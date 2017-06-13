8 أفكار للممارسة التمارين الرياضية في منزلك

ممارسة التمارين الرياضية عادة صحية تستحق أن نلتزم بها جميعًا، إلا أن البعض قد يشعر بالضغط لاضطراره إلى إيجاد وقت وسط يومه المزدحم، إضافة إلى تحمل مشقة الذهاب والعودة من وإلى مكان المركز الرياضي، لذا فإن الحصول على مساحة معدة بالأجهزة اللازمة داخل منزلك، سيوفر عليك الكثير ويساعدك على ممارسة التمارين يوميًا وفي أي ساعة تشاء.
في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 8 أفكار لدمج الصالة الرياضية الخاصة بك في منزلك، والاستمتاع بأفضل المساحات التي يمكنك وضع أجهزتك الرياضية فيها دون التأثير على أناقة التصميم الداخلي. تعرف عليهم واختر ما يناسب منزلك، واستعد لممارسة التمارين بشكل يومي!
إذا كانت غرفة المعيشة تتمتع بمساحة كافية، يمكنك تصميم فاصل ديكوري لا يغلق المساحة أو يتسبب في ضيقها بصريًا، مثل تلك المكتبة الخشبية، ومن ثم تخصيص المساحة خلفها لوضع جهاز أو اثنين من الأجهزة الرياضية وفقًا لما تحتاجه وما يمكن أن تستوعبه المساحة المتاحة.
عليك أن تحافظ على التناغم في التفاصيل الديكورية بين مساحة الجيم وغرفة المعيشة، ففي النهاية لا تزال جزء من غرفة المعيشة، ولا تنسى إضافة مرآة لمساعدتك على متابعة أدائك والتأكد من صحته وأيضًا لتحفيز نفسك!
حتى بدون الفواصل، يمكنك إضافة الأجهزة الرياضية إلى غرفة المعيشة، أيًا كان نمط تصميمها، ولكن عليك الحرص على انتقاء الأجهزة التي تحتاجها بتصميمات تليق بالتصميم الداخلي للمنزل.
في هذا المثال يمكننا ملاحظة انتقاء أجهزة بتصميم معدني يليق ببريق غرفة المعيشة الكلاسيكية الفاخرة، ولا ينتقص من أناقتها، بل يُضفي إليها لمسة عصرية جريئة ومميزة.
إذا كنت فقط تمارس رياضة الملاكمة، فالأمر قد بات أكثر سهولة، كل ما تحتاجه هو تعليق الـ Sand bag في خطاف يتدلى من السقف في أية غرفة، ولكن مع الحرص على اختيار لون يلائم تفاصيلها، وسوف تًضفي لمسة مميزة بل وأيضًا تمنح المكان طابعًا شخصيًا.
ماذا عن إضافة الجهاز الرياضي المفضل لديك في غرفة المكتب؟ وسط ساعات العمل الطويلة والمرهقة، قد تحتاج إلى تصفية ذهنك، والرياضة تساعد كثيرًا على تحقيق ذلك.
إضافة جهاز رياضي إلى غرفة مكتبك سوف يوفر عليك أيضًا عناء الذهاب يوميًا إلى الصالة الرياضية، ويمكنك تقليص عدد المرات إلى مرة واحدة أسبوعيًا، مع إيجاد بضعة دقائق أثناء عملك لممارسة التمارين دون مغادرة المكتب، وإهدار الوقت في طريق الذهاب والعودة.
هل يمكنك تخيل مكان أفضل لممارسة التمارين من مساحة في الهواء الطلق؟ ماذا إن كانت هذه المساحة أيضًا في منزلك؟! يمكنك توظيف شرفتك كغرفة للجيم الخاص بك، لست بحاجة سوى إلى أجهزة التدريب، أما المساحة الباقية، فيمكنك تصميمها كشرفة أنيقة مع المزروعات والستائر، وربما قطع اثاث إن كانت المكان يسمح بذلك، حتى تحصل على شرفة مزدوجة الاستخدام.
حتى في شرفة ضيقة صغيرة، لازال بإمكانك إضافة جهاز رياضي واحد على الأقل، ويمكنك إغلاق الشرفة النوافذ الزجاجية حتى لا يتعرض الجهاز إلى التلف بفعل الأتربة، أو تضطر إلى تنظيفه يوميًا قبل الاستخدام، خاصة أن النوافذ الزجاجية ستمكنك من الاستمرار في الاستمتاع بالضوء الطبيعي والهواء المتجدد عند رغبتك في الحصول عليه.
غرفة نومك أيضًا توفر لك فرصة رائعة لتخصيص مساحة تمارس فيها تمارينك الرياضية، خاصة إذا كانت غرفة فردية لا يستخدمها أحد غيرك، يمكنك وضع بعض المعدات التي يمكن طيها أو تخزينها بسهولة، حتى لا تتسبب في زحام الغرفة أو إحداث فوضى بصرية.
كما في هذا المثال، يمكنك استخدام الأوزان الملونة وتعليقها على الجدار كأداة ديكورية مميزة، وكذلك تحصل على ميزة سهولة الوصول إليها.
يمكنك بسهولة دمج الجيم الخاص بك في الفناء الخلفي الصغير لمنزلك، فهو مساحة مثالية لممارسة التمارين في الهواء الطلق، مع وجود نباتات خضراء تقوم بتنقية الهواء، وعريشة تظلل المساحة حتى لا تؤذيك اشعة الشمس الحارقة. إضافة شاشة تلفاز مسطحة، لا يمنح هذه المساحة لمسة عصرية فقط، بل يمنحها أيضًا بعض التسلية لمتابعة التمارين الرياضية أثناء تأديتها من أجل التحفيز والقيام بها بطريقة سليمة.
خطوات بسيطة ويصبح فنائك جاهزًا لاستقبال أجهزتك الرياضية، كل ما تحتاجه هو تظليل جزء من الفناء، ويمكنك استخدام أرضية سيراميكة حتى لا تضطر إلى تحريكها في كل مرة تقوم فيها بالاعتناء بأعشابك.
إذا كنت تملك غرفة إضافية في المنزل وقد قررت تخصيصها لممارسة هوايتك المفضلة_ كالرسم في هذه الحالة، يمكنك دمج الجيم الخاص بك في تلك الغرفة، لتصبح غرفة تمارس فيها نشاتك المفضلة، مع مراعاة تهيئة الأجواء المناسبة لذلك.
في هذا التصميم، نجد اللمسات الخضراء واستمرار النغمة ذاتها في ورق الجدران، والأرضية الخشبية الأنيقة التي تثضفي بعض الدفء، مع المصابيح المتدلية من السقف، والستائر التي لا تحجب الضوء الطبيعي ولكنها لا تزال توفر الخصوصية.. كل تلك التفاصيل هيئت أجواء هادئة ومنعشة تحفز على التركيز والتأمل.
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