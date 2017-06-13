8 أفكار للممارسة التمارين الرياضية في منزلك

إذا كانت غرفة المعيشة تتمتع بمساحة كافية، يمكنك تصميم فاصل ديكوري لا يغلق المساحة أو يتسبب في ضيقها بصريًا، مثل تلك المكتبة الخشبية، ومن ثم تخصيص المساحة خلفها لوضع جهاز أو اثنين من الأجهزة الرياضية وفقًا لما تحتاجه وما يمكن أن تستوعبه المساحة المتاحة.

عليك أن تحافظ على التناغم في التفاصيل الديكورية بين مساحة الجيم وغرفة المعيشة، ففي النهاية لا تزال جزء من غرفة المعيشة، ولا تنسى إضافة مرآة لمساعدتك على متابعة أدائك والتأكد من صحته وأيضًا لتحفيز نفسك!