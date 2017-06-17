ديكور الحمام: 15 تصميم لحمامات صغيرة

بعض الأحيان قد يكون منزلنا كبير ولكن يوجد غرفة أو غرفتين صغيرة وهذا لا يقلل من شأن المنزل، وبالمقابل سيكون تصميم هذه الغرف له خصوصية بحيث يجعله يبدو أكبر وأكثر راحة. الحمام أحد هذه الغرف والتي نريد الحديث عنها في مقال اليوم. الحمام الصغير قد يكون من أحد مساوئ المنزل ولكن بالتصميم المناسب والجذاب ستجعل الأنظار غير مباليه بصغر المساحة.

لنتعرف أكثر على 15 تصميم لحمامات صغيرة ستجعلك تتمنى أن يكون حمامك صغير لتطبيق هذه التصميم!