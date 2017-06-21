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9 أخطاء يجب تجنبها عند تزيين غرفة النوم

Heba khlili Heba khlili
homify غرفة نوم
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عندما يتعلق الأمر بتزيين غرفة النوم الخاصة بك، فإنه يمكن أن يكون من الصعب الحصول على التوازن الصحيح بين الراحة والخصوصية، ولكن نحن هنا لمساعدتك في الحصول على طريقة التزيين الصحيحة 100٪ . للأسف قد نقع في الكثير من نحن الأخطاء الديكورية السخيفة عند تزيين غرفة النوم، ولهذا خصصنا مقال اليوم للحديث عن هذه الأخطاء وبالتالي تجنبها.

تعال معنا الآن وتعرف على 9 أخطاء قد تقع فيها عند ديكور غرفة النوم.

1. الملحقات الكثيرة جدا أو القليلة جدا

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

اختيار اكسسورارات غرفة النوم لها أسس فنية تساعدك في الحصول على المزيج المناسب بينها وبين أثاث غرفة النوم. أذا كنت تريد بيئة مريحة، ولكن في نفس الوقت، لا تريد الكثير من الفوضى، نعتقد أنه من المناسب أن تقوم بالتركيز على إكسسوار واحد، كإضافة النسيج، مثل السجاد، و إبقاء كل شيء آخر على الحد الأدنى.

2. اختيار حجم خاطئ للبساط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وجود السجادة في غرفة النوم تجلب الكثير من الجمالية ولكن عليك التأكد على الحجم المناسب للغرفة ككل وللمساحة المخصصة لها! صغيرة جدا ستبدو كقطعة قماش مرمية على الأرض، أو كبيرة جدا ستعرقل حركتك. حدد الحجم المناسب بأخذ القياسات الصحيحة بدا من أخر السرير وبعرض غير كبير.

3. عدم الاحتفاظ بها مرتبة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك غرفة نوم متعددة الوظائف وتشمل على مساحة مكتبية صغيرة أيضا، هذا رائع ومفيد، ولكنك حقا بحاجة للتأكد من أن تبقيها دائمة مرتبة ومنظمة، أو أنها ستقلل من جمال كامل المساحة.

4. ترك السرير الخاص غير مرتب

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

انه لمن المعيب أن تترك سريرك بدون ترتيب وتتوقع من شخص أخر في المنزل أن يقوم بترتيبه لك. لذلك عليك أن تبدأ بترتيب سريرك صباح كل يوم. ستشعر بشعور لطيف عند كل مساء تأتي لتنام فيه بأن سريرك منظم ونظيف وتفوح منه رائحة عطرة.

5. منع الضوء الطبيعي

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة نوم
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

بطبيعة الحال، تحتاج إلى الستائر للخصوصية في غرفة النوم، ولكن لا تريد تركها مغلقة خلال النهار لان بذلك ستجعل المساحة مظلمة وكئيبة. صباحا افتح الستائر على مصراعيها تمتع بالهواء النظيف وبأشعة الشمس.

6. اختيار نظام الألوان غير متناسق

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

الكثير من الناس تجازف في اختيار تصميم غرف نومهم ونحن نحيي ذلك، ولكن حاول الحفاظ على خيارات الألوان متناسقة ومتماسكة. يفضل اختيار لون أو لونين بدلا من اختيار مجموعه كبيرة من الألوان.

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7. الإضاءة السيئة

Лофт, Interiorbox Interiorbox غرفة نوم
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

من أحد أسس ديكور غرف النوم هو الإضاءة الرئيسية الساطعة والخفية، وخاصة إضاءة السرير المحيطة، والتي ستجعل غرفة نومك تبدو دائما جميلة مهما كان الديكور.

8. لا تفكر في ملابسك

Príncipe real apartment lisbon, fala fala
fala

Príncipe real apartment lisbon

fala
fala
fala

أنه منظر غير محبب وسيجعلك غرفة نومك تبدو غير منظمة وغير مريحة كما يجب أن تكون، هل تستطيع أن تنام وأن تشاهد ملابس معلقة بدون خزانة؟ اختر خزانة كبيرة أو تعلوقة كبيرة لتعليق ملابس ولكن الأهم أن تكون بعيد عن السرير.

9. ترك الكابلات في فوضى

'Lilac' Girl's study/bedroom furniture set by Siluetto homify Nursery/kid's roomBeds & cribs
homify

'Lilac' Girl's study/bedroom furniture set by Siluetto

homify
homify
homify

شاحن الهاتف، ومصابيح السرير وعدد لا يحصى من الكابلات الأخرى أصبحت شائعة في غرف النوم الآن، ولكننا نعتقد أنها تبدو فوضوية وخطيرة. ننصحك قدر المستطاع بإخفائها بعيد عن النظرة، وأفضل من ذلك عدم وضع التكنولوجيا في غرفة النوم، إذا كنت تريد ليلة نوم جيدة.

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