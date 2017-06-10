أكثر من 20 فكرة لاستخدام المرايا في الديكور الداخلي

المرايا توفر فرصة هائلة لجعل المساحة الداخلية في الغرفة أكثر اتساعا وإشراقا وجاذبية، والمثير للدهشة أن ال تحب فقط من يحبون صورتهم بداخلها! فهي دائمًا عامل قوة للديكور عندما تحب أن ترى نفسك فيها وتشعر بالثقة تجاه مظهرك ومنزلك وهذا ينعكس تلقائيًا على الديكور.
لذلك دعونا نرى كيف يمكن استخدام المرآة في التصميم الداخلي والديكورات، وبعد الاطلاع على هذا الكتاب سيمكنك معرفة ما يجب تطبيقه في منزلك وكل غرفة به، وتذكر أن الاهتمام بأخذ رأي الخبراء عند تصميم المرايا في المنزل هو أمر غاية في الاهمية للحفاظ عليها مستقبلًا من الكسر والعوامل الأخرى.
جدار مغطى بالمرايا العاكسة خلف البوفيه في غرفة السفرة هو حل أنيق لإضافة اتساع أمام العين في الغرفة، وفي هذه الحالة ليس من الضروري ان تكون غرفة العام منفصلة ويمكن دمجها مع غرفة المعيشة على سبيل المثال.
استخدام المرايا بكثرة في غرفة النوم يؤدي إلى خلق أوهام بصرية لا لزوم لها، لذلك عليك فقط اختيار واحد أو اثنين من الجدران لتغطيتها بالمرايا وليس أكثر من ذلك، واستخدام الجدار الموجود خلف مسند السرير واحد من الأساليب المعتادة في تصميم المرايا لغرف النوم العصرية والمينيمال.
فكرة عظيمة أخرى وهي إضافة المرآة على حدود الشرفة المفتوحة على الغرفة وهذا سوف يزيد من أناقة واتساع المساحة.
إدراج المرآة بهذه الطريقة يمكن تنفيذها في أي مكان في المنزل، طالما أن التصميم الداخلي للغرفة يظل متناغمًا، ومن الأفضل التشاور مع المصمم عند اختيار المكان المناسب لإدراجها في التصميم.
قد يبدو هذا الخيار غير عملي، ولكنه على العكس فالمرآة من أسهل المواد عند التنظيف.
فكرة مثالية للشقق الصغيرة أو الاستديو، المهم هو اختيار الجدار المناسب والنظر إلى ما يواجهه إذا ما كان عبارة عن نافذة او عنصر آخر سيؤثر على المظهر العام والكفاءة.
هذه الفكرة الذكية ستجعل غرفة نومك مكان ساحر لن تملّ من الجلوس به، الاستعانة بالمرايا في الطاولات الجانبية وخلف السرير ستجعل الغرفة برّاقة.
هذا الديكور المستخدم للمرآة في خلفية المكتب سيضيف فرحة عارمة إلى أطفالك، فضلا عن توفير إضاءة أفضل تساعدهم على رؤية أفضل أثناء الدراسة.
تم اختراع فكرة الأثاث المزين بالمرايا في
فينيسيا بإيطاليا، حيث حاولوا ابتكار مجموعة من الأعمال الفنية في الأثاث مستخدمين هذه المادة وقد فعلوها! قطع أثاث مختلفة مستخدمة المرايا مثل: الخزائن والأدراج والطاولات الجانبية وطاولات القهوة، تكلّف هذه القطع كثير من الأموال ولكن النتيجة النهائية تستحق بالتأكيد!
خيار رائع لجعل غرفة الملابس مريحة لجميع أفراد الأسرة وأكثر اتساعًا، لا تستهين بالمرايا المستخدمة على الأبواب الكبيرة للدولاب وتستبدلها بأخرى صغيرة عندها ستفقد العديد من المزايا.
مرآة مع رف تبدو فكرة لطيفة جدا! ومن المهم أن تعطي اهتمامًا للنوافذ والجدران بجانبها والتي ستبدو أفضل بإضافة مرآة إليها.
يبدو أن التصميم أصبح أكثر جاذبية! أمر مدهش كيف يمكن لجدار صغير أن يغير من شكل الغرفة للأبد!
تأثير مذهل تركه هذا الجدار العاكس! هذه التقنية في الديكور تناسب جميع من يمتلك مساحات مفتوحة وتصميمات عصرية.
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مدخل يتلألأ بالزجاج هو بالتأكيد المدخل المثالي لمنزلك!
يجب أن تناقش هذه الفكرة مع الخبراء! فهي تضيف مساحة كبيرة في غرفة النوم مع الألوان الزاهية ومناسبة لأي مستوى من الإضاءة في الغرفة.
هذه الطريقة جيدة للغاية عند تصميم الحمام، مرآة كبيرة كلما كانت في الاعلى كلما أضافت مساحة وديكورًا رائعًا إلى حمامك.
الإضافات قد تكون ساعة أو تلفزيون أو أحد الملصقات، وبهذه الطريقة ستجعل مطبخك أكثر اتساعًا وروعة.
هذا الخياريجعل الغرفة أكثر إشراقا! مذهلة وغير عادية وديكور مميز.
زيادة المساحة أمر مهم في غرف الاطفال، والمرايا من العناصر الأساسية للحصول على ذلك.
تصميم يعود إلى الذوق الفرنسي في التشطيبات، يتميز مع الأنماط الكلاسيكية في التصميم والألوان الدافئة.
نوع من الشكل الأرستقراطي الذي انتشر في إيطاليا منذ قرون وذاع صيته الآن في التصميمات الكلاسيكية التي تمتاز بالزخرفة.
دقيق وأنيق وخيار مثالي للمنازل الكلاسيكية والفلل والقصور.
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