أفكار لإضاءة سقف المداخل والممرات

المدخل هو المكان الأول الذي تقع عليه العين بعد الدخول إلى المنزل أو الشقة، على الرغم من أنها أقل مساحة عملية في المنزل على عكس الغرف الأخرى مثل غرفة النوم والمطبخ، ولكنها تؤثر على انطباع الضيوف ونظرتهم إلى المنزل بشكلٍ عام، وهذا هو سبب التركيز على خلق جو لطيف وإيجابي منذ اللحظة الأولى لدخول الضيوف إلى منزلك، وإضاءة السقف في المدخل تلعب دورًا هامًا في التصميم العام لهذه المساحة.
إذا كان الممر ضيق وطويل فبقع الإضاءة ستكون مثالية في هذه الحالة، للقيام بذلك يتم تنظيم السقف أو امتداداته والتركيبات الموجودة على النحو التالي:
عند المدخل يوضع نوعين من الإضاءة القوية، ثم إضافة واحدة تلو الأخرى بالتدريج في جميع أنحاء الممر، هذه الخطوة تعتمد على الطول الإجمالي للمدخل.
بدلا من ذلك يمكنك التبديل بين اثنين من المصابيح مع واحد فقط وهكذا، وإذا احتوى المدخل على خزانة الملابس أو قطعة أثاث فالإضاءة ضرورية في هذا المكان، وإذا كنت لا تستطيع دمج مصباح في السقف في مثل هذه الأماكن يجب وضع مصباح إضافي إلى جانبها.
الأضواء العلوية أو وحدات الإضاءة مناسبة للتركيب على جميع الأسطح وليست فقط للأسطح المعلّقة كما نرى في هذا المثال، الوحدات مثبتة بمشابك خاصة ولذلك لا توجد مشكلة مع تثبيتها على الأسقف المصنوعة من الخرسانة أو الجبس، وبمساعدة الإضاءة يمكنك خلق ظلال في اتجاهات مختلفة، على سبيل المثال تسليط الضوء على المناطق الفردية أو عناصر معينة في التصميم.
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المداخل والممرات المربعة والتي لديها مساحة كافية يجب أن تكون مضاءة بشكل جيد، ويمكن استنباط شكلها من أنماط التصميم في الغرف المختلفة، على سبيل المثال واعتمادًا على طريقة تصميم الغرف يمكن استخدام أشكال مختلفة على السقف مضيئة بأشكال متنوعة من الإضاءة، أو بطريقةٍ أخرى يمكن اختيار نجفة غير عادية وجميلة في منتصف السقف مع محيط من الإضاءة الغير مباشرة من حولها، ويمكن هنا الجمع بين ألوان وأشكال وطرق مختلفة عند التصميم وفي النهاية ستحصل على تكوين مميز لسقف المدخل.
إذا كنت تريد التباهي بامتلاك سقف عالي ومدخل فخم لمنزلك يمكنك إضاءة هذا المدخل باستخدام الثريا المتدلية (المشكاة)، واستخدم حينها واحدًا او اكثر حسب المساحة كما هو الحال في هذه الصورة.
قد تكون المصابيح مرسومة بديكور مميز أو مصنوعة من الزجاج او المعدن أو الكروم، مثل هذه المصابيح ستزيد من
تركيز الضوء على المدخل، ويمكن بعدها استكمال التصميم بنفس النمط والطريقة.
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منذ وقت قريب ظهرت مادة تسمى بالمادة الشفافة تتيح لك استخدام مساحة كبيرة من السقف لتثبيت لوحة وبداخلها إضاءة كبيرة وتصبح هذه اللوحة بالكامل إضاءة للسقف، المصابيح الموجودة بها يمكن أن تكون مجموعة من عواميد LED مرتبة داخل اللوحة، وعندما يوجد سقف معلق مع هذا النوع من الإضاءة الداخلية يمكن الحصول على تأثير رائع في ديكور المكان بالكامل.
ويوجد أيضًا مزايا أخرى لهذا النوع من الإضاءة منها: الغرفة لن تحتوي على ظلال قوية، وتغطي الإضاءة كل ركن بشكل متساوي، كما أن هذا النوع من المصابيح لن يؤذي العين، وأخيرًا المصابيح المستخدمة داخل هذه اللوحة توفّر كثير من استهلاك الكهرباء.
طريقة أخرى ليست فقط للإضاءة ولكن أيضًا لتزيين السقف هي استخدام أعمدة من مصابيح LED، ووضعها على محيط السقف أو في أماكن معينة تحدد مسبقًا.
الخيار المثالي لاستخدام هذا النوع من الإضاءة هي الأسقف المتدرجة وهي شائعة في التصميمات الحديثة، هذا الحل المبتكر يسمح للمصممين بوضع شري داخلي من الإضءة في السقف المعلّق في الهواء في مدخل المنزل فيبدو بطريقة أنيقة وجذّابة وغير متوقعة.
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