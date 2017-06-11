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أفكار لإضاءة سقف المداخل والممرات

Eman Rifaat Eman Rifaat
Загородный дом под Петербургом, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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المدخل هو المكان الأول الذي تقع عليه العين بعد الدخول إلى المنزل أو الشقة، على الرغم من أنها أقل مساحة عملية في المنزل على عكس الغرف الأخرى مثل غرفة النوم والمطبخ، ولكنها تؤثر على انطباع الضيوف ونظرتهم إلى المنزل بشكلٍ عام، وهذا هو سبب التركيز على خلق جو لطيف وإيجابي منذ اللحظة الأولى لدخول الضيوف إلى منزلك، وإضاءة السقف في المدخل تلعب دورًا هامًا في التصميم العام لهذه المساحة.

بقعة ضوء

Квартира в современном стиле, ARTteam ARTteam راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
ARTteam

ARTteam
ARTteam
ARTteam

إذا كان الممر ضيق وطويل فبقع الإضاءة ستكون مثالية في هذه الحالة، للقيام بذلك يتم تنظيم السقف أو امتداداته والتركيبات الموجودة على النحو التالي: 

عند المدخل يوضع نوعين من الإضاءة القوية، ثم إضافة واحدة تلو الأخرى بالتدريج في جميع أنحاء الممر، هذه الخطوة تعتمد على الطول الإجمالي للمدخل.

بدلا من ذلك يمكنك التبديل بين اثنين من المصابيح مع واحد فقط وهكذا، وإذا احتوى المدخل على خزانة الملابس أو قطعة أثاث فالإضاءة ضرورية في هذا المكان، وإذا كنت لا تستطيع دمج مصباح في السقف في مثل هذه الأماكن يجب وضع مصباح إضافي إلى جانبها. 

وحدات الإضاءة العلوية

Квартира. Минимализм с элементами лофта, 3D GROUP 3D GROUP الممر والمدخل White
3D GROUP

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

الأضواء العلوية أو وحدات الإضاءة مناسبة للتركيب على جميع الأسطح وليست فقط للأسطح المعلّقة كما نرى في هذا المثال، الوحدات مثبتة بمشابك خاصة ولذلك لا توجد مشكلة مع تثبيتها على الأسقف المصنوعة من الخرسانة أو الجبس، وبمساعدة الإضاءة يمكنك خلق ظلال في اتجاهات مختلفة، على سبيل المثال تسليط الضوء على المناطق الفردية أو عناصر معينة في التصميم.

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إضاءة مركزية

Частный дом, Частный дизайнер Частный дизайнер راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Частный дизайнер

Частный дизайнер
Частный дизайнер
Частный дизайнер

المداخل والممرات المربعة والتي لديها مساحة كافية يجب أن تكون مضاءة بشكل جيد، ويمكن استنباط شكلها من أنماط التصميم في الغرف المختلفة، على سبيل المثال واعتمادًا على طريقة تصميم الغرف يمكن استخدام أشكال مختلفة على السقف مضيئة بأشكال متنوعة من الإضاءة، أو بطريقةٍ أخرى يمكن اختيار نجفة غير عادية وجميلة في منتصف السقف مع محيط من الإضاءة الغير مباشرة من حولها، ويمكن هنا الجمع بين ألوان وأشكال وطرق مختلفة عند التصميم وفي النهاية ستحصل على تكوين مميز لسقف المدخل.

أضواء متدلية

Загородный дом под Петербургом, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

إذا كنت تريد التباهي بامتلاك سقف عالي ومدخل فخم لمنزلك يمكنك إضاءة هذا المدخل باستخدام الثريا المتدلية (المشكاة)، واستخدم حينها واحدًا او اكثر حسب المساحة كما هو الحال في هذه الصورة.

قد تكون المصابيح مرسومة بديكور مميز أو مصنوعة من الزجاج او المعدن أو الكروم، مثل هذه المصابيح ستزيد من تركيز الضوء على المدخل، ويمكن بعدها استكمال التصميم بنفس النمط والطريقة.

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الإضاءة داخل السقف

Sian Kitchener homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Sian Kitchener homify

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

منذ وقت قريب ظهرت مادة تسمى بالمادة الشفافة تتيح لك استخدام مساحة كبيرة من السقف لتثبيت لوحة وبداخلها إضاءة كبيرة وتصبح هذه اللوحة بالكامل إضاءة للسقف، المصابيح الموجودة بها يمكن أن تكون مجموعة من عواميد LED مرتبة داخل اللوحة، وعندما يوجد سقف معلق مع هذا النوع من الإضاءة الداخلية يمكن الحصول على تأثير رائع في ديكور المكان بالكامل. 

ويوجد أيضًا مزايا أخرى لهذا النوع من الإضاءة منها: الغرفة لن تحتوي على ظلال قوية، وتغطي الإضاءة كل ركن بشكل متساوي، كما أن هذا النوع من المصابيح لن يؤذي العين، وأخيرًا المصابيح المستخدمة داخل هذه اللوحة توفّر كثير من استهلاك الكهرباء.

ديكورات وعواميد LED

эклектика современности, Decor&Design Decor&Design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Decor&amp;Design

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

طريقة أخرى ليست فقط للإضاءة ولكن أيضًا لتزيين السقف هي استخدام أعمدة من مصابيح LED، ووضعها على محيط السقف أو في أماكن معينة تحدد مسبقًا.

الخيار المثالي لاستخدام هذا النوع من الإضاءة هي الأسقف المتدرجة وهي شائعة في التصميمات الحديثة، هذا الحل المبتكر يسمح للمصممين بوضع شري داخلي من الإضءة في السقف المعلّق في الهواء في مدخل المنزل فيبدو بطريقة أنيقة وجذّابة وغير متوقعة.

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