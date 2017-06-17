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ديكور الحمام: 15 تصميم لحمامات صغيرة

Heba khlili Heba khlili
homify حمام حجر Beige
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بعض الأحيان قد يكون منزلنا كبير ولكن يوجد غرفة أو غرفتين صغيرة وهذا لا يقلل من شأن المنزل، وبالمقابل سيكون تصميم هذه الغرف له خصوصية بحيث يجعله يبدو أكبر وأكثر راحة. الحمام أحد هذه الغرف والتي نريد الحديث عنها في مقال اليوم. الحمام الصغير قد يكون من أحد مساوئ المنزل ولكن بالتصميم المناسب والجذاب ستجعل الأنظار غير مباليه بصغر المساحة.

لنتعرف أكثر على 15 تصميم لحمامات صغيرة ستجعلك تتمنى أن يكون حمامك صغير لتطبيق هذه التصميم!

1. لا تنسى الخشب

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

الخشب مادة ممتازة للحمام فهي تساعد على خلق تصميم مريح ودافئ، خاصة إذا استخدمت نوعية جيدة ستعطيك أناقة مضاعفة.

2. الفسيفساء الزخرفية

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إذا أردت أن يكون لحمامك شخصية متكاملة، لا تنسى أن تضيف قليلا من الملمس واللون على الجدران. بهذه الطريقة ستضمن  ليس فقط الديكور المميز بل وأيضا لن يأخذ من مساحة الحمام.

3. لمسة طبيعية

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إضافة لمسة طبيعية أو ريفية إلى الحمام من خلال جدار من الحجر في الحمام، هذا سيجعله مريح للعيان ويخلق بيئة رائعة.

4. الأناقة باللون الأسود

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

على الرغم من أن الحمامات الصغيرة مصممة بألوان فاتحة، إلا أن الألوان الداكنة تساعد على طمس حدود المساحة. أضف الألوان الداكنة التي ستضيف الأناقة إلى الحمام.

5. تصميم مشرقة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الرخام مادة مثالية للحمامات، فهو لديه القدرة على تحويل شيء بسيط إلى شيء مذهل ومتطور، كما يتميز بتعدد أشكاله وألوانه، لذلك  لا تتردد في إدخاله في تصميم الحمام.

6. تصميم من خارج هذا العالم

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos حمام
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

تم تصميم هذا الحمام بالإضاءة، وذلك لجعل الحمام يبدو ديناميكي ومليء بالطاقة. كل ما تحتاجه هو جدران مشرقة مع إضاءة جريئة في المساحات الاستراتيجية.

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7. نمط انتقائي

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام البلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة، القليل من الخلط والمطابقة يمكن أن يكون خيار جيد. الجمع بين المواد والألوان والقوام والأساليب سيساعد على تحقيق هذا الشكل الانتقائي.

8. تحديد المساحات

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

عندما لا يكون هناك الكثير من المساحة، يعتبر القوام والألوان أصدقاء جيدين. يمكنك إنشاء خطوط على الجدران والأرضيات، والتي ستقسم الحمام بمهارة دون الحاجة إلى الحد من الفضاء عن طريق بناء الجدران، وبهذا يمكنك توفير مساحة أكبر!

9. سحر المرايا

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام البلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

ضع مرآة على الحائط في الحمام، ستساعد بصريا على مضاعفة المساحة، وسوف تعكس الأناقة وكذلك الديكور مرة أخرى على نفسها.

10. لون مختلف

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أحيانا كل ما تحتاجه هو إدخال بعض الألوان في مساحات الحمام لملئه بالطاقة والشخصية.

11. ريفي وحديث

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم هو الكمال المتكامل، فهو يجمع بين المواد الطبيعية من الحجر والخشب مع سحر الريف لتعطي هذا التصميم الساحر الحديث.

12. تصميم مختلف

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

تجنب الحاجة لتزيين الحمام بأكمله، بل اختر عنصر محوري واحد في الفضاء مثل الحوض أو المرحاض أو الدش، والتي ستحتاج إلى القليل من الديكور لتعزيزها.

13. الجدران الخرسانية

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

هذا التصميم هو دليل على قدرة الجدران الخرسانية على تحقيق الأناقة.

14. إضافة مساحة التخزين

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

الخزائن التي تخفي وراءها المرايا هي فكرة ممتازة لأنها تضيف مساحة فعلية للتخزين دون أخذ من مساحة الحمام.

15. شيء فريد

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

لجعل مساحة صغيرة خاصه، عدد قليل من الصنابير هي الحل.

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