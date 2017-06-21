9 أخطاء يجب تجنبها عند تزيين غرفة النوم

عندما يتعلق الأمر بتزيين غرفة النوم الخاصة بك، فإنه يمكن أن يكون من الصعب الحصول على التوازن الصحيح بين الراحة والخصوصية، ولكن نحن هنا لمساعدتك في الحصول على طريقة التزيين الصحيحة 100٪ . للأسف قد نقع في الكثير من نحن الأخطاء الديكورية السخيفة عند تزيين غرفة النوم، ولهذا خصصنا مقال اليوم للحديث عن هذه الأخطاء وبالتالي تجنبها.
تعال معنا الآن وتعرف على 9 أخطاء قد تقع فيها عند ديكور غرفة النوم.
اختيار اكسسورارات غرفة النوم لها أسس فنية تساعدك في الحصول على المزيج المناسب بينها وبين أثاث غرفة النوم. أذا كنت تريد بيئة مريحة، ولكن في نفس الوقت، لا تريد الكثير من الفوضى، نعتقد أنه من المناسب أن تقوم بالتركيز على إكسسوار واحد، كإضافة النسيج، مثل السجاد، و إبقاء كل شيء آخر على الحد الأدنى.
وجود السجادة في غرفة النوم تجلب الكثير من الجمالية ولكن عليك التأكد على الحجم المناسب للغرفة ككل وللمساحة المخصصة لها! صغيرة جدا ستبدو كقطعة قماش مرمية على الأرض، أو كبيرة جدا ستعرقل حركتك. حدد الحجم المناسب بأخذ القياسات الصحيحة بدا من أخر السرير وبعرض غير كبير.
إذا كان لديك غرفة نوم متعددة الوظائف وتشمل على مساحة مكتبية صغيرة أيضا، هذا رائع ومفيد، ولكنك حقا بحاجة للتأكد من أن تبقيها دائمة مرتبة ومنظمة، أو أنها ستقلل من جمال كامل المساحة.
انه لمن المعيب أن تترك سريرك بدون ترتيب وتتوقع من شخص أخر في المنزل أن يقوم بترتيبه لك. لذلك عليك أن تبدأ بترتيب سريرك صباح كل يوم. ستشعر بشعور لطيف عند كل مساء تأتي لتنام فيه بأن سريرك منظم ونظيف وتفوح منه رائحة عطرة.
بطبيعة الحال، تحتاج إلى الستائر للخصوصية في غرفة النوم، ولكن لا تريد تركها مغلقة خلال النهار لان بذلك ستجعل المساحة مظلمة وكئيبة. صباحا افتح الستائر على مصراعيها تمتع بالهواء النظيف وبأشعة الشمس.
الكثير من الناس تجازف في اختيار تصميم غرف نومهم ونحن نحيي ذلك، ولكن حاول الحفاظ على خيارات الألوان متناسقة ومتماسكة. يفضل اختيار لون أو لونين بدلا من اختيار مجموعه كبيرة من الألوان.
من أحد أسس ديكور غرف النوم هو الإضاءة الرئيسية الساطعة والخفية، وخاصة إضاءة السرير المحيطة، والتي ستجعل غرفة نومك تبدو دائما جميلة مهما كان الديكور.
أنه منظر غير محبب وسيجعلك غرفة نومك تبدو غير منظمة وغير مريحة كما يجب أن تكون، هل تستطيع أن تنام وأن تشاهد ملابس معلقة بدون خزانة؟ اختر خزانة كبيرة أو تعلوقة كبيرة لتعليق ملابس ولكن الأهم أن تكون بعيد عن السرير.
شاحن الهاتف، ومصابيح السرير وعدد لا يحصى من الكابلات الأخرى أصبحت شائعة في غرف النوم الآن، ولكننا نعتقد أنها تبدو فوضوية وخطيرة. ننصحك قدر المستطاع بإخفائها بعيد عن النظرة، وأفضل من ذلك عدم وضع التكنولوجيا في غرفة النوم، إذا كنت تريد ليلة نوم جيدة.
أقرا أيضا