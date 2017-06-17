ديكور الحمام: 15 تصميم لحمامات صغيرة

بعض الأحيان قد يكون منزلنا كبير ولكن يوجد غرفة أو غرفتين صغيرة وهذا لا يقلل من شأن المنزل، وبالمقابل سيكون تصميم هذه الغرف له خصوصية بحيث يجعله يبدو أكبر وأكثر راحة. الحمام أحد هذه الغرف والتي نريد الحديث عنها في مقال اليوم. الحمام الصغير قد يكون من أحد مساوئ المنزل ولكن بالتصميم المناسب والجذاب ستجعل الأنظار غير مباليه بصغر المساحة.
لنتعرف أكثر على 15 تصميم لحمامات صغيرة ستجعلك تتمنى أن يكون حمامك صغير لتطبيق هذه التصميم!
الخشب مادة ممتازة للحمام فهي تساعد على خلق تصميم مريح ودافئ، خاصة إذا استخدمت نوعية جيدة ستعطيك أناقة مضاعفة.
إذا أردت أن يكون لحمامك شخصية متكاملة، لا تنسى أن تضيف قليلا من الملمس واللون على الجدران. بهذه الطريقة ستضمن ليس فقط الديكور المميز بل وأيضا لن يأخذ من مساحة الحمام.
إضافة لمسة طبيعية أو ريفية إلى الحمام من خلال جدار من الحجر في الحمام، هذا سيجعله مريح للعيان ويخلق بيئة رائعة.
على الرغم من أن الحمامات الصغيرة مصممة بألوان فاتحة، إلا أن الألوان الداكنة تساعد على طمس حدود المساحة. أضف الألوان الداكنة التي ستضيف الأناقة إلى الحمام.
الرخام مادة مثالية للحمامات، فهو لديه القدرة على تحويل شيء بسيط إلى شيء مذهل ومتطور، كما يتميز بتعدد أشكاله وألوانه، لذلك لا تتردد في إدخاله في تصميم الحمام.
تم تصميم هذا الحمام بالإضاءة، وذلك لجعل الحمام يبدو ديناميكي ومليء بالطاقة. كل ما تحتاجه هو جدران مشرقة مع إضاءة جريئة في المساحات الاستراتيجية.
إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة، القليل من الخلط والمطابقة يمكن أن يكون خيار جيد. الجمع بين المواد والألوان والقوام والأساليب سيساعد على تحقيق هذا الشكل الانتقائي.
عندما لا يكون هناك الكثير من المساحة، يعتبر القوام والألوان أصدقاء جيدين. يمكنك إنشاء خطوط على الجدران والأرضيات، والتي ستقسم الحمام بمهارة دون الحاجة إلى الحد من الفضاء عن طريق بناء الجدران، وبهذا يمكنك توفير مساحة أكبر!
ضع مرآة على الحائط في الحمام، ستساعد بصريا على مضاعفة المساحة، وسوف تعكس الأناقة وكذلك الديكور مرة أخرى على نفسها.
أحيانا كل ما تحتاجه هو إدخال بعض الألوان في مساحات الحمام لملئه بالطاقة والشخصية.
هذا التصميم هو الكمال المتكامل، فهو يجمع بين المواد الطبيعية من الحجر والخشب مع سحر الريف لتعطي هذا التصميم الساحر الحديث.
تجنب الحاجة لتزيين الحمام بأكمله، بل اختر عنصر محوري واحد في الفضاء مثل الحوض أو المرحاض أو الدش، والتي ستحتاج إلى القليل من الديكور لتعزيزها.
هذا التصميم هو دليل على قدرة الجدران الخرسانية على تحقيق الأناقة.
الخزائن التي تخفي وراءها المرايا هي فكرة ممتازة لأنها تضيف مساحة فعلية للتخزين دون أخذ من مساحة الحمام.
لجعل مساحة صغيرة خاصه، عدد قليل من الصنابير هي الحل.
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