبو يعطي انطباع بالخفة والأناقة.
تم إضافة كل وحدات التخزين المطلوبة لجعل الغرفة عملية وخالية من الفوضى.
تم وضع سرير من دورين في هذه الغرفة لتوفير مساحة الغرفة وإعطاء الفرصة لوضع أريكة يمكن استخدامها كسرير إضافي يصلح كمساحة للنوم في حالة استضافة العائلة والاصدقاء. مع تزين الغرفة ببعض الملصقات البسيطة وتوفير مساحة تخزينية.
لا يمكنك إغفال إمكانية مجئ الضيوف لزيارتك في بيت عطلتك لذلك يجب الإهتمام بعمل غرفة للضيوف تتيح إمكانية استخدامها في الجلوس مع مرونة تكويل الأريكة لسريرعند الحاجة مع تأثيث الغرفة بباقي الاساسيات مثل الخزانات والكراسي والتي توفر لضيوفك الحرية والراحة التامة.
أخيراً فإن الحمام قد تم تصميمه بشكل تقليدي وتم تكسية حوائطه بالكامل باستخدام بلاطات سيراميكية ملونة بألوان صرحة ومبهجة، أما الأرضية فقد تم تكسيتها بلون برتقالي مصمت ليتناسب مع طاقم الحمام الأبيض ذو التصميم التقليدي.