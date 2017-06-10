الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أكثر من 20 فكرة لاستخدام المرايا في الديكور الداخلي

Eman Rifaat Eman Rifaat
Apartamento LJ, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Loading admin actions …

المرايا توفر فرصة هائلة لجعل المساحة الداخلية في الغرفة أكثر اتساعا وإشراقا وجاذبية، والمثير للدهشة أن ال تحب فقط من يحبون صورتهم بداخلها! فهي دائمًا عامل قوة للديكور عندما تحب أن ترى نفسك فيها وتشعر بالثقة تجاه مظهرك ومنزلك وهذا ينعكس تلقائيًا على الديكور. 

لذلك دعونا نرى كيف يمكن استخدام المرآة في التصميم الداخلي والديكورات، وبعد الاطلاع على هذا الكتاب سيمكنك معرفة ما يجب تطبيقه في منزلك وكل غرفة به،  وتذكر أن الاهتمام بأخذ رأي الخبراء عند تصميم المرايا في المنزل هو أمر غاية في الاهمية للحفاظ عليها مستقبلًا من الكسر والعوامل الأخرى. 

1- تزيين الجدران في غرفة الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

جدار مغطى بالمرايا العاكسة خلف البوفيه في غرفة السفرة هو حل أنيق لإضافة اتساع أمام العين في الغرفة، وفي هذه الحالة ليس من الضروري ان تكون غرفة العام منفصلة ويمكن دمجها مع غرفة المعيشة على سبيل المثال.

2- تزيين مسند السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استخدام المرايا بكثرة في غرفة النوم يؤدي إلى خلق أوهام بصرية لا لزوم لها، لذلك عليك فقط اختيار واحد أو اثنين من الجدران لتغطيتها بالمرايا وليس أكثر من ذلك، واستخدام الجدار الموجود خلف مسند السرير واحد من الأساليب المعتادة في تصميم المرايا لغرف النوم العصرية والمينيمال.

3- على حدود الشرفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

فكرة عظيمة أخرى وهي إضافة المرآة على حدود الشرفة المفتوحة على الغرفة وهذا سوف يزيد من أناقة واتساع المساحة.

4- انعكاسات بسيطة على الجدار

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

إدراج المرآة بهذه الطريقة يمكن تنفيذها في أي مكان في المنزل، طالما أن التصميم الداخلي للغرفة يظل متناغمًا، ومن الأفضل التشاور مع المصمم عند اختيار المكان المناسب لإدراجها في التصميم. 

5- مرآة في المطبخ

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

قد يبدو هذا الخيار غير عملي، ولكنه على العكس فالمرآة من أسهل المواد عند التنظيف. 

6- جدار بشخصية مميزة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

فكرة مثالية للشقق الصغيرة أو الاستديو، المهم هو اختيار الجدار المناسب والنظر إلى ما يواجهه إذا ما كان عبارة عن نافذة او عنصر آخر سيؤثر على المظهر العام والكفاءة. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الطاولات الجانبية للسرير

Apartamento LJ, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

هذه الفكرة الذكية ستجعل غرفة نومك مكان ساحر لن تملّ من الجلوس به، الاستعانة بالمرايا في الطاولات الجانبية وخلف السرير ستجعل الغرفة برّاقة. 

8- تزيين جدران المكتب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا الديكور المستخدم للمرآة في خلفية المكتب سيضيف فرحة عارمة إلى أطفالك، فضلا عن توفير إضاءة أفضل تساعدهم على رؤية أفضل أثناء الدراسة. 

9- المرآة والأثاث

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تم اختراع فكرة الأثاث المزين بالمرايا في فينيسيا بإيطاليا، حيث حاولوا ابتكار مجموعة من الأعمال الفنية في الأثاث مستخدمين هذه المادة وقد فعلوها! قطع أثاث مختلفة مستخدمة المرايا مثل: الخزائن والأدراج والطاولات الجانبية وطاولات القهوة، تكلّف هذه القطع كثير من الأموال ولكن النتيجة النهائية تستحق بالتأكيد!

