نصائح للحصول على ديكور فاخر من داخل أحد القصور الكلاسيكية

في كل مرة نتحدث عن الانطباع الأول والمهم لمنزلك نركّز على الاهتمام بتصميم المدخل والممر الرئيسي، في هذا القصر يظهر أمامك مدخل راقي ورائع رغم بساطته وخلّوه من الأثاث فيما عدا هذه القطعة البيضاء على الجدار.

اهتم المصمم في هذا المدخل بإبراز فخامة الديكورات على الجدران والعواميد الذهبية والسقف المضيء، والأرضية الرخامية المحتوي على زخارف جميلة ملأت المدخل بروح فخمة وكلاسيكية لم يحتاج معها إضافة أي عنصر آخر.

بالإضافة إلى ذلك جاء تصميم باب القصر البني المزخرف بمنحوتات ذهبية أحد أهم عوامل جاذبية المدخل وفخامته كما نلاحظ في الصورة، ويمكنكم الاطلاع على تصميمات أخرى للأبواب من هذا الموضوع: 20 نموذج لأبواب خارجية فاخرة ترحب بزائريك