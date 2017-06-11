شقة عصرية بألوان دافئة وجريئة

في المقابل نرى غرفة سفرة أنيقة داخل مربع محدود المساحة ولكن تصميم الطاولة المستديرة ولونها الأبيض جعل منها مساحة جيدة لا تشعر فيها بالازدحام، الأصفر الهاديء زيّن الجدران في غرفة السفرة مع لوحات فنية رائعة ومتناغمة مع التصميم.

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