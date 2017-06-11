شقة عصرية بألوان دافئة وجريئة

التصميمات العصرية لا حدود لها، ومع كل تصميم جديد نرى عنصرًا مميزًا ورائعًا فالابتكار لا ينتهي والإبداع لا حدود له في التصميمات العصرية البسيطة، وهذه الشقة الصغيرة مثال صغير على إمكانية استخدام أكثر من لون ونغمة في الغرف المختلفة واتحادهم جميعًا في تصميم متكامل ورائع حتى وإن كانت المساحة صغيرة!
بمجرد دخولك إلى هذه الشقة ستقع عيناك على هذا الجدار الرائع والذي يحتوي على تناقض بين الألوان الباردة المتمثلة في لون الجدار الأزرق، مع نغمة دافئة قادمة من قطعة الأثاث الخشبية والأبواب الخشبية المؤدية إلى داخل الشقة، هذا التناقض صنع روحًا رائعة وأعطانا نظرة أولية عن الإبداع والروح العصرية التي ستسود على التصميمات والديكورات الداخلية في الغرف المختلفة.
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الأرضية الباركيه من الخشب الفاتح والأبواب الخشبية المدمجة مع الزجاج ستسود في تصميم الشقة والغرف المختلفة لجلب روح دافئة وحميمية للتصميم، وسنلاحظ أيضًا استخدام اللون الأبيض كثيرًا في دهان جدران بعض الغرف والممرات فهو يعطي روحًا جيدة مع الإضاءة الطبيعية التي من الواضح أنها عنصر قوي في هذه الشقة.
إذا كنت تمتلك مساحة صغيرة فالحل الامثل هو الاعتماد على الغرف المفتوحة والمساحات الواسعة التي تحتوي على أكثر من غرفة مع الاستغناء عن الأبواب والحواجز التي تأكل من المساحة، هنا نجد غرفة السفرة والمطبخ مقابلين لبعضهما البعض في مساحة مفتوحة مع غرفة المعيشة والمكتب، وبذلك جمع المصمم 4 غرف في مساحة واحدة دون استخدام أي حواجز أو أبواب!
المطبخ في هذه الشقة ليس له باب فهو مفتوح في مواجهة غرفة السفرة مباشرةً، استخدم المصمم اللون الأبيض في تصميم أثاث وجدران المطبخ، مع بلاطات من السيراميك أعلى سطح المطبخ بلون أخضر رمادي ليسهل تنظيفها من البقع والأوساخ، سطح المطبخ من الخشب، ورغم المساحة المحدودة للمطبخ إلا أننا نجد طرق عملية ومساحات جيدة للتخزين.
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في المقابل نرى غرفة سفرة أنيقة داخل مربع محدود المساحة ولكن تصميم الطاولة المستديرة ولونها الأبيض جعل منها مساحة جيدة لا تشعر فيها بالازدحام، الأصفر الهاديء زيّن الجدران في غرفة السفرة مع لوحات فنية رائعة ومتناغمة مع التصميم.
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حتى وإن لم يكن لديك المساحة الكافية لتخصيص غرفة للمكتب يمكنك وضعها جنبًا إلى جنب مع باقي الغرف في المساحة الرئيسية من المنزل، الإطار الحجري الذي زيّن وحدد غرفة المكتب كان اختيارًا مميزًا وإضافة رائعة لديكور المكتب الأبيض الذي يتميز ببساطته وأناقته.
في نهاية المساحة توجد أريكة رمادية مع وسادات صغيرة صفراء أمامها نافذة تطلق روح إيجابية ونشاط وراحة في الغرفة بأكملها، واكتمل بذلك تصميم المساحة المفتوحة بغرفة معيشة صغيرة وبسيطة تشعرك بالهدوء النفسي.
ولكي تحظى بالخصوصية لا بد من تخصيص غرفة للنوم مريحة ودافئة، هذه الغرفة البسيطة يمكنك نسخها كما هي فلا ينقصها أي شيء!
نوافذ خشبية تعطي تهوية وضوء طبيعي للغرفة، مع دولاب من الخشب للملابس بنفس تصميم أبواب الغرف، وكرسي مريح مع طاولة صغيرة لتحظى بجلسة هادئة مع كتاب وكوب من القهوة.
أما السرير فجاء بتصميم بسيط من الخشب الأبيض، مع مصابيح جانبية من المعدن، واللون السماوي الهاديء ميّز الجدار بغرفة النوم وأضاف لها جوًا هادئًا.
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غرفة الأطفال يجب أن تحظى بجو مرح ونشيط ولذلك استخدم المصمم اللون الأصفر الجريء في دهان أحد جدران الغرفة، مع مزجه باللون الأبيض في الأثاث وباقي الجدران لكسر بعضًا من حدته.