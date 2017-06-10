21 تصميم لحمام سباحة صغير يزين حديقتك الخاصة

درجات الحرارة آخذة في الارتفاع والكثير منا لا يملك الوقت للذهاب إلى الشاطئ والسباحة، ولكن لا تزال هناك طريقة لتستمتع بها بالمياه دون الخروج من منزلك.. لديك حديقة؟ إذًا يمكنك الحصول على مسبح، حتى وإن كانت حديقتك صغيرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بقائمة كبيرة من 21 نموذج لتصميمات مسبح مثالي لحديقتك الصغيرة، ليس فقط تصميم المسبح ولكن ايضًا الأجواء والتفاصيل المحيطة التي تمكنك من الاستمتاع والاسترخاء إلى أقصى درجة ممكنة.

استمد إلهامك من تصميمات الخبراء، ولا تفوت مشاهدة جميع التفاصيل من مظلات وديكورات تُضفي المزيد من السحر والأناقة لمساحتك الخاصة!