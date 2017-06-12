20 تصميم رائع للحمامات باستخدام الخشب

استخدام الخشب في ديكور الحمام خطوة محفوفة بالمخاطر، ومع ذلك في الحمامات الحديثة يبدو الخشب مادة مثيرة للاهتمام، قد تستخدم في إضافة بعض التفاصيل في الديكور أو وضعه في الأرضية، وربما يصبح الخشب عنصر رئيسي في تصميم الحمام!
ما نوع الخشب الذي يمكن استخدامه في الحمام؟ بالطبع يجب التأكد من النوع قبل البدء بالتطبيق، خشب الأرز الموجود في شجر الكاروب أو اللاباشو مقاوم للرطوبة، ومن سمات الخشب الاستوائي: صفاء اللون واحتوائه على الزيوت الطبيعية مما يجعلها مثالية للمناطق الرطبة، أيضًا يجب أن يكون الخشب مسامي قليلا وصلب، هذه السمات تساهم في العزل الحراري ومقاومة الهواء الساخن.
وللحفاظ على الخشب في الحمام يجب أن يحتوي على تهوية كافية مع استخدام الأشعة تحت الحمراء في تجفيف ومعالجة الأسطح الخشبية لجعلها مقاومة للرطوبة.
الميزة الرئيسية في ديكور هذا الحمام بالطبع هو وجود الخشب، وخاصةً مع درجة اللون المشمشية، نوافذ من الزجاج الممسوح يمكنها ملء المساحة الداخلية بالضوء مع الحفاظ على الخصوصية داخل الحمام.
براعة المصممين ليس لها حدود، أرضية الحمام من الحجر ولكنها مغطاة بلون وملمس الخشب الصافي.
ملمس وشكل الخشب غير المعالج يبدو رائعًا ومثيرًا للإعجاب في تصميم الحمام العصري حيث تتناغم عناصر مختلفة معًا: المرايا مع الأثاث الخشبي والأثاث المعدني.
شعور لا يصدق من الطبيعة والنضارة في التصميم الداخلي لهذا الحمام بسبب استخدام الخشب الطبيعي في أنحائه.
هذا الحمام الموجود في الدور العلوي من المنزل يعطي راحة خاصة بوجود هذه الألواح بالسقف مع الأرض الخشبية في تصميم ريفي أنيق.
الخشب يعطي الحمام الأناقة والبلاط يساعد في الحفاظ على نظافة دائمة.
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تصميم سهل وواضح، الزجاج يغطي كابينة الدوش متحدًا مع الألواح الخشبية على الجدران والأرضيات.
ألواح الخشب المصمت والخشب الرمادي خلقت حمام ريفي فريد من نوعه.
الخشب استخدم هنا في بعض التفاصيل فقط ولكنه مع هذا أعطى جو من الدفء والراحة للحمام.
الممشى الخشبي في الحمام مع الدوش يقوم بإزالة الرطوبة الزائدة التي تجعل الحمام عملي بالإضافة إلى شكلها الأنيق.
الديكور الفاخر للحمام يتمثل في شجرة جانبية وإطار خشبي أنيق وبسيط.
لم تنتهي أرضية وجدران غرفة النوم عند حدود الحمام بل امتدت إلى الداخل، فأصبحت أرضية الحمام من الخشب لجعل المساحة بالكامل في حالة تناغم واضح.
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ألواح خشبية من التراكوتا على أرضية الحمام جنبًا إلى جنب مع الجرانيت الرمادي، ما جعل تصميم الحمام مشرق وعملي.
الجمع بين مواد طبيعية كالخشب مع سلال التخزين من الخوص اختيار ممتاز.
الديكورات المينيمال في الحمام تبرز الأرضيات الخشبية بلون عميق وظلال وخلفية ممتازة مع العناصر البيضاء للحمام.
القشرة الخشبية التي توضع على الحمام بالكامل حل اقتصادي وسهل.
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براعة الخشب تكمن في قدرته على منح الديكور اختلافًا كبيرًا، هذا الحمام بنمط انتقائي والأرضية الخشبية جعلته أكثر تناغمًا وانسجامًا.
مزيج ممتاز من الخشب والتكنولوجيا الحديثة لخلق ديكور مذهل في الحمام والدوش امتدادًا لغرفة النوم.
لا يوجد قيود على استخدام الخشب في مزيج مختلف، التركيبة الأكثر شيوعا في تصميم الحمامات الحديثة، الرمادي الفاتح ودرجة البيج في لمسة نهائية، لذلك فالخشب مثالي في هذا الديكور.
جدار من الحجر إلى جانب الخشب في عناصر الديكور المينيمال هو مزيج مثالي للحمامات الحديثة.
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