أكثر من 20 فكرة لاستخدام المرايا في الديكور الداخلي

المرايا توفر فرصة هائلة لجعل المساحة الداخلية في الغرفة أكثر اتساعا وإشراقا وجاذبية، والمثير للدهشة أن ال تحب فقط من يحبون صورتهم بداخلها! فهي دائمًا عامل قوة للديكور عندما تحب أن ترى نفسك فيها وتشعر بالثقة تجاه مظهرك ومنزلك وهذا ينعكس تلقائيًا على الديكور.

لذلك دعونا نرى كيف يمكن استخدام المرآة في التصميم الداخلي والديكورات، وبعد الاطلاع على هذا الكتاب سيمكنك معرفة ما يجب تطبيقه في منزلك وكل غرفة به، وتذكر أن الاهتمام بأخذ رأي الخبراء عند تصميم المرايا في المنزل هو أمر غاية في الاهمية للحفاظ عليها مستقبلًا من الكسر والعوامل الأخرى.