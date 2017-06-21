الديكور الداخلي: 14 نموذج لأبواب منزلقة

نسعى دائما عند تصميم المنزل إلى اختيار الطرق التي تزيد من المساحة بشكل أو بأخر، الإضاءة، المرايا، استغلال المساحات وأخيرا الأبواب المنزلقة. في مقال اليوم سنتحدث عن أحد هذه الطرق وهي الأبواب المنزلقة، التي تتميز بتصاميمها المختلفة وبتنوع المواد المستخدمة في تصنيعها، منها الشفاف والزجاجي أو الزجاجي الملون، كما نجد منها الخشبي والبلاستيكي الذي يعتبر أيضا خيار دائم، كما يمكن أن تكون مطلية أو مغلفة بالورق، بالإضافة لذلك لها دور في تقسيم المساحات دون الاضطرار إلى بناء جدران. تعتبر خيار مريح وأنيق، كما يمكن تطبيقها وتركيبها بسهولة تطبيقها أكثر ما يمكن مشاهدة الأبواب المنزلقة للفصل بين غرفة المعيشة وباقي الغرف، أو للبلكون، أو حتى كأبواب للخزن.
في هذا المقال سنتعرف على 14 مثال لأبواب منزلقة متنوعة لنتيح لك المجال لاختيار الأنسب لمنزلك.
هذه الأبواب الانزلاقية على الطريقة اليابانية تحمل زجاج شفاف مع إطار داكن عريض بحيث يتناسب تصميم الباب مع العناصر الأخرى.
الأبواب الانزلاقية الشفافة هنا تمتد من الأرض إلى السقف، لتوفر بذلك منظر مذهل يطل على المناظر الطبيعية الخلابة أثناء الاسترخاء في غرفة النوم. يمكنك أيضا الاستمتاع بأشعة الشمس الساطعة في حين القراءة في الشرفة.
ولإضفاء مزيد من الخصوصية، تم تخصيص هذه الأبواب الزجاجية الشفافة وزينت باستخدام مطبوعات ذهبية، التي جعلتها تبدو مصممة بشكل فاخر.
تعتبر الأبواب المنزلقة حلقة وصل بين المساحات الداخلية والخارجية للمنزل بحيث يمكن التواصل مع بعضها البعض كما نرى في الصورة، واحد يقودك إلى الحديقة والأخر إلى غرفة المعيشة. لوحات زجاجية واضحة تسمح بإطلالة رائعة على الخضر خارج والأطر البيضاء تبدو مستمرة مع الجدران، مما يشير إلى موقف هادئ للاسترخاء.
الأبواب الشفافة المنزلقة، مثل تلك الصورة هنا، تسمح لأشعة الشمس الوافرة بالدخول، كما تسمح برؤية المناظر الرائعة من الخارج. إذا كنت ترغب بأشعة الشمس ولكن بطريقة خفيفة، الستائر الخفيفة باللون الأبيض هي حل الأنسب.
إن هذه الأبواب الزجاجية الانزلاقية المصنوعة من إطارين أسودين وتمتلكان شبكة حديدية على جانبي الجدار، تسمح لك بالوصول إلى المساحات من كلا الجانبين.
المطابقة الأمثل بين اللمسة الذهبية للأريكة والتلفزيون، مع هذه الأبواب المنزلقة الساحرة في الخشب والزجاج الملون. هذه الأبواب تربط المطبخ مع غرفة الطعام.
هذه الأبواب المنزلقة تفصل غرفة المعيشة عن غرفة الضيوف، بتصميم. مقسمة بشكل مربعات ويتخللها الزجاج.
كما في الصورة في هذا الباب الزجاجي المنزلق ذات التصميم في المنتصف من قضبان الدعم من الفولاذ ، وترسيم مناطق المطبخ والطعام.
هذه الأبواب الزجاجية الواسعة المساحة، التي قسمت المساحات بطريقة جميلة وبدون أي حواجز مرئية.
الاتصال الانتقائي بين غرفة نوم مع حديقة داخلية صغيرة، وهذه الأزواج من الأبواب المنزلقة مع زجاج ملون. تضم هذه الأبواب مساحة صغيرة مرئية وتكمل ديكور الحائط الجذاب، وذلك لإضفاء مظهر رائع على غرفة النوم المضاءة بشكل جيد.
في أجواء انتقائية الأبواب الانزلاقية تسمح للإضاءة والتهوية الطبيعية، لتسهل الحفاظ على المطبخ متلألئ مهواة. هذه الأبواب تعمل على إبعاد الروائح الكريهة، وتمنعها من الانتشار في أماكن المعيشة الأخرى.
بدعم من قضيب فولاذي مقاوم للصدأ مع المشابك، ينزلق هذا الزجاج الشفاف كبديل رائع لاستخدامها كفاصل.
مما يتيح التواصل بين هذا المطبخ الأبيض الرائع ومساحة تناول الطعام المجاورة التي تحتوي على طاولة طعام ذات اللون الأسود اللامع والكراسي البيضاء، هذه الأبواب الانزلاقية باللون الأسود والزجاج الشفاف بالتصميم الرصين.
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