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21 تصميم لحمام سباحة صغير يزين حديقتك الخاصة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Home wellness, Bergamo, ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness منتجع
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درجات الحرارة آخذة في الارتفاع والكثير منا لا يملك الوقت للذهاب إلى الشاطئ والسباحة، ولكن لا تزال هناك طريقة لتستمتع بها بالمياه دون الخروج من منزلك.. لديك حديقة؟ إذًا يمكنك الحصول على مسبح، حتى وإن كانت حديقتك صغيرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بقائمة كبيرة من 21 نموذج لتصميمات مسبح مثالي لحديقتك الصغيرة، ليس فقط تصميم المسبح ولكن ايضًا الأجواء والتفاصيل المحيطة التي تمكنك من الاستمتاع والاسترخاء إلى أقصى درجة ممكنة.

استمد إلهامك من تصميمات الخبراء، ولا تفوت مشاهدة جميع التفاصيل من مظلات وديكورات تُضفي المزيد من السحر والأناقة لمساحتك الخاصة!

1. تصميم دائري صغير وسط الحديقة.. تأمل أناقة الدائرة المصنوعة من الحصى الأبيض أسفله!

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

2. مسبح مربع صغير في الشرفة الخشبية مع أريكة مظللة مريحة

Pretty Pool, Future Pool GmbH Future Pool GmbH مسبح
Future Pool GmbH

Future Pool GmbH
Future Pool GmbH
Future Pool GmbH

3. تصميم عصري جذاب مع هيكل فولاذي مقاوم للصدأ وصانع شلال

Machen Sie Ihr Zuhause zum privaten Wellness-Paradies mit einem POLYTHERM Edelstahl-Whirlpool, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. مسبح
Polytherm GmbH.

Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.

4. على الطريقة التلقيدية.. تصميم حجري مع سلم معدني

Neue Gärten, Neues Gartendesign by Wentzel Neues Gartendesign by Wentzel مسبح
Neues Gartendesign by Wentzel

Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel

5. تصميم هندسي جذاب مع ارتفاع مناسب وأرضية داخلية من الفسيفساء الأزرق

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

6. مع إطار خشبي أنيق ولامع، ومنضدة وسط المسبح لتناول المشروبات المنعشة

Gourmet com SPA, Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores منتجع سيراميك Green
Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores

Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores
Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores
Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores

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7. تصميم بسيط وسط أجواء ساحرة للاسترخاء والاستمتاع بالسباحة في الأيام الحارة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

8. تصميم دائري وسط إطار خشبي مزود بغطاء بلاستيكي للمسبح.. من الأعلى يبدو تمامًا كما القمر!

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

9. مسبح دائري صغير يبرز وسط الحديقة الخضراء لتكتمل اللوحة الطبيعية مع مزيج الأزرق والأخضر

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

10. حتى في أصغر المساحات يمكنك الحصول على مسبح بعمق مناسب للهرب من حرارة الصيف

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG GardenSwim baths & ponds
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

11. مع مستويين للسباحة ليناسب الجميع.. الإطار الصخري يمنحه الكثير من الجاذبية

Residência City Boaçava, HZ Paisagismo HZ Paisagismo مسبح
HZ Paisagismo

HZ Paisagismo
HZ Paisagismo
HZ Paisagismo

12. الممشى الخشبي يُضفي أناقة ساحرة على التصميم البسيط للمسبح المستدير

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

13. تصميم يناسب المساحة المتاحة بعيدًا عن تقليدية الأشكال الهندسية للمسبح

Residência Nádia & Pedro - Área externa, Kátia Borges - arquitetura+interiores Kátia Borges - arquitetura+interiores مسبح
Kátia Borges – arquitetura+interiores

Kátia Borges - arquitetura+interiores
Kátia Borges – arquitetura+interiores
Kátia Borges - arquitetura+interiores

14. مسبح صغير مع إطار من مربعات السيراميك وسط مساحة متكاملة للاسترخاء والاستمتاع

Dr. Suraj, director4 director4 مسبح
director4

director4
director4
director4

15. مسبح صغير ولكن مع تفاصيل فارهة حيث الجدار الحجري واللوحات والصنابير

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مسبح
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

16. يمكنك تجنب الحفر واستخدام هيكل خرساني معزول من الداخل.. الإضاءة الداخلية تجعله يتلالا

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos منازل
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

17. وسط منصة خشبية مرتفعة عن الأرضية.. يمكن تزويدها بإضاءات خفية لمزيد من الجاذبية

Piscina e Giardino , GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo مسبح
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

18. مسبح صغير متنقل.. يمكنك تفريغه من الهواء وقتما تشاء لاستغلال المساحة لغرض أخر

POOL UNDERLAY WARCO Bodenbeläge مسبح
WARCO Bodenbeläge

POOL UNDERLAY

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

19. مسبح مزود بمقاعد سيراميكية للاسترخاء داخل الماء وصنبور لتدفق المياه

Twin Plunge Pools , London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company مسبح
London Swimming Pool Company

Twin Plunge Pools

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

20. رفاهية اقتناء مسبح صغير وسط اثنين من المنصات الحجرية المضاءة بمصابيح صغيرة

Home wellness, Bergamo, ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness منتجع
ITALIAN WELLNESS – The Art of Wellness

ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness
ITALIAN WELLNESS – The Art of Wellness
ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness

21. المنحنيات الانسيابية تجعل ذلك المسبج مثالي ليمرح فيه الأطفال خاصة مع الزحليقة المرفقة به

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

لمزيد من التصميمات الملهمة، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، 13 تصميم مميز لحمامات السباحة استقبل بها هذا الصيف

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