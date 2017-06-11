نصائح للحصول على ديكور فاخر من داخل أحد القصور الكلاسيكية

التصميمات الكلاسيكية في الغالب تتسّم بالفخامة والرقي، الديكورات وقطع الأثاث والأقمشة المنتقاة بعناية وغيرها من العناصر التي تساعد في رسم روح كلاسيكية واضحة في التصميم، وعند البحث عن العناصر الفاخرة في التصميمات الكلاسيكية لن نجد أفضل من التصميمات الداخلية للقصور والمنازل الفخمة لنتعلّم منها وتلهمنا عند اختيار ما يناسبنا، ولذلك نأخذكم اليوم في جولة داخل واحد من هذه القصور الرائعة لنأخذ من تصميمه بعض النصائح التي تساعد للحصول على ديكور فاخر كلاسيكي..
في كل مرة نتحدث عن الانطباع الأول والمهم لمنزلك نركّز على الاهتمام بتصميم المدخل والممر الرئيسي، في هذا القصر يظهر أمامك مدخل راقي ورائع رغم بساطته وخلّوه من الأثاث فيما عدا هذه القطعة البيضاء على الجدار.
اهتم المصمم في هذا المدخل بإبراز فخامة الديكورات على الجدران والعواميد الذهبية والسقف المضيء، والأرضية الرخامية المحتوي على زخارف جميلة ملأت المدخل بروح فخمة وكلاسيكية لم يحتاج معها إضافة أي عنصر آخر.
بالإضافة إلى ذلك جاء تصميم باب القصر البني المزخرف بمنحوتات ذهبية أحد أهم عوامل جاذبية المدخل وفخامته كما نلاحظ في الصورة، ويمكنكم الاطلاع على تصميمات أخرى للأبواب من هذا الموضوع: 20 نموذج لأبواب خارجية فاخرة ترحب بزائريك
العامل الثاني والمهم عند تصميم منزل فاخر هو الاهتمام باختيار قطع الأثاث بعناية شديدة وخصوصًا غرفة الاستقبال، فمتى يدخل ضيوفك إلى المكان تأخذهم إلى غرفة الاستقبال ويجلسون على الصالون، لذلك كل قطعة من قطع أثاث الصالون مهمة، المقاعد والأرائك والطاولة.
أيضًا الديكورات والستائر تضيف روحًا مهمة للغاية إلى غرفة الاستقبال فاهتم بها وبالألوان والخامات لتكون متناسقة مع الأثاث بشكل جيد.
لا يمكن الحصول على قصر أو فيلا فاخرة دون اقتناء مجموعة منتقاة من النجف والثريا لتزين المساحات المختلفة داخل هذا القصر، هنا في الصورة تظهر النجفة الأساسية في غرفة الاستقبال، طويلة ولها دورين وتحمل عدد كبير من المصابيح، مصممة بلون ذهبي متناغم مع السقف والديكورات على الجدران.
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الأقمشة الفاخرة من الحرير الطبيعي والستان والقطن الخام والستائر المزخرفة بأغلى وأفخم المنقوشات من أهم عوامل نجاحك في الحصول على غرفة فاخرة، وحينما نتحدث عن المفروشات والأقمشة يجب أن نأخذ النصيحة من داخل أحد غرف النوم في هذا القصر المذهل، أقمشة متنوعة ملأت الغرفة، فرش السرير وستائر في الديكور من خلفه والمقاعد والوسادات.
كيف يمكن أن تشعر بالرفاهية داخل قصرك دون أن يكون لديك غرفة منفصلة للملابس؟! ديكورات مميزة وأماكن واسعة لتخزين الملابس والاحذية والشنط والاكسسورات، بالإضافة إلى مرآة كبيرة وإضاءة قوية.
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في غرف النوم الحصول على شاشة تلفزيون ووسائل أخرى للترفيه عامل من عوامل الرفاهية، يمكنك الآن الراحة والاستجمام على سريرك مع مشاهدة عرضك المفضل في التلفزيون دون الحاجة إلى الذهاب لغرفة المعيشة فلديك الآن جناحك الخاص داخل المنزل!
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والآن ننتقل إلى المكان الذي نذهب إليه من أجل الحصول على وقت للراحة والاسترخاء وتخفيف الضغوط، الاهتمام بتصميم الحمام ليس أمرًا قابلًا للنقاش مهما كانت مساحة منزلك أو درجة فخامته، ولكن هنا في هذا القصر لم يكن ممكنًا الحصول على تصميم أقل من هذا للحمام!
بلاط الموزاييك الذهبي يغطي الأرضية المحيطة بحوض الاستحمام والجاكوزي، مع توفير نافذة كبيرة على النباتات الخضراء وإضاءة دافئة أعلاه ولن تحتاج مع هذه المنطقة الذهاب إلى السبا من أجل الحصول على وقت للاسترخاء، نجد أيضًا في المقابل كابينة زجاجية للدوش بها الإمكانيات المختلفة.
ومنطقة الحوض تحتوي على مجموعة من الأدراج للاحتفاظ بكل ما تحتاجه في حمامك، ومرآة كبيرة تعطي اتساعًا وإشراقًا لهذه المساحة الجميلة.
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وأخيرًا غرفة المعيشة في هذا القصر تحتوي على دروس عظيمة في اختيار الديكورات المناسبة في كل ركن من أركانها، الأرضية الرخامية التي لا تحتاج معها لسجادة فهي تطغى بفخامتها ولا تحتاج لعنصر يزيد من روعتها.
تصميم السقف المعلّق واختيار النجف والإضاءات الدافئة على محيط السقف وفي مركز الغرفة، والأثاث المريح المناسب لجو غرفة المعيشة بألوان كلاسيكية ونغمات دافئة تشبه جميع الغرف الأخرى، الستائر الكلاسيكية بالأقمشة الفاخرة،وأخيرًا لم ينسى المصمم وضع قطعة فنية وتجفة رائعة متمثلة في مشغل الاسطوانات الكلاسيكي والعتيق، هذه القطعة وحدها أضافت جوًا مميزًا للغرفة بالكامل.