10- مرآة الدولاب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

خيار رائع لجعل غرفة الملابس مريحة لجميع أفراد الأسرة وأكثر اتساعًا، لا تستهين بالمرايا المستخدمة على الأبواب الكبيرة للدولاب وتستبدلها بأخرى صغيرة عندها ستفقد العديد من المزايا.

11- جدار بارز للشرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

مرآة مع رف تبدو فكرة لطيفة جدا! ومن المهم أن تعطي اهتمامًا للنوافذ والجدران بجانبها والتي ستبدو أفضل بإضافة مرآة إليها.

12- الجدار في غرفة الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يبدو أن التصميم أصبح أكثر جاذبية! أمر مدهش كيف يمكن لجدار صغير أن يغير من شكل الغرفة للأبد! 

13- مرايا لتقسيم الغرف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تأثير مذهل تركه هذا الجدار العاكس! هذه التقنية في الديكور تناسب جميع من يمتلك مساحات مفتوحة وتصميمات عصرية. 

اقرأ أيضًا: 7 أفكار مذهلة لتقسيم المساحات الكبيرة

14- الجدران في مدخل المنزل

Hallway Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry الممر الحديث، المدخل و الدرج
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Hallway

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

مدخل يتلألأ بالزجاج هو بالتأكيد المدخل المثالي لمنزلك!

15- جدار السرير مع الملصقات

homify غرفة نوم Beige
homify

homify
homify
homify

يجب أن تناقش هذه الفكرة مع الخبراء! فهي تضيف مساحة كبيرة في غرفة النوم مع الألوان الزاهية ومناسبة لأي مستوى من الإضاءة في الغرفة.

16- مرآة كبيرة في الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هذه الطريقة جيدة للغاية عند تصميم الحمام، مرآة كبيرة كلما كانت في الاعلى كلما أضافت مساحة وديكورًا رائعًا إلى حمامك. 

17- طاولة جانبية للسرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

فكرة رائعة يمكن تنفيذها يدويًا على أي طاولة قديمة. 

18- جدار واحد في مكان مميز

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

خيار ممتاز وبسيط! مناسبة لغرفة النوم والمكتب.

19- مرآة وإضافات مختلفة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الإضافات قد تكون ساعة أو تلفزيون أو أحد الملصقات، وبهذه الطريقة ستجعل مطبخك أكثر اتساعًا وروعة. 

20- جدار بالكامل في الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في حمام صغير مع مرحاض ستكون هذه الفكرة أكثر من رائعة! 

21- حول التلفزيون

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الفكرة تعطي غرفة المعيشة أناقة ورونق خاص.

22- الجدار خلف الأرفف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا الخياريجعل الغرفة أكثر إشراقا! مذهلة وغير عادية وديكور مميز.

23- في غرفة الأطفال

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

زيادة المساحة أمر مهم في غرف الاطفال، والمرايا من العناصر الأساسية للحصول على ذلك. 

24- خلق الوهم!

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تظهر هذه الطاولة مرتين! أليس فكرة رائعة! 

25- مرآة على شكل معينات

Однокомнатная квартира в Пятигорске, Volkovs studio Volkovs studio
Volkovs studio

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

تصميم يعود إلى الذوق الفرنسي في التشطيبات، يتميز مع الأنماط الكلاسيكية في التصميم والألوان الدافئة. 

26- إطار مذهل للمرآة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

نوع من الشكل الأرستقراطي الذي انتشر في إيطاليا منذ قرون وذاع صيته الآن في التصميمات الكلاسيكية التي تمتاز بالزخرفة. 

27- تشطيب بطريقة أنيقة

Ар-деко по-американски, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration غرفة المعيشة
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

دقيق وأنيق وخيار مثالي للمنازل الكلاسيكية والفلل والقصور. 

28- مرآة وطاولة للتزين في غرفة النوم

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

اقرأ أيضًا: 20 فكرة جميلة لديكور غرفة النوم

21 تصميم لحمام سباحة صغير يزين حديقتك الخاصة
وأنتم كيف تستخدمون المرايا في ديكور غرف المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً