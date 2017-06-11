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شقة عصرية بألوان دافئة وجريئة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home الممر الحديث، المدخل و الدرج
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التصميمات العصرية لا حدود لها، ومع كل تصميم جديد نرى عنصرًا مميزًا ورائعًا فالابتكار لا ينتهي والإبداع لا حدود له في التصميمات العصرية البسيطة، وهذه الشقة الصغيرة مثال صغير على إمكانية استخدام أكثر من لون ونغمة في الغرف المختلفة واتحادهم جميعًا في تصميم متكامل ورائع حتى وإن كانت المساحة صغيرة! 

مزيج بين البارد والدافيء!

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

بمجرد دخولك إلى هذه الشقة ستقع عيناك على هذا الجدار الرائع والذي يحتوي على تناقض بين الألوان الباردة المتمثلة في لون الجدار الأزرق، مع نغمة دافئة قادمة من قطعة الأثاث الخشبية والأبواب الخشبية المؤدية إلى داخل الشقة، هذا التناقض صنع روحًا رائعة وأعطانا نظرة أولية عن الإبداع والروح العصرية التي ستسود على التصميمات والديكورات الداخلية في الغرف المختلفة.

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الخشب والأبيض سمة بارزة

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

الأرضية الباركيه من الخشب الفاتح والأبواب الخشبية المدمجة مع الزجاج ستسود في تصميم الشقة والغرف المختلفة لجلب روح دافئة وحميمية للتصميم، وسنلاحظ أيضًا استخدام اللون الأبيض كثيرًا في دهان جدران بعض الغرف والممرات فهو يعطي روحًا جيدة مع الإضاءة الطبيعية التي من الواضح أنها عنصر قوي في هذه الشقة.

الاعتماد على المساحات المفتوحة

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home غرفة السفرة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

إذا كنت تمتلك مساحة صغيرة فالحل الامثل هو الاعتماد على الغرف المفتوحة والمساحات الواسعة التي تحتوي على أكثر من غرفة مع الاستغناء عن الأبواب والحواجز التي تأكل من المساحة، هنا نجد غرفة السفرة والمطبخ مقابلين لبعضهما البعض في مساحة مفتوحة مع غرفة المعيشة والمكتب، وبذلك جمع المصمم 4 غرف في مساحة واحدة دون استخدام أي حواجز أو أبواب!

المطبخ بلا باب

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home مطبخ
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

المطبخ في هذه الشقة ليس له باب فهو مفتوح في مواجهة غرفة السفرة مباشرةً، استخدم المصمم اللون الأبيض في تصميم أثاث وجدران المطبخ، مع بلاطات من السيراميك أعلى سطح المطبخ بلون أخضر رمادي ليسهل تنظيفها من البقع والأوساخ، سطح المطبخ من الخشب، ورغم المساحة المحدودة للمطبخ إلا أننا نجد طرق عملية ومساحات جيدة للتخزين. 

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غرفة سفرة صغيرة وأنيقة

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home غرفة السفرة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

في المقابل نرى غرفة سفرة أنيقة داخل مربع محدود المساحة ولكن تصميم الطاولة المستديرة ولونها الأبيض جعل منها مساحة جيدة لا تشعر فيها بالازدحام، الأصفر الهاديء زيّن الجدران في غرفة السفرة مع لوحات فنية رائعة ومتناغمة مع التصميم.

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إطار حجري للمكتب

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home غرفة السفرة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

حتى وإن لم يكن لديك المساحة الكافية لتخصيص غرفة للمكتب يمكنك وضعها جنبًا إلى جنب مع باقي الغرف في المساحة الرئيسية من المنزل، الإطار الحجري الذي زيّن وحدد غرفة المكتب كان اختيارًا مميزًا وإضافة رائعة لديكور المكتب الأبيض الذي يتميز ببساطته وأناقته. 

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ديكورات بسيطة تزين غرفة المعيشة

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

في نهاية المساحة توجد أريكة رمادية مع وسادات صغيرة صفراء أمامها نافذة تطلق روح إيجابية ونشاط وراحة في الغرفة بأكملها، واكتمل بذلك تصميم المساحة المفتوحة بغرفة معيشة صغيرة وبسيطة تشعرك بالهدوء النفسي. 

غرفة النوم بتصميم مريح

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home غرفة نوم
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

ولكي تحظى بالخصوصية لا بد من تخصيص غرفة للنوم مريحة ودافئة، هذه الغرفة البسيطة يمكنك نسخها كما هي فلا ينقصها أي شيء! 

نوافذ خشبية تعطي تهوية وضوء طبيعي للغرفة، مع دولاب من الخشب للملابس بنفس تصميم أبواب الغرف، وكرسي مريح مع طاولة صغيرة لتحظى بجلسة هادئة مع كتاب وكوب من القهوة. 

استخدام نغمات باردة في الغرفة

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home غرفة نوم
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

أما السرير فجاء بتصميم بسيط من الخشب الأبيض، مع مصابيح جانبية من المعدن، واللون السماوي الهاديء ميّز الجدار بغرفة النوم وأضاف لها جوًا هادئًا. 

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غرفة أطفال مليئة بالنشاط

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home غرفة نوم
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

غرفة الأطفال يجب أن تحظى بجو مرح ونشيط ولذلك استخدم المصمم اللون الأصفر الجريء في دهان أحد جدران الغرفة، مع مزجه باللون الأبيض في الأثاث وباقي الجدران لكسر بعضًا من حدته.

والآن نترككم مع الرسم التخطيطي والأبعاد لغرف الشقة بالتفصيل..

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

Uma casa antiga repleta de cor, Architect Your Home Architect Your Home
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home
نصائح للحصول على ديكور فاخر من داخل أحد القصور الكلاسيكية
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