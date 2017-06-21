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الديكور الداخلي: 14 نموذج لأبواب منزلقة

Heba khlili Heba khlili
CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
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نسعى دائما عند تصميم المنزل إلى اختيار الطرق التي تزيد من المساحة بشكل أو بأخر، الإضاءة، المرايا، استغلال المساحات وأخيرا الأبواب المنزلقة. في مقال اليوم سنتحدث عن أحد هذه الطرق وهي الأبواب المنزلقة، التي تتميز بتصاميمها المختلفة وبتنوع المواد المستخدمة في تصنيعها، منها الشفاف والزجاجي أو الزجاجي الملون، كما نجد منها الخشبي والبلاستيكي الذي يعتبر أيضا خيار دائم، كما يمكن أن تكون مطلية أو مغلفة بالورق، بالإضافة لذلك  لها دور في تقسيم المساحات دون الاضطرار إلى بناء جدران. تعتبر خيار مريح وأنيق، كما يمكن تطبيقها وتركيبها بسهولة تطبيقها أكثر ما يمكن مشاهدة الأبواب المنزلقة للفصل بين غرفة المعيشة وباقي الغرف، أو للبلكون، أو حتى كأبواب للخزن.

في هذا المقال سنتعرف على 14 مثال لأبواب منزلقة متنوعة لنتيح لك المجال لاختيار الأنسب لمنزلك.

1. النمط الياباني

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul Windows & doorsDoors
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

 هذه الأبواب الانزلاقية على الطريقة اليابانية تحمل زجاج شفاف مع إطار داكن عريض بحيث يتناسب تصميم الباب مع العناصر الأخرى.

2. إطلالة مدهشة للغرفة

Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

JSa Arquitectura
JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

الأبواب الانزلاقية الشفافة هنا تمتد من الأرض إلى السقف، لتوفر بذلك منظر مذهل يطل على المناظر الطبيعية الخلابة أثناء الاسترخاء في غرفة النوم. يمكنك أيضا الاستمتاع بأشعة الشمس الساطعة في حين القراءة في الشرفة.

3. بلمسة ذهبية

Privatpraxis für Frauenheilkundein Freising , 4plus5 4plus5 أبواب زجاجية
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

ولإضفاء مزيد من الخصوصية، تم تخصيص هذه الأبواب الزجاجية الشفافة وزينت باستخدام مطبوعات ذهبية، التي جعلتها تبدو مصممة بشكل فاخر.

4. حلقة الوصل

homify Windows & doorsWindow decoration
homify

homify
homify
homify

تعتبر الأبواب المنزلقة حلقة وصل بين المساحات الداخلية والخارجية للمنزل بحيث يمكن التواصل مع بعضها البعض كما نرى في الصورة، واحد يقودك إلى الحديقة والأخر إلى غرفة المعيشة. لوحات زجاجية واضحة تسمح بإطلالة رائعة على الخضر خارج والأطر البيضاء تبدو مستمرة مع الجدران، مما يشير إلى موقف هادئ للاسترخاء.

5. الوضوح المطلق بالأبيض

CORTINAS Y PERSIANAS RESIDENCIA EN SANTA FE, BERRY BLINDS INTERIORISMO BERRY BLINDS INTERIORISMO Windows & doorsBlinds & shutters
BERRY BLINDS INTERIORISMO

BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO

الأبواب الشفافة المنزلقة، مثل تلك الصورة هنا، تسمح لأشعة الشمس الوافرة بالدخول، كما تسمح برؤية المناظر الرائعة من الخارج. إذا كنت ترغب بأشعة الشمس ولكن بطريقة خفيفة، الستائر الخفيفة باللون الأبيض هي حل الأنسب.

6. الراحة لكلا الجانبين

Раздвижные двери в Москве, Lesomodul Lesomodul Windows & doorsDoors
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

إن هذه الأبواب الزجاجية الانزلاقية المصنوعة من إطارين أسودين وتمتلكان شبكة حديدية على جانبي الجدار، تسمح لك بالوصول إلى المساحات من كلا الجانبين.

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7. مزيج سحري من الدفء والجاذبية

Раздвижные двери с витражами, Lesomodul Lesomodul Windows & doorsDoors
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

المطابقة الأمثل بين اللمسة الذهبية للأريكة والتلفزيون، مع هذه الأبواب المنزلقة الساحرة في الخشب والزجاج الملون. هذه الأبواب تربط المطبخ مع غرفة الطعام.

8. الوظيفية تلتقي مع الأناقة

Interiorismo Departamentos Las Ventanas, BAO BAO Windows & doorsDoors
BAO

BAO
BAO
BAO

هذه الأبواب المنزلقة تفصل غرفة المعيشة عن غرفة الضيوف، بتصميم. مقسمة بشكل مربعات ويتخللها الزجاج.

9. واجهة بلورية مع زخرفة

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro Windows & doorsDoors
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

كما في الصورة في هذا الباب الزجاجي المنزلق ذات التصميم في المنتصف من قضبان الدعم من الفولاذ ، وترسيم مناطق المطبخ والطعام.

10. الأبواب الزجاجية شفافة 100%

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

هذه الأبواب الزجاجية الواسعة المساحة، التي قسمت المساحات بطريقة جميلة وبدون أي حواجز مرئية.

11. الاندماج المنعش لراحة طبيعية

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الاتصال الانتقائي بين غرفة نوم مع حديقة داخلية صغيرة، وهذه الأزواج من الأبواب المنزلقة مع زجاج ملون. تضم هذه الأبواب مساحة صغيرة مرئية وتكمل ديكور الحائط الجذاب، وذلك لإضفاء مظهر رائع على غرفة النوم المضاءة بشكل جيد.

12. للحصول على هواء منعش

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

 في أجواء انتقائية الأبواب الانزلاقية تسمح للإضاءة والتهوية الطبيعية، لتسهل الحفاظ على المطبخ متلألئ مهواة. هذه الأبواب تعمل على إبعاد الروائح الكريهة، وتمنعها من الانتشار في أماكن المعيشة الأخرى.

13. الحفاظ على الخصوصية

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

بدعم من قضيب فولاذي مقاوم للصدأ مع المشابك، ينزلق هذا الزجاج الشفاف كبديل رائع لاستخدامها كفاصل.

14. باللونين الأسود والأبيض

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

مما يتيح التواصل بين هذا المطبخ الأبيض الرائع ومساحة تناول الطعام المجاورة التي تحتوي على طاولة طعام ذات اللون الأسود اللامع والكراسي البيضاء، هذه الأبواب الانزلاقية باللون الأسود والزجاج الشفاف بالتصميم الرصين.

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