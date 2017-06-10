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13 مكان لا تتوقعه للتخزين في غرفة النوم

Eman Rifaat Eman Rifaat
Квартира в Москве, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили غرفة نوم
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هل تمتلك غرفة نوم صغير جدًا؟ كثير منا يعاني من هذه المشكلة لذلك فكّرنا في إيجاد حلول وأفكار مختلفة للتخزين في غرفة النوم، والتي لا تضيف ميزة التخزين فقط ولكنها أيضًا لها تأثير مميز على ديكور غرفة النوم. 

في هذا الكتاب 13 مكان جديد للتخزين في غرفة النوم يساعدك على إيجاد عمق كافي وجيد يمتد لـ 8-12 مربع بما يكفي لتخزين الأغراض المختلفة!

اليسار واليمين وأعلى السرير!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذه القطعة مذهلة في تخزين الأشياء بنظام محدد، يمكنكم الحصول عليها من معارض IKEA أو عمل قطعتكم الخاصة في أحد المصانع مع نجارين وحرفيين ممتازين، هذه القطعة ستوفر لك على جانبي السرير دولاب في مساحة صغيرة بدلًا من الكومود يمكنك تعليق الملابس بداخله بسهولة على اليمين واليسار. 

الرفوف بدلًا من الخزائن

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة نوم
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

في بعض الأحيان لا تصلح المسافة بين السرير والجدار لوضع كومود كامل بخزنة، هنا نحتاج إلى المساعدة المعتادة من الرفوف، يمكن وضع واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك فوق بعضهم البعض، فهي مفيدة في وضع المجلات والكتب والهواتف والتفاصيل الأخرى، أما المصابيح الجانبية فأفضل حل لها في هذه الحالة هي التعليق حتى لا تشغل مساحة الرف.

بين السريرين

Apartamento Lourdes, Viviane Lima Arquitetura Viviane Lima Arquitetura غرفة نوم
Viviane Lima Arquitetura

Viviane Lima Arquitetura
Viviane Lima Arquitetura
Viviane Lima Arquitetura

في غرفة الأطفال بين السريرين يمكن وضع خزنة من الأدراج والرفوف من فوقها، أيضًا استخدام وحدات كاملة كما هو موجود في الفكرة الأولى ليست فكرة سيئة في هذه الحالة.

تحت السرير

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

يمكن فقدان كثير من المساحة تحت السرير إذا لم نحسن استخدام هذه المنطقة المميزة، التخزين باستخدام صناديق من القماش أو البلاستيك لها مقبض ليسهل شدّها للخارج متى احتجتم لذلك، هنا مثلًا كانت قدرة السرير على استيعاب أربعة أدراج صغيرة وجميلة.

عند النافذة

Квартира в Москве, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили غرفة نوم
N-HOME | Ната Хатисашвили

N-HOME | Ната Хатисашвили
N-HOME | Ната Хатисашвили
N-HOME | Ната Хатисашвили

يمكن أن تصبح النافذة أو الشرفة الموجودة بغرفة النوم مكان الدولاب أو الخزنة، مجموعة من الأدراج وطاولة خلع الملابس والرفوف داخل دولاب أنيق، على باقي الجدار الموجود به النافذة يمكنك وضع طاولة مع أدراج لاستغلال المساحة. 

مرآة فوق مسند السرير

Apartamento Triplex, Studio Leonardo Muller Studio Leonardo Muller غرفة نوم
Studio Leonardo Muller

Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller

عمل جدار من الجبس أعلى السرير أو خلفه يمكن استخدامه كوحدة تخزين مدمجة، وأفضل حل لتصميم واجهة الجدار في هذه الحالة هي إضافة المرأة أو الزجاج مع ألوان مثل الأبيض والرمادي. 

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في مواجهة السرير

TRICOLOR, ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction غرفة نوم
ART Studio Design &amp; Construction

ART Studio Design & Construction
ART Studio Design &amp; Construction
ART Studio Design & Construction

في كثير من الأحيان يوجد كثير من المساحة أمام السرير بغرفة النوم الرئيسية، والذي لا يستخدم في العادة إلا عند وضع التلفاز، وفي الواقع يمكن استخدام الجدار بالكامل لتصميم دولاب بداخله من الطوب (وعمق الرف يصل إلى 20 سم)، حل للتخزين في الغرفة. 

على طول الجدار مع النافذة

Overloop - Landelijk Chique, Wood Creations Wood Creations البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Wood Creations

Wood Creations
Wood Creations
Wood Creations

يمكن وضع وحدة كهذه أو بنش أنيق بدلأ من المقاعد والكراسي التقليدية، هنا يمكنك الجلوس على المقعد المنجّد والقراءة تحت النافذة، والآن لديك وحدات تخزين وأدراج أسفل البنش وعلى يساره.

فاصل بين غرفة النوم والشرفة

Квартира "В", Vadim Bogdanov Vadim Bogdanov غرفة نوم Grey
Vadim Bogdanov

Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

هنا يوجد غرفة للمكتبة الشخصية!، رفوف كونت فاصلًا بين غرفة النوم وشرفة داخلية صنعها المصمم بنفسه على النافذة. 

قرب النافذة

Квартира в Москве на проспекте Маршала Жукова, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой غرفة نوم
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

إذا لم يكن لديك شباك صغير أو شرفة، فبجانب النافذة لا يزال من الممكن ترتيب خزائن إضافية ورفوف ومكتب. 

في العلية (الغرفة العلوية)

Гостевой дом в коттеджном поселке "Михайловское", Studia-54 Studia-54 غرفة نوم
Studia-54

Studia-54
Studia-54
Studia-54

تجهيز الغرفة العلوية لتصلح للسكن، بالإضافة إلى أنك الآن تضيف مساحة 30-60 متر مربع إلى منزلك فلديك وفرة من المكان لوضع الأغراض المختلفة.

حقيبة بستايل آسيوي

Family Home in Tunbridge Wells, Smartstyle Interiors Smartstyle Interiors غرفة نوم
Smartstyle Interiors

Family Home in Tunbridge Wells

Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors

هذه الحقيبة مذهلة أمام السرير، وهذا هو الاتجاه الرئيسي الجديد في تصميم غرف النوم خصوصًا بأمريكا! 

سرير تحت السرير

Гостевая комната, Katerina Butenko Katerina Butenko غرفة نوم White
Katerina Butenko

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

هذه الفكرة سهلة التنفيذ إن كنت تشتري الأثاث من العلامات التجارية الشهيرة، فلديها عدد كبير من الخيارات المماثلة.

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قبل وبعد ستتفاجئ كيف أصبحت تلك الشقة
هل لديكم أماكن أخرى في غرفة النوم تستخدمونها من أجل التخزين؟ 

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