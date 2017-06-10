13 مكان لا تتوقعه للتخزين في غرفة النوم

هل تمتلك غرفة نوم صغير جدًا؟ كثير منا يعاني من هذه المشكلة لذلك فكّرنا في إيجاد حلول وأفكار مختلفة للتخزين في غرفة النوم، والتي لا تضيف ميزة التخزين فقط ولكنها أيضًا لها تأثير مميز على ديكور غرفة النوم.
في هذا الكتاب 13 مكان جديد للتخزين في غرفة النوم يساعدك على إيجاد عمق كافي وجيد يمتد لـ 8-12 مربع بما يكفي لتخزين الأغراض المختلفة!
هذه القطعة مذهلة في تخزين الأشياء بنظام محدد، يمكنكم الحصول عليها من معارض IKEA أو عمل قطعتكم الخاصة في أحد المصانع مع نجارين وحرفيين ممتازين، هذه القطعة ستوفر لك على جانبي السرير دولاب في مساحة صغيرة بدلًا من الكومود يمكنك تعليق الملابس بداخله بسهولة على اليمين واليسار.
في بعض الأحيان لا تصلح المسافة بين السرير والجدار لوضع كومود كامل بخزنة، هنا نحتاج إلى المساعدة المعتادة من الرفوف، يمكن وضع واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك فوق بعضهم البعض، فهي مفيدة في وضع المجلات والكتب والهواتف والتفاصيل الأخرى، أما المصابيح الجانبية فأفضل حل لها في هذه الحالة هي التعليق حتى لا تشغل مساحة الرف.
في غرفة الأطفال بين السريرين يمكن وضع خزنة من الأدراج والرفوف من فوقها، أيضًا استخدام وحدات كاملة كما هو موجود في الفكرة الأولى ليست فكرة سيئة في هذه الحالة.
يمكن فقدان كثير من المساحة تحت السرير إذا لم نحسن استخدام هذه المنطقة المميزة، التخزين باستخدام صناديق من القماش أو البلاستيك لها مقبض ليسهل شدّها للخارج متى احتجتم لذلك، هنا مثلًا كانت قدرة السرير على استيعاب أربعة أدراج صغيرة وجميلة.
يمكن أن تصبح النافذة أو الشرفة الموجودة بغرفة النوم مكان الدولاب أو الخزنة، مجموعة من الأدراج وطاولة خلع الملابس والرفوف داخل دولاب أنيق، على باقي الجدار الموجود به النافذة يمكنك وضع طاولة مع أدراج لاستغلال المساحة.
عمل جدار من الجبس أعلى السرير أو خلفه يمكن استخدامه كوحدة تخزين مدمجة، وأفضل حل لتصميم واجهة الجدار في هذه الحالة هي إضافة المرأة أو الزجاج مع ألوان مثل الأبيض والرمادي.
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في كثير من الأحيان يوجد كثير من المساحة أمام السرير بغرفة النوم الرئيسية، والذي لا يستخدم في العادة إلا عند وضع التلفاز، وفي الواقع يمكن استخدام الجدار بالكامل لتصميم دولاب بداخله من الطوب (وعمق الرف يصل إلى 20 سم)، حل للتخزين في الغرفة.
يمكن وضع وحدة كهذه أو بنش أنيق بدلأ من المقاعد والكراسي التقليدية، هنا يمكنك الجلوس على المقعد المنجّد والقراءة تحت النافذة، والآن لديك وحدات تخزين وأدراج أسفل البنش وعلى يساره.
هنا يوجد غرفة للمكتبة الشخصية!، رفوف كونت فاصلًا بين غرفة النوم وشرفة داخلية صنعها المصمم بنفسه على النافذة.
إذا لم يكن لديك شباك صغير أو شرفة، فبجانب النافذة لا يزال من الممكن ترتيب خزائن إضافية ورفوف ومكتب.
تجهيز الغرفة العلوية لتصلح للسكن، بالإضافة إلى أنك الآن تضيف مساحة 30-60 متر مربع إلى منزلك فلديك وفرة من المكان لوضع الأغراض المختلفة.
هذه الحقيبة مذهلة أمام السرير، وهذا هو الاتجاه الرئيسي الجديد في تصميم غرف النوم خصوصًا بأمريكا!
هذه الفكرة سهلة التنفيذ إن كنت تشتري الأثاث من العلامات التجارية الشهيرة، فلديها عدد كبير من الخيارات المماثلة.
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