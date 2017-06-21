الديكور الداخلي: 14 نموذج لأبواب منزلقة

نسعى دائما عند تصميم المنزل إلى اختيار الطرق التي تزيد من المساحة بشكل أو بأخر، الإضاءة، المرايا، استغلال المساحات وأخيرا الأبواب المنزلقة. في مقال اليوم سنتحدث عن أحد هذه الطرق وهي الأبواب المنزلقة، التي تتميز بتصاميمها المختلفة وبتنوع المواد المستخدمة في تصنيعها، منها الشفاف والزجاجي أو الزجاجي الملون، كما نجد منها الخشبي والبلاستيكي الذي يعتبر أيضا خيار دائم، كما يمكن أن تكون مطلية أو مغلفة بالورق، بالإضافة لذلك لها دور في تقسيم المساحات دون الاضطرار إلى بناء جدران. تعتبر خيار مريح وأنيق، كما يمكن تطبيقها وتركيبها بسهولة تطبيقها أكثر ما يمكن مشاهدة الأبواب المنزلقة للفصل بين غرفة المعيشة وباقي الغرف، أو للبلكون، أو حتى كأبواب للخزن.

في هذا المقال سنتعرف على 14 مثال لأبواب منزلقة متنوعة لنتيح لك المجال لاختيار الأنسب لمنزلك.