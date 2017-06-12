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20 تصميم رائع للحمامات باستخدام الخشب

Eman Rifaat Eman Rifaat
Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
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استخدام الخشب في ديكور الحمام خطوة محفوفة بالمخاطر، ومع ذلك في الحمامات الحديثة يبدو الخشب مادة مثيرة للاهتمام، قد تستخدم في إضافة بعض التفاصيل في الديكور أو وضعه في الأرضية، وربما يصبح الخشب عنصر رئيسي في تصميم الحمام! 

ما نوع الخشب الذي يمكن استخدامه في الحمام؟ بالطبع يجب التأكد من النوع قبل البدء بالتطبيق، خشب الأرز الموجود في شجر الكاروب أو اللاباشو مقاوم للرطوبة، ومن سمات الخشب الاستوائي: صفاء اللون واحتوائه على الزيوت الطبيعية مما يجعلها مثالية للمناطق الرطبة، أيضًا يجب أن يكون الخشب مسامي قليلا وصلب، هذه السمات تساهم في العزل الحراري ومقاومة الهواء الساخن. 

وللحفاظ على الخشب في الحمام يجب أن يحتوي على تهوية كافية مع استخدام الأشعة تحت الحمراء في تجفيف ومعالجة الأسطح الخشبية لجعلها مقاومة للرطوبة.

1- جدران خشبية

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

الميزة الرئيسية في ديكور هذا الحمام بالطبع هو وجود الخشب، وخاصةً مع درجة اللون المشمشية، نوافذ من الزجاج الممسوح يمكنها ملء المساحة الداخلية بالضوء مع الحفاظ على الخصوصية داخل الحمام. 

2- الأرضيات مغطاة بالخشب

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

براعة المصممين ليس لها حدود، أرضية الحمام من الحجر ولكنها مغطاة بلون وملمس الخشب الصافي.

3- من الخشب الطبيعي

Viviendas Loteo Las Lavandas, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos حمام
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

ملمس وشكل الخشب غير المعالج يبدو رائعًا ومثيرًا للإعجاب في تصميم الحمام العصري حيث تتناغم عناصر مختلفة معًا: المرايا مع الأثاث الخشبي والأثاث المعدني.

4- على جميع الأسطح ما عدا السقف

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

شعور لا يصدق من الطبيعة والنضارة في التصميم الداخلي لهذا الحمام بسبب استخدام الخشب الطبيعي في أنحائه.

5- ألواح بنمط ريفي

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

هذا الحمام الموجود في الدور العلوي من المنزل يعطي راحة خاصة بوجود هذه الألواح بالسقف مع الأرض الخشبية في تصميم ريفي أنيق. 

6- الخشب مع البلاط

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

الخشب يعطي الحمام الأناقة والبلاط يساعد في الحفاظ على نظافة دائمة. 

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7- غرفة للدوش مع تقليمات خشبية

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos حمام
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

تصميم سهل وواضح، الزجاج يغطي كابينة الدوش متحدًا مع الألواح الخشبية على الجدران والأرضيات. 

8- ستايل ريفي

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

ألواح الخشب المصمت والخشب الرمادي خلقت حمام ريفي فريد من نوعه.

9- الخشب والبلاط والحجر

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الخشب استخدم هنا في بعض التفاصيل فقط ولكنه مع هذا أعطى جو من الدفء والراحة للحمام. 

10- أرضية عملية للدوش

Remodelación Departamento en Cabo Corrientes, ArqmdP - Arquitectura + Diseño ArqmdP - Arquitectura + Diseño حمام
ArqmdP – Arquitectura + Diseño

ArqmdP - Arquitectura + Diseño
ArqmdP – Arquitectura + Diseño
ArqmdP - Arquitectura + Diseño

الممشى الخشبي في الحمام مع الدوش يقوم بإزالة الرطوبة الزائدة التي تجعل الحمام عملي بالإضافة إلى شكلها الأنيق. 

11- بانيو سبا أنيق

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

الديكور الفاخر للحمام يتمثل في شجرة جانبية  وإطار خشبي أنيق وبسيط.

12- حمام مع غرفة النوم

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لم تنتهي أرضية وجدران غرفة النوم عند حدود الحمام بل امتدت إلى الداخل، فأصبحت أرضية الحمام من الخشب لجعل المساحة بالكامل في حالة تناغم واضح.

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13- مزيج من الخشب والجرانيت في الأرضية

BAÑOS LN, LN-arquitectura LN-arquitectura حمام
LN-arquitectura

BAÑOS LN

LN-arquitectura
LN-arquitectura
LN-arquitectura

ألواح خشبية من التراكوتا على أرضية الحمام جنبًا إلى جنب مع الجرانيت الرمادي، ما جعل تصميم الحمام مشرق وعملي.

14- رفوف خشبية وسلال

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

الجمع بين مواد طبيعية كالخشب مع سلال التخزين من الخوص اختيار ممتاز.

15- ديكور مينيمال مع الخشب الطبيعي

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

الديكورات المينيمال في الحمام تبرز الأرضيات الخشبية بلون عميق وظلال وخلفية ممتازة مع العناصر البيضاء للحمام.

16- طبقة من الخشب (القشرة)

homify حمام
homify

homify
homify
homify

القشرة الخشبية التي توضع على الحمام بالكامل حل اقتصادي وسهل.

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17- نمط انتقائي

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

براعة الخشب تكمن في قدرته على منح الديكور اختلافًا كبيرًا، هذا الحمام بنمط انتقائي والأرضية الخشبية جعلته أكثر تناغمًا وانسجامًا. 

18- أرضية مرتفعة مع الخلفية

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign حمام
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

مزيج ممتاز من الخشب والتكنولوجيا الحديثة لخلق ديكور مذهل في الحمام والدوش امتدادًا لغرفة النوم.

19- الخشب في ديكور الحمامات الصغيرة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

لا يوجد قيود على استخدام الخشب في مزيج مختلف، التركيبة الأكثر شيوعا في تصميم الحمامات الحديثة، الرمادي الفاتح ودرجة البيج في لمسة نهائية، لذلك فالخشب مثالي في هذا الديكور. 

20- مزيج من النمط الريفي والمودرن

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

جدار من الحجر إلى جانب الخشب في عناصر الديكور المينيمال هو مزيج مثالي للحمامات الحديثة.

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