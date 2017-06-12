20 تصميم رائع للحمامات باستخدام الخشب

استخدام الخشب في ديكور الحمام خطوة محفوفة بالمخاطر، ومع ذلك في الحمامات الحديثة يبدو الخشب مادة مثيرة للاهتمام، قد تستخدم في إضافة بعض التفاصيل في الديكور أو وضعه في الأرضية، وربما يصبح الخشب عنصر رئيسي في تصميم الحمام!

ما نوع الخشب الذي يمكن استخدامه في الحمام؟ بالطبع يجب التأكد من النوع قبل البدء بالتطبيق، خشب الأرز الموجود في شجر الكاروب أو اللاباشو مقاوم للرطوبة، ومن سمات الخشب الاستوائي: صفاء اللون واحتوائه على الزيوت الطبيعية مما يجعلها مثالية للمناطق الرطبة، أيضًا يجب أن يكون الخشب مسامي قليلا وصلب، هذه السمات تساهم في العزل الحراري ومقاومة الهواء الساخن.

وللحفاظ على الخشب في الحمام يجب أن يحتوي على تهوية كافية مع استخدام الأشعة تحت الحمراء في تجفيف ومعالجة الأسطح الخشبية لجعلها مقاومة للرطوبة.