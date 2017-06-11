أفكار لإضاءة سقف المداخل والممرات

إذا كان الممر ضيق وطويل فبقع الإضاءة ستكون مثالية في هذه الحالة، للقيام بذلك يتم تنظيم السقف أو امتداداته والتركيبات الموجودة على النحو التالي:

عند المدخل يوضع نوعين من الإضاءة القوية، ثم إضافة واحدة تلو الأخرى بالتدريج في جميع أنحاء الممر، هذه الخطوة تعتمد على الطول الإجمالي للمدخل.

بدلا من ذلك يمكنك التبديل بين اثنين من المصابيح مع واحد فقط وهكذا، وإذا احتوى المدخل على خزانة الملابس أو قطعة أثاث فالإضاءة ضرورية في هذا المكان، وإذا كنت لا تستطيع دمج مصباح في السقف في مثل هذه الأماكن يجب وضع مصباح إضافي إلى جانبها